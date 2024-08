Pläne zur De-Dollarisierung und Multipolarität stehen ganz oben auf der Tagesordnung des BRICS-Gipfels im Oktober: Bericht

Von Tyler Durden

Verfasst von Andrew Korybko über Substack,

Wenn die Quelle der Hindu Business Line richtig ist, dann wird der nächste Gipfel das freiwillige Recht der Mitglieder bekräftigen, ihren Handel untereinander zu entdollarisieren (und sie somit nicht verpflichten, sich in die Umlaufbahn des Yuan zu begeben) und möglicherweise Fortschritte bei einem BRICS-Währungskorb machen.

Wie die Hindu Business Line am Montag unter Berufung auf einen ungenannten Beamten berichtete, könnte auf dem BRICS-Gipfel im Oktober im russischen Kasan eine nicht bindende Vereinbarung über den Abbau des Dollars im Handel zwischen den Mitgliedstaaten getroffen werden. Sie behaupteten auch, dass die viel gepriesene „BRICS-Währung“ fiktiv sein wird und ihr Wert von einem Währungskorb abgeleitet wird. Im Folgenden wird der genaue Wortlaut der Quelle wiedergegeben, der anschließend analysiert wird, um ihn in einen Kontext zu stellen und die Realisierbarkeit dieser angeblichen Vorschläge zu bewerten:

“Neu-Delhi prüft eine angemessene Reaktion auf der Grundlage des Ausmaßes, in dem es wirtschaftlich und diplomatisch von den Vorschlägen profitieren würde, ohne seine Verwundbarkeit gegenüber China zu erhöhen.

Es ist jeder so, wie er es für richtig hält. Wenn man sich innerhalb der BRICS auf einen Währungsausgleich einigt, kann man sich dafür entscheiden, dies mit einem Land nicht zu tun, während man es mit anderen tut.

Wenn Indien sich dafür entscheidet, nicht mit China in Yuan und Rupie abzurechnen, ist das in Ordnung. Aber es kann mit anderen Ländern Geschäfte machen, zum Beispiel mit dem Rubel oder dem Rand. Russland kann zum Beispiel die überschüssige Rupie, die auf seinen Vostro-Konten in Indien gesammelt wird, in brasilianische [Reals] umwandeln, um Brasilien für eine Transaktion zu bezahlen. Oder es kann sie in südafrikanische Rand umwandeln, um Zahlungen an Südafrika zu leisten.

Bei der BRICS-Währung handelt es sich um eine fiktive Währung und nicht um eine Währung in physischer Form. Die Frage ist, wie man den Wert dieser Währung festlegt. Natürlich wird sich der Wert aus dem Wert aller Währungen im Korb zusammen ergeben. Begrifflich hat man den Eindruck, dass der Yuan eine dominierende Währung ist. Er wird also eine größere Gewichtung haben. Indien muss sehen, ob das für es akzeptabel sein wird.”