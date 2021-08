Politiker haben kein Recht, „Impfpässe“ zu fordern, wenn die Impfstoffe selbst mit Risiken behaftet sind

Wir müssen uns entscheiden, ob wir uns ein Leben lang mit unvollkommenen Impfungen abfinden oder für den Rest unseres Lebens eine Art sozialer Paria bleiben, schreibt Robert Bridge.

Wenn es möglich wäre, mit absoluter wissenschaftlicher Autorität zu sagen, dass Impfungen der beste Weg für den Planeten sind, dem Todesgriff von Covid-19 zu entkommen, dann könnte es plausibel – wenn auch immer noch höchst umstritten – erscheinen, dass Regierungen den Nachweis des „Zeichens“ für die Teilnahme an der globalen Wirtschaft verlangen. Bislang deutet jedoch nichts darauf hin, dass es nicht wirksamere und zuverlässigere Mittel gibt, um voranzukommen.

Das unerbittliche Drängen auf Impfpässe durch opportunistische Autoritäre rund um den Globus erhielt diese Woche eine Breitseite, als israelische Forscher entdeckten, was viele schon die ganze Zeit vermutet hatten: Natürliche, durch Infektion erworbene Immunität, im Gegensatz zu Impfungen, bietet die beste Verteidigung gegen Covid-19 und seine scheinbar endlose Reihe von griechisch codierten Varianten.

Die Studie, in der bis zu 32 000 Personen untersucht wurden, ergab, dass das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, bei den Geimpften (mit dem Impfstoff von Pfizer und BioNTech) 27-mal höher war als bei den Personen, die eine natürliche Immunität erworben hatten, und das Risiko eines Krankenhausaufenthalts achtmal höher.

Ebenso schockierend ist, dass bei Personen, die zwei Dosen des Impfstoffs von Pfizer und BioNTech erhalten hatten, die Wahrscheinlichkeit, an der Delta-Variante zu erkranken, fast sechsmal höher war und die Wahrscheinlichkeit einer symptomatischen Erkrankung siebenmal höher als bei Personen, die sich auf natürlichem Wege von der Krankheit erholt hatten, heißt es in der Studie, die zur Begutachtung ansteht.

„Diese Analyse zeigt, dass die natürliche Immunität einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz vor Infektionen, symptomatischen Erkrankungen und Krankenhausaufenthalten aufgrund der Delta-Variante bietet“, so die Forscher.

Welche Gründe gibt es also noch, um den Menschen einen Impfpass aufzuzwingen? Die einfache Antwort scheint zu lauten: keine. Stellen wir uns als Gedankenexperiment vor, dass ein radikales neues Verkehrsmittel, das sich noch in der frühen Testphase befindet – vielleicht eine Erfindung des schrulligen Elon Musk, zum Beispiel – eine überdurchschnittlich hohe Wahrscheinlichkeit hat, ohne ersichtlichen Grund zu explodieren.

Unter solch düsteren Bedingungen ist es zweifelhaft, dass Regierungen ihre Untertanen dazu zwingen würden, ein solch fehlerhaftes Fahrzeug zu fahren, da das Produkt selbst als zu gefährlich angesehen würde, um in den Mainstream zu gelangen. Warum wird also nicht die gleiche Logik angewandt, wenn man gezwungen wird, einen Impfpass für einen Impfstoff mit sich zu führen, der sich ebenfalls als bestenfalls zweifelhaft, schlimmstenfalls als katastrophal erwiesen hat?

Die Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs bei der Behandlung des Delta-Stammes wurde mit nur 42 Prozent, in einigen Fällen sogar mit nur 17 Prozent angegeben. Gleichzeitig haben Tausende von ansonsten gesunden Menschen nach der Impfung schreckliche Nebenwirkungen bis hin zum Tod erlitten.

Der australische Journalist Denham Hitchcock gehört zu den Tausenden von Menschen, die nach der Impfung viel mehr bekamen, als sie erwartet hatten.

„Die erste Woche war wie bei jeder anderen Impfung. Ich fühlte mich unwohl“, schrieb Hitchcock auf seiner Instagram-Seite.

„Aber gegen Ende der zweiten Woche begann mein Herz zu rasen, ich bekam ein Kribbeln in den Armen, extreme Müdigkeit und ein sehr seltsames Schwindelgefühl… Am Ende der dritten Woche ging es mir immer schlechter – scharfe Schmerzen in der Brust – kalter Schauer und Frösteln – und der Schwindel war stark.

„25 Tage nach der Impfung und wahrscheinlich etwas zu spät ins Krankenhaus – aber hier bin ich nun – mit der Diagnose Perikarditis – oder Herzmuskelentzündung durch den Pfizer-Impfstoff.“

Seit seinem Krankenhausaufenthalt hat Hitchcock nach eigenen Angaben Kontakt zu Gesundheitsexperten in Sydney aufgenommen, die ihm mitteilten, dass seine Reaktion auf den Impfstoff zwar selten, aber keinesfalls ein Einzelfall ist.

„In einem Krankenhaus gab es weit mehr als ein Dutzend Fälle wie mich“, verriet er.

Unterdessen hat ein Gerichtsmediziner diese Woche festgestellt, dass der Tod von Lisa Shaw, die für BBC Radio Newcastle arbeitete und im Mai verstarb, „auf Komplikationen einer Covid-Impfung von AstraZeneca zurückzuführen ist“.

Und damit niemand glaubt, der Moderna-Impfstoff sei unproblematisch, hat Japan diese Woche rund 1,6 Millionen Fläschchen des Impfstoffs aus dem Verkehr gezogen, nachdem das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales eine Verunreinigung gemeldet hatte. Obwohl so etwas gelegentlich vorkommt, erklärte das Ministerium, dass die in den Fläschchen gefundene Substanz „auf Magnete reagierte und … Metall sein könnte“.

Moderna vermutet, dass das Problem auf ein „Herstellungsproblem“ in einem Werk in Spanien zurückzuführen sein könnte.

„Das Unternehmen untersucht die Berichte und ist weiterhin entschlossen, transparent und zügig mit seinem Partner Takeda und den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um mögliche Bedenken auszuräumen“, sagte ein Moderna-Sprecher gegenüber Nikkei und erklärte, der Arzneimittelhersteller glaube, dass ein „Herstellungsproblem“ in einem Werk in Spanien die Schuld daran trage.

Übrigens wurde der Erfinder der mRNA-Impfstoffe, Dr. Robert Malone, der den Regierungen während der Pandemie dringend benötigte Ratschläge geben könnte, vom medizinischen Taliban der westlichen Hemisphäre als Verschwörungstheoretiker, der mit „Fehlinformationen“ hausieren geht, weitgehend aus der höflichen Gesellschaft verbannt.

Wenn wir all dies endlich hinter uns gelassen haben, wird die Legitimität sowohl der föderalen Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens als auch der traditionellen Medien zerstört sein. Und was passiert dann? Zwingen Sie Ihren Geist, 9-12 Monate vorauszudenken. Wie sehen die Dinge dann aus, ausgehend von den aktuellen Trends?

When we finally get past all of this, the legitimacy of both the federal public health infrastructure and the legacy media will have been destroyed. And what happens then? Force your mind to think 9-12 months ahead. What do things look like then, based on current trends?