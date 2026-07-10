Präsident Trump und die NATO haben Russland den Krieg erklärt, und Putin ist ahnungslos

Paul Craig Roberts

John Helmer ist der Ansicht, dass Putins Strategie, sich gegenüber Trump unterwürfig zu verhalten und sich darauf zu verlassen, dass Trump den Ukraine-Konflikt für ihn löst, gescheitert ist und dass Putin seine Naivität zugunsten des Realismus aufgeben oder abgesetzt werden muss. https://johnhelmer.net/the-nuclear-option/

Putins Unfähigkeit zu begreifen, dass Russland sich im Krieg mit dem Westen befindet und dass seine Ausflüchte über 4,5 Jahre hinweg den Krieg enorm ausgeweitet und seinen Charakter völlig verändert haben, hat unter den patriotischen Kräften Russlands die Meinung entstehen lassen, dass „Putin ein hoffnungsloser Fall ist.“

Das ist seit einiger Zeit auch mein Fazit. Putin denkt und handelt immer noch so, als ob sich der Konflikt auf den Donbas beschränkte und Russland kurz vor dem Sieg stünde, da kaum noch etwas vom Donbas in ukrainischer Hand ist. Putin sagte kürzlich zu Trump, dass die Europäer eine Kriegspartei seien, weil sie nicht verstehen, dass Putins „Spezielle Militäroperation“ erfolgreich den Donbas von ukrainischen Streitkräften gesäubert habe. Putin glaubt irrtümlich, dass der Krieg vorbei sei und nur noch die Regelung übrig bleibe. Putin tut die immer wirksameren Angriffe auf das russische Mutterland als „terroristische Ereignisse“ ab.

Putins außergewöhnliche Blindheit gegenüber der Realität ist schwer zu verstehen. Der Konflikt ist keine spezielle Militäroperation. Es ist ein Krieg mit dem Westen, der sich weit von der Frontlinie im Donbas bis tief ins russische Innere verlagert hat, mit erfolgreichen ukrainischen Angriffen, die von US- und NATO-Zielerfassungssystemen auf russische Raffineriekapazitäten, Treibstoffdepots, Flughäfen und Zivilisten gelenkt werden. Putin ist so abgehoben, dass er immun gegen die Demütigung ist, die russische Patrioten erleiden, weil sie immer erfolgreichere Angriffe auf ihr Heimatland hinnehmen müssen, während ihr Führer, beraten von zwei russischen Verrätern, Kirill Dmitriev und Elvira Nabiullina, darauf vertraut, dass Trump die Situation für Russland und für Geschäfte der russischen Oligarchen rettet.

Helmer berichtet, dass Präsident Trump vor zwei Tagen, am 8. Juli, zusammen mit den NATO-Regierungschefs eine Erklärung unterzeichnet hat, die die NATO verpflichtet, „der langfristigen Bedrohung entgegenzutreten, die Russland für die euro-atlantische Sicherheit und Stabilität darstellt“, und die NATO-Mitglieder dazu verpflichtet, Trump und den USA für den Schutz vor dieser russischen Bedrohung zu zahlen – „mehr als 50 Milliarden Dollar für neue Beschaffungen und … kollektive Produktionskapazitäten“. Die behauptete „langfristige Bedrohung, die Russland für die euro-atlantische Sicherheit und Stabilität darstellt“, wird behauptet, nicht spezifiziert oder definiert. Tatsächlich existiert sie nicht, aber Fakten spielen im Westen keine Rolle mehr. Und Fakten werden Putin und Russland oder den Iran nicht schützen.

Wie kann Putin sich auf Trump verlassen, wenn alle Beweise klar machen, dass die ukrainische Drohnenkriegsführung gegen Russland in die Absicht des Westens, Putin und Russland zu Fall zu bringen, integriert wird? Wie Helmer berichtet, hat Trump Zelensky mitgeteilt, dass die USA Zelensky das Recht und die Mittel zur Verfügung stellen werden, in der Ukraine die US-Raketen Patriot und Tomahawk zu produzieren, um damit das russische Mutterland zu bekriegen.

All dies ist völlig klar, seit Washington 2014 die ukrainische Regierung gestürzt und eine antirussische Marionettenregierung eingesetzt hat. Es wurde viele Male klargestellt, und jedes Mal wurde es von Putin ignoriert. Die Realität hat sich für Putin als zu viel erwiesen. Er hat bewiesen, dass er nicht in der Lage ist, mit klaren und offensichtlichen Herausforderungen umzugehen.

Nun wurde es Putin erneut von Trump klargemacht. Am 17. Juni beim G-7-Treffen in Frankreich unterzeichnete Trump diese Erklärung:

„Wir stimmen zu, die Lieferung von Luftverteidigungskapazitäten, zusätzlichen Systemen und Abfangjägern sowie von Langstreckenfähigkeiten zu erhöhen. Wir sind auch bereit, in Betracht zu ziehen, der Ukraine die Nutzung von Lizenzen zu gewähren, um eine Steigerung der ukrainischen Militärproduktion zu ermöglichen … Wir verpflichten uns, den Druck auf die russische Kriegswirtschaft zu erhöhen. In diesem Zusammenhang werden wir unsere Sanktionen verstärken, einschließlich jener im Öl- und Gassektor.“ Das ist eine Kriegserklärung an Russland! Warum kann Putin, das russische Oberkommando, die russischen Medien eine Kriegserklärung gegen Russland nicht erkennen?!!

Und der Kreml-Trottel verlässt sich auf den Weiße-Haus-Trottel, um Frieden auszuhandeln!

Beachten Sie, dass nicht Putin, sondern Zelensky der Ehrengast beim NATO-Gipfel am 8. Juli in Ankara war. Gilbert Doctorow beschreibt meiner Meinung nach zutreffend die Bedeutung des NATO-Gipfels für Russland:

„Was bedeutet all das für Russland? Erstens, dass Trumps USA ein Gegner war, ist und lange bleiben wird, oder, um weniger zweideutig zu sein, ein Feind. Zweitens, dass was auch immer Trump mit und gegenüber der NATO tut, nicht von seinen Beziehungen zu Wladimir Putin abhängt. Daher ist es unsinnig für den russischen Führer, Trump zu schmeicheln, wie er es bei jeder Gelegenheit tut, und Trumps weitere Beteiligung an Friedensgesprächen zu suchen. Alles, was Putin durch das Einschmeicheln bei ‚Daddy‘ erreicht, ist, die wahrgenommene Souveränität und Abschreckung Russlands zu verringern.

Meiner Ansicht nach ist Putin als russischer Führer ein völliger Versager. Diese Wahrnehmung wächst in Russland.