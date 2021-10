Pressesprecher des Weißen Hauses bezeichnet Geimpfte als „Markierte“ – Mark of the Beast – Zeichen der Bestie!

Am 10. September 2021 hat das Weiße Haus eine Pressekonferenz mit der Pressesprecherin, Jen Psaki, live ins Internet übertragen. Ein Großteil dieser Pressekonferenz befasste sich mit der Ankündigung des Präsidenten, dass er Unternehmen mit 100 oder mehr Angestellten dazu verpflichten will, diese gegen COVID-19 zu impfen.

Dieses Mandat stellt die Menschen vor die Wahl, entweder die experimentelle Gentherapie in ihrem Körper zu akzeptieren oder ihren Lebensunterhalt zu verlieren. Das ist Nötigung und Erpressung.

In der Zeit seit dieser Ankündigung wurden sowohl in den USA als auch in Übersee immer mehr Anstrengungen unternommen, um die Menschen zur COVID-Impfung zu zwingen. In Kanada zum Beispiel verlangen die Behörden von Quebec nicht nur, dass sich die Beschäftigten im Gesundheitswesen impfen lassen, wenn sie sich weigern, werden sie nicht nur entlassen, sondern es wird ihnen auch die Lizenz für das Gesundheitswesen entzogen, so dass sie nirgendwo anders arbeiten können!

Der „Druck“, diese Genveränderung zu nehmen, ist so stark, und die Weigerung, sie zu nehmen, ist so weit verbreitet, dass drakonische Einschüchterung, Nötigung und Erpressung, die Genveränderung zu nehmen, jetzt die Norm zu sein scheinen.

Die Gründe für die Ablehnung der Impfung durch viele Menschen sind stichhaltig: Sie verursacht Blutgerinnsel, die bei vielen Empfängern zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führen. Über 14.000 Amerikaner sind bereits innerhalb weniger Tage nach der Einnahme der Impfung gestorben. Einige starben innerhalb von Minuten!

Bei jüngeren Menschen hat die Impfung eine Myokarditis, d. h. eine Schwellung des Herzmuskels, und eine Perikarditis, d. h. eine Schwellung des Herzbeutels, verursacht. Statistisch gesehen haben junge Menschen, die an Myokarditis leiden, eine zwanzigprozentige Sterblichkeitsrate innerhalb eines Jahres und eine fünfzigprozentige Sterblichkeitsrate innerhalb von fünf Jahren. Einfach ausgedrückt: Die Hälfte von ihnen stirbt. Von etwa 9 Millionen jungen Menschen, die sich impfen ließen, erkrankten 360 000 an Myokarditis. Statistisch gesehen wird die Hälfte von ihnen (180.000) innerhalb von fünf Jahren TOT sein!

Dennoch drängen die Machthaber weiterhin darauf, dass immer mehr Menschen diese Impfung erhalten.

Schon früh bei der Verteilung des so genannten COVID-19-Impfstoffs wurde bekannt, dass die so genannten „Impfstoffe“ nicht die typischen Inhaltsstoffe eines typischen Impfstoffs enthalten. Normalerweise enthält ein Impfstoff eine kleine Menge des eigentlichen Virus, entweder als Lebendimpfstoff oder abgeschwächt, um es schwächer zu machen. Das ist bei den COVID-Impfstoffen nicht der Fall. Normalerweise enthalten Impfstoffe „rekombinante DNA“-Versionen des Virus, bei denen die Eingeweide des echten Virus genetisch durch Hefeeingeweide ersetzt werden, so dass das Äußere des Virus sein Aussehen behält, das Innere aber aus harmloser Hefe besteht. Die COVID-Impfstoffe enthalten auch das nicht.

Die meisten COVID-Impfstoffe enthalten Boten-RNA (mRNA), einen der grundlegendsten Botenstoffe der DNA-Bausteine des menschlichen Körpers. Die DNA sagt der RNA, was sie zu tun hat; die RNA sagt dann allen Zellen in unserem Körper, was sie zu tun haben. Seltsamerweise hat die RNA jedoch die Fähigkeit, die DNA durch reverse Transkriptase zu verändern. Wenn die DNA einmal verändert ist, kann sie nie wieder – N E V E R – in ihre ursprüngliche Form zurückgebracht werden. Sie ist für immer verändert.

Diese Tatsache hat einige Menschen zu der Frage veranlasst: „Wenn die mRNA unsere DNA verändert, sind wir dann überhaupt noch Menschen?“ Andere haben gefragt: „Da der Oberste Gerichtshof der USA entschieden hat, dass niemand eine natürliche Substanz patentieren kann, aber veränderte Substanzen patentieren KÖNNEN, werden wir dann, wenn wir zulassen, dass die mRNA unsere DNA verändert, zum Eigentum des Unternehmens, das unsere DNA verändert hat? Sind WIR jetzt ein neues Produkt?“

Schließlich gingen einige so weit zu fragen: „Würde unser Schöpfer, Gott, uns überhaupt als sein Eigentum anerkennen, wenn unsere DNA verändert wird?“ Diese Frage war es, die viele Menschen am meisten beunruhigte, denn bibelgläubige Menschen werden seit Generationen vor dem „Malzeichen des Tieres“ gewarnt.

Ohne auf die unendlichen Interpretationen der Bibelstellen einzugehen, geben wir einfach wieder, was die Bibel schreibt:

Offenbarung 13 —

13 Und ich stand auf dem Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern den Namen der Lästerung.

2 Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Maul wie ein Löwenmaul; und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Sitz und große Gewalt.

3 Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es zu Tode verwundet, und seine tödliche Wunde wurde geheilt; und die ganze Welt wunderte sich über das Tier.

4 Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich, wer kann mit ihm Krieg führen?

5 Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der redete große Dinge und Lästerungen, und es wurde ihm Macht gegeben, zweiundvierzig Monate zu bleiben.

6 Und er tat seinen Mund auf zur Lästerung Gottes, zu lästern seinen Namen und seine Wohnung und die im Himmel wohnen.

7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen zu streiten und sie zu überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über alle Geschlechter und Sprachen und Völker.

8 Und alle, die auf Erden wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist von Anfang der Welt.

9 Wenn jemand ein Ohr hat, der höre!

10 Wer in die Gefangenschaft führt, wird in die Gefangenschaft gehen; wer mit dem Schwert tötet, muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist die Geduld und der Glaube der Heiligen.

11 Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache.

12 Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm aus und macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde geheilt ist.

13 Und es tut große Wunder, daß es Feuer vom Himmel auf die Erde fallen läßt vor den Augen der Menschen,

14 und verführt, die auf Erden wohnen, durch die Wunder, die es zu tun vermochte vor den Augen des Tieres, und sagt denen, die auf Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollten dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig war.

15 Und es hatte Macht, dem Bild des Tieres Leben zu geben, daß das Bild des Tieres redete und bewirkte, daß alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet wurden.

16 Und es macht, dass alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Gebundenen, ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn bekommen:

17 und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, daß er das Malzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens habe.

18 Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, der zähle die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.

Die Bibel weist also darauf hin, dass die Menschen auf der Erde BETROGEN werden und ein Zeichen annehmen müssen, um zu kaufen oder zu verkaufen.

Was sieht die Welt im Moment mit dem COVID-Jab? Wir sehen, wie den Menschen gesagt wird, sie könnten nicht ausgehen, nicht in Geschäfte gehen (kaufen oder verkaufen) ohne was? Der Impfstoff!

Und was ist einer der Bestandteile des COVID-Impfstoffs? „Luciferase“ … der Name Luzifers!

Während unzählige Menschen, sogar Religionsexperten, alles getan haben, um den Menschen zu erklären, dass die COVID-Impfstoffe NICHT das „Malzeichen des Tieres“ sind, ließ die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, etwas anderes verlauten. Während der Pressekonferenz am 10. September antwortete Psaki vom Podium im Presseraum des Weißen Hauses auf die Frage eines Reporters nach Bidens Mandat mit den folgenden Worten

„Was Sie gestern vom Präsidenten gehört haben, sind die nächsten Schritte, die er unternimmt, indem er alle Hebel der Regierung einsetzt, um, äh, Krankheiten zu reduzieren, um Krankenhausaufenthalte zu reduzieren, um gekennzeichnete Menschen zu schützen und mehr Leben zu retten.“ Sie hat es tatsächlich gesagt: MARKED PEOPLE.

MARKIERTE MENSCHEN!!!!!!!!

Spulen Sie im Video unten bis zur Zeitmarke 1:11:50 vor, und Sie werden hören, wie der Reporter Psaki die Frage stellt, und Sie werden sehen und hören, wie Psaki es selbst sagt:

Keiner macht so einen Fehler. Niemand ersetzt das Wort „markiert“ durch „mehr“.

Und doch ist es genau das, was der Pressesprecher des Weißen Hauses sagte. „Markierte Menschen.“

Hal Turner Kommentar Meinung

Lassen Sie sich nicht täuschen. Sie kennen jetzt die Wahrheit. Sie haben es aus ihrem eigenen Mund gehört.

Die Geimpften sind „gezeichnete Menschen“. Welches andere Malzeichen als das Malzeichen des Tieres könnte sie gemeint haben?

Wenn Sie es mit Ihren eigenen Ohren hören, werden Sie nicht allein sein, wenn Sie völlig verblüfft dasitzen. Ich war selbst völlig fassungslos, als ich es hörte.

Es ist so klar wie der Tag. So klar wie die Nase in meinem Gesicht. „Gezeichnete Menschen“.

Viele von Ihnen haben mir gesagt, dass wir in der Endzeit leben. Es fiel mir schwer, das zu glauben, aber nach dem hier… wow… sieht es für mich wirklich so aus.

Angesichts der Dinge, die ich sehe, hat es den Anschein, dass unsere nationale Regierung von Satan selbst geleitet wird.

Nein, danke.