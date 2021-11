Prinz Harry sagt der Desinformation den Kampf an

Die Demokratie steckt in der Krise, das Vertrauen in die Institutionen ist auf einem historischen Tiefstand. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in unsere Führer ist zusammengebrochen; Zynismus ist allgegenwärtig. Welche Säule der Integrität kann uns aus dem Morast retten und unser zerbröckelndes Gemeinwesen retten? Hier kommt der ehemalige Aristokrat Prinz Harry, der erbliche Hedonist, der als furchtloser Kämpfer gegen Fake News wiedergeboren wurde. Seit er sich vor achtzehn Monaten den schönen Menschen in L.A. angeschlossen hat, sammelt der Exil-Royal Pseudojobs wie ein weniger arbeitsfähiger George Osborne.

Öko-Krieger, gelegentlicher Podcaster, ethischer Banker und unermüdlicher Redner: Es gibt viele Hüte, die der dilettantische Duke jetzt trägt. Und heute war Kommissar Harry an der Reihe, seine Ushanka in seiner Rolle als Mitglied der Orwell-esken „Commission on Information Disorder“ des Aspen-Instituts zu übernehmen. Das Institut hat eine sechsmonatige Studie über eine „Lawine von Fehlinformationen“ im Internet abgeschlossen, und der 37-jährige Prinz hat auf der Website seiner Stiftung Archewell 15 Forderungen aufgestellt, wie dieses Problem zu lösen ist.

Der Bericht fordert „mehr Transparenz und Offenlegung in den sozialen Medien“ und schlägt „Lösungen“ vor, darunter „von der Gemeinschaft geleitete Methoden zur Verbesserung des zivilen Dialogs und zur Bekämpfung des Ungleichgewichts der Informationsmacht“. Harry wird mit den Worten zitiert, er bezeichne die „Fehlinformations- und Desinformationskrise“ als ein „globales humanitäres Problem“, das „nicht nur einige von uns, sondern uns alle betrifft“. Der millionenschwere Enkel des Monarchen drückt seinen Wunsch aus, dass solche „Empfehlungen“ Gesetz werden, indem er schreibt: „Ich hoffe, dass die substanziellen und praktischen Empfehlungen unserer Kommission von der Tech-Industrie, der Medienindustrie, von politischen Entscheidungsträgern und führenden Persönlichkeiten aufgegriffen werden.

Am meisten angetan war Steerpike jedoch von dem Abschnitt der Berichtszusammenfassung, der als „Superspreader-Verantwortlichkeit“ bezeichnet wird. Darin wird gefordert, dass die Verantwortlichen:

Superspreader von Falsch- und Desinformationen mit klaren, transparenten und konsequent angewandten Maßnahmen zur Rechenschaft zu ziehen, die ein schnelleres und entschiedeneres Handeln und Sanktionen ermöglichen, die ihren Auswirkungen angemessen sind – unabhängig von ihrem Standort, ihren politischen Ansichten oder ihrer Rolle in der Gesellschaft.

Der Bericht kommt genau fünf Tage, nachdem die Ehefrau von Prinz Harry, Meghan, vor einem britischen Gericht zugeben musste, dass sie in ihrer Klage gegen die Herausgeber der Zeitung Mail on Sunday eine irreführende Aussage zum Datenschutz gemacht hatte. Das Berufungsgericht hörte am Donnerstag, dass die Herzogin von Sussex einen Adjutanten gebeten hatte, Informationen an die Autoren einer Biografie weiterzugeben – obwohl sie zuvor gesagt hatte, dass sie „keinen Beitrag“ leiste.

Wenn Superverbreiter von Fehlinformationen zur Rechenschaft gezogen werden sollen – unabhängig von ihrer „Rolle in der Gesellschaft“ – könnte Harry vielleicht damit beginnen, sich mit den Behauptungen seiner Frau auseinanderzusetzen. Spricht sie die Wahrheit oder verbreitet sie Fake News? Steerpike überlässt es seinen Lesern zu entscheiden, wer „Unwahrheiten verbreitet“ – um eine Formulierung aus Meghans Oprah-Interview zu übernehmen.