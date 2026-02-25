Project Artichoke: Vor 70 Jahren diskutierte die CIA, Gedankenkontroll-Drogen in Impfstoffen zu verstecken

Ein kürzlich wieder aufgetauchtes CIA-Dokument vom 23. April 1952 mit dem Titel „Special Research for Artichoke“ beschreibt eine Reihe von Ideen zur Entwicklung von Chemikalien, die darauf abzielen, menschliches Verhalten und Denken zu verändern. Die in dem Dokument enthaltenen Vorschläge waren Teil des streng geheimen CIA-Projekts Artichoke, das laut The Daily Mail von 1951 bis 1956 lief.

von Michael Nevradakis, Ph.D.

In den 1950er-Jahren entwickelte die CIA Ideen, wie man heimlich Gedankenkontrolle an Menschen durchführen könnte — einschließlich des Verbergens von Drogen in Impfstoffen und weit verbreiteten Lebensmitteln, wie ein neu aufgetauchtes CIA-Dokument enthüllt. The Daily Mail berichtete am Montag erstmals darüber.

Das sieben Seiten umfassende Dokument „Special Research for Artichoke“ ist auf den 23. April 1952 datiert. Es beschreibt eine Reihe von Vorschlägen zur Entwicklung von Chemikalien, die darauf ausgelegt sind, menschliches Verhalten und Denken zu verändern.

Die im Dokument enthaltenen Vorschläge waren Teil des streng geheimen CIA-Projekts Artichoke, das laut The Daily Mail von 1951 bis 1956 lief.

Das Dokument, das 1983 freigegeben wurde, kursierte kürzlich in sozialen Medien. Es wurde jedoch erst im vergangenen Jahr im Online-Leseraum der CIA veröffentlicht.

„Einige der Vorschläge sind umstritten“, heißt es in dem Dokument. Zu den Vorschlägen gehörte die heimliche Verabreichung von Drogen im Rahmen eines „langfristigen Ansatzes gegenüber Versuchspersonen“.

Laut dem Dokument:

„Diese Studie sollte Chemikalien oder Drogen umfassen, die effektiv in gewöhnlichen Gegenständen wie Lebensmitteln, Wasser, Coca-Cola, Bier, Alkohol, Zigaretten usw. verborgen werden können.

Diese Art von Droge sollte außerdem in der Lage sein, in standardmäßigen medizinischen Behandlungen wie Impfungen, Injektionen usw. eingesetzt zu werden.“

CIA experimentierte im Rahmen von Project Artichoke an Menschen

Das Dokument enthielt außerdem ein spezielles Forschungsfeld zu „Bakterien, Pflanzenkulturen, Pilzen, Giften verschiedener Art usw.“, die „in der Lage sind, Krankheiten hervorzurufen, die wiederum hohes Fieber, Delirium usw. erzeugen würden.“

Dazu gehörten „Pilzarten“, die „eine bestimmte Art von Rauschzustand und geistiger Verwirrung“ hervorrufen.

Ebenfalls unter den Vorschlägen befand sich die Empfehlung, „Ernährung“ oder „Ernährungsmängel“ bei Gefangenen und bei Personen, die verhört werden, zu erforschen, einschließlich der Verwendung von „speziell konservierten Lebensmitteln, denen bestimmte Elemente entzogen wurden.“

Das Dokument enthielt Vorschläge sowohl für kurz- als auch für langfristige Anwendungen am Menschen. Drogen, die für den langfristigen Einsatz als geeignet angesehen wurden, sollten eine „aufwühlende Wirkung (Erzeugung von Angst, Nervosität, Spannung usw.) oder eine dämpfende Wirkung (Erzeugung von Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Trägheit usw.)“ hervorrufen.

Laut The Daily Mail führte die CIA im Rahmen von Project Artichoke Experimente an Menschen durch. Die Versuche betrafen häufig „besonders schutzbedürftige Personen, darunter Gefangene, Militärangehörige und psychiatrische Patienten.“ Die Experimente wurden in der Regel „ohne informierte Zustimmung“ durchgeführt.

Laut Ben Tapper, einem Chiropraktiker aus Nebraska, der 2021 in die Liste der „Disinformation Dozen“ aufgenommen wurde, weil er die Sicherheit von Impfstoffen in Frage stellte, enthüllt das Dokument „eine beunruhigende Realität, dass Regierungsbehörden historisch Wege erforscht haben, menschliches Verhalten durch chemische und biologische Mittel zu manipulieren, einschließlich Konzepte im Zusammenhang mit Lebensmitteln und medizinischen Eingriffen.“

„Das ist keine Spekulation oder Verschwörung, und es sollte jeden Amerikaner zutiefst beunruhigen, der körperliche Selbstbestimmung und informierte Zustimmung schätzt“, sagte Tapper.

Vorläufer der MK-Ultra-Gedankenkontroll-Experimente der CIA?

The Daily Mail zitierte CIA-Dokumente, aus denen hervorgeht, dass US-Geheimdienste befürchteten, feindliche Staaten hätten eigene Techniken zur Gedankenkontrolle und Verhaltensmanipulation entwickelt. Dies führte dazu, dass die Behörde die Entwicklung eigener Methoden priorisierte.

Project Artichoke „diente als Vorläufer“ des MK-Ultra-Programms, das die CIA 1953 startete. Dieses Programm „weitete Experimente mit bewusstseinsverändernden Substanzen in größerem Maßstab aus“, berichtete The Daily Mail.

Viele der Dokumente im Zusammenhang mit dieser Art von Experimenten wurden 1973 zerstört, „sodass das volle Ausmaß der Forschung und wie weit sie fortgeschritten war unbekannt bleibt.“

Naomi Wolf, Ph.D., CEO von Daily Clout und Autorin von „The Pfizer Papers: Pfizer’s Crimes Against Humanity“, erklärte gegenüber The Defender, die Dokumente bestätigten eine lange Geschichte von Geheimdienstforschung, die auf menschliches Denken und Verhalten abzielte.

„Leider ist seit Langem bekannt, dass unsere Geheimdienste – und die unserer Gegner – versucht haben, menschliches Bewusstsein und Verhalten zu verändern, oft ohne Zustimmung der Betroffenen. Die Existenz von MK-Ultra, des geheimen Projekts, in das Project Artichoke überging, ist gut dokumentiert“, sagte Wolf.

John Leake, Vizepräsident der McCullough Foundation und Autor des demnächst erscheinenden Buches „Mind Viruses: America’s Irrational Obsessions“, sagte: „Forscher haben lange vermutet, dass die Enthüllungen des Church Committee über die berüchtigten MK-Ultra-Gedankenkontroll-Experimente der CIA, meist mit LSD, den Effekt hatten, das viel größere Project Artichoke in den Hintergrund treten zu lassen.“

Leake verwies auf Hinweise, dass eine Massenvergiftung 1951 in Pont-Saint-Esprit in Frankreich, bei der 250 Einwohner schwere Halluzinationen erlitten und sieben Menschen starben, ein Experiment von Project Artichoke gewesen sein könnte. Der Ausbruch wurde offiziell auf kontaminiertes Brot einer örtlichen Bäckerei zurückgeführt.

Leake sagte, das Dokument von 1952 sei „vereinbar mit dem Verdacht, dass die CIA Methoden der Gedankenkontrolle auch für größere Bevölkerungsgruppen entwickeln wollte.“

Im Jahr 2024 enthüllte eine Reuters-Untersuchung, dass die CIA eine geheime Propagandakampagne im Zusammenhang mit Impfstoffen auf den Philippinen durchgeführt habe. Die Kampagne richtete sich gegen den wachsenden Einfluss Chinas im Land, indem sie den chinesischen COVID-19-Impfstoff Sinovac über gefälschte Online-Konten mit „Anti-Vax“-Botschaften angriff.

Michael Rectenwald, Ph.D., Autor von „The Great Reset and the Struggle for Liberty: Unraveling the Global Agenda“, sagte, die Enthüllungen zu Project Artichoke machten „deutlich, dass die CIA eine enorme Bedrohung für US-Bürger darstellt, zusätzlich zu den Schrecken, die sie gegen ausländische Regierungen und Bevölkerungen entfesselt.“

Project Artichoke wollte Unterstützung vom Chemical Warfare Service der Armee

Das Dokument von 1952 enthielt außerdem die Empfehlung, den Chemical Warfare Service der US-Armee in die Bemühungen des Projekts einzubeziehen, unter Hinweis auf dessen Erfahrung mit „umfassenden Studien in diesen Bereichen.“

Dieser Vorschlag weist Parallelen zu jüngeren Behauptungen auf, wonach COVID-19 — und die Reaktion auf die Pandemie — auf höchster Ebene von Regierung, Militär und Geheimdiensten koordiniert worden seien.

Im vergangenen Jahr veröffentlichten die ehemalige Pharma-Forschungsleiterin Sasha Latypova und die pensionierte Wissenschaftsautorin Debbie Lerman das „Covid Dossier“, das Belege für eine „militärisch-geheimdienstliche Koordination der Covid-Biodefense-Reaktion in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, den Niederlanden, Deutschland und Italien“ präsentiert.

Laut Latypova und Lerman war „Covid kein Ereignis der öffentlichen Gesundheit“, sondern „eine globale Operation, koordiniert durch öffentlich-private Geheimdienst- und Militärallianzen unter Berufung auf Gesetze für CBRN-Waffenangriffe (chemisch, biologisch, radiologisch, nuklear).“

Leake sagte, es sei „alles andere als klar“, dass die Anhörungen des Church Committee 1975 „den verdeckten Programmen der CIA ein vollständiges Ende gesetzt haben.“ Er verwies dabei unter anderem auf die mögliche Laborentwicklung von SARS-CoV-2.

„Die Erzeugung von SARS-CoV-2 im Labor mittels Gain-of-Function-Techniken, die an der University of North Carolina-Chapel Hill entwickelt wurden, sowie die Beteiligung des US-Militärs an der Entwicklung und Verteilung der mRNA-COVID-19-Impfstoffe sollten … als mögliche Ausläufer oder sogar Fortsetzungen von Project Artichoke betrachtet werden“, sagte Leake.

Experten hinterfragen Ähnlichkeiten zwischen Project Artichoke und COVID-Impfstoffen

In einem Substack-Beitrag zog der Epidemiologe Nicolas Hulscher eine mögliche Verbindung zwischen Project Artichoke und der Entwicklung der COVID-19-Impfstoffe. Hulscher verwies auf jüngste begutachtete Studien, die negative neurologische Auswirkungen der Impfstoffe und „stark steigende Raten kognitiven Abbaus“ festgestellt hätten.

Hulscher schrieb:

„Beunruhigenderweise erhielten seit 2021 über 70 % der Menschheit ein neurotoxisches Mittel, das als ‚Impfstoff‘ getarnt war. Die gleichen Ziele, die im CIA-Dokument beschrieben werden (Impfstoffe/Drogen, die heimlich Angst, Depression und Lethargie hervorrufen können), werden nun in COVID-19-geimpften Bevölkerungen beobachtet. …

… Wenn die CIA bereits in den 1950er-Jahren heimlich Methoden zur Verhaltensveränderung diskutierte, wäre es nicht überraschend, wenn in den folgenden Jahrzehnten ähnliche geheime Projekte entstanden wären.“

Eine 2024 in Molecular Psychiatry veröffentlichte Studie untersuchte psychiatrische Nebenwirkungen bei über 2 Millionen Menschen in Südkorea. Die Studie stellte fest, dass die „COVID-19-Impfung das Risiko für Depressionen, Angststörungen, dissoziative, stressbedingte und somatoforme Störungen sowie Schlafstörungen erhöhte, während das Risiko für Schizophrenie und bipolare Störungen sank.“

Eine 2025 im International Journal of Innovative Research in Medical Science veröffentlichte Studie fand „alarmierende Sicherheitssignale hinsichtlich neuropsychiatrischer Erkrankungen nach COVID-19-Impfung im Vergleich zu Influenza-Impfstoffen und allen anderen Impfstoffen zusammen.“

Dazu gehörten Anstiege bei Schizophrenie, Depression, kognitivem Abbau, Wahnvorstellungen, gewalttätigem Verhalten, Suizidgedanken und Tötungsabsichten.

„Die Tatsache, dass mRNA-Impfstoffe so konzipiert wurden, dass sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden und das Gehirn entzünden — oder zumindest bekannt war, dass sie dies während Herstellung und Verteilung tun — sollte uns angesichts dieser Nachrichten zu denken geben“, sagte Wolf.

Wolf erklärte, die neuesten Enthüllungen lieferten „umso mehr Grund, gegenüber intransparenten, zwangsweisen oder ungetesteten Impfprogrammen, Zusatzstoffen in Lebensmitteln und Wasser sowie toxischen oder intransparenten Geoengineering-Programmen kritisch zu sein.“

Tapper sagte, die Enthüllungen unterstrichen „die dringende Notwendigkeit, individuelle Freiheit, medizinische Selbstbestimmung und ethische Grenzen in Wissenschaft und öffentlicher Gesundheit zu schützen.“

„Die Lehre hier ist einfach: Wachsamkeit ist notwendig, wenn Regierungen Autorität über den menschlichen Körper und Geist beanspruchen“, sagte Tapper.