Projekt Nimbus: Wie Amazon, Google Milliarden mit Israels Besatzung verdienten

Das Projekt Nimbus hat einen „Geheimkrieg“ entfacht, an dem hochrangige Generäle der israelischen Armee beteiligt sind, die alle um einen Anteil am Gewinn wetteifern, und hat dabei den Appetit vieler anderer internationaler Technologieunternehmen geweckt.

SEATTLE, WASHINGTON – „Wir sind anonym, weil wir Vergeltungsmaßnahmen fürchten“. Dieser Satz war Teil eines von 500 Google-Mitarbeitern im vergangenen Oktober unterzeichneten Briefes, in dem sie die direkte Unterstützung der israelischen Regierung und des israelischen Militärs durch ihr Unternehmen beklagten.

In ihrem Brief protestierten die Unterzeichner gegen einen 1,2-Milliarden-Dollar-Vertrag zwischen Google, Amazon Web Services (AWS) und der israelischen Regierung, der Cloud-Dienste für das israelische Militär und die israelische Regierung bereitstellt, die „die weitere Überwachung von Palästinensern und die ungesetzliche Datensammlung über sie ermöglichen und den Ausbau der illegalen israelischen Siedlungen auf palästinensischem Land erleichtern“.

Dies wird Projekt Nimbus genannt. Das Projekt wurde 2018 angekündigt und trat im Mai 2021 in Kraft, in der ersten Woche des israelischen Krieges gegen den belagerten Gazastreifen, bei dem über 250 Palästinenser getötet und viele weitere verwundet wurden.

Die Google-Mitarbeiter waren nicht nur darüber beunruhigt, dass ihr Unternehmen durch den Abschluss dieses Abkommens mit Israel direkt in die israelische Besetzung Palästinas verwickelt wurde, sondern waren ebenso empört über das „beunruhigende Muster der Militarisierung“, das ähnliche Verträge zwischen Google – Amazon, Microsoft und anderen Tech-Giganten – mit dem US-Militär, der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) und anderen Polizeibehörden sah.

In einem Artikel, der im Juni in der Zeitschrift The Nation veröffentlicht wurde, haben drei angesehene US-Wissenschaftler die finanzielle Komponente von Amazons Entscheidung aufgedeckt, sich in einem derart unmoralischen Geschäft zu engagieren, und argumentiert, dass solche mit dem Militär verbundenen Verträge „zu einer wichtigen Profitquelle für Amazon geworden sind“. Dem Artikel zufolge wird geschätzt, dass AWS allein für 63 Prozent der Gewinne von Amazon im Jahr 2020 verantwortlich war.

Der Slogan „Menschen vor Profit“ kann nicht passender sein als im palästinensischen Kontext, und weder Google noch Amazon können sich auf Unwissenheit berufen. Die israelische Besatzung Palästinas besteht seit Jahrzehnten, und zahlreiche Resolutionen der Vereinten Nationen haben Israel für seine Besatzung, koloniale Expansion und Gewalt gegen Palästinenser verurteilt. Wenn all dies nicht ausreichte, um den Enthusiasmus von Google und Amazon zu bremsen, sich an Projekten zu beteiligen, die speziell auf den Schutz der „nationalen Sicherheit“ Israels abzielen – sprich: die fortgesetzte Besetzung Palästinas -, dann hätte ein vernichtender Bericht der größten israelischen Menschenrechtsgruppe B’tselem als Weckruf dienen müssen.

B’tselem erklärte Israel im Januar 2021 zu einem Apartheidstaat. Die internationale Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch (HRW) folgte diesem Beispiel im April und prangerte den israelischen Apartheidstaat ebenfalls an. Das war nur wenige Wochen, bevor das Projekt Nimbus ausgerufen wurde. Es war, als ob Google und Amazon absichtlich ihre Unterstützung für die Apartheid erklärten. Die Tatsache, dass das Projekt während des israelischen Krieges gegen Gaza unterzeichnet wurde, spricht Bände über die völlige Missachtung des Völkerrechts, der Menschenrechte und der Freiheit des palästinensischen Volkes durch die beiden Tech-Giganten.

Es kommt noch schlimmer. Am 15. März unterzeichneten Hunderte von Google-Mitarbeitern eine Petition, mit der sie gegen die Entlassung eines ihrer Kollegen, Ariel Koren, protestierten, der im Oktober aktiv an der Erstellung des Briefes gegen das Projekt Nimbus beteiligt war. Koren war Produktmarketingmanagerin bei Google for Education und arbeitete seit sechs Jahren für das Unternehmen. Sie gehörte jedoch zu der Art von Mitarbeitern, die bei Google nicht willkommen waren, da das Unternehmen jetzt direkt an verschiedenen Militär- und Sicherheitsprojekten beteiligt ist.

„Als jüdische Mitarbeiterin von Google fühle ich mich moralisch sehr stark in die Pflicht genommen“, sagte sie im Oktober letzten Jahres in einer Erklärung. „Wenn man in einem Unternehmen arbeitet, hat man das Recht, für die Verwendung seiner Arbeitskraft verantwortlich zu sein“, fügte sie hinzu.

Google reagierte schnell auf diese scheinbar unverschämte Aussage. Im folgenden Monat stellte Korens Vorgesetzter ihr ein Ultimatum: Sie solle nach Brasilien ziehen oder ihre Stelle verlieren. Letztendlich wurde sie aus dem Unternehmen geworfen.

Koren war nicht die erste Google- oder Amazon-Mitarbeiterin, die gefeuert wurde, weil sie sich für eine gute Sache einsetzte, und sie wird leider auch nicht die letzte sein. Im Zeitalter des Militarismus, der Überwachung, der ungerechtfertigten Gesichtserkennung und der Zensur ist es keine Option mehr, seine Meinung zu sagen und es zu wagen, für Menschenrechte und andere Grundfreiheiten zu kämpfen.

Amazons Lagerhäuser können genauso schlimm oder sogar noch schlimmer sein als ein typischer Sweatshop. Im vergangenen März hat sich Amazon nach einem kurzen Dementi dafür entschuldigt, dass es seine Arbeiter gezwungen hat, in Wasserflaschen zu pinkeln – und Schlimmeres -, damit ihre Manager ihre geforderten Quoten erfüllen können. Die Entschuldigung folgte auf direkte Beweise, die von der investigativen Journalismus-Website The Intercept vorgelegt wurden. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass das Unternehmen, dem zahlreiche Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte vorgeworfen werden – einschließlich der Beteiligung am „Union Busting“ -, in absehbarer Zeit seinen Kurs ändern wird, vor allem, wenn so viel Profit auf dem Spiel steht.

Aber Gewinne, die durch Marktmonopole, Misshandlung von Arbeitnehmern oder andere Verfehlungen erzielt werden, unterscheiden sich von Gewinnen, die durch die direkte Beteiligung an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erzielt werden. Obwohl Menschenrechtsverletzungen unabhängig von ihrem Kontext überall geächtet werden sollten, bleibt der Krieg Israels gegen das palästinensische Volk, nun mit direkter Hilfe solcher Unternehmen, eine der schwersten Ungerechtigkeiten, die das Bewusstsein der Menschheit weiterhin erschüttern. Keine noch so gute Rechtfertigung von Google oder Amazon kann etwas an der Tatsache ändern, dass sie die israelischen Kriegsverbrechen in Palästina unterstützen.

Genauer gesagt, wird der Google-Amazon-Cloud-Service laut The Nation Israel dabei helfen, seine illegalen jüdischen Siedlungen zu erweitern, indem er „Daten für die Israel Land Authority (ILA), die Regierungsbehörde, die staatliches Land verwaltet und zuweist, unterstützt“. Diese Siedlungen, die von der internationalen Gemeinschaft wiederholt verurteilt werden, werden auf palästinensischem Land gebaut und stehen in direktem Zusammenhang mit der anhaltenden ethnischen Säuberung des palästinensischen Volkes.

Nach Angaben der israelischen Zeitung Haaretz ist das Projekt Nimbus die „lukrativste Ausschreibung, die Israel in den letzten Jahren durchgeführt hat“. Das Projekt, das einen „Geheimkrieg“ entfacht hat, an dem hochrangige israelische Armeegeneräle beteiligt sind, die alle um einen Anteil am Gewinn wetteifern, hat auch den Appetit vieler anderer internationaler Technologieunternehmen geweckt, die alle an Israels Technologieoffensive teilhaben wollen, die letztlich darauf abzielt, die Palästinenser gefangen, besetzt und unterdrückt zu halten.

Genau aus diesem Grund ist die palästinensische Boykottbewegung absolut entscheidend, da sie sich gegen diese internationalen Unternehmen richtet, die auf der Suche nach Profiten nach Israel abwandern. Israel sollte im Gegenteil boykottiert und nicht unterstützt, sanktioniert und nicht belohnt werden. Zwar ist die Erzielung von Gewinnen verständlicherweise das Hauptziel von Unternehmen wie Google und Amazon, doch kann dieses Ziel auch erreicht werden, ohne dass die Unterwerfung eines ganzen Volkes erforderlich ist, das derzeit Opfer des letzten verbliebenen Apartheidregimes der Welt ist.