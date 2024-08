Prominente australische Journalistin, der über „Impfgegner“ berichtete, ist jetzt an einem Gehirntumor gestorben

Jane Hansen war eine der lautstärksten Befürworterinnen der Corona-Impfung in Australien. Im Juli 2021 schrieb sie in sozialen Medien, sie fühle sich „sehr gesegnet“, ihren ersten Pfizer-Impfstoff erhalten zu haben. Sie dankte der „Wissenschaft“ mit den Worten: „Überhaupt keine Nebenwirkungen.“

Ursprünglich hatte Hansen einen Termin bei AstraZeneca gebucht. Sie war froh, Pfizer zu bekommen, und sagte, dass viele Leute Schlange stehen würden, um ihren Teil dazu beizutragen.

Sie drehte einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Big Shots: Anti-Vaxxers Exposed (Big Shots: Impfgegner entlarvt)“, in dem sie die „Impfgegner“ entlarvte. Für den Sunday Telegraph schrieb Hansen sehr kritisch über die „Anti-Impf-Bewegung“ in New South Wales.

Besonders stolz war sie auf ihre Impfkampagnen. So wurde Eltern, die ihre Kinder nicht vollständig impfen ließen, das Kindergeld gestrichen. Außerdem wurde Impfgegnern der Zugang zu Kinderkrippen und Kindergärten verwehrt.

Die Journalistin starb am Dienstag an den Folgen eines aggressiven Hirntumors, an dem sie vor zwei Jahren erkrankt war. Es handelte sich um ein Glioblastom, eine Form von Gehirntumor.

Der britische Kardiologe Aseem Malhotra weist darauf hin, dass der Onkologe Angus Dalgleish nachgewiesen habe, dass der Corona-Impfstoff wahrscheinlich krebserregend sei. Pfizer habe nicht einfach 43 Milliarden in eine Firma gepumpt, um Turbo-Krebs zu behandeln. „Wir müssen diese Psychopathen loswerden“, schreibt Malhotra.

Schreckliche Neuigkeiten. Zudem wissen wir aus der Arbeit des renommierten Onkologen Prof. Dalgleish und anderer, dass der Covid-Impfstoff wahrscheinlich krebserregend ist. Denken Sie daran, dass Pfizer aus gutem Grund 43 Milliarden Dollar in die Behandlung von Turbokrebs investiert hat. Wir müssen diese psychopathischen Wesen beseitigen. RIP Jane

