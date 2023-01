Propaganda hält die Pandemie und die Zensur aufrecht

Die Impfungen wirken nicht, aber sie werden immer noch propagiert. Eine asymptomatische Infektion gibt es nicht, aber irgendwie können gesunde Menschen das Virus verbreiten?

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

COVID-19 ist die größte und ausgefeilteste Propagandaoperation der Geschichte. Im Jahr 2020 wurden in großem Umfang psychologische Techniken eingesetzt, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu schüren

Es wurden auch Propagandastrategien eingesetzt, um die Menschen dazu zu bringen, irrationale COVID-Maßnahmen wie Maskierung, Isolierung, soziale Distanzierung, Abriegelung und Haftbefehle zu unterstützen und zu verteidigen

Was die COVID-Propaganda so viel effektiver machte als alle bisherigen Propagandaoperationen, ist die Tatsache, dass ein Virus der perfekte Feind ist. Er ist unsichtbar, kann von jedem übertragen werden, auch von denen, die man am meisten liebt, und kann einen überall „erwischen“

In der klassischen Rhetorik geht es darum, durch Argumente zu überzeugen. Sie appelliert an die Logik. Propaganda hingegen ist eine Art subrationale Manipulation, die an unsere grundlegendsten Instinkte, wie z. B. Angst, appelliert. Eine informelle Definition von Propaganda lautet: „Ein organisierter Versuch, Menschen dazu zu bringen, etwas zu denken oder zu tun – oder etwas nicht zu denken oder zu tun“

Die große Lüge ist möglich, denn je weiter eine Lüge von der Realität entfernt ist, desto wahrscheinlicher ist ihr Erfolg, da die meisten Menschen nur ungern glauben, dass Autoritätspersonen lügen und die Realität völlig ignorieren würden

In dem obigen Video, das ursprünglich im August 2021 veröffentlicht wurde, spricht Professor Piers Robinson, Ph.D. – Co-Direktor der Organization for Propaganda Studies, dessen Forschungsschwerpunkt organisierte persuasive Kommunikation und zeitgenössische Propaganda ist – mit Asia Pacific Today über Propaganda im Zeitalter von COVID.

Wie Robinson feststellt, ist COVID-19 zweifellos die größte und raffinierteste Propagandaoperation der Geschichte. Im Jahr 2020 wurden in großem Umfang psychologische Techniken eingesetzt, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu schüren, während andere Überzeugungsstrategien eingesetzt wurden, um die Menschen dazu zu bringen, COVID-Maßnahmen wie Maskierung, Isolierung, soziale Distanzierung, Abriegelung und Impf-Mandate zu unterstützen und zu verteidigen.

Der Propagandakrieg

Die Propaganda hat die drakonischen und unwissenschaftlichen COVID-Maßnahmen überhaupt erst möglich gemacht. Ohne Propaganda und gleichzeitige Zensur gegenteiliger Ansichten wäre wenig von dem, was wir erlebt haben, möglich gewesen.

Wie Robinson feststellte, konnte der Einsatz staatlicher Propaganda zwar anfangs als notwendiges Mittel zur Erreichung eines Ziels der öffentlichen Gesundheit – dem Schutz der Menschen vor COVID-bedingten Krankheiten und Todesfällen – gerechtfertigt werden, doch wurde schnell deutlich, dass dies nicht der Fall war und wahrscheinlich auch nie der Fall war.

Heute, drei Jahre später, ist es ganz offensichtlich, dass COVID eine psychologische Operation ist. Zum Beispiel ist COVID spätestens seit 2022 nichts anderes als eine weitere endemische Atemwegsinfektion, ähnlich wie eine Erkältung, und dennoch wurde die Pandemie nicht für „beendet“ erklärt.

Wir haben jetzt auch eindeutige Beweise dafür, dass die COVID-Impfungen die Infektion oder die Ausbreitung des Virus nicht verhindern, was die gesamte Prämisse für Impfpässe negiert, aber trotzdem werden sie weiter propagiert. Kurz gesagt, COVID-19 war (und ist immer noch) ein Mittel zum Zweck; um uns die verfassungsmäßigen Rechte und bürgerlichen Freiheiten zu nehmen und um soziale, politische und finanzielle Umstrukturierungsziele außerhalb demokratischer Prozesse zu fördern.

Ein Meisterwerk der Propaganda

Ein weiterer Propagandaexperte, der sich über den offenen Einsatz von Propaganda zur Schaffung und Aufrechterhaltung der Pandemie geäußert hat, ist Professor Mark Crispin Miller, Ph.D., den ich im Juni 2021 über die akademische Zensur interviewt habe, die er an der New York University erfahren hat.

Ironischerweise war es die Tatsache, dass er seinen Studenten beibrachte, wie man Propaganda hinterfragt und ihr widersteht, die dazu führte, dass seine akademische Freiheit beschnitten wurde, nachdem er dieses wichtige Thema über 20 Jahre lang gelehrt hatte. Wie Robinson ist auch Miller der Ansicht, dass das, was wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, ein Propaganda-„Meisterwerk“ von unvergleichlichem Ausmaß und Raffinesse ist.

Es begann mit dem Ausbruch eines unbekannten Krankheitserregers in China. Die Medien zeigten Bilder von Menschen, die angeblich auf den Straßen tot umkamen. Dies ist seither nirgendwo anders passiert, was stark darauf hindeutet, dass diese Bilder zu einem einzigen Zweck missbraucht wurden – um Angst zu verbreiten.

Miller zufolge war die Art der Panikmache, mit der die Überzeugung verbreitet wurde, COVID-19 sei eine tödliche Bedrohung, die verheerendste, die je in der Geschichte der Propaganda eingesetzt wurde. Was die COVID-Propaganda so viel effektiver machte als alle vorherigen Propagandaoperationen, war die Tatsache, dass ein Virus der perfekte Feind ist.

Er ist unsichtbar, kann von jedem übertragen werden, auch von den Menschen, die man am meisten liebt, und kann einen überall „erwischen“. Wie Miller erläuterte, wurde der Feind in früheren Propagandaoperationen in der Regel so dargestellt, dass er in der Lage war, das Volk und die Nation mit seinem Übel zu „infizieren“.

Dies war sowohl bei der antikommunistischen Propaganda als auch beim „Krieg gegen den Terror“ der Fall. Der Kommunismus wurde mit einer ansteckenden Krankheit verglichen, die die Nation verwüsten würde, und Terroristen wurden mit einer Pandemie verglichen, die kontrolliert und bekämpft werden musste. Mit COVID verlagerte sich die Propaganda auf die Sache der Angst selbst – einen echten Virus.

Obwohl seit langem bekannt ist, dass es keine asymptomatische Infektion gibt, gelang es den Propagandisten sogar, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass völlig gesunde Menschen das Virus übertragen könnten. Es war eine völlige Fiktion, eine wissenschaftliche Unwahrheit. Daher wissen wir, dass die Pandemie-Erzählung eine psychologische Operation war, aber die Menschen waren so verängstigt, dass sie sie nicht in Frage stellten.

Was ist Propaganda?

Wie der Blogger und Propaganda-Analyst Klark Barnes feststellt

Wenn wir frei sein wollen, müssen wir wissen, was Propaganda ist und wie sie funktioniert. In der klassischen Rhetorik geht es um Überzeugung durch Argumente. Sie appelliert an die Logik. Propaganda hingegen ist eine Art subrationale Manipulation, die an unsere grundlegendsten Instinkte appelliert.

Eine informelle Definition von Propaganda ist „ein organisierter Versuch, Menschen dazu zu bringen, etwas zu denken oder zu tun – oder nicht zu denken oder etwas zu tun“. Propaganda kann wahr oder falsch sein oder irgendwo dazwischen liegen, und sie kann sowohl zum Guten als auch zum Schlechten eingesetzt werden. Werbung im öffentlichen Dienst, die dazu auffordert, nicht zu rauchen, ist beispielsweise eine Form der wohlwollenden Propaganda.

Das Problem mit Propaganda ist, dass sie von Natur aus voreingenommen und einseitig ist, was sehr gefährlich werden kann, wenn die andere Seite zensiert wird.

Dies gilt insbesondere für die Bereiche Medizin und Gesundheit, und die Zensur von Informationen über die COVID-19-Behandlung und die potenziellen Gefahren der COVID-Impfungen ist ein perfektes Beispiel dafür. Staatliche Propaganda und Kriegspropaganda stützen sich auch stark auf das Schüren von Angst und Wut, was Menschen dazu bringt, sich so zu verhalten, wie sie es normalerweise nicht tun würden.

Sie müssen den Topf ständig umrühren, um die Angst am Köcheln zu halten

Wie Barnes anmerkt, sind Medienprognosen über andere „bevorstehende Torturen“ auch ein Mittel, „um die weit verbreitete Angst und Wut am Köcheln zu halten“:

„Zu den möglichen nächsten Aktionen gehören ein Cyberangriff (‚durch Russland‘); ein Zusammenbruch der weltweiten Versorgungskette und daraus resultierende Lebensmittelknappheit oder Hungersnot (die wahrscheinlich Russland angelastet wird); eine verschärfte ‚Klimakrise‘, die weitere Abriegelungen erforderlich macht … Terroristische“ Angriffe durch „weiße Rassisten“ und wütende Schwarze (die einen Krieg zwischen den Rassen ankündigen); ein „außerirdischer Angriff“ auf den Planeten Erde, wie in „Krieg der Welten“ oder „Independence Day“; und – natürlich – eine weitere Seuche oder zwei oder drei, verursacht durch eine weitere COVID-„Variante“, die Pocken … das Marburg-Virus und/oder andere reale oder imaginäre Krankheitserreger, die denselben Zweck erfüllen könnten … Solche sich abzeichnenden Fortsetzungen der COVID-Propaganda … würden der Menschheit noch viel mehr Leid zufügen – und deshalb müssen diejenigen von uns, die sich kritisch mit Propaganda auseinandersetzen, als öffentliche Intellektuelle laut und deutlich ihre Stimme erheben, um die Dinge richtig zu stellen.“

Um die Dinge richtig zu stellen, so Barnes, muss man zuallererst die Wahrheit sagen. Zu den Propagandanarrativen, denen mit einer sorgfältigen und gründlichen Analyse begegnet werden muss, gehören unter anderem:

Der Ursprung von SARS-CoV-2

Die tatsächliche Tödlichkeit von SARS-CoV-2

Wie die COVID-„Fälle“ in betrügerischer Absicht mit fehlerhaften PCR-Tests, die keine aktive Infektion erkennen können, aufgestockt wurden

Die Sinnlosigkeit von Abriegelungen und deren katastrophale Folgen

Die „mörderischen Auswirkungen“ der Standard-COVID-Behandlung

Die Verfügbarkeit und Wirksamkeit von Protokollen zur Frühbehandlung

Wie Schlüsselbegriffe wie „Pandemie“, „Fälle“, „Herdenimmunität“, „Impfstoff“ und „vollständig geimpft“ neu definiert wurden, um die Darstellung der Pandemie zu ermöglichen

Die wahrscheinlichen Motive hinter der angeblichen Krise

Die ständig wachsenden Kosten des experimentellen „Impfprogramms“

In den letzten drei Jahren habe ich viele Artikel geschrieben, in denen all diese Themen ausführlich behandelt wurden. Aber es reicht nicht aus, nur einzelne Propagandathemen aufzuklären. Wenn wir unsere Freiheiten bewahren wollen, muss die Öffentlichkeit nach Ansicht von Barnes auch insgesamt besser über Propaganda aufgeklärt werden.

Die freie Presse ist zu einem Propagandamagneten geworden

Jahrzehntelang hatten wir eine freie Presse, die dazu beitrug, die Werbelügen der Industrie in Schach zu halten. Professionelle Enthüllungsjournalisten, die für Zeitschriften, Zeitungen und Rundfunkanstalten arbeiteten, schrieben ausführliche Exposés, in denen sie die Wahrheit hinter irreführender Werbung aufdeckten und die Propaganda der Industrie mit Wissenschaft, Statistiken und anderen dokumentierten Fakten konterkarierten.

Als Ergebnis der Arbeit der freien Presse wurden unwirksame oder giftige Produkte oft vom Markt genommen. Die Antwort der Industrie auf dieses Problem bestand darin, die Presse mit Werbegeldern zu kontrollieren. Indem sie zu einer wichtigen Einnahmequelle wurden, kontrollierten die Inserenten mehr oder weniger automatisch den Inhalt.

Auch wenn das Medienmanagement und die Redakteure es abstreiten werden: Wenn Werbekunden nicht wollen, dass Sie über bestimmte Themen sprechen, die sich negativ auf ihr Geschäft auswirken könnten, brauchen sie nur damit zu drohen, ihre Anzeigen zurückzuziehen.

An diesem Punkt müssen Sie eine Entscheidung treffen: Entweder Sie lassen die Wahrheit weg oder Sie verzichten auf Ihr Einkommen. Die meisten Nachrichtensender werden die Wahrheit gegen Bezahlung unter den Tisch fallen lassen und einfach keine Berichte bringen, die den Gewinn ihrer Werbekunden beeinträchtigen könnten. Wie von Barnes erklärt:

„Dieses reale Wahrheitsministerium wurde nicht ex nihilo von einer eisernen Fraktion totalitärer Oligarchen gegründet, sondern nahm allmählich die Form eines Medienkartells mit ineinandergreifenden Vorständen an, das in hohem Maße von den Werbeeinnahmen von Amazon, Big Pharma … und den eigenen Muttergesellschaften der Medien abhängt … und dessen Vermögen eng von BlackRock, Vanguard und UBS verwaltet wird … Während dieses riesige kommerzielle System immer mehr vereinheitlicht wurde, hat es auch seine verdeckten Beziehungen zum Militär und zur ‚Geheimdienstgemeinschaft‘ beibehalten oder sogar noch verstärkt … Und während das kommerzielle Mediensystem auf diese Weise von oben bis unten korrumpiert wurde … sind die „öffentlichen“ Medien und die „alternative“ Presse – von NPR, PBS, der BBC und CBC … bis hin zu fast jedem einzelnen Outlet auf der „Linken“ – ebenfalls in den Moloch eingegliedert worden, vor allem durch ihre Finanzierung durch so robuste CIA-Durchreiche wie die Ford Foundation, die Rockefeller Foundation und das Open Society Institute … [Die] „freie Presse“ … wurde in eine bio-faschistische Angstmaschine verwandelt, deren Propagandadienste durch Bill Gates‘ „strategische Medienpartnerschaften“ und die damit einhergehende „Faktenüberprüfung“, die er ebenfalls größtenteils finanziert, sichergestellt werden. Die Propaganda, die täglich und stündlich aus diesem System sprudelt, hängt auch von der Weisheit globaler PR-Firmen wie Weber Shandwick, Edelman und Hill+Knowlton Strategies ab … und, innerhalb der Vierten Gewalt, dem Aufstieg … von ‚Journalisten‘, die an den Universitäten darauf vorbereitet werden, sich weit weniger mit ehrlichem Journalismus zu befassen als damit, … der ’sozialen Gerechtigkeit‘ zu dienen.“

Das Netz der Akteure, das die Wahrheit zum Schweigen bringt

Wie Barnes feststellt, haben Werbeunternehmen wahrscheinlich eine wichtige organisatorische Rolle bei der COVID-Propaganda gespielt. Ein weiteres großes Unternehmen, von dem ich vermute, dass es eine zentrale Rolle gespielt hat, ist die Publicis Groupe. Ich habe einige ihrer zahlreichen Verbindungen in „The Web of Players Trying to Silence Truth“ ausführlich beschrieben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Publicis eine lange Liste von Großunternehmen in der Technologie-, Pharma- und Bankenbranche in mehr als 100 Ländern vertritt.6

Diese Unternehmen haben wiederum verschiedene Partnerschaften mit der US-Regierung und globalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs).

Publicis unterhält Verbindungen zu NewsGuard/HealthGuard, Bildungseinrichtungen, Big-Tech-Unternehmen wie Google, Microsoft und Bing, dem US-Außenministerium und dem Verteidigungsministerium, globalen technokratischen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation sowie nationalen und globalen NROs wie dem Center for Countering Digital Hate. Und sie dominiert Gesundheitswebsites wie WebMD und Medscape.

Zusammengenommen erklärt dies, wie bestimmte Ansichten so effektiv ausgelöscht werden können. Publicis selbst ist auch ein Partner des Weltwirtschaftsforums, das die Forderung nach einem „Reset“ der Weltwirtschaft und unserer Lebensweise anführt. Als solcher scheint Publicis die Unterdrückung von Informationen zu koordinieren, die dem technokratischen Narrativ zuwiderlaufen.

Die Kunst der großen Lüge

Marshall McLuhan sagte einmal, „Kleine Lügen brauchen nicht geschützt zu werden. Aber die großen Lügen werden durch die öffentliche Ungläubigkeit geschützt.“ Im Grunde genommen leugnen die Leute wirklich große Lügen, indem sie sagen: „Du bist doch verrückt, das würden sie nicht tun.“ Es ist viel einfacher, Leute als „Verschwörungstheoretiker“ zu bezeichnen, als sich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass das, was sie sagen, wahr ist.

„Kleine Lügen müssen nicht geschützt werden. Die großen Lügen werden durch die öffentliche Ungläubigkeit geschützt.“ Marshall McLuhan

In einem Artikel vom 4. November 2022, stellte Dr. David Bell, Arzt für klinische und öffentliche Gesundheit, fest, dass eine Lüge umso wahrscheinlicher ist, je weiter sie von der Realität entfernt ist – dank der Eigenheiten der menschlichen Natur und der normalen Psychologie:

„In einer früheren Position hatte ich einen Chef, der viel gelogen hat. Die Lügen waren reine Fantasie, aber von gewaltigem Ausmaß und mit Aufrichtigkeit vorgetragen. Sie waren sehr erfolgreich. Dieser Erfolg beruhte auf dem Widerwillen der meisten Menschen, sich vorzustellen, dass jemand, der in einer humanitären Organisation eine Führungsposition innehat, jeglichen Anschein von Realität völlig ignorieren würde. Die Menschen gingen davon aus, dass die Behauptungen wahr sein mussten, da die Fabrikation von Informationen in diesem Ausmaß unter diesen Umständen jeder Logik zu widersprechen schien. Das Prinzip der wirklich großen Lügen beruht darauf, dass die Lügen so weit von der Realität entfernt sind, dass der Zuhörer davon ausgeht, dass seine eigene Wahrnehmung fehlerhaft sein muss, anstatt die Behauptungen der Person anzuzweifeln, die die Lügen erzählt. Nur eine verrückte oder lächerliche Person würde solch haarsträubende Behauptungen aufstellen, und eine glaubwürdige Institution würde eine solche Person nicht beschäftigen. Da die Einrichtung offensichtlich glaubwürdig ist, müssen auch die Aussagen glaubwürdig sein, und die vorherige Wahrnehmung der Realität durch den Zuhörer war daher fehlerhaft. Geringere Lügen hingegen werden wahrscheinlich als ausreichend nah an der bekannten Realität wahrgenommen, um nachweislich falsch zu sein. Die Wahrheit zu erfinden kann effektiver sein als sie zu verbiegen.“

Ich glaube, dass dies genau die Strategie ist, die von Big Pharma, Gesundheitsbehörden, Regierungsbeamten und der Propagandaabteilung des tiefen Staates in den letzten drei Jahren verfolgt wurde. Ihre Behauptungen waren so weit von jeglichem Anschein von Realität entfernt, dass jeder, der die Fakten kennt, sich mehr als nur ein wenig verrückt vorkommt.

Leider haben die meisten Menschen zwar einen moralischen und ethischen Kompass, aber nur wenige folgen ihm, wenn sie mit Psychopathen in der Führungsetage und dem Gruppenzwang zur Anpassung konfrontiert werden. Wie Bell feststellte, enden gute Teamplayer fast immer damit, dass sie falsche Narrative unterstützen, und diejenigen, die sich weigern, sich den offensichtlichen Lügen anzuschließen, sind meist nur eine winzige Minderheit.

Die Ablehnung falscher Narrative hat reale Konsequenzen

Wie Bell richtig feststellt, wurden in den letzten drei Jahren Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Patienten, Forscher, Akademiker und Angestellte des öffentlichen Gesundheitswesens gezwungen, eine lange Liste von auf Fantasie basierenden Dogmen anzunehmen, die im Widerspruch zur bisherigen Orthodoxie im öffentlichen Gesundheitswesen stehen.

Aber es ist der scharfe Bruch mit der faktischen Realität, der es unmöglich macht, sie in Frage zu stellen, denn wenn man dies tut, stellt man „die gesamte derzeitige Hierarchie des öffentlichen Gesundheitswesens“ in Frage, sagt Bell. Um Dr. Anthony Fauci zu zitieren: Sie greifen nicht ihn an, wenn Sie sein irrationales Hin und Her in Frage stellen, Sie stellen die Wissenschaft selbst in Frage.

Wenn Sie diese auf Fantasie basierenden Überzeugungen in Frage stellen, sind Sie ein Wissenschaftsverweigerer und setzen Ihren Arbeitsplatz und Ihren Ruf aufs Spiel. Und leider sind diese Risiken nicht nur eingebildet. Vielen Ärzten und Wissenschaftlern, deren Ruf und Beiträge zur öffentlichen Gesundheit seit Jahrzehnten über jeden Zweifel erhaben sind, wurde die Approbation entzogen und sie verloren ihren Arbeitsplatz, weil sie sich gegen die herrschenden COVID-Narrative ausgesprochen haben.

Transparenz und Wahrheit sind das Heilmittel

Wie geht es also weiter? Wie beenden wir den Wahnsinn und kehren zu einer realitätsnahen öffentlichen Gesundheit zurück? Bell ist der Ansicht, dass Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens, die die Öffentlichkeit getäuscht haben, unweigerlich einen hohen Preis für ihren Verrat zahlen werden. Er schreibt:

„Während sie die Finanzen ihrer Branche aufbessern, erniedrigen sich die Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens selbst und verraten die Gesellschaft. Für diesen Verrat, der auf unablässigen Lügen beruht, werden sie unweigerlich mit Konsequenzen rechnen müssen … Irgendwann werden selbst die eifrigsten Anhänger anfangen, den Sinn zu hinterfragen, wenn sie an der Tür eines Restaurants eine Maske aufsetzen, um sie zehn Schritte später wieder abzunehmen, oder wenn sie große Bevölkerungsgruppen gegen eine Krankheit impfen, gegen die sie bereits immun sind, während sie an anderen, leicht vermeidbaren Krankheiten sterben. Der Ausweg ist einfach, sich zu weigern, zu lügen oder die Lügen anderer zu decken … [Die] Wahrheit wird eines Tages diejenigen einholen, die es nicht tun … Es ist viel besser, früh zu gehen und in Würde zu leben.“

