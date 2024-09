Putin senkt die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen in dramatischer Warnung an die NATO (Video)

Von Tyler Durden

Während der Westen – insbesondere die USA und Großbritannien – noch darüber nachdenkt, ob er den Streitkräften der Ukraine erlauben soll, mit von der NATO bereitgestellten Langstreckenraketen russisches Territorium anzugreifen, hat Präsident Wladimir Putin gerade eine äußerst bedeutsame Erklärung zur Nukleardoktrin seines Landes abgegeben.

Putin hat am Mittwoch ganz klar die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen durch die russischen strategischen Streitkräfte gesenkt. In einer Fernsehansprache an den russischen Sicherheitsrat sagte er, dass die Nukleardoktrin angesichts des „Aufkommens neuer Quellen militärischer Bedrohungen und Risiken für Russland und unsere Verbündeten“ effektiv überarbeitet worden sei. Dies ist eindeutig eine Reaktion auf die jüngste Serie eskalierter grenzüberschreitender Angriffe aus der Ukraine bis tief in russisches Gebiet. Einige davon drohten, Moskau zu treffen.

Er fuhr fort, dass, sollten westliche Mächte eine andere Nation bei einem größeren Angriff auf russischem Boden unterstützen, diese westlichen Mächte ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden. Dies kann laut der neuen Doktrin einen russischen Nuklearwaffeneinsatz auslösen. Damit wird die Schwelle für das, was als „existenzielle Bedrohung“ für das russische Heimatland und seine Bevölkerung angesehen werden kann, gesenkt.

Putin erklärte laut einer Übersetzung: „In der aktualisierten Version des Dokuments wird vorgeschlagen, dass eine Aggression gegen Russland durch einen Nicht-Kernwaffenstaat, jedoch unter Beteiligung oder Unterstützung eines Kernwaffenstaates, als gemeinsamer Angriff auf die Russische Föderation betrachtet werden sollte.“

Er erklärte zwar nicht, dass dies automatisch grünes Licht für die Fähigkeit Russlands bedeuten würde, mit Atomwaffen zu reagieren, versicherte jedoch, dass die Schwelle für deren Einsatz auf der Grundlage „zuverlässiger Informationen über einen massiven Start von Luft- und Raumfahrt-Angriffsmitteln und deren Überquerung unserer Staatsgrenze“ erreicht wäre.

Er fügte dann die Verteidigung von Belarus als Teil der Änderung hinzu: „Wir behalten uns das Recht vor, Atomwaffen im Falle einer Aggression gegen Russland und Belarus als Mitglied des Unionsstaates einzusetzen“, sagte Putin.

Nachfolgend finden Sie eine Paraphrase von Putins Worten und einige weitere Details zu den Änderungen durch den staatlichen Fernsehsender RT:

Der Zeitpunkt dieser dramatischen und schwerwiegenden Änderung der Nuklearpolitik ist zweifellos auf Selenskyjs Besuch in den Vereinigten Staaten ausgerichtet, wo er den „Siegesplan“ der Ukraine separat Präsident Biden, Vizepräsidentin Harris sowie Donald Trump vorstellt.

Selenskyj hat betont, dass ein wesentlicher Bestandteil dieses Plans darin besteht, dass der Westen alle Beschränkungen für den Einsatz von Langstreckenwaffen aufhebt. Die grenzüberschreitenden Langstreckenangriffe der Ukraine waren bereits einigermaßen verheerend, da über mehrere Monate hinweg Dutzende von Öl- und Gasdepots, Flugplätzen und Munitionslagern getroffen wurden. Selenskyj will Russland direkt größeren Schaden zufügen, in der Hoffnung, mehr Druckmittel für eine günstige Beilegung des Krieges aufzubauen.

Biden antwortete vor Tagen mit einem „Nein“ – bislang hat sich an der Politik Washingtons in dieser Angelegenheit nichts geändert. Putins Worte vom Mittwoch sind darauf ausgelegt, den Druck auf die USA aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass Kiew kein neues grünes Licht für den Einsatz von Waffen wie dem Army Tactical Missile System (ATACMS) oder dem britischen Storm Shadow erhält.

⚡️PUTIN: WE RESERVE THE RIGHT TO USE NUCLEAR WEAPONS IN CASE OF AGGRESSION AGAINST RUSSIA AND BELARUS⚡️



Russian President Vladimir Putin proposed significant updates to Russia’s nuclear strategy, citing the rapidly evolving global military-political situation. These changes… pic.twitter.com/KSLqyAOEp0