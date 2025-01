Redacted-Clayton Morris: In weniger als 24 Stunden ändert sich ALLES für die Vereinigten Staaten

Das folgende Transkript ist eine wortgetreue Übersetzung eines Videos, das sich mit Verschwörungstheorien über angebliche Machenschaften des „Tiefen Staates“ in den USA befasst. Es beleuchtet Ereignisse, die als inszenierte Terroranschläge dargestellt werden, und analysiert deren Hintergründe und mögliche Absichten. Die Darstellung ist geprägt von Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen und einem kritischen Blick auf die Medienberichterstattung.

Alle müssen aufwachen, sofort aufwachen. Es passiert. Amerika wird angegriffen, aber nicht so, wie du denkst. Was wir erleben, ist nicht nur Gewalt, sondern eine massive psychologische Operation, die an den amerikanischen Bürgern durchgeführt wird – von denselben Behörden, die uns eigentlich schützen sollen. Und es funktioniert. Die Menschen fallen darauf herein.

24 Stunden bevor der Kongress Trumps Präsidentschaft bestätigt, habe ich letzte Nacht eine E-Mail von meinem Freund Colonel Douglas McGregor erhalten. Freund der Sendung, ihr kennt ihn gut. Und seine Worte klingen seitdem in meinem Kopf nach. Er sagte: „Clayton, wenn etwas keinen Sinn ergibt, dann tut es das wahrscheinlich auch nicht.“

Und lasst mich euch erzählen, die Geschichte, die uns über diese zwei Terroranschläge in New Orleans und dem Trump Tower in Las Vegas erzählt wird, ergibt überhaupt keinen Sinn. Chaos in New Orleans: Eine Neujahrsfeier endet tragisch, als ein Truck in eine Menschenmenge auf der Bourbon Street rast. Das FBI durchforstet Hinweise, um herauszufinden, warum ein hochdekorierter Armee-Soldat einen Tesla Cybertruck vor dem Trump Hotel in Las Vegas in die Luft gesprengt hat.

Also lasst uns analysieren, was hier wirklich passiert. Zwei Anschläge innerhalb von nur wenigen Stunden, einer in New Orleans, einer in Las Vegas. Das Timing, die Erzählungen, die Widersprüche – das ist alles zu praktisch. Und all das passiert nur 15 Tage bevor Donald Trump sein Amt antritt. Zufall? Ich glaube nicht.

Bevor wir uns mit den Einzelheiten dieser sogenannten Terroranschläge befassen, ist es entscheidend, das größere Bild zu verstehen. Der Tiefe Staat Amerikas hat Al-Qaida erschaffen. Er hat ISIS erschaffen. Das ist keine Spekulation, das ist dokumentierte Tatsache. Der Tiefe Staat finanziert, trainiert und unterstützt diese Gruppen

, um sie als Werkzeuge zur Destabilisierung von Regionen, Durchführung von Regimewechseloperationen und zur Rechtfertigung endloser Kriege einzusetzen. Schaut euch nur Al-Qaida an und was sie bei der Regimewechseloperation gemacht haben, die letzten Monat von der CIA in Syrien durchgeführt wurde. Das wurde absichtlich gemacht, bevor Trump sein Amt antritt. Leute, wacht auf. Es zwingt Trump, in einen Krieg gegen den Iran zu ziehen.

Und was hören wir gerade von den konservativen Medien? Sie ignorieren das alles und verbreiten stattdessen die Erzählung, dass ISIS irgendwie die Vereinigten Staaten infiltriert habe, um diese Anschläge durchzuführen, dass der Iran angeblich MANPADS (tragbare Flugabwehrraketen) in die Vereinigten Staaten geschmuggelt habe, um amerikanische Flugzeuge abzuschießen.

Aber wir hatten zwei solide Quellen: Eine südlich der Grenze und eine aus einem Element innerhalb unserer eigenen Regierung, die unabhängig voneinander bestätigten, dass einige iranische MANPADS über die Grenze gelangt sind. Jetzt haben wir also iranische Raketen – wer weiß, wie viele – innerhalb der Vereinigten Staaten. Das wird man nicht an vielen Orten hören. Ich wollte nicht einmal darüber sprechen.

Das ist die Geschichte, die die CIA will, dass sie erzählt wird. Und wenn eine dieser Raketen ein amerikanisches Flugzeug abschießt, werden die Amerikaner so wütend sein, dass sie verlangen, dass Trump gegen den Iran in den Krieg zieht.

Schaut euch einfach diese Überschrift von NBC heute Morgen an: „Ein perfekter Sturm: Extremismus online und politische Polarisierung erhöhen das Risiko von Anschlägen, sagen Experten.“ Experten, ja. Und erst vor zwei Tagen haben wir erfahren, dass Jake Sullivan Pläne für einen Bombenangriff auf den Iran für Präsident Biden ausgearbeitet hat, etwas, das er aktiv erwägt, bevor Trump sein Amt antritt.

Gut, dann werden wir einen ausgewachsenen Krieg haben, den Trump handhaben muss. Fantastisch. Lasst uns eines klarstellen: Das passiert, weil die CIA es orchestriert. Wie der ehemalige CIA-Agent Michael Scheuer mir vor ein paar Wochen erklärte, ist das ihre Strategie. Sie nutzen das, was er als „dumme Muslime“ bezeichnete, für ihre Operationen – Menschen, die entbehrlich, leicht manipulierbar und perfekte Sündenböcke für falsche Flaggen sind.

Sie können es mit Schützen machen, aber nicht mit einem Truck-Bombenanschlag oder einer Luftabwehrwaffe. Sie können es auf jeden schieben. Sie haben alle Gangster im Land, die sie benötigen, und können sie in diese Anschläge verwickeln. Die Spezialität des FBI ist es, muslimische Terroristen zu inszenieren.

Lassen Sie uns jetzt die bizarren Fakten zu beiden Fällen beleuchten. Wie Colonel McGregor mir in einer E-Mail schrieb: „Wenn etwas keinen Sinn ergibt, dann tut es das wahrscheinlich auch nicht.“

Fangen wir mit der Tesla-Truck-Explosion in Las Vegas an: Der Verdächtige, ein 18-jähriger Special-Forces-Veteran Matt Livelsberger mit der höchsten Sicherheitsfreigabe, ist ein unglaublich unwahrscheinlicher Kandidat für diese Art von Anschlag. Laut militärischen Quellen war er ein Top-Typ, der kurz vor seiner Pensionierung stand. Er war 18 Jahre bei den Special Forces, nicht nur zwei oder drei. Solche Leute wachen nicht einfach eines Tages auf und führen plötzlich eine Gewalttat durch.

Er war mehr als fähig, ein weitaus anspruchsvolleres Sprengstoffgerät zu bauen. Das grobe Feuerwerks- und Treibstoff-Setup im Tesla-Truck passt einfach nicht zu seiner Ausbildung. Mein 12-Jähriger hätte das besser hinbekommen. Es gibt auch keine Aufzeichnungen über politischen Extremismus. Berichten zufolge war er ein Trump-Anhänger, der die Vereinigten Staaten liebte. Wir wissen jetzt, dass er ein Reality-TV-Star war, neben dem US-Special-Forces-Star Tim Kennedy. Es ist eine Reality-Show, in der Teams von Elite-Soldaten aus der ganzen Welt gegeneinander antreten – er und Tim von den US-Armee-Spezialkräften.

Okay, also denkt mal darüber nach: Wir haben einen Typen in einem BlackRock-Werbespot als Teil des ersten Trump-Angreifers. Wir haben einen Typen, der Teil eines Asow-Bataillons-Promovideos in der Ukraine war – der zweite versuchte Trump-Angreifer. Und jetzt war dieser Typ ein Reality-TV-Star in einer History-Channel-Show? Und der Coup de Grâce: Er wurde mit einer Desert-Eagle-Pistole in den Kopf geschossen, bevor die Bombe explodierte.

Okay, wir haben außerdem durch das Gerichtsmedizinische Büro erfahren, dass die Person eine Schusswunde am Kopf erlitten hatte, bevor das Fahrzeug detonierte. Ja, er war im Tesla-Truck tot, bevor die Bombe aktiviert wurde. Aber Moment mal – letzte Nacht tauchte neues Videomaterial auf, das Matt Livelsberger im Tesla-Truck zeigt, wie sich sein Kopf bewegt, kurz bevor die Explosion ausgelöst wurde. Aber das FBI sagte uns, er wurde mit einer .50-Kaliber-Pistole in den Kopf geschossen, was seinen gesamten Kopf weggepustet hätte. Sie lügen natürlich. Und am wichtigsten: Nach dem Bombenanschlag wurde sein Signal-Konto geändert.

Okay, was zum Teufel? Nichts davon ergibt Sinn, und doch wird von uns erwartet, es ohne Frage zu akzeptieren. Meine Frage ist: Lebt dieser Typ noch? Die Leiche war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Darüber hinaus soll Livelsberger angeblich eine E-Mail an mehrere konservative Nachrichtenseiten geschickt haben, in der er erklärte, dass er 2019 Kriegsverbrechen des US-Militärs in Afghanistan beobachtet habe und dass die Drohnen, die jetzt überall in den USA unterwegs seien, fortschrittliche Gravitationstechnologie verwenden – im Grunde UFO-Technologie. Er sagte zu Sam Schumate, der dann im Podcast von Sha Ryan auftrat, dass diese Informationen die Menschheit verändern würden. Und er sagte, und ich zitiere wörtlich: „Was ich Ihnen jetzt schicken werde, wird den Lauf der Menschheit verändern.“ Das war sein Ausdruck: „Den Lauf der Menschheit verändern.“

Okay, Leute, was will die CIA, dass wir jetzt glauben, und was ist die Wahrheit? Eine Freundin der Show, Laura Logan, sagt Folgendes, Zitat: „Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass diese E-Mail voller Mediensprechpunkte steckt und nach einer inszenierten Vertuschung riecht. Von zivilen Opfern über Kriegsverbrechen bis hin zu Drohnen an der Ostküste ist für jeden etwas dabei. Ich würde viel Geld darauf wetten, dass dieser Typ kein einziges Wort von diesem Mist selbst geschrieben hat.“

Und dann ist da noch der Angriff in New Orleans. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Angriff wurde einer New York Post-Reporterin in Yogahosen irgendwie Zugang zur angeblichen Wohnung des Täters gewährt. Dort drehte sie einen Rundgang und zeigte eine praktisch inszenierte Szene mit einem Koran, radikalen Manifesten, ordentlich arrangierten Plänen – alles direkt in der Wohnung. Wie passiert das? Wer hat sie so schnell in den Tatort gelassen? Warum wurde dieselbe Höflichkeit nicht in Butler, Pennsylvania, angewandt, wo das FBI den Trump-Schützen ohne Benachrichtigung seiner Familie einäscherte und seine Wohnung vollständig säuberte?

Das ist kein Journalismus, das ist Theater, inszeniert, um dem amerikanischen Volk eine vorgefertigte Erzählung zu verkaufen. Das FBI rief diese Reporterin 12 Stunden nach der Sicherung des Tatorts an und sagte: „Hey, kommen Sie hierher und filmen Sie sich selbst.“ Wer profitiert? Es ist klar, wer von Regimewechselkriegen und Terror in den Vereinigten Staaten profitiert. Das sind keine zufälligen Ereignisse, sondern kalkulierte Züge in einem viel größeren Spiel. Wie die Journalistin Whitney Webb erklärt: Das ist alles Teil des Plans. Man wird Ihnen sagen, dass digitale IDs, digitale Überwachungsgelder und Palantir-Big-Data-Prä-Kriminalitäts-Algorithmen der einzige Weg sind, um Terroranschläge zu stoppen. Und es wäre beunruhigend zu sehen, wie viele darauf hereinfallen.

Gebt nicht der Angst nach und stimmt nicht zu. Whitney fasst es perfekt zusammen: Diese Angriffe und die Angst, die sie erzeugen, sind nicht nur Kontrolle – sie sind eine Verkaufsstrategie. Eine Verkaufsstrategie für digitale IDs, Überwachungswährungen, algorithmische Prä-Kriminalitätssysteme, die versprechen, uns sicher zu halten, während sie uns jedes letzte Stück Freiheit rauben. Dieses Chaos, diese Angst, dieser Vertrauensverlust in Institutionen – das ist alles Teil einer größeren Operation zur Zentralisierung der Macht, um Ihre Kaufkraft wegzunehmen. Sie wollen eine zentralisierte digitale Währung. Geben Sie nicht dieser Angst nach, stimmen Sie ihr nicht zu.

