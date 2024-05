Reporter konfrontiert Frau von der Leyen mit unangenehmen Fragen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war am Montag in Maastricht, um an einer Wahlkampfveranstaltung teilzunehmen. Bei ihrer Ankunft im Theater aan het Vrijthof wurde sie von einer Frau aus dem Publikum lautstark als Kriegsverbrecherin beschimpft.

ON!-Reporter Jonathan Krispijn konfrontierte von der Leyen, die von der EU-Staatsanwaltschaft wegen ihrer Absprachen mit Pfizer über die Corona-Impfstoffe angeklagt ist.

Verslaggever @JJKrispijn confronteert voorzitter Europese Commissie Ursula @vonderleyen die wordt vervolgd door het Europese Openbaar Ministerie voor het verwijderen van haar appjes met #Pfizer.



— Ongehoord Nederland TV (@ongehoordnedtv) April 30, 2024

Warum sie die Nachrichten mit Pfizer gelöscht, wollte Krispijn wissen. „Wir haben in der Kommission ganz klare Regeln, was man aufbewahren darf und was nicht“, antwortete die EU-Chefin. „Das sind Impfstoffe, die Europäern das Leben gerettet haben.“

Damit war der Reporter aber noch nicht zufieden. „Wussten Sie von der Nebenwirkungen, als Sie den Text gelöscht haben?“, fragte er.

Von der Leyen wich aus und redete weiter:….. „Und es waren die Mitgliedsstaaten, die die Verträge abgeschlossen, unterschrieben und auch ihre angepassten Verträge bezahlt haben.“ Dann drehte sie sich um und ging.

Krispijn rief ihr nach, “Ursula warum haben Sie den Text gelöscht, warum”? …..