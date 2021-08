Rev. Jesse Jackson mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er vollständig geimpft war

theepochtimes.com: Der Bürgerrechtsführer Rev. Jesse Jackson – der vollständig geimpft ist – und seine Frau Jacqueline Jackson wurden beide mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert, wie sie am 21. August mitteilten.

Jackson, 79, erhielt seine erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs im Januar 2021 während einer öffentlichen Veranstaltung und rief andere dazu auf, sich so bald wie möglich impfen zu lassen. Es ist nicht klar, ob seine Frau, die 77 Jahre alt ist, ebenfalls geimpft wurde.

Beide werden im Northwestern Memorial Hospital in Chicago behandelt, heißt es in einer Erklärung von Jacksons gemeinnütziger Organisation, der Rainbow/PUSH Coalition. Die Organisation gab keine Auskunft über den aktuellen Stand der Dinge.

„Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine weiteren Neuigkeiten“, heißt es in der Erklärung. „Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald sie verfügbar sind.

Die Ärzte, so die Gruppe, überwachen derzeit den Zustand der beiden“ und fügten hinzu, dass jeder, der in den letzten fünf oder sechs Tagen in der Nähe der beiden war, die Richtlinien der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) in Bezug auf Tests und soziale Distanzierung befolgen sollte“.

Anfang dieses Jahres unterzog sich Jackson einer Operation, nachdem er wegen Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. 2017 wurde bei ihm die Parkinson-Krankheit, eine neurologische Störung, diagnostiziert.

„Lasst uns alle für Rev. und Mrs. Jesse Jackson beten. Sie brauchen unsere aufrichtigen und intensiven Gebete. Gebet verändert die Dinge!!!“ schrieb MSNBC-Moderator Al Sharpton auf Twitter.

Da Jackson vollständig geimpft war, wird sein Krankenhausaufenthalt angesichts der neuen COVID-19-Varianten sicherlich weitere Fragen zur Wirksamkeit der Impfstoffe aufwerfen. Letzte Woche sagte CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky auf einer Pressekonferenz, es gebe „besorgniserregende Beweise“ dafür, dass der mRNA-Impfschutz gegen den so genannten Delta-Stamm „abnimmt“.

In einer von der CDC veröffentlichten und von Walensky zitierten Studie ist die Wirksamkeit gegen die Infektion sowohl für die Impfstoffe von Pfizer als auch von Moderna auf 53,1 Prozent gesunken. Aufgrund der nachlassenden Wirksamkeit plant die Bundesregierung laut Walensky, dass die Amerikaner ab nächstem Monat Auffrischungsimpfungen erhalten, um dem Virus einen Schritt voraus zu sein.

Der Vorstoß zur Bereitstellung von Auffrischungsimpfungen wurde jedoch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) heftig kritisiert, die sagte, der Plan würde ärmeren Ländern den Zugang zu Impfstoffen verwehren. Einige Wissenschaftler und medizinische Forscher, die bereits geimpft waren, schrieben auf Twitter, dass sie die Auffrischungsimpfung angesichts der CDC-Ankündigung nicht erhalten würden.

Anfang dieses Monats erklärte einer der führenden Impfstoffentwickler von AstraZeneca, Professor Andrew Pollard, dass eine Herdenimmunität mit Impfstoffen „nicht möglich“ sei und dass Forscher und Regierungen sich stattdessen auf Behandlungsmethoden konzentrieren müssten.

In einer Rede vor dem britischen Parlament sagte Pollard, dass das Virus „als Nächstes eine Variante hervorbringen wird, die vielleicht noch besser in der geimpften Populationen übertragen werden kann“, was „noch mehr ein Grund dafür ist, ein Impfprogramm nicht auf Herdenimmunität auszurichten“.

Die Epoch Times hat die Rainbow/PUSH-Koalition um eine weitere Stellungnahme gebeten.