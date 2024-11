RFK Jr.: „Big Pharma, Big Food und Big Ag zerstören alles

Robert F. Kennedy Jr. schlägt Alarm: In einer eindringlichen Ansprache kritisiert er das Gesundheitssystem und die Pharmaindustrie scharf. Er beschreibt eine Nation, die durch chronische Krankheiten an den Rand der Belastbarkeit gebracht wurde, und sieht in der Kommerzialisierung von Gesundheit und Krankheit eine existenzielle Bedrohung. Kennedy fordert umfassende Reformen, um das Land von der Abhängigkeit von Großkonzernen im Gesundheits- und Lebensmittelsektor zu befreien – und plädiert dafür, Amerika wieder gesund und stark zu machen.

