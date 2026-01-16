Rhetorik vs. Realität: Der US-Krieg gegen Venezuela ist ein Krieg gegen die multipolare Welt

Brian Berletic

In eklatanter Verletzung des Völkerrechts und unter Aufgabe selbst des letzten Scheins von Legitimität haben die USA einen Angriffskrieg gegen die lateinamerikanische Nation Venezuela begonnen. Die Operation umfasste Raketenangriffe und Bombardierungen von Zielen im ganzen Land sowie die Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Truppen, die ihn anschließend nach New York gebracht haben, wo er nun in einem Schauprozess vorgeführt wird.

Dieser Angriff stellt den Höhepunkt eines jahrzehntelangen Projekts dar, das darauf abzielt, Venezuela zu zerschlagen, Washingtons Hegemonie über die westliche Hemisphäre wiederherzustellen und zugleich den Krieg gegen den weltweit entstehenden Multipolarismus weiter zu eskalieren.

Drogen als „Massenvernichtungswaffen“

Die Rechtfertigung für die militärische Intervention konzentriert sich auf die Charakterisierung von Präsident Maduro durch US-Präsident Donald Trump am 3. Januar als „Drahtzieher eines riesigen kriminellen Netzwerks, das für den Schmuggel gewaltiger Mengen tödlicher illegaler Drogen in die USA verantwortlich ist“.

Trump ging sogar so weit, den Drogenhandel mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen gleichzusetzen und damit denselben falschen Vorwand zu recyceln, der bereits dazu diente, der amerikanischen und weltweiten Öffentlichkeit den illegalen Irak-Krieg von 2003 zu verkaufen.

Washingtons eigene interne Dokumente widersprechen dieser Darstellung jedoch. Der 80-seitige National Drug Threat Assessment 2025 der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA erwähnt Venezuela lediglich sechsmal. Zum Vergleich: Mexiko wird 70-mal erwähnt, China 17-mal, und sogar Kanada – ein enger Verbündeter der USA – wird siebenmal genannt.

Wenn die venezolanische Regierung tatsächlich für den „Schmuggel gewaltiger Mengen tödlicher illegaler Drogen in die USA“ verantwortlich wäre – in einem Ausmaß, das eine militärische Intervention rechtfertigen würde –, wäre sie sehr wahrscheinlich eines der zentralen Themen des DEA-Berichts gewesen.

Stattdessen wird Venezuela lediglich in einem Abschnitt mit dem Titel „andere gewalttätige transnationale kriminelle Organisationen“ erwähnt. Dort wird die Gruppe „Tren de Aragua“ (TDA) als eine Straßenbande beschrieben, deren Drogenaktivitäten „kleinräumig“ sind und sich auf den Vertrieb von Pink Cocaine – auch bekannt als Tusi – beschränken, einer Freizeitdroge, die meist aus einer Kombination von Ketamin und MDMA besteht, nicht jedoch auf Lieferungen von Fentanyl oder Kokain, deren Organisation Washington dem venezolanischen Staat vorwirft. Tatsächlich erwähnt der DEA-Bericht weder die venezolanische Regierung noch Präsident Maduro auch nur ein einziges Mal.

Die Diskrepanz zwischen der Rhetorik der US-Regierung und den eigenen dokumentierten Erkenntnissen der DEA entlarvt den Vorwand angeblich aus Venezuela stammender Drogen als nicht realer als die „Massenvernichtungswaffen“ im Irak – beides bewusste Lügen, um ansonsten unprovozierte Angriffskriege zu verkaufen.

Mehr als nur ein Ölraub …

Die wahren Ziele dieses Krieges wurden während einer jüngsten Pressekonferenz im Weißen Haus nach den Militärschlägen offenbart.

In der Abschrift der Pressekonferenz wurde das Wort „Droge“ oder „Drogen“ nur neunmal erwähnt. Dagegen fiel das Wort „Öl“ 27-mal. Präsident Trumps Rhetorik wechselte rasch von der angeblichen Drogenbedrohung zu den logistischen Details der Aneignung venezolanischer Naturressourcen.

Präsident Trump erklärte, die USA würden Venezuela „führen“ und amerikanische Ölkonzerne würden die Energieproduktion in dem besetzten Land übernehmen.

Über den unverhohlenen Zugriff auf Ressourcen hinaus fügt sich der Angriff auf Venezuela und der Sturz seiner Regierung in einen weit größeren globalen Krieg ein, den die USA sowohl gegen das Konzept des Multipolarismus als auch gegen dessen wichtigste Träger – namentlich China und Russland – führen.

Während die USA die Kontrolle über Venezuela ausrufen, schüren sie zugleich tödliche Gewalt auf den Straßen des Iran, nachdem sie dort bereits Mitte letzten Jahres direkte Militärschläge durchgeführt haben.

Jüngste Berichte der New York Times enthüllen, dass die USA zudem Angriffe auf russische Energieproduktion tief im russischen Staatsgebiet (über die CIA) durchführen sowie maritime Drohnenangriffe auf Tanker, die russische Energie exportieren.

Venezuela, Iran und Russland weisen gemeinsame Merkmale auf: Sie sind Partner Chinas und bedeutende Ölexporteure für das Land.

Venezuela lieferte über 80 Prozent seines Öls nach China. Inmitten des US-Militäraufmarsches und der anschließenden Blockade der venezolanischen Seeschifffahrt wurde mindestens ein nach China bestimmter Tanker von den USA beschlagnahmt.

Blickt man über die westliche Hemisphäre hinaus und betrachtet zugleich die laufenden US-Kriege und Stellvertreterkriege weltweit, wird eine umfassendere Strategie sichtbar: Washington ist dabei, eine seit Langem angestrebte globale Energieblockade gegen China umzusetzen.

Ein Strategiepapier aus dem Jahr 2018 aus der U.S. Naval War College Review mit dem Titel „A Maritime Oil Blockade Against China“ beschrieb den Prozess der Schließung maritimer Engpässe als Teil einer „fernen Blockade“ außerhalb der Reichweite des Großteils der chinesischen Militärfähigkeiten.

Das Papier stellte zudem fest, dass China versucht hatte, seine Abhängigkeit von diesen maritimen Engpässen zu verringern – unter anderem durch den Aufbau der Belt-and-Road-Initiative (BRI). Es schlug vor, BRI-Routen gezielt anzugreifen und zu unterbrechen.

Am Beispiel der Myanmar-China-Pipeline erklärte das Papier von 2018, dass die USA diese Pipeline „durch Luftangriffe, Luftminen oder andere kinetische Maßnahmen“ außer Gefecht setzen könnten, falls sich die Regierung Myanmars während eines US-China-Konflikts weigern sollte, sie zu schließen.

Seit der Veröffentlichung des Papiers haben die USA bewaffnete Milizen in Myanmar unterstützt, die die Pipeline angegriffen, beschädigt und zeitweise sogar einen Abschnitt davon besetzt haben, wodurch eine der alternativen landgestützten Energierouten Chinas gefährdet wurde. Die USA haben auch ähnliche terroristische Angriffe auf chinesische BRI-Infrastruktur in Pakistan bereits 2011 gefördert. Solche Formen des Terrorismus dauern bis heute an.

Das Papier von 2018 erwähnte zudem Russlands Fähigkeit, China selbst dann zu versorgen, wenn eine maritime Blockade und die Zerstörung der BRI-Infrastruktur erfolgreich wären. Obwohl das Papier keine konkreten Empfehlungen enthielt, sind die USA inzwischen dabei, russische Energieproduktion und -exporte systematisch zu schwächen.

All dies zusammengenommen zeigt, wie gefährlich weit diese Strategie inzwischen gediehen ist.

Ein Weckruf

Ein besonders irreführendes Narrativ hat sich in Kommentarkreisen verbreitet, wonach der US-Angriff auf Venezuela einen „Rückzug“ in die westliche Hemisphäre darstelle, in der Washington nun eine „Einflusssphäre“ errichten wolle, anstatt weiterhin globale Dominanz anzustreben.

Der Angriff auf Venezuela fand zwar tatsächlich in der westlichen Hemisphäre statt, und die USA haben tatsächlich erklärt, die gesamte westliche Hemisphäre dominieren zu wollen. Gleichzeitig führen die USA jedoch weiterhin einen Stellvertreterkrieg gegen Russland, destabilisieren den Iran, unterstützen Milizen, die chinesische BRI-Infrastruktur angreifen, und bedrohen mit in der Asien-Pazifik-Region stationierten US-Streitkräften weiterhin die für China lebenswichtigen Seewege. Die USA unterhalten Zehntausende Soldaten auf Stützpunkten rund um den Globus – näher an den Grenzen Russlands, Irans und Chinas als an den eigenen Küsten.

Das ergibt weder ein Bild eines „Rückzugs“, noch lässt es sich als bloße Schaffung einer regionalen „Einflusssphäre“ erklären. Vielmehr handelt es sich eindeutig um den fortgesetzten Versuch, den gesamten Planeten zu beeinflussen – und zu dominieren.

Die Zukunft wird davon abhängen, wie bewusst sich die Welt der anhaltenden Gefahr ist, die von den USA ausgeht, wie gut sie sich dagegen schützen kann und ob der Multipolarismus die Welt schneller aufbauen kann, als die USA sie nachweislich bedrohen und zerstören.

Der Autor ist ein in Bangkok ansässiger unabhängiger geopolitischer Analyst und ehemaliger US-Marine.