Alfredo Jalife-Rahme

Präsident Donald Trump muss seine Niederlage eingestehen, sagen seine Freunde und Gegner gleichermaßen. Die Waffen haben bereits gesprochen. Eine Verlängerung des Krieges kann seine Folgen nur verschärfen. Es ist wichtig, sich so schnell wie möglich daraus zurückzuziehen.

Während Trump sich überstürzt, bevor er entscheidet, ob er Iran bombardieren soll, um ihn eines Morgens von der Landkarte zu tilgen, ist es erstaunlich, dass zwei Seiten derselben Medaille des US-Systems einerseits das endgültige „Schachmatt“ des Irans besiegeln: einerseits durch die Stimme des Chasaren Robert Kagan [1], und andererseits von Generalleutnant Michael Flynn. Trumps kurzlebiger Nationaler Sicherheitsberater für 25 Tage fordert ihn auf, „den Sieg zu erklären und seine Sachen zu packen“.