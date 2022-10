Robert Malone: Macht und Strategie falscher Narrative

Überprüfung von Behauptungen, dass die GCS und ich die genetische Impfung COVID-19 unterstützen

Dies ist ein Aufsatz, der sich mit der Macht falscher Narrative befasst und anhand eines aktuellen Beispiels aus meiner eigenen Erfahrung das Medien-Ökosystem (im Großen wie im Kleinen) veranschaulicht, das diese fördert. Mein Ziel ist es, Ihnen, dem Leser, zu helfen, besser zu verstehen, wie dies funktioniert, und was Sie tun können, um sich gegen die Macht falscher Erzählungen zu „immunisieren“.

Betrachten Sie dies als eine Fallstudie mit Beobachtungen und Schlussfolgerungen.

Am Samstag, als ich mit Dr. Paul Marik auf der Bühne stand und mich darauf vorbereitete, bei einer lokalen Veranstaltung der Virginia Medical Freedom Alliance mit dem Titel Virginia’s COVID Management zu sprechen: A Public Forum, erhielt ich eine SMS von einem engen Kollegen (dessen Namen ich nicht nennen werde). Das Wichtigste dabei ist, dass dieser freundliche Ratschlag zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt in meine Gedankenwelt eindrang (als ich mich mental auf eine Präsentation vor einem ausverkauften Publikum vorbereitete), aber per persönlicher SMS von einem vertrauenswürdigen Kollegen und Unterstützer übermittelt wurde, so dass ich es für notwendig hielt, ihn zu lesen und zu beantworten (per SMS, während ich auf der Bühne stand).

Ich erhalte eine ganze Reihe dieser freundlichen Ratschläge. Viele sehen den Schaden, der durch die verschiedenen Formen der geförderten Erzählung, dass ich eine „kontrollierte Opposition“ sei, und die in den dunklen Spalten des Internets kursieren, angerichtet wird, und reagieren darauf. Viele geben mir Ratschläge, wie ich reagieren soll oder nicht (und diese Ratschläge sind oft widersprüchlich). Ich höre mir das alles an und muss es dann in die Entwicklung einer Strategie und Taktik für den uneingeschränkten Informations-/Medienkrieg integrieren, mit dem ich täglich konfrontiert bin. Es gibt keine Lehrbücher oder Handbücher dafür, wie man mit solchen Situationen umgeht, und so muss ich durch Versuch und Irrtum lernen. Hoffentlich können wir beide etwas aus der folgenden Fallstudie lernen.

Begleiten Sie mich eine Weile und versetzen Sie sich in meine Lage – hier kommt die Textnachricht…

Zeit für die Schadensbehebung:

Da ich Zeuge und Teilnehmer vieler hochkarätiger Skandale war, bei denen eine Person in den Medien Schadensbegrenzung betreiben musste, habe ich ein paar Vorschläge für Sie. Einige davon werden vielleicht noch nicht ankommen, da sie außerhalb Ihres derzeitigen Glaubenssystems liegen. Aber da ich Zeuge Ihrer bescheidenen Reise des Erwachens zu neuen Realitäten bin, biete ich diese Ideen in der Hoffnung an, dass Sie sich bald für diese Möglichkeiten öffnen werden.

Ich werde unverblümt sein, weil unsere Freundschaft es erfordert:

Das war’s fürs Erste. Danke, dass Sie das aufgenommen haben!

Nun, das ist es. Das falsche Narrativ, das von den Verleumdern verbreitet wird, ist als Wahrheit von einem Unterstützer auf mich zurückgekommen, der (mit den besten Absichten) anbietet, eine Lösung für einen Haufen Lügen zu vermitteln. Und nachdem ich es gelesen hatte, während ich mich auf der Bühne auf meine Rede vorbereitete, beschloss ich, darauf zu antworten. Das war wahrscheinlich die falsche Entscheidung, aber diese Textnachricht war wie ein Gedankenwurm – einmal infiziert, konnte mein Verstand sie nicht mehr ruhen lassen. Ich fühlte mich gezwungen zu antworten, während ich auf der Bühne stand und darauf wartete, dass ich sprechen konnte. Eine schlechte Entscheidung, zu der ich stehe.

Als mich die Hunde am frühen Sonntagmorgen weckten, war dieser Austausch das Erste, was mir in den Sinn kam. Was bedeutet das wirklich für die gegenwärtige Situation?

Betrachten wir zunächst die Fakten, die sich auf die Textnachricht beziehen:

Punkt 1: Siehe das beigefügte Video (oben) vom Global COVID Summit / Alliance of Physicians and Medical Scientists. Diese Pressekonferenz und das Video wurden erstmals am 11. Mai 2022 veröffentlicht. Hier ist der Text der Erklärung, an deren Ausarbeitung und Redaktion ich zusammen mit vielen anderen Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern maßgeblich beteiligt war. Ziemlich starker Tobak, und für den 11. Mai 2022 ziemlich brisant.

Punkt 1 basiert eindeutig auf einer Lüge, die von einer Person oder einer Gruppe verbreitet wird, die eine Spaltung herbeiführen will.

Wir müssen das Vertrauen der Menschen in die Medizin wiederherstellen, was mit einem freien und offenen Dialog zwischen Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern beginnt. Wir müssen die medizinischen Rechte und die Patientenautonomie wiederherstellen. Dazu gehört das Grundprinzip der heiligen Arzt-Patienten-Beziehung. Die gesellschaftliche Notwendigkeit dafür ist seit Jahrzehnten überfällig, und deshalb sind wir, die Ärzte der Welt, gezwungen, zu handeln.

Die medizinische Gemeinschaft hat den Patienten das grundlegende Menschenrecht verweigert, eine echte informierte Zustimmung zu den experimentellen COVID-19-Injektionen zu geben. Aufgrund der weitverbreiteten Zensur und Propaganda, die von Regierungen, Gesundheitsbehörden und Medien verbreitet wird, wird unseren Patienten auch der Zugang zu den Informationen verwehrt, die sie benötigen, um Risiken und Nutzen von Impfstoffen und deren Alternativen zu verstehen. Die Patienten werden weiterhin zwangsweise eingesperrt, was ihrer Gesundheit, ihrer beruflichen Laufbahn und der Ausbildung ihrer Kinder schadet und die für die Zivilgesellschaft wichtigen sozialen und familiären Bindungen zerstört. Dies ist kein Zufall. In dem Buch mit dem Titel „COVID-19: The Great Reset“ hat die Führung dieses Bündnisses ihre Absicht klar zum Ausdruck gebracht, COVID-19 als „Chance“ zu nutzen, um unsere gesamte globale Gesellschaft, Kultur, politischen Strukturen und Wirtschaft neu zu gestalten.

Punkt 2: Die Reaktion von Google und der Konzernpresse auf meine Äußerung der drei Worte „Massenbildungspsychose“ in der berühmten Joe Rogan Experience/Malone-Podcast-Folge #1757 war die Behauptung, dass es diesen Begriff im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung nicht gibt und dass ich (persönlich) den Ausdruck erfunden habe. Dabei wird natürlich übersehen, dass sich das DSM der APA auf die Psychopathologie von Einzelpersonen und nicht auf die Psychopathologie von Gruppen konzentriert.

Hier ist Breggins Artikel zu all dem, der das Geplänkel zwischen zwei Freunden, die zusammen durch das Fass gegangen sind, als etwas Unheilvolleres missdeutet. Dies scheint die Quelle des Teils der falschen Erzählung zu sein, die mein Freund in seinem Text mir gegenüber wiederholte.

Nur um Gedächtnislücken zu vermeiden, hier eine weitere Analyse der Überreaktion von Google, nachdem ich diese drei kleinen Worte auf Rogan gesagt hatte. Ehrlich gesagt, denke ich, dass die Reaktion, die ausgelöst wurde, ein Hinweis war, und Google weiß nur zu gut, dass es Propagandataktiken einsetzt, um das Denken zu hypnotisieren und zu kontrollieren. Und hier ist Vice, der Ihnen sagt, was Sie über dieses Thema denken sollten.

Hier ist ein Podcast (mit Mattias Desmet, an dem ich nicht beteiligt bin) vom 06. Dezember 2021, in dem der Begriff verwendet wird. Bevor ich bei Rogan auftrat.

Dies ist der Podcast, in dem ich zum ersten Mal von der Arbeit von Mattias Desmet erfuhr. Wie lautete der Titel, fragen Sie? Psychologische Tricks | Was ist eine Massenbildungspsychose? | Prof. Mattias Desmet | AMP. Beachten Sie das Datum – 20. Oktober 2021.

851,626 views Oct 20, 2021 Was sind die Bedingungen in einer Gesellschaft, die ein Volk dazu bringen, seine Freiheiten bereitwillig zu opfern? Mattias Desmet hat dieses Phänomen, das als Massenbildung bezeichnet wird, eingehend untersucht und in Vorträgen behandelt. Er ist Professor für klinische Psychologie an der Universität Gent und verfügt über einen Master-Abschluss in Statistik. Nachdem er einige Anomalien in den statistischen Analysen, die während der Pandemie durchgeführt wurden, bemerkt hatte, wurde er von der allgemeinen Darstellung betroffen. Heute hat er mit mir über sein Fachwissen über ein Phänomen namens „Massenbildung“ gesprochen, eine Art kollektive Hypnose, die für den Aufstieg totalitärer Regime unerlässlich ist. Er beschreibt Schritt für Schritt, wie diese kollektive Psychose entstehen kann und wie sie sich auf unsere aktuelle Situation auswirkt. Er warnt vor den Gefahren unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Landschaft und bietet individuelle und kollektive Lösungen an, um zu verhindern, dass wir unsere Freiheiten freiwillig opfern.

Dann gibt es diesen obskuren Psychologen namens Carl Jung, der den Begriff verwendet und Aspekte des Konzepts entwickelt hat, sowie Joost Merloo und Hannah Arendt. Und natürlich Platon und die Allegorie der Höhle.

Beispielhafte Zusammenfassungen:

Wie Ideen eine Massenpsychose auslösen können 410,724 views Mar 31, 2021

Die Herstellung einer Massenpsychose – Kann die Vernunft in eine wahnsinnige Welt zurückkehren 1,304,816 views Apr 24, 2021

Die Massenpsychose und die Dämonen von Dostojewski 31. März 2021

Ist eine Massenpsychose die größte Bedrohung für die Menschheit? February 26, 2021

Und dieser Klassiker:

MASSEN-PSYCHOSE – Wie eine ganze Bevölkerung geistig krank wird

In diesem Video werden wir die gefährlichste aller psychischen Epidemien, die Massenpsychose, erforschen. Eine Massenpsychose ist eine Epidemie des Wahnsinns und tritt auf, wenn ein großer Teil einer Gesellschaft den Bezug zur Realität verliert und in Wahnvorstellungen versinkt. Ein solches Phänomen ist keine bloße Fiktion. Zwei Beispiele für Massenpsychosen sind die amerikanischen und europäischen Hexenjagden im 16. und 17. Jahrhundert und der Aufstieg des Totalitarismus im 20. In diesem Video sollen Fragen zur Massenpsychose beantwortet werden: Was ist sie? Wie entsteht sie? Hat es sie schon einmal gegeben? Erleben wir gerade jetzt eine solche? Und wenn ja, wie können die Stadien einer Massenpsychose rückgängig gemacht werden?

5,284,807 views Aug 3, 2021 Dieses Video wurde in Zusammenarbeit mit der Academy of Ideas erstellt. Sie erstellen Videos, die die Ideen der großen Denker der Geschichte erklären, um die Welt mit mehr Wissen zu versorgen, den Einzelnen zu stärken und die Freiheit zu fördern. Bitte besuchen Sie ihren YouTube-Kanal für weitere brillante Inhalte. https://www.youtube.com/c/academyofideas oder besuchen Sie ihre Website, um mehr zu erfahren. https://academyofideas.com/

Sollte ich mich also dafür entschuldigen, dass ich einen Begriff verwende, der in der psychologischen Fachliteratur seit Langem etabliert ist und allgemein verwendet wurde, lange bevor ich nach dem 20. Oktober 2021 von den Theorien und der Arbeit von Mattias Desmet erfuhr?

Nein, dies ist eine weitere falsche Geschichte, die von einem 86-jährigen amerikanischen Psychiater verbreitet wird, der versucht, ein Buch zu verkaufen. Und von den Konzernmedien.



Ich glaube nicht. Es gibt nichts, wofür man sich entschuldigen müsste. Ich habe den Begriff nicht erfunden.

Punkt 3: Ich verstehe dieses ganze falsche Narrativ nicht, dass Mattias Desmet und ich die Nazis irgendwie entschuldigen würden. In meinen Augen ist das einfach bizarr; eine komplette Umkehrung der Wahrheit. Hier ist das relevante Transkript und der Kontext, mit freundlicher Genehmigung von Real Clear Politics. Den entsprechenden Videoclip aus dem Rogan-Interview finden Sie hier. Die Originalabschrift von Real Clear Politics wurde bearbeitet, aber hier ist der eigentliche Clip, in dem ich über Deutschland spreche.

„DR. ROBERT MALONE: Es ist schwer für mich, das Verhalten der Regierung und ihre Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit den Daten in Einklang zu bringen. Es ist, als gäbe es zwei Kategorien – ist es Inkompetenz oder Böswilligkeit?

Gibt es politische Hintergedanken, oder sind sie einfach nur dumm/blöd?

JOE ROGAN: Wenn es ein politisches Motiv gibt und das geschrieben steht, wird jemand ins Gefängnis gehen. Wenn das so ist, dann ist das beängstigend. Ich bin vielleicht vollkommen naiv.

…

DR. ROBERT MALONE: Für mich ist die Offenlegung von E-Mails, dass Cliff Lane, Tony Fauci und Francis Collins sich aktiv verschworen haben, um jede Diskussion über die Angemessenheit von Abriegelungsstrategien zu zerstören, und die Mainstream-Presse berichtet kaum darüber, und es gibt keine Konsequenzen…

Wir befinden uns in einem Umfeld, in dem Wahrheit und Konsequenzen austauschbar sind. Das ist moderner Medienmanagement-Kriegsführung. Die Wahrheit ist das, was diejenigen, die die Trusted News Initiative verwalten, sagen, dass sie es ist.

JOE ROGAN: Das ist verrückt. Und für mich persönlich ist es so verwirrend, [dass] ich mich in einer Position befinde, in der ich gezwungen bin, Leute wie Sie zu Wort kommen zu lassen, weil ich nicht weiß, wie das sonst herauskommen soll.

DR. ROBERT MALONE: Ich danke Ihnen… Sie können mich bezeichnen, wie auch immer Sie mich bezeichnen wollen. Ich habe in meiner Karriere getan, was ich wollte… Das ist keine lustige Sache, die man in diesem Stadium tut…

Die Medizin wird zerstört, weltweit. Die Menschen verlieren das Vertrauen in das ganze System, in den wissenschaftlichen Betrieb, sie verlieren das Vertrauen in unsere Regierung, sie verlieren das Vertrauen in den Impfstoffbetrieb.

Was werden die langfristigen Folgen für die öffentliche Gesundheit sein, wenn ein großer Teil der Bevölkerung, der vorher nicht gegen Impfungen war, jetzt sagt: „Oh Gott, wenn das so ist, dann ist das nicht gut: „Oh Gott, wenn diese Leute so entscheiden, dann will ich nichts damit zu tun haben, und schon gar nicht will ich, dass es meinem Kind gespritzt wird.“

…

Pfizer ist einer der weltweit kriminellsten Pharmakonzerne, wenn man seine juristische Vorgeschichte und seine Geldstrafen betrachtet. Was beinhalten diese Geldstrafen? Die Bestechung von Ärzten. Es ist eine Kosten-Nutzen-Analyse in der Pharmaindustrie über Fehlverhalten. Sie basieren nicht auf den ethischen Grundsätzen, an die Sie und ich, der Durchschnittsbürger, glauben. Sie leben nicht in dieser Welt. Es geht ihnen um Profit, um Rendite.

Ferner haben die Oberherren, denen sie gehören – Blackrock, Vanguard, State Street, was auch immer -, diese riesigen Fonds, die völlig von den Nationalstaaten abgekoppelt sind, keinen moralischen Kern oder moralischen Zweck. Ihr einziges Ziel ist die Kapitalrendite. Das ist das Kernproblem hier, und die Tatsache, dass wir als Gesellschaft stark fragmentiert sind…

Dies führt zum Thema der Massenbildungspsychose, die Professor Mattias Desmet von der Universität Gent propagiert hat… Als der Psychiater/Statistiker (interessante Kombination) dies öffentlich machte, sagten viele von uns, dass es Sinn mache. Das war wie der Geistesblitz, als ich auf die Trusted News Initiative stieß…

Wie kann das passieren? Wie kommt es zu diesem neuen Phänomen? Die Frage nach dem „Wie“. Und dahinter steht die Frage nach dem „Warum“.

Wie kommt es, dass ein Drittel der Bevölkerung im Grunde genommen hypnotisiert ist und sich völlig auf das einlässt, was die Mainstream-Medien und Dr. Fauci ihnen vorsetzen und was CNN ihnen als wahr erzählt?

Neulich las ich in der New York Times etwas über Omikron und Pädiatrie und sah diese Schlagzeile von einem Epidemiologen: Wie man über das Risiko von Omikron für Kinder denkt

Darin wurde unverhohlen gesagt, dass ihr so denken solltet, wir werden euch sagen, wie ihr denken sollt. Die Leute müssen das in ihre Köpfe bekommen. Das ist die Welt, in der wir gerade leben.

Was Mattias Desmet mit uns geteilt hat, ist ein weiterer [„Aha“-Moment]. Er stammt aus der europäischen intellektuellen Untersuchung darüber, was zum Teufel in den 1930er-Jahren in Deutschland passiert ist… Wie konnte das passieren?

Die Antwort lautet: Massenbildungspsychose.

Wenn man eine Gesellschaft hat, die sich voneinander abgekoppelt hat und eine frei schwebende Angst in dem Sinne hat, dass die Dinge keinen Sinn ergeben, können wir sie nicht verstehen. Und dann wird ihre Aufmerksamkeit durch einen Anführer oder eine Reihe von Ereignissen auf einen kleinen Punkt gelenkt, genau wie bei der Hypnose. Sie werden buchstäblich hypnotisiert und können überallhin geführt werden.

Und einer der Aspekte dieses Phänomens sind die Menschen, die sie als ihre Führer identifizieren, die kommen und ihren Schmerz erkennen und sagen: „Ich allein kann das für dich in Ordnung bringen„, sie werden dieser Person durch die Hölle folgen…

Jeder, der dieses Narrativ infrage stellt, wird sofort angegriffen. So ist es geschehen. Wir haben all diese Bedingungen.“

Der von Real Clear Politics herausgeschnittene Teil der Niederschrift lautet wie folgt: