Robert W. Malone: Das Weltwirtschaftsforum: Bitte teilen

Link zur aktualisierten WEF-Liste

von Robert W. Malone MD MS

Diejenigen von uns, die in dieser Bewegung mitarbeiten, vergessen manchmal, dass das Weltwirtschaftsforum (WEF) für die meisten Menschen ein Treffen in Davos ist, wo sich die Reichen und Berühmten einmal im Jahr gerne aufhalten. Sie haben keine Ahnung, worum es beim WEF wirklich geht und was es im Laufe der letzten 50 Jahre erreicht hat.

Selbst diejenigen von uns, die das WEF verfolgen, können vergessen, was ihre wahre Mission ist und wie sehr sie an der Gestaltung der neuen Weltordnung beteiligt sind, ergo: Der große Reset.

Die Wahrheit ist, dass transnationale Unternehmen die Kontrolle über die Weltordnung anstreben. Der „Great Reset“ ist ein geplanter Versuch, den gesamten Reichtum und die Macht der Welt in die Hände von Konzernen, Milliardären, Banken und vor allem der Führung des Weltwirtschaftsforums umzuverteilen. Der „Great Reset“ plant, die vierte industrielle Revolution zu nutzen, um ihre eigenen ehrgeizigen Pläne der Weltherrschaft voranzutreiben.

Industrie 4.0

Die vierte industrielle Revolution (4IR) ist ein Begriff, der sich auf die nächste Generation des technologischen Fortschritts bezieht, in der die Unterschiede zwischen physischen, digitalen und biologischen Technologien verschwinden sollen. Dies ist eine Welt, in der sich Maschinen und Computer unabhängig voneinander entwickeln, in der neue biologische Einheiten und evolutionäre Veränderungen durch künstliche Intelligenz gesteuert werden und in der Gehirnströme manipuliert werden können. Es ist, im wahrsten Sinne des Wortes, eine schöne neue Welt.

Es ist eine Welt, in der der Transhumanismus Wirklichkeit geworden ist. Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine sind fließend. Dies ist die Welt der Albträume, einer dystopischen Zukunft der Über- und Unterforderten, der „technologisch Erhöhten“ und der „Normalen“. Von Physis, Virtualität, Maschinen und Overlords.

Was Industrie 4.0-Technologien wirklich auszeichnet, ist die neuartige Art und Weise, in der Hardware, Software und Konnektivität neu konfiguriert und integriert werden, um immer ehrgeizigere Ziele zu erreichen, die Sammlung und Analyse riesiger Datenmengen, die nahtlose Interaktion zwischen intelligenten Maschinen und die Verwischung der physischen und virtuellen Dimensionen der Produktion (Industry Analytics Platform).

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das WEF die Industrie 4.0 jetzt nutzt, nehmen Sie das Beispiel der intelligenten Städte. Das WEF nutzt die Bedrohung durch den Klimawandel, um die Entwicklung von Smart Cities voranzutreiben und deren Förderung durch Staat und Wirtschaft zu unterstützen. Diese sollen vom Weltwirtschaftsforum betrieben werden, das die G-20 beim Aufbau einer „Smart Cities Alliance on Technology Governance“ anführt.

Die Fähigkeit, alle Menschen in einer Stadt zu verfolgen und zu kontrollieren, um Verbrechen, Kohlenstoffgutschriften, Lebensmittel, Verkehr usw. zu kontrollieren, ist eine Zukunft, an der die meisten nicht teilhaben wollen. Diese Zukunft bildet die Grundlage für den dystopischen Spielberg-Film „Minority Report„. Doch welche Wahl haben wir Untergebenen? Wer kann entscheiden, was richtig und was falsch ist, wenn die Infrastruktur global entwickelt und regional mit wenig oder gar keiner Transparenz umgesetzt wird? Ist dies nur ein weiterer Fall von „die mit dem Gold machen die Regeln“?

Wer sind die globalistischen Mitglieder der als Weltwirtschaftsforum (WEF) bekannten Handelsorganisation und die von ihnen ausgebildeten Agenten, warum sollten Sie sich dafür interessieren, und was können Sie dagegen tun?

Andrew Marshall hat in seinem 2015 veröffentlichten Artikel „World Economic Forum: a history and analysis“ (Weltwirtschaftsforum: eine Geschichte und Analyse) eine kurze einführende Zusammenfassung erstellt, deren Lektüre ich dringend empfehle.

Die Mitglieder des WEF sind in drei allgemeine Kategorien unterteilt:

Regionale Partner,

Industriepartner-Gruppen,

und die am meisten geschätzten, die strategischen Partner.

Die derzeit 100 WEF-Vollmitglieder („Strategische Partner“) setzen sich im Wesentlichen aus den größten Unternehmen der Welt sowie deren Eigentümern und Managern zusammen, die oft als „Davoser Mann“ bezeichnet werden. Die Liste der „Strategischen Partner“ liest sich wie eine Liste der 100 witzigsten Unternehmen und Organisationen, zu denen die Bill and Melinda Gates Foundation, Open Society Foundations, Welcome Trust, Blackrock, Bain, Microsoft, Google – und so weiter und so fort gehören. Eine vollständige Liste der aktuellen strategischen Partner finden Sie hier.

Einige der jüngsten Aktivitäten des WEF

Was ist das Geschäftsmodell des WEF?

Das WEF setzt sich aus den größten transnationalen Organisationen der Welt zusammen. Dies ist ihre Lobby-Organisation. Sie haben im Grunde einen politischen Moloch aufgebaut, der auf der Förderung von korporatistischen „öffentlich-privaten Partnerschaften“ mit den USA, der WHO, der EU, den fünf Augen-Nationen (Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und den USA), China/CCP sowie allen anderen Ländern, die sich ihrer Sache anschließen wollen, basiert (insbesondere Russland hat beschlossen, das WEF zu verlassen – WEFexit).

Der politikwissenschaftliche Begriff „Faschismus“ wurde so sehr bewaffnet, missbraucht und überstrapaziert, dass er einen Großteil seiner Nützlichkeit verloren hat, um eine Kategorie von politischen Systemen zu beschreiben, aber es kann ein starkes Argument dafür geliefert werden, dass diese Form des Korporatismus gleichbedeutend mit der ursprünglichen Absicht des Begriffs „Faschismus“ ist.

Das Geschäftsmodell des WEF besteht darin, seine Mitgliedsunternehmen in die Lage zu versetzen, bahnbrechende Technologien zu entwickeln, die Märkte vorantreiben und Gewinne steigern.

Dabei geht es nicht um ESG, intelligente Städte, Klimawandel oder gar Menschenrechte. Dem WEF geht es darum, über den Korporatismus die Kontrolle der Regierung zu erlangen. Das WEF ist eine Handelsorganisation der größten transnationalen Organisationen der Welt. Vergessen Sie diese Tatsache nie, wenn Sie die endlosen Ströme von Wohlfühl-Pressemitteilungen der verschiedenen WEF-Vertretungen und Gefolgsleute lesen.

Die Vereinten Nationen haben ihnen direkt in die Hände gespielt. Die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Organisationen hat dazu geführt, dass sie die weltweiten Regulierungsprozesse für neue Technologien und für die globale Governance kontrollieren.

Das WEF malt seine Einmischung in die Weltpolitik mit schönen Worten, aber in Wahrheit geht es dem WEF um Profit. Kontrolle der Politiker, Kontrolle der Regierungen, Kontrolle der neuen Weltordnung und Steigerung der Profite und der Kontrolle über wichtige Industrien. Das WEF ist die Traumorganisation der Monopolisten, und ein kurzer Blick auf die Liste der strategischen Partner zeigt viele der erfolgreichsten Unternehmensmonopolisten der Geschichte.

Der Great Reset und die Agenda 2030 sind zwei Seiten derselben Medaille. Das WEF und die UNO sind jetzt sowohl strategisch als auch taktisch eine einzige Organisation. Ihre Agenden sind miteinander verflochten. Die „G 20“ ist eine Schöpfung des WEF.

Der WEF auf regionaler Ebene

Die regionalen Organisationen und Mitglieder des WEF handeln nicht allein, sondern haben verschiedene Gruppen von weltweit verteilten Auszubildenden und Absolventen entwickelt, die im Allgemeinen in Übereinstimmung mit den detaillierten Richtlinien und Positionen handeln, die von der WEF-Führung entwickelt und verteilt werden. Die Trainingsprogramme sind seit über drei Jahrzehnten in Betrieb und haben zur Vermittlung, Verteilung und raschen Beförderung von vielen Tausenden von WEF-geschulten Mitarbeitern in der ganzen Welt geführt.

Der Vorsitzende des WEF, Klaus Schwab, hat bekanntlich behauptet, dass diese Mitarbeiter strategisch in Schlüsselpositionen in verschiedenen Regierungen sowie in einflussreichen Positionen in wichtigen Branchen wie Medien, Finanzen und Technologie eingesetzt wurden.

Das Weltwirtschaftsforum verfügt sogar über einen offiziellen Ausschuss von Universitätspräsidenten. Diese kommen regelmäßig zusammen, um die Politik der besten Universitäten der Welt zu diskutieren und zu entscheiden. Diese Präsidenten haben sich verpflichtet, das Weltwirtschaftsforum zu unterstützen, dessen wichtigste Agenda der „Stakeholder-Kapitalismus“ ist – ein anderes Wort für Korporatismus.

Korporatismus ist ein weit gefasster Begriff. Er kann von der hyper-autoritären Version in Mussolinis Italien bis hin zu Arbeiter-Boss-Strukturen reichen, wie sie Schwab für das westliche Nachkriegseuropa beschreibt. Allen Formen des Korporatismus sind jedoch einige Themen gemeinsam. Eines davon ist die Notwendigkeit, den Marktwettbewerb zu begrenzen, um den sozialen Zusammenhalt zu wahren. Ein anderes ist das Gebot der Zusammenarbeit zwischen repräsentativen Gruppen verschiedener sozialer und wirtschaftlicher Sektoren – ein Prozess, der von Regierungsbeamten im Interesse des Gemeinwohls überwacht und, wenn nötig, erzwungen wird. Was, so könnte man fragen, könnte daran falsch sein? Die Antwort lautet: viel. Zunächst einmal hat es der Korporatismus – auch in seiner schwäbischen Ausprägung – mit der Freiheit nicht so sehr. Es geht darum, einen Konsens in der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu finden und zu erhalten. Aus diesem Grund kommt der Korporatismus nicht gut mit Dissens zurecht. Er schreckt sogar davor zurück, den Konsens in Frage zu stellen, egal ob es um Steuersätze oder den Klimawandel geht. Die Sprache des Korporatismus, wie die des WEF von Schwab, mag die einer koordinierten Konsultation sein, aber die Agenda ist die der Kontrolle. Denn was zählt, ist die Harmonisierung der Ansichten, egal wie absurd die Idee ist oder wie hoch der Preis der Freiheit ist. Dies führt nicht nur zu Gruppendenken. Es fördert auch die Ausgrenzung derjenigen, die den Konsens anzweifeln. Wenn Sie beispielsweise Vorbehalte gegen offene Grenzen haben, müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie als Fremdenfeind gebrandmarkt werden. Wenn Sie es ablehnen, Ihre Mitarbeiter gewerkschaftlich zu organisieren, werden Sie wahrscheinlich als Marktfundamentalist abgestempelt, der seine Mitarbeiter als bloße Objekte behandelt. Ein weiteres Problem sind die Absprachen und die Vetternwirtschaft, die durch den Korporatismus gefördert werden. Korporatistische Strukturen erleichtern die Klientelbeziehungen zwischen Unternehmen und Regierungen. Das wiederum führt zu Insidern und Outsidern. Zu den Insidern gehören die Unternehmen, die sich dem Konsens anschließen, das korporatistische Spiel mitspielen und infolgedessen sehr gut von ihren gemütlichen Beziehungen zu den Regierungen profitieren. Außenseiter sind diejenigen, denen die Mittel fehlen, um das Rad zu schmieren. Ein Beispiel wäre der junge Unternehmer mit einer großartigen Idee, die einen ganzen Wirtschaftszweig revolutionieren könnte, der aber nicht über die nötigen politischen Verbindungen verfügt. Alteingesessene Unternehmen zögern selten, ihre Verbindungen zu nutzen, um zu versuchen, regulierende Rahmenbedingungen zu schaffen, was es solchen Unternehmern schwer macht, auf dem Markt zu bestehen. Und schließlich ist der Stakeholder-Kapitalismus im korporatistischen Stil ausgesprochen ambivalent, was die Demokratie angeht. Der Schwerpunkt liegt darauf, dass Insider miteinander verhandeln und dann die Bevölkerung vor eine Reihe von vollendeten Tatsachen stellen – von fossilen Brennstoffen bis hin zu ESG.

Wer sind die Young Global Leaders – ausgebildet und beauftragt, den „Great Reset“ durchzuführen?

Das Malone Institute hat zusammen mit der Pharos Media Group eine vollständige Liste der Absolventen des 3-5-Jahres-Programms zusammengestellt – diese Liste reicht zurück bis zur Gründung des Young Global Leaders-Programms, das mindestens 40 Jahre alt ist.

Die Liste der YGL-Absolventen wurde jetzt aktualisiert, um die neueste (2022) Liste der Absolventen aufzunehmen.

Die Liste der US-Politiker, die Absolventen sind, finden Sie hier.

Die Young Global Leaders wurden darin geschult, an eine globalistische Form der nicht gewählten Regierung zu glauben und diese zu unterstützen, in der die internationale Wirtschaft im Mittelpunkt des Management- und Entscheidungsprozesses steht. Sie wurden geschult, um die Interessen einer globalen transnationalen Regierung zu fördern, die eine öffentlich-private Partnerschaft darstellt, in der die Geschäftsinteressen der WEF-Mitglieder Vorrang vor der Verfassung der Vereinigten Staaten haben. Das WEF glaubt, dass das Konzept der unabhängigen Nationalstaaten überholt ist und durch eine globale Regierung ersetzt werden muss, die alles kontrolliert.

Sie sind grundsätzlich antidemokratisch, und ihre Ansichten sind sowohl grundlegend korporatistisch als auch globalistisch, was ein anderer Weg ist, um zu sagen, dass sie für einen totalitären Faschismus sind – die Verschmelzung der Interessen der Wirtschaft mit der Macht des Staates – auf globaler Ebene. Diese Absolventen vertreten vielleicht nicht die Interessen des Nationalstaates, in dem sie wohnen, arbeiten und vielleicht ein politisches Amt bekleiden, aber ihre Loyalität scheint eher der WEF-Vision einer dominanten Weltregierung zu gelten, die die Herrschaft über die Nationen und ihre Verfassungen hat.

Meiner Meinung nach sollten die Praktikanten und WEF-Mitglieder, die in den USA in der Politik tätig sind, und insbesondere diejenigen, die eingesetzt wurden, um „in die globalen Kabinette der Länder einzudringen“, gezwungen werden, sich in ihren Gastländern als ausländische Agenten zu registrieren.

“ Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unseren WEF Young Global Leaders die globalen Schränke der Länder durchdringen. (YGL)“

KLAUS SCHWAB (2017) link

Warum sollte Sie das interessieren?

Das WEF hat dazu beigetragen, die weltweit harmonisierte Planung, Entwicklung und Umsetzung der Abriegelungen, Mandate, autoritären Impfkampagnen, Unterdrückung früher Behandlungsoptionen, globalen Angriffe auf abweichende Ärzte, Zensur, Propaganda, Informations- und Gedankenkontrollprogramme, die wir alle seit Ende 2019 erleben, zu lenken.

So veranstaltete das Johns Hopkins Center for Health Security in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum und der Bill and Melinda Gates Foundation am 18. Oktober 2019 in New York, NY, Event 201, eine Pandemieübung auf hohem Niveau. Bei dieser Übung wurden die öffentlich-privaten Partnerschaften aufgebaut, die es ermöglichten, dass Abriegelungen, Reisebeschränkungen, Zensur, Impfpässe usw. leicht zur Norm werden konnten. Diese Pläne haben sich nicht geändert, vielmehr deuten die jüngsten „Kriegsspiele“ auf eine noch härtere Reaktion auf die „nächste“ Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit hin.

Was können Sie dagegen tun?

Nach allem, was Sie seit Winter 2020 gesehen und erlebt haben, stellen Sie sich bitte diese beiden Fragen:

„Ist dies eine Organisation, der ich meine Zukunft und die meiner Kinder anvertrauen kann?“ „Vertritt sie meine Interessen, meine Werte und das, woran ich glaube?“ Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Sie ihnen nicht vertrauen können oder dass sie Ihre Interessen und Werte nicht teilen, dann ist es Zeit zu handeln.

Einige Vorschläge:

Unterstützen Sie keine Politiker, die das Young Global Leaders Program absolviert haben und ihre Zugehörigkeit über die sozialen Medien offenlegen.

Setzen Sie sich dafür ein, dass Verfassungsrechtler und Verfechter einer kleinen Regierung gewählt werden. Das kann auch ehrenamtliche Arbeit beinhalten.

Bekämpfen Sie alle Bemühungen von Landes- und Bundesregierungen, eine „Stakeholder“-Wirtschaft zu schaffen.

Unterstützen Sie Bemühungen, öffentlich-private Partnerschaften zu unterbinden.

Machen Sie über die sozialen Medien auf die Sache aufmerksam.

Lernen Sie, sich selbst zu versorgen. Tappen Sie nicht in die Falle, von der Technologie abhängig zu sein.

Lassen Sie nicht zu, dass Sie sich tief verschulden.

Sorgen Sie für redundante Systeme, um zu überleben.

Ich frage Sie, meine Abonnenten – was tun Sie sonst noch, was können wir tun, um uns vorzubereiten und als freie Menschen in einer zunehmend vom globalistischen Totalitarismus beherrschten Welt zu bestehen? Wie können wir helfen, dieses Land davor zu bewahren, unter die Kontrolle der UNO und des WEF zu geraten? Wie können wir als Nation diesen Ansturm überleben?