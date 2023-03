Robert W Malone: Die neuen Regeln der UNO für die Herrschaft über die Welt

Robert W Malone MD, MS

und wofür steht der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres?

Die Charta der Vereinten Nationen wurde 1945 in San Francisco unterzeichnet.

Unten sehen Sie ein Bild der Original-Charta der Vereinten Nationen, unterzeichnet 1945

Seit ihrer Gründung wollten die Vereinten Nationen mehr sein als nur eine Organisation zur Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Die Vereinten Nationen sind eine komplexe Organisation, die theoretisch die Aufgabe hat, die Welt zu regieren. Laut ihrer Website sehen sie ihre globalen Aufgaben derzeit folgendermaßen.

Aufgrund der Befugnisse ihrer Charta und ihres einzigartigen internationalen Charakters können die Vereinten Nationen Maßnahmen zu den Problemen ergreifen, mit denen die Menschheit im 21. Jahrhundert konfrontiert ist, darunter:

Die Vereinten Nationen wurden 1945 nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs mit einer zentralen Aufgabe gegründet: der Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Die Vereinten Nationen erfüllen diese Aufgabe, indem sie Konflikte verhindern, Konfliktparteien dabei helfen, Frieden zu schließen, Friedenstruppen entsenden und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Frieden hält und gedeiht. Diese Tätigkeiten überschneiden sich häufig und sollten sich gegenseitig verstärken, um effektiv zu sein.

Der UN-Sicherheitsrat trägt die Hauptverantwortung für den internationalen Frieden und die Sicherheit. Die Generalversammlung und der Generalsekretär spielen zusammen mit anderen UN-Behörden und -Gremien eine wichtige und ergänzende Rolle.

(Man beachte, dass die UNO ihrer Vision, wie die Charta im 21. Jahrhundert umgesetzt werden soll, listigerweise den Zusatz „Förderung der nachhaltigen Entwicklung“ hinzugefügt hat).

Was sind diese 17 „nachhaltigen Entwicklungsziele“ der UNO?

Ich habe bereits früher über die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und die 169 Zielvorgaben geschrieben; dieser Aufsatz ist hier verlinkt.

Wenn diese „Ziele“ und „Zielvorgaben“ kein Rezept dafür sind, dass die UNO die Welt beherrschen will, was dann?

Wer also leitet die Agenda 2030 und sorgt dafür, dass diese Ziele und Vorgaben erreicht werden?

Der Generalsekretär der UNO ist im Wesentlichen der Direktor der UNO. Es ist ein gewähltes Amt mit einer fünfjährigen Amtszeit. Seit der Gründung der UNO im Jahr 1945-6 gab es jedoch nur neun Generalsekretäre. In der Regel werden die Generalsekretäre mehrere Amtszeiten lang im Amt gehalten, ohne dass sie in Frage gestellt werden.

Die Rolle des Generalsekretärs:

In der Charta wird der Generalsekretär als „oberster Verwaltungsbeamter“ der Organisation bezeichnet, der in dieser Eigenschaft handelt und „alle anderen Aufgaben wahrnimmt, die ihm vom Sicherheitsrat, der Generalversammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und anderen Organen der Vereinten Nationen übertragen werden“. Die Charta ermächtigt den Generalsekretär außerdem, den Sicherheitsrat mit jeder Angelegenheit zu befassen, die seiner Meinung nach die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährden könnte. In diesen Leitlinien werden sowohl die Befugnisse des Amtes definiert als auch ein erheblicher Handlungsspielraum eingeräumt…. … Die tägliche Arbeit umfasst die Teilnahme an den Sitzungen der Organe der Vereinten Nationen, Konsultationen mit führenden Politikern, Regierungsvertretern und anderen Personen sowie weltweite Reisen, die dazu dienen, den Generalsekretär mit den Völkern der Mitgliedstaaten der Organisation in Kontakt zu halten und ihn über das breite Spektrum an Themen von internationalem Interesse, die auf der Tagesordnung der Organisation stehen, zu informieren… Der Generalsekretär ist auch Vorsitzender des Chief Executives Board for Coordination (CEB) des Systems der Vereinten Nationen, in dem zweimal jährlich die Exekutivdirektoren aller Fonds, Programme und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen zusammenkommen, um die Koordinierung und Zusammenarbeit in allen inhaltlichen und verwaltungstechnischen Fragen des Systems der Vereinten Nationen zu fördern. Offen gesagt, der Generalsekretär ist vielleicht der wichtigste Job der Welt. Wie kommt es dann, dass die meisten Menschen nicht einmal wissen, wer diesen Posten innehat? Generalsekretär António Guterres hat dieses Amt seit 2017 inne. Im Jahr 2021 wurde er auf Beschluss des Sicherheitsrates einstimmig wiedergewählt. Seine Vision kann hier nachgelesen werden.

Die Botschafter im Plenarsaal brachen in Beifall aus, als der Präsident der Versammlung, Volkan Bozkir, die Wiederwahl von Guterres per „Akklamation“, also ohne Abstimmung, bekannt gab.

Wer ist António Guterres?

Geboren, aufgewachsen und ausgebildet während der Diktatur, wurden Guterres‘ Ansichten und Ideen durch die Armut auf dem portugiesischen Land, die er in seinen frühen Jahren besuchte, und seine spätere soziale Arbeit in der Hauptstadt geprägt. Er besuchte das renommierte Instituto Superior Técnico – Teil der Universität Lissabon – wo er Physik und Elektrotechnik studierte. Nach seinem Abschluss 1971 ging Guterres in die akademische Welt und wurde Assistenzprofessor. Dies hielt jedoch nicht lange an, und 1974 trat er in die Sozialistische Partei ein, gab schließlich seine Lehrtätigkeit auf und ging ganz in die Politik.

Nach der Nelkenrevolution bekleidete Guterres Führungspositionen innerhalb der sozialistischen Partei, und 1976 wurde er bei der ersten demokratischen Abstimmung nach der Revolution zum sozialistischen Abgeordneten gewählt. Während seiner Zeit im Parlament machte sich Guterres dank seiner feurigen Reden und hitzigen Debatten einen Namen als Redner.

1992 wurde er Generalsekretär der Sozialistischen Partei, eine Position, die er bis 2002 innehatte. Guterres begann, die Partei zu „modernisieren“, ähnlich wie ein Großteil der „Neuen Linken“ in ganz Europa in dieser Zeit . *RWM: Bedenken Sie Lektüre über die Grundlagen maristischer Ideologien bei der Bildung der Neuen Linken„. Außerdem fungierte er als Vizepräsident und dann als Präsident der Dachorganisation der Sozialistischen Internationale.

1995 wurde Guterres zum Premierminister Portugals gewählt.

Im Jahr 2002 verlor er die Mehrheit der Abstimmung.

Seitdem hat er sich bei den Vereinten Nationen in verschiedenen Positionen hochgearbeitet.

Als Generalsekretär legte er im Jahr 2021 einen Bericht mit dem Titel „Gemeinsame Agenda“ vor, in dem er seine Vision für die nächsten fünf Jahre darlegte. Seine Zusammenfassung und einen Link zum vollständigen Bericht finden Sie hier.

Hier finden Sie Zitate aus dem Bericht des Generalsekretärs:

Die Mitgliedstaaten waren sich einig, dass unsere Herausforderungen miteinander verbunden sind, über Grenzen und alle anderen Trennlinien hinweg. Diese Herausforderungen können nur durch eine ebenso vernetzte Antwort angegangen werden, durch einen wiederbelebten Multilateralismus und die Vereinten Nationen im Zentrum unserer Bemühungen.

Deshalb ist unsere gemeinsame Agenda vor allem ein Aktionsprogramm, das die Umsetzung bestehender Vereinbarungen, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung, beschleunigen soll. Sie sollte auch aktualisierte Governance-Regelungen enthalten, um bessere öffentliche Güter bereitzustellen und eine neue Ära des allgemeinen Sozialschutzes, der Gesundheitsversorgung, der Bildung, der Qualifikationen, der menschenwürdigen Arbeit und des Wohnens sowie des allgemeinen Zugangs zum Internet bis 2030 als grundlegendes Menschenrecht einzuleiten. Jetzt ist es an der Zeit, der „Infodemie“, die unsere Welt heimsucht, ein Ende zu setzen, indem wir einen gemeinsamen, empirisch untermauerten Konsens über Fakten, Wissenschaft und Wissen verteidigen. Der „Krieg gegen die Wissenschaft“ muss beendet werden. Ich fordere einen globalen Verhaltenskodex, der die Integrität der öffentlichen Information fördert *RWM: ergo Zensur?*. Jetzt ist es an der Zeit für ein stärkeres, vernetzteres und integratives multilaterales System, das in den Vereinten Nationen verankert ist. Ein wirksamer Multilateralismus hängt von wirksamen Vereinten Nationen ab, die in der Lage sind, sich den globalen Herausforderungen anzupassen und gleichzeitig den Zielen und Grundsätzen ihrer Charta gerecht zu werden. Ich schlage beispielsweise eine neue Friedensagenda, Multi-Stakeholder-Dialoge über den Weltraum und einen Global Digital Compact sowie ein alle zwei Jahre stattfindendes Gipfeltreffen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der 20 und des Wirtschafts- und Sozialrats, dem Generalsekretär und den Leitern der internationalen Finanzinstitutionen vor.

Es überrascht nicht, dass diese Ziele genau mit der Zukunftsvision des Weltwirtschaftsforums übereinstimmen.

Die Vereinten Nationen haben sich zu einem globalen Monster gemausert.

In den Vereinigten Staaten werden 94 % aller internationalen Abkommen NICHT vom Kongress gebilligt, sondern stattdessen vom Präsidenten per Erlass unterzeichnet.

Die Autorität für die Teilnahme der USA am Pariser Klimaabkommen

Amerikanischer Fortschritt, Juli 2015

In den Vereinigten Staaten gibt es zwei Kategorien von Abkommen, die nach internationalem Recht verbindlich sind: Verträge, die der formellen Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit des Senats bedürfen, und Exekutivabkommen, zu deren Abschluss der Präsident aus verschiedenen Gründen ermächtigt werden kann. Zu diesen Gründen gehören die Zustimmung des Senats zu einem früheren Vertrag, auf den sich das Abkommen bezieht, die Verabschiedung eines Gesetzes durch den Kongress, auf das sich das Abkommen bezieht, oder die unabhängigen verfassungsrechtlichen Befugnisse des Präsidenten. Entgegen der landläufigen Meinung sind Exekutivabkommen ein bewährtes Mittel zum Abschluss internationaler Abkommen und machen mit 94 Prozent die überwältigende Mehrheit der internationalen Abkommen in den Vereinigten Staaten in der heutigen Zeit aus. Sie sind auch den geltenden Verträgen gleichgestellt und haben nach internationalem Recht Gewicht, da beide internationale rechtliche Verpflichtungen für die Vereinigten Staaten schaffen können. Die Autorität für die Beteiligung der USA am Pariser Klimaabkommen, die die Vereinigten Staaten von 1985 bis 2014 eingegangen sind, zeigt, dass Exekutivvereinbarungen in fast allen Bereichen des internationalen Rechts, in Angelegenheiten von großer und geringer Bedeutung und während der Regierungen und Kongresse von Republikanern und Demokraten eingesetzt wurden.

Die obige Begründung wurde für das Pariser Abkommen verwendet, das von Präsident Obama unterzeichnet und nie vom Kongress genehmigt wurde. Es ist dieses „Abkommen“, das die Agenda 2030 bekräftigt.

Das Pariser Abkommen (Bild von der UN unten):

Aber wann ist ein Abkommen kein Abkommen? Wenn das Abkommen ein Vertrag ist.

Das Pariser Abkommen ist ein Vertrag

Vom Büro der Vereinten Nationen für Klimawandel.

Das Pariser Abkommen ist ein rechtsverbindlicher internationaler Vertrag zum Klimawandel. Es wurde von 196 Vertragsparteien auf der UN-Klimakonferenz (COP21) in Paris, Frankreich, am 12. Dezember 2015 angenommen. Es ist am 4. November 2016 in Kraft getreten.

Als die Exekutive über die progressive Denkfabrik Center for American Progress behauptete, das Pariser Abkommen könne von der Exekutive ohne die 2/3-Zustimmung des Kongresses unterzeichnet werden, vergaß sie schlauerweise zu erwähnen, dass die UNO das Pariser Abkommen als VERTRAG betrachtet.

Dies ist der VERTRAG, aus dem sich Präsident Trump zurückgezogen hat und dem Präsident Biden wieder beigetreten ist.

Das Pariser Abkommen und die damit eng verknüpfte Agenda 2030 waren die Grundlage für den „Inflation Reduction Act“, der im Jahr 2022 unterzeichnet wurde. Dieses Gesetz, das als „Climate Change Bill“ bezeichnet wird, setzt viele der in der Agenda 2030 genannten Nachhaltigkeitsziele der UNO um.

Dieser Vertrag wurde also ohne Zustimmung des Kongresses geschlossen und wieder zurückgezogen. Die Verfassung der Vereinigten Staaten ist jedoch sehr eindeutig.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten sieht vor, dass der Präsident „mit dem Rat und der Zustimmung des Senats befugt ist, Verträge zu schließen, sofern zwei Drittel der anwesenden Senatoren zustimmen“ (Artikel II, Abschnitt 2). Verträge sind verbindliche Vereinbarungen zwischen Nationen und werden Teil des internationalen Rechts. Verträge, denen die Vereinigten Staaten beigetreten sind, haben auch die Kraft von Bundesgesetzen und sind Teil dessen, was die Verfassung „das oberste Gesetz des Landes“ nennt. Der Senat ratifiziert keine Verträge. Nach der Prüfung durch den Ausschuss für auswärtige Beziehungen nimmt der Senat eine Ratifizierungsresolution entweder an oder lehnt sie ab. Wenn die Resolution angenommen wird, erfolgt die Ratifizierung durch den förmlichen Austausch der Ratifizierungsurkunden zwischen den Vereinigten Staaten und der/den ausländischen Macht(en).

Die Exekutive, die sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern kontrolliert wird, hält sich nicht an die Verfassung.

Wir alle kennen die IHR der Weltgesundheitsorganisation, die der WHO möglicherweise die Kontrolle über Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit übertragen könnten (der endgültige Entwurf wurde noch nicht veröffentlicht). Wir fürchten uns vor der Tatsache, dass sie von der Exekutive unterzeichnet werden könnten, ohne dass der Kongress sie überwacht oder genehmigt.

US-Senator Ron Johnson (R-Wis.) brachte im Mai 2022 das Gesetz „No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act“ ein. Dieses Gesetz würde vorschreiben, dass jede Konvention oder Vereinbarung, die aus der Arbeit des zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums der Weltgesundheitsorganisation (WHO) resultiert, als Vertrag betrachtet wird, der die Beratung und Zustimmung einer Supermajorität des Senats erfordert“. Dieser Gesetzentwurf wurde vom Kongress nicht unterstützt.

Ein von der Abgeordneten Lauren Boebert eingebrachter Gesetzentwurf: H.R.376 – Paris Agreement Constitutional Treaty Act würde „jegliche Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über den Klimawandel – gemeinhin als Pariser Abkommen bekannt – verbieten, wenn der Senat das Abkommen nicht zuvor ratifiziert hat. Außerdem verbietet der Gesetzentwurf die Verwendung von Geldern zur Förderung des Abkommens“. Leider wurde dieser Gesetzentwurf nie vom Kongress unterstützt und hat den Ausschuss nie verlassen.

Die Realität sieht so aus, dass die Exekutive der US-Regierung die Kontrolle verloren hat und in vielerlei Hinsicht gegen die US-Verfassung verstößt, nicht zuletzt auch gegen die Rolle des Kongresses bei der Genehmigung von Verträgen und gegen das verfassungsmäßig geschützte Recht auf freie Meinungsäußerung.

Es gibt eine Lösung für die Übervorteilung der Exekutive.

Der Kongress muss eingreifen und sein Recht bekräftigen, Verträge zu genehmigen oder abzulehnen, auch solche, die sich als internationale Abkommen tarnen. Der einfachste Weg dazu ist ein eigenständiges Gesetz oder ein Zusatz zu einem Gesetz, das die Befugnis des Kongresses bekräftigt, alle internationalen Abkommen, die die Kriterien eines Vertrags erfüllen, zu genehmigen oder abzulehnen. Ein solches Gesetz könnte von den Gerichten bestätigt werden, wenn Präsident Biden sein Veto einlegt. Es ist auch wichtig, dass der Oberste Gerichtshof die Gewaltenteilung wiederherstellt und den Vorrang des ersten und zweiten Verfassungszusatzes der USA bestätigt.

Darüber hinaus muss die verfassungswidrige Behauptung, die Exekutive könne internationale Abkommen als Ausweichmöglichkeit für einen Vertrag nutzen, der andernfalls die Zustimmung des Kongresses erfordert, angefochten und vom Kongress geklärt werden.