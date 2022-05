Die EBU hat die Stimmen von sechs verschiedenen Ländern ersetzt.

Der rumänische Fernsehsender TVR hat der Europäischen Rundfunkunion vorgeworfen, die von ihr vergebenen Punkte verändert zu haben, so dass die Ukraine fälschlicherweise die höchste Punktzahl erhielt und damit den Wettbewerb gewann.

Die ukrainische Band Kalush Orchestra gewann den Wettbewerb mit 631 Punkten deutlich vor dem Vereinigten Königreich, das mit 466 Punkten den zweiten Platz belegte.

Trotz des großen Vorsprungs beschwerten sich die offiziellen rumänischen Eurovisionsvertreter darüber, dass die EBU ihr Votum, Moldawien den ersten Platz zu geben, ignorierte und ihn stattdessen der Ukraine zusprach.

„Wir waren überrascht, als wir feststellten, dass das Ergebnis der rumänischen Jury bei der Berechnung der endgültigen Platzierung nicht berücksichtigt wurde“, so TVR in einer Erklärung. „Die Organisatoren haben den Teilnehmern des Finales im Namen der Jury unseres Landes eine andere Punktzahl zugewiesen. Wir geben an, dass die rumänische Jury beschlossen hat, den Vertretern der Republik Moldau die höchste Punktzahl zu geben“.

Normalerweise erscheinen auch Vertreter der einzelnen Länder in der Live-Übertragung, um die Abstimmungsergebnisse ihres Landes bekannt zu geben, aber Rumäniens Eda Marcus war nicht zu sehen.

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) erklärte daraufhin, sie habe „unregelmäßige Abstimmungsmuster“ festgestellt, die sie „dazu zwangen, die Ergebnisse von sechs Ländern zu ersetzen: Aserbaidschan, Georgien, Montenegro, Polen, Rumänien und San Marino“.

„Um die Abstimmungsanweisungen des Wettbewerbs einzuhalten, hat die EBU mit ihrem Abstimmungspartner zusammengearbeitet, um ein Ersatz-Gesamtergebnis für jedes betroffene Land zu berechnen, sowohl für das zweite Halbfinale als auch für das große Finale (berechnet auf der Grundlage der Ergebnisse anderer Länder mit einer ähnlichen Abstimmungsgeschichte)“, hieß es in einer Erklärung.

Bei der endgültigen Auszählung der Stimmen vergaben weder Rumänien noch Moldawien Punkte an das jeweils andere Land, was in der Realität niemals passieren würde.

TVR sagte, die Eurovisionsorganisatoren hätten „die Jury-Punkte in Rumänien durch einen ‚Ersatz‘ ersetzt, der auf undurchsichtige Weise berechnet wurde“, und hätten sie nicht einmal darüber informiert, was sie während des Wettbewerbs taten.

Obwohl ein Teil der Abstimmung auch vom Publikum abhängt, deuten die Behauptungen darauf hin, dass es hinter den Kulissen einige Schikanen gegeben haben könnte, um sicherzustellen, dass die Ukraine den Wettbewerb gewinnt, und so ein vorgegebenes Narrativ zu erfüllen, um „die aktuelle Sache“ zu unterstützen.

Der Eurovision Song Contest ist notorisch politisch und wurde in der Vergangenheit von ähnlichen Wahlskandalen heimgesucht.