Rund um den Nordpol: Kältester Juni seit Beginn der DMI-Messreihe – doch die Medien schweigen

Während Hitzerekorde weltweit Schlagzeilen produzieren, bleibt eine außergewöhnliche Entwicklung in der Arktis nahezu unbeachtet: Nördlich des 80. Breitengrades wurde im Juni 2026 die niedrigste Durchschnittstemperatur seit Beginn der entsprechenden Messreihe registriert. Auch der Juli verlief ungewöhnlich kalt. Warum findet dieser Rekord kaum mediale Beachtung?

Das Gebiet nördlich des 80. Breitengrades verzeichnete im Juni 2026 die niedrigste jemals gemessene Durchschnittstemperatur innerhalb der verfügbaren Messreihe des Dänischen Meteorologischen Instituts, kurz DMI.

Die Daten reichen bis ins Jahr 1958 zurück. Damit umfasst die Messreihe beinahe sieben Jahrzehnte.

Trotz dieser außergewöhnlichen Entwicklung sucht man entsprechende Berichte in den großen internationalen Medien weitgehend vergeblich.

Der kälteste Juni seit Beginn der Messreihe

Nach Angaben auf Grundlage der DMI-Daten lag die Durchschnittstemperatur im Juni 2026 rund 2,2 Grad Celsius unter dem historischen Mittelwert des Vergleichszeitraums von 1958 bis 2002.

Damit war der Juni 2026 nach dieser Datenauswertung der kälteste Juni, der seit Beginn der Messreihe im Jahr 1958 in der Region nördlich des 80. Breitengrades registriert wurde.

Der Meteorologe Chris Martz machte seine Follower auf Facebook auf die Entwicklung aufmerksam. Zugleich wies er darauf hin, dass über diesen bemerkenswerten Kälterekord in den etablierten Medien praktisch nichts zu hören sei.

Und tatsächlich fällt der Kontrast auf: Während regionale oder zeitlich begrenzte Hitzewellen regelmäßig internationale Schlagzeilen auslösen, blieb der arktische Kälterekord nahezu vollständig unter dem medialen Radar.

Auch der Juli brachte keine Erwärmung

Wer nach dem ungewöhnlich kalten Juni mit einer deutlichen Erwärmung im Juli gerechnet hatte, wurde enttäuscht.

Auch der zweite Sommermonat brachte in der hohen Arktis keine wirkliche Entspannung.

Um den 27. Juli herum lag die bis dahin berechnete Durchschnittstemperatur des Monats bei lediglich 0,01 Grad Celsius. Damit bewegte sich das Temperaturmittel praktisch exakt am Gefrierpunkt.

Das ist besonders bemerkenswert, weil der Juli in der Polarregion normalerweise zur wärmsten Zeit des Jahres gehört. Üblicherweise liegen die Durchschnittstemperaturen in dieser Phase deutlich über dem Gefrierpunkt und häufig oberhalb von 2 Grad Celsius.

Im Juli 2026 fielen die Temperaturen jedoch wiederholt unter null.

Selbst für die hohen Breiten der Arktis ist eine solche Entwicklung während des Hochsommers außergewöhnlich.

Der arktische Sommer blieb praktisch aus

Bei einer Durchsicht des gesamten verfügbaren DMI-Datensatzes sticht das Jahr 2026 deutlich hervor.

Summer has failed to arrive in the High Arctic.



Danish Meteorological Institute data show June 2026 averaged -2.2C (28F), by far the coldest June in record books extending back to 1958.



And the cold continued through July.



By July 27, the monthly mean stood at just 0.01C,… pic.twitter.com/gGofHTNzHJ — Electroverse (@Electroversenet) July 27, 2026

Nach der vorliegenden Auswertung findet sich innerhalb des Archivs kein anderes Jahr, in dem die Kombination aus Juni und Juli nördlich des 80. Breitengrades vergleichbar kalt ausgefallen wäre.

Die auf Klimadaten spezialisierte Webseite Electroverse, die sich mit den DMI-Messungen beschäftigte, beschreibt die Lage deshalb drastisch: Der Sommer im hohen Norden sei im Jahr 2026 praktisch ausgeblieben.

Diese Formulierung mag zugespitzt sein, doch die Messwerte zeigen tatsächlich einen ungewöhnlich kalten Verlauf in einer Jahreszeit, in der die Temperaturen normalerweise ihren arktischen Höhepunkt erreichen.

Rekordhitze macht Schlagzeilen – Rekordkälte offenbar nicht

Die geringe mediale Aufmerksamkeit wirft Fragen auf.

Hitzewellen werden unabhängig davon, ob sie lokal, regional oder nur von kurzer Dauer sind, häufig ausführlich behandelt. Sie werden in Nachrichtensendungen, Zeitungsartikeln und politischen Stellungnahmen unmittelbar mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht.

Ein neuer Kälterekord in der Arktis, der auf einer fast 70 Jahre umfassenden Messreihe beruht, scheint dagegen kaum berichtenswert zu sein. Dieses Ungleichgewicht ist schwer zu übersehen.

Die institutionelle Klimakommunikation zeichnet seit Jahren das Bild einer Arktis, die sich besonders schnell erwärmt. Einzelne Rekordkälteereignisse widerlegen langfristige Erwärmungstrends zwar nicht automatisch. Sie gehören jedoch ebenso zur gemessenen Realität und müssten deshalb Teil einer vollständigen und ehrlichen Berichterstattung sein.

Wer ausschließlich über Hitzeextreme spricht, Kälteextreme aber ausblendet, vermittelt der Öffentlichkeit zwangsläufig ein unvollständiges Bild.

Messdaten, die nicht ins erwartete Bild passen

Die Entwicklung im Sommer 2026 passt nicht ohne Weiteres in die verbreitete Vorstellung einer kontinuierlich und geradlinig überhitzenden Polarregion. Gerade deshalb wären die Daten berichtenswert.

Klima ist komplex. Temperaturen verlaufen weder überall gleichzeitig noch ausschließlich in eine Richtung. Regionale Schwankungen, atmosphärische Zirkulationen, Meeresströmungen, Eisbedeckung und natürliche Variabilität können zeitweise erhebliche Abweichungen verursachen.

Doch genau diese Komplexität geht in der öffentlichen Debatte häufig verloren.

Stattdessen wird Klimakommunikation zunehmend auf eine einfache Abfolge reduziert: Hitze gilt als Bestätigung des erwarteten Trends, während ungewöhnliche Kälte als kurzfristiges Wetterereignis behandelt oder vollständig ignoriert wird. Damit entsteht der Eindruck, dass manche Messwerte politisch und medial relevanter sind als andere.

Warum bleibt es so still?

Die Rekordkälte passt nicht in das gängige mediale Narrativ einer sich ununterbrochen und linear erwärmenden Polarregion. Genau darin könnte der Grund liegen, weshalb die Nachricht kaum Beachtung findet.

Regierungen, internationale Organisationen und Klimainstitute haben über Jahre hinweg Milliarden in Programme, Strategien und Maßnahmen investiert, die mit der erwarteten Erderwärmung begründet werden.

Daraus ist längst nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine politische, wirtschaftliche und institutionelle Infrastruktur entstanden.

Messwerte, die das bevorzugte Bild komplizierter machen, stellen diese langfristigen Entwicklungen nicht automatisch infrage. Sie stören jedoch die vereinfachte Erzählung einer überall gleichzeitig und gleichmäßig voranschreitenden Erwärmung.

Solche Abweichungen verlangen nach Einordnung, Differenzierung und einer offenen Diskussion. Stattdessen entsteht der Eindruck, dass unbequeme Daten entweder ignoriert, kleingeredet oder als bedeutungslos abgetan werden.

Eine ehrliche Klimadebatte darf keine Daten auswählen

Ein einzelner kalter Sommer in der Arktis beweist nicht, dass langfristige Klimaveränderungen nicht existieren. Ebenso beweist eine einzelne Hitzewelle nicht automatisch jede weitreichende politische Behauptung über das globale Klima.

Entscheidend ist, dass sämtliche Daten nach denselben Maßstäben betrachtet werden.

Eine seriöse Berichterstattung muss sowohl Hitze- als auch Kälterekorde erwähnen. Sie muss kurzfristige Wetterereignisse von langfristigen Klimatrends unterscheiden und darf Messwerte nicht danach auswählen, ob sie in ein politisch oder medial bevorzugtes Narrativ passen.

Der arktische Sommer 2026 ist deshalb mehr als nur eine meteorologische Randnotiz.

Er ist ein Test dafür, wie offen die Öffentlichkeit tatsächlich über Klima, Messdaten und wissenschaftliche Unsicherheiten informiert wird. Denn wer nur über Rekordhitze berichtet, aber Rekordkälte verschweigt, betreibt keine umfassende Aufklärung.

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