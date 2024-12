Andrew Korybko

Putin hat die richtige Entscheidung getroffen, die immer von seinem rationalen Kalkül geleitet war, was im objektiven Interesse Russlands als Staat lag, und nicht aufgrund „zionistischen Einflusses“, wie einige in der Alt-Media-Gemeinschaft jetzt lächerlicher Weise behaupten, um ihn zu diffamieren, nachdem sie wütend waren, dass er keinen Finger gerührt hat, um den Widerstand zu retten.

Die vom Iran angeführte Widerstandsachse ist von Israel besiegt worden. Der Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 war der Auslöser für Israels kollektive Bestrafung der Palästinenser in Gaza, die eine Reihe von Konflikten auslöste, die sich auf den Libanon und Syrien ausweiteten. Israel hat auch den Jemen und den Iran bombardiert. Die Führungen der Hamas und der Hisbollah wurden zerstört, was zu einem Waffenstillstand im Libanon führte, während die Assad-Regierung gerade durch einen von der Türkei unterstützten Terroranschlag gestürzt wurde, der die militärische Logistik des Irans für die Hisbollah unterbrochen hat.

Diese Ergebnisse waren schon überraschend genug für diejenigen, die der Behauptung des verstorbenen Nasrallah glaubten, dass „Israel schwächer ist als ein Spinnennetz„, aber viele waren schockiert, dass sie eintraten, ohne dass Russland einen Finger rührte, um den Widerstand zu retten, mit dem es sich ihrer Meinung nach vor langer Zeit gegen Israel verbündet hatte. Diese zweitgenannte falsche Vorstellung wird als eine der erfolgreichsten Psy-Ops in die Geschichte eingehen, die jemals gegen die Alt-Media-Community (AMC) durchgeführt wurden, und zwar ironischerweise von ihren eigenen führenden Einflussnehmern.

Es wurde Anfang Oktober erklärt „Warum sich falsche Wahrnehmungen über die russische Politik gegenüber Israel weiter ausbreiten„, was die Leser für weitere Details lesen sollten, was sich aber so zusammenfassen lässt, dass die Top-Influencer der AMC ihrem Publikum aus eigennützigen Gründen erzählen, was sie glauben, hören zu wollen. Dazu gehören die Erlangung von Einfluss, die Durchsetzung ihrer Ideologie und/oder das Sammeln von Spenden von wohlmeinenden, aber naiven Mitgliedern ihres Publikums, je nach der beteiligten Persönlichkeit.

Die vorstehende Analyse listet auch fünf verwandte Analysen über die russische Politik gegenüber Israel seit Beginn der westasiatischen Kriege auf, darunter diese „Clarifying Lavrov’s Comparison Of The Latest Israeli-Hamas War To Russia’s Special Operation„, die wiederum auf mehrere Dutzend andere verweist. Sie alle verweisen auch auf diesen Bericht vom Mai 2018 über „Präsident Putin über Israel: Quotes From The Kremlin Website (2000-2018)„. Alle diese Materialien stützen sich auf offizielle und maßgebliche russische Quellen, um zu ihren Schlussfolgerungen zu gelangen.

Sie beweisen, dass Putin ein stolzer, lebenslanger Philo-Semit ist, der die vereinheitlichende antizionistische Ideologie des Widerstands nie geteilt hat und stattdessen immer einen sehr tiefen Respekt für Juden und den Staat Israel zum Ausdruck brachte. Dementsprechend beauftragte er als letzter Entscheidungsträger in der russischen Außenpolitik seine Diplomaten damit, einen Ausgleich zwischen Israel und dem Widerstand zu schaffen. Zu diesem Zweck stellte sich Russland nie auf die Seite der beiden und blieb in ihren Streitigkeiten, einschließlich der westasiatischen Kriege, stets neutral.

Das meiste, was er persönlich je getan hat, war die Verurteilung der kollektiven Bestrafung der Palästinenser durch Israel, aber immer im gleichen Atemzug mit der Verurteilung des berüchtigten Terroranschlags der Hamas am 7. Oktober 2023. Was Russland betrifft, so wiederholte es höchstens die gleiche Rhetorik und verurteilte gelegentlich Israels Schläge gegen den IRGC und die Hisbollah in Syrien, in die sich Russland nie einmischte. Nicht ein einziges Mal hat es versucht, sie abzuschrecken oder abzufangen, danach Vergeltung zu üben oder Syrien die Fähigkeiten und Ermächtigung dazu zu geben.

Dies war auf den Konfliktmechanismus zurückzuführen, den Putin und Bibi Ende September 2015 kurz vor der syrischen Operation vereinbart hatten. Aus offensichtlichen diplomatischen Gründen wurde dies nie bestätigt, aber diese Handlungen (oder vielmehr das Fehlen solcher Handlungen) deuteten darauf hin, dass Putin überzeugt war, dass die anti-israelischen Aktivitäten des Iran in Syrien eine legitime Bedrohung für Israel darstellten. Deswegen hat Russland immer zur Seite gestanden, wenn Israel den Iran dort bombardiert hat, aber Russland hat sich trotzdem manchmal beschwert, weil Israels Angriffe formell gegen das Völkerrecht verstoßen.

Es ist eine objektiv vorhandene und leicht nachprüfbare Tatsache, dass Russlands Widerstand gegen Israels regionale Aktivitäten, sei es im Gazastreifen, im Libanon, in Syrien, im Jemen oder im Iran, immer strikt auf den politischen Bereich der offiziellen Erklärungen beschränkt blieb. Nicht ein einziges Mal hat Russland damit gedroht, Israel einseitig zu sanktionieren, geschweige denn im Entferntesten angedeutet, dass es militärisch gegen das Land vorgehen würde. Russland wird Israel nicht einmal symbolisch als „unfreundlichen Staat“ bezeichnen, obwohl das daran liegt, dass es sich nicht an die US-Sanktionen hält und die Ukraine nicht aufrüsten will.

Darin liegt eine weitere Tatsache, die den meisten in der AMC entweder nicht bewusst war oder die sie leugnen, nämlich dass Israel keine Marionette der USA ist, sonst hätte es diese beiden Dinge getan. Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, dies zu erklären, ebenso wie die Frage, warum die Biden-Administration versucht hat, Bibi zu destabilisieren und zu stürzen, aber diese Analyse hier geht auf die Einzelheiten ein und zitiert entsprechende Artikel. Der Punkt ist, dass die russisch-israelischen Beziehungen nach wie vor herzlich sind und die beiden bei weitem nicht so verfeindet sind, wie manche dachten.

Es war daher nie sinnvoll, sich vorzustellen, dass Putin, der sich selbst als vollendeten Pragmatiker betrachtet, die Brücke zwischen den beiden Nationen abbrechen würde, in die er persönlich fast ein Vierteljahrhundert seiner Zeit mit Bibi investiert hat. Immerhin prahlte Putin im Jahr 2019 damit, dass „Russen und Israelis familiäre und freundschaftliche Bande haben. Dies ist eine echte gemeinsame Familie; ich kann das ohne Übertreibung sagen. Fast 2 Millionen Russischsprachige leben in Israel. Wir betrachten Israel als ein russischsprachiges Land.“

Er sprach vor der Keren Heyesod Foundation, einer der ältesten zionistischen Lobby-Organisationen der Welt, während ihrer jährlichen Konferenz in Moskau in diesem Jahr. Wann immer Mitglieder der AMC mit diesen „politisch unbequemen“ Fakten aus offiziellen und maßgeblichen Quellen wie der Website des Kremls konfrontiert wurden, spinnen sie eine „5D-Schach-Masterplan“-Verschwörungstheorie, in der behauptet wurde, er wolle nur „die Zionisten verunsichern“. Top-Influencer haben auch aggressiv jeden „gecancelt“, der dies ansprach.

Das Ergebnis war, dass diese falschen Vorstellungen über die russisch-israelischen Beziehungen sowie Putins eigene Ansichten zu diesem Thema in der AMC unwidersprochen weiter verbreitet wurden, was zu dem Eindruck führte, dass sie aufgrund ihrer angeblich gemeinsamen antizionistischen Ideale heimlich mit dem Iran verbündet seien. Diese Vorstellung wurde für viele in der AMC zu einem Dogma und dementsprechend zu einem Axiom der internationalen Beziehungen für sie. Jeder, der etwas anderes behauptete, wurde als „Zionist“ beschimpft.

Nachdem Russland keinen Finger gerührt hat, um den Widerstand zu retten, ist nun bekannt, dass sie nie wirklich Verbündete waren. Einige von denen, die bis jetzt nicht akzeptieren können, dass sie von vertrauenswürdigen AMC-Influencern belogen wurden, die sie aus eigennützigen Gründen (Einfluss, Ideologie und/oder Spendenbeschaffung) getäuscht haben, spekulieren jetzt, dass Russland den Widerstand „verraten“ und „sich an die Zionisten verkauft“ hat, obwohl Russland nie auf der Seite der beiden stand. Wenn sie ihre kognitive Dissonanz nicht bald abschütteln, werden sie sich weiter von der Realität entfernen.

Im Nachhinein betrachtet ist Russland einer Kugel ausgewichen, indem es sich klugerweise nicht mit der inzwischen besiegten Widerstandsachse verbündete, da dies seine Beziehungen zu Israel, dem unbestrittenen Sieger der westasiatischen Kriege, unnötig ruiniert hätte. Putin hat die richtige Entscheidung getroffen, die immer von seinem rationalen Kalkül geleitet war, was im objektiven Interesse Russlands als Staat lag, und nicht aufgrund „zionistischen Einflusses“, wie einige in der AMC jetzt lächerlicher Weise behaupten, um ihn zu diffamieren, nachdem sie wütend darüber waren, dass er keinen Finger gerührt hat, um den Widerstand zu retten.

Daraus lassen sich mehrere Schlüsse ziehen: 1) Putin und seine Vertreter spielen kein „5D-Schach“, sondern sagen immer das, was sie wirklich meinen; 2) Russland ist weder israelfeindlich noch antizionistisch, aber auch nicht iranfeindlich oder widerstandsfeindlich; 3) die AMC ist voller Scharlatane, die ihrem Publikum aus Eigeninteresse erzählen, was immer es zu hören glaubt; 4) ihr Publikum sollte sie daher für ihre Lügen über die Beziehungen zwischen Russland und Israel und dem russischen Widerstand zur Rechenschaft ziehen; 5) und die AMC bedarf dringend einer Reform.