Russland hört das europäische Kriegsgeschrei – und kündigt an, sich darauf vorzubereiten

Alastair Crooke

Russland hat nun als strategische Antwort die Entscheidung getroffen, sich auf einen Krieg in Europa vorzubereiten.

Die Deeskalationsvereinbarung, die sich aus den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran in Luzern entwickelte, blieb weitgehend dem ursprünglichen iranischen Zehn-Punkte-Plan treu. Gleichzeitig trüben Präsident Trump und Vizepräsident Vance bewusst die Lage, indem sie behaupten, der Iran habe bereits IAEA-Inspektionen seiner Atomanlagen zugestimmt (eine Behauptung, die der Iran wiederholt zurückgewiesen hat). Vance erklärte sogar, die IAEA hätte bereits in dieser Woche mit Inspektionen beginnen können. Nein – der „Rahmen“ bezieht sich lediglich auf eine mögliche IAEA-Aufsicht über die Verdünnung des auf 60 Prozent angereicherten Uranbestands, vorbehaltlich einer endgültigen Vereinbarung mit den USA.

Trump behauptete später in den sozialen Medien fälschlicherweise:

„Der Iran hat vollständig und uneingeschränkt den höchstmöglichen Nuklearinspektionen für lange Zeit in der Zukunft zugestimmt.“

Tatsächlich inspiziert die IAEA derzeit lediglich das gemeinsame iranisch-russische Kernkraftwerk Buschehr – auf Wunsch Russlands, das sicherstellen will, dass alle Verpflichtungen im Zusammenhang mit seiner Beteiligung eingehalten werden. Mit anderen Worten: Es handelt sich um eine russische Forderung zur Erfüllung der eigenen Verpflichtungen gegenüber der IAEA.

Trump warnte den Iran anschließend, dass er möglicherweise „den Job [militärisch] zu Ende bringen“ müsse – falls er kein sehr gutes Abkommen bekomme. Das würde seiner Aussage nach „etwa eine Woche“ dauern. Außerdem erklärte er, der Iran müsse sämtliche freigegebenen Gelder auf ESCROW-Konten (unter US-Kontrolle stehende Treuhandkonten) einzahlen und dürfe diese nur verwenden, um „Mais und Sojabohnen für sein Volk zu kaufen, denn die Menschen dort hungern derzeit – und sie kaufen ausschließlich bei uns.“

Es ist also ziemlich klar, was nun bevorsteht: Trump kehrt zu seinem Verhandlungsstil aus der New Yorker Immobilienbranche zurück. In seinem 1987 erschienenen Buch The Art of the Deal, das von Tony Schwartz als Ghostwriter verfasst wurde, wird empfohlen, „extreme und unvorhersehbare Forderungen zu stellen, um Angst zu erzeugen und den Gegner zu Zugeständnissen zu zwingen“.

Damit sind wir wieder beim Drehbuch von General Kellogg angekommen. Kellogg hatte Trump geraten, dass bei Putin oder den Iranern nur Druck wirke – und anschließend noch mehr Druck.

Vertraute Trump-Taktik: Zunächst etwas Flexibilität zeigen, um den Gegner an den Verhandlungstisch zu locken. Anschließend werden falsche Behauptungen über iranische Zugeständnisse und extreme Forderungen genutzt, um den Druck auf Teheran zu erhöhen – während Trump gegenüber den wütenden Neokonservativen und seiner eigenen Wählerschaft als harter Verhandler erscheint.

Diese Art von Druck mag bei Immobiliengeschäften in New York funktionieren, gegenüber dem Iran und Russland wird sie jedoch wirkungslos bleiben.

Solche Drohungen werden beim Iran das Gegenteil bewirken und die USA auf Kollisionskurs bringen.

„Die Islamabad-Vereinbarung war nicht das Ergebnis von Druck und Zwang, sondern das Ergebnis des Widerstands und der Stärke der iranischen Nation“, entgegnete Herr Qalibaf, der iranische Chefunterhändler.

Praktisch betrachtet weist Will Schryver, ein scharfsinniger Beobachter des US-Militärs, darauf hin, dass der Iran über Druckmittel verfüge,

„die zahlreicher und wirkungsvoller sind als alles, was die USA auf dem Schlachtfeld einsetzen können.“

„Meiner Ansicht nach“, so Schryver weiter, „ist eine starke US-Militärpräsenz in der Golfregion inzwischen völlig unhaltbar geworden. Die Amerikaner versuchen jetzt nur noch, ihr Gesicht zu wahren. Ich glaube nicht, dass das US-Militär derzeit überhaupt in der Lage wäre, auch nur eine 72-stündige Hochintensivoperation durchzuführen.“

„Aber ich denke, sie werden es versuchen. Wahrscheinlich blufft Trump nur. Dennoch würde es mich nicht überraschen, wenn sie versuchen, noch eine letzte Karte auszuspielen, um wieder die Oberhand zu gewinnen.“ (Möglicherweise nach den Zwischenwahlen und nachdem die USA ihre Munitionsbestände wieder etwas aufgefüllt haben.)

Darauf wird der Iran vermutlich erneut mit der Schließung der Straße von Hormus reagieren und gleichzeitig die Infrastruktur der Golfstaaten angreifen.

Trump spielt offenbar ein wirtschaftliches „Chicken Game“ – wer zuerst nachgibt. Ein weiterer militärischer Vorstoß dürfte den militärischen Ruf der USA jedoch nur weiter beschädigen.

Möglicherweise ist Trump aber bereit, seine Verluste im Iran zu begrenzen – schließlich belastet dieser Krieg seine Chancen bei den Zwischenwahlen – und richtet seinen Blick stattdessen wieder auf die Ukraine und Russland.

Die Kiev Independent veröffentlichte gestern einen Bericht unter Berufung auf einen „hochrangigen ukrainischen Beamten“, wonach Trump Selenskyj privat grünes Licht gegeben habe, „mutiger“ gegen Russland vorzugehen.

Da sind wir also wieder.

„Trump glaubt nicht wirklich, dass Putin ohne Druck irgendetwas tun wird“, fügte der ukrainische Beamte hinzu.

Simplicius spekuliert:

„Trump war offensichtlich frustriert darüber, dass es ihm nicht gelungen ist, einen der Konflikte, deren schnelle Lösung er versprochen hatte, zu beenden. Nach der iranischen Memorandums-Affäre erklärte er sogar offen, dass er seine Aufmerksamkeit nun wieder auf die Ukraine richten werde.

Es ist daher durchaus plausibel, dass Trump die Europäer heimlich ermutigt hat, das Schlachtfeld zu gestalten, um Russland vor dem nächsten Schritt Trumps etwas ‚aufzuweichen‘.“

Sollte das zutreffen – und wahrscheinlich ist es so –, dann spielen die Europäer mit Streichhölzern und riskieren einen Flächenbrand.

Die Staats- und Regierungschefs der E3 – Starmer, Merz und Macron – trafen sich am 7. Juni mit Selenskyj und versprachen ihm sowohl uneingeschränkte Unterstützung als auch – im Zusammenhang mit weiterem Druck auf Russland –

„die dringende Notwendigkeit hervorzuheben, die Produktion von Abfangraketen, Fähigkeiten für tiefe Schläge sowie die gemeinsame Entwicklung ballistischer Abwehrsysteme massiv auszuweiten und gleichzeitig die langfristige Einsatzfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte sicherzustellen.“

Kurz gesagt: Die Europäer wollen ihre Angriffe tief ins russische Hinterland – bis nach Moskau und St. Petersburg – ausweiten, was wahrscheinlich zivile Opfer fordern und die Bevölkerung verunsichern wird.

Die E3 plante sorgfältig die Inszenierung des bevorstehenden G7-Gipfels sowie des EU-Gipfels, bei denen Selenskyj im Mittelpunkt stehen sollte. Dort sollte erneut der Druck auf „Präsident Putin“ erhöht werden, damit dieser einem sofortigen und vollständigen Waffenstillstand zustimmt – ausgehend von der aktuellen Frontlinie.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs verpflichteten sich außerdem, sich vor dem NATO-Gipfel in Ankara (7.–8. Juli) eng abzustimmen, um weitere Zusagen für militärische Unterstützung der Ukraine zu erreichen.

Die E3-Staaten rüsten sich ausdrücklich mit neuen Raketen auf, um Russland tiefer und zerstörerischer treffen zu können.

Die britische Regierung gab beispielsweise bekannt:

„Das britische Projekt zur Entwicklung kostengünstiger moderner Langstreckenwaffen für die Ukraine hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Drei in Großbritannien entwickelte Systeme wurden erfolgreich getestet. Die bodengestützten Waffensysteme sollen Ziele in über 500 Kilometern Entfernung mit einer Geschwindigkeit von 600 km/h erreichen und dabei einen 225 Kilogramm schweren Sprengkopf tragen.“

Laut der Financial Times war Trump auf dem G7-Gipfel „äußerst beeindruckt und begeistert“ von den jüngsten ukrainischen Langstreckenangriffen auf Ziele tief im russischen Hinterland.

Auf dem Gipfel erklärte Trump außerdem seine Bereitschaft, die Sanktionen gegen den russischen Energiesektor weiter zu verschärfen.

Es ist offensichtlich, dass die E3 eine groß angelegte psychologische Operation vorbereitet hatte, um Trump davon zu überzeugen, dass sich die Ukraine keineswegs in der Defensive befinde – wie ihm möglicherweise zuvor berichtet worden war –, sondern wieder die Initiative übernommen habe. Ziel war es, die USA dazu zu bewegen, die europäische Strategie einer russischen Kapitulation zu unterstützen: Waffenstillstand, unveränderte Grenzen, Reparationen Russlands und Kriegsverbrecherprozesse gegen russische Verantwortliche.

Diese Entwicklungen haben in Russland zwei bedeutende Reaktionen ausgelöst.

Erstens erklärten hochrangige Kremlvertreter – insbesondere Putins Berater Juri Uschakow – in den vergangenen drei Tagen, der „Geist“ des Gipfels von Anchorage und die dort erzielten Verständigungen seien „praktisch zusammengebrochen“.

„Die Vereinigten Staaten haben sie aufgegeben.“

Moskau rechne nicht länger damit, dass diese Verpflichtungen eingehalten würden, und konzentriere sich ausschließlich darauf, seinen eigenen „Sieg“ auf militärischem Wege zu sichern.

Außenminister Lawrow ging noch weiter und bezeichnete das Alaska-Treffen als amerikanisches „Täuschungsmanöver“, das lediglich Zeit verschaffen sollte, damit die Ukraine ihre Streitkräfte wiederaufbauen und aufrüsten könne – ähnlich wie einst die Minsker Vereinbarungen, die sich im Nachhinein ebenfalls als Täuschung erwiesen hätten.

Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow erklärte:

„Wir sehen außerdem, dass sich Washingtons Linie immer stärker den extrem antirussischen Positionen annähert, die von den engsten europäischen Verbündeten der USA – insbesondere Großbritannien und Frankreich – vertreten werden.“

Dies stellt einen tiefgreifenden strategischen Wandel dar.

Russland strebt keine neue Beziehung zu Washington mehr an, auch wenn die Kontakte mit der US-Hauptstadt fortgesetzt werden.

Die zweite Entwicklung ergibt sich aus Präsident Putins Rede am 23. Juni im Georgssaal vor Militärkadetten.

Zusammenfassend erklärte Putin den jungen Offizieren, der Westen konstruiere zunächst eine russische Bedrohung und beschuldige Russland anschließend genau dieser Bedrohung. Dieses Muster wiederhole sich historisch immer wieder und reiche bis ins Jahr 1941 zurück.

Putin deutete an, dass inzwischen eine Schwelle überschritten worden sei.

Er erklärte, während sich die NATO-Staaten bislang darauf beschränkt hätten, das Kiewer Regime bei seinem Krieg gegen Russland zu unterstützen, spreche der Westen heute offen davon, sich auf einen Krieg gegen Russland vorzubereiten und erhöhe massiv seine Militärausgaben. Besonders Bundeskanzler Merz habe sich diesbezüglich sehr deutlich geäußert.

Russlands Antwort bestehe deshalb in der Modernisierung seiner nuklearen Triade und seiner Streitkräfte sowie in der Stärkung der Einsatzfähigkeit der Luft- und Weltraumstreitkräfte und der Marine.

Die ausdrückliche Erwähnung der nuklearen Triade im unmittelbaren Zusammenhang mit den westlichen Kriegsvorbereitungen gegen Russland war zweifellos eine gezielte Botschaft an Trump und die Europäer.

Russland hat das europäische Kriegsgeschrei gehört.

Als Reaktion darauf hat Moskau nun die strategische Entscheidung getroffen, sich auf einen Krieg in Europa vorzubereiten.