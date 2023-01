Russland kriegt den größten Schrottplatz Europas

Von Peter Haisenko

Krieg und Umweltschutz sind unvereinbar. Selbst in Friedenszeiten zählen die Armeen zu den größten Umweltsündern. Kommt es aber zu einem Waffengang, wird das betroffene Gebiet zu einer riesigen Lagerstätte für Altmetall, Giftmüll und tödlichen Hinterlassenschaften.

Noch 77 Jahre nach Kriegsende werden in Deutschland Bomben im Boden gefunden, die immer noch scharf sind. In der Ostsee wird immer noch Phosphor an die Küsten gespült, der unvorsichtige Spaziergänger schwer verletzt. Der stammt von den Phosphor-Bomben, die England angeblich nie abgeworfen hat. 50 Jahre nach Ende des Vietnamkriegs lauern die tödlichen Hinterlassenschaften des US-Militärs noch immer im Boden von Vietnam, Laos und Kambodscha auf ihre Opfer. In Vietnam gibt es immer noch missgebildete Kinder, verursacht durch das Entlaubungsmittel „Agent Orange“. Teile Jugoslawiens sind uranverseucht, ebenso wie Gebiete im Irak. Auch dort kommt es zu Missbildungen von Kindern. Wie wird es im Gebiet der ehemaligen Ukraine aussehen, wenn