Von Edward Slavsquat

Die Normalisierung der digitalen Kontrolle vom Wiegenbett bis zur Bahre muss bei den Kindern beginnen

Trotz heftiger Proteste von Klaus Schwab führt die russische Regierung weiterhin einen asymmetrischen Schattenkrieg gegen unsichere und unbequeme Papierdokumente, die aggressiv durch biometrische Daten ersetzt werden, die von einem kommerziellen Unternehmen verwaltet werden. Jeden Tag erleidet das von Soros finanzierte Papier vernichtende Niederlagen durch Moskau, aber man hört nie etwas über diese bahnbrechenden Entwicklungen, weil die Mainstream-Medien eine feige Verschwörung des Schweigens betreiben.

Bei einer Rede auf einem Forum in Kasan Ende August enthüllte der stellvertretende Ministerpräsident der Russischen Föderation und Stabschef des Regierungsbüros, Dmitry Grigorenko, den jüngsten Triumph der sich rasch beschleunigenden „digitalen Transformation” Russlands. Wie TASS berichtete:

Die Republik Tatarstan hat ein Testprogramm für den Zugang zu Schulen mittels biometrischer Daten gestartet. Derzeit nehmen 20 Schulen in der Region an dem Pilotprogramm teil, wie [Grigorenko] gegenüber Reportern während des Forums „Entwicklung kleiner Städte und historischer Siedlungen” erklärte.

Grigorenko, einer der führenden russischen Experten auf dem Gebiet der Sicherheit und Bequemlichkeit, erläuterte die klaren Vorteile der Überwachung von Kindern mit Hilfe biometrischer Verfahren:

Der Zugang zur Schule „per Gesichtserkennung“ ist nicht nur bequem, sondern auch sehr sicher. Denn so ist immer klar, wer hereinkommt, wer hinausgeht, wer sich in der Schule aufhält … Schließlich verbringen unsere Kinder hier einen Großteil ihres Lebens.

Es besteht jedoch kein Grund für eine von Chatham House befürwortete Empörung. Wie Grigorenko betonte, ist dieser harmlose biometrische Test, der definitiv nicht als Vorlage für die Einführung eines landesweiten Biometrieprogramms für Grundschüler dienen wird, vollkommen freiwillig und wird dies auch bis zum Ende der Zeit bleiben.

Grigorenko (rechts) im Gespräch mit Russlands freundlichstem Bankier, Herman Gref (Mitte), auf der SPIEF 2025 (nicht zu verwechseln mit der viel prestigeträchtigeren und schickeren CHIEF ’25).

Darüber hinaus können Kinder, die freiwillig an diesem äußerst vorübergehenden Testprogramm teilnehmen, beruhigt sein, dass ihre bald nicht mehr existierende biometrische ID auf dem Einheitlichen Biometrischen System (UBS) Russlands basiert (oder in dieses integriert wird?).

„Das System basiert auf dem Einheitlichen Biometrischen System. Dabei handelt es sich um eine öffentliche Informationsplattform, über die verschiedene Dienste angeboten werden, wie beispielsweise kontaktloses Bezahlen von Einkäufen und öffentlichen Verkehrsmitteln, die Ferneröffnung von Unternehmen, der Zugriff auf und die Nutzung des Portals für Behördendienstleistungen, das Einchecken in Hotels ohne Reisepass und eine Reihe weiterer Funktionen“, sagte Grigorenko.

Um die Sache noch besser zu machen, wird das UBS von einer kommerziellen Aktiengesellschaft betrieben, die Tag und Nacht daran arbeitet, die biometrischen Daten der Russen vor machtgierigen, geldgierigen Unternehmen zu schützen.

Hoffentlich gibt dies den besorgten russischen Eltern etwas Seelenfrieden.

Natürlich nutzen Schulen in ganz Russland bereits seit mehreren Jahren biometrische ID-Systeme mit großem Erfolg. Hier ist beispielsweise ein lokaler Medienbericht vom November 2021 über die Einführung eines biometrischen ID-Systems an einer Schule in Nowokusnezk, einer Stadt im Gebiet Kemerowo im Südwesten Sibiriens. Die Schüler tragen sogar Gesichtswindeln, die zu dieser Zeit sehr in Mode waren.

Es gibt viele solcher Fälle.

Das „Testprogramm” in Tatarstan ist also eigentlich nichts Besonderes – es sei denn, es wird tatsächlich mit der UBS verknüpft, was höchstwahrscheinlich irgendwann überall passieren wird.

In zwei bis drei Jahren wird es wahrscheinlich nicht mehr als Tabu gelten, wenn Regierungen Ihr Gesicht verwenden, um Sie jederzeit zu identifizieren und zu verfolgen und Ihnen bei abweichenden Meinungen den Zugang zu Ihrem Bankkonto zu sperren; wahrscheinlich werden viele Menschen das sogar großartig finden.

Kinder, die seit ihrer Geburt darauf vorbereitet wurden, dieses weltweit entstehende System zu akzeptieren, werden es natürlich als völlig normal, sicher und bequem betrachten.

Die gute Nachricht ist, dass einige dieser Kinder in BRICS-Staaten leben werden, was bedeutet, dass ihre digitale Viehmarke antiglobalistisch sein und möglicherweise sogar entdollarisiert werden könnte.