Russland und China bauen ihre Zusammenarbeit aus, um den US-Bemühungen zur Einschüchterung Irans und Kubas entgegenzuwirken

Larry C. Johnson

Dies wird ein recht ausführlicher Artikel, aber Sie müssen wissen, was Russland und China in einer eng koordinierten Reihe von Aktionen unternehmen, die ihr ernsthaftes Engagement im Kampf gegen die US-Maßnahmen zur Bestrafung und Isolierung Irans und Kubas belegen.

Beginnen wir mit Iran… Seit dem zwölftägigen Iran-Israel-Krieg im Juni 2025 (der am 24. Juni 2025 mit einem von den USA vermittelten Waffenstillstand endete) haben Russland und China Iran diplomatische, wirtschaftliche, militärtechnische und strategische Unterstützung geleistet. Dies hat Teheran geholfen, sich von den Angriffen auf seine Nuklearanlagen, Luftverteidigung und Raketeninfrastruktur zu erholen und gleichzeitig die Achsenpartnerschaft gegen den westlichen Druck zu festigen. Die Unterstützung war eher pragmatisch als bedingungslos – beide Seiten griffen während des Konflikts nicht direkt ein, was bei einigen Iranern zu Frustration führte –, hat sich aber in den darauffolgenden Monaten intensiviert.

Die wichtigste Neuigkeit – eine Entwicklung, die im Westen weitgehend unbeachtet blieb – war die Unterzeichnung des Trilateralen Strategischen Pakts (unterzeichnet am 29. Januar 2026). Dieser bietet einen umfassenden Rahmen für die diplomatische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Koordinierung (mit Schwerpunkt auf Souveränität, Sanktionsresistenz und Multipolarität; ohne formelles Verteidigungsbündnis). Die Unterzeichnung erfolgte im Rahmen zeitgleicher Zeremonien in Teheran, Peking und Moskau, wie staatliche Medien in allen drei Ländern bestätigten und von Medien wie Middle East Monitor, GV Wire und anderen berichtet wurde. Sie stellt eine bedeutende Intensivierung der Koordination zwischen den drei Nationen dar und baut direkt auf ihren bestehenden bilateralen Abkommen auf.

Es formalisiert erstmals einen trilateralen Koordinierungsmechanismus und verbindet die drei Mächte in einem gemeinsamen strategischen Rahmen. Es baut auf den bilateralen Abkommen auf, die Iran zuvor mit Russland und China geschlossen hatte:

Der 20-jährige umfassende strategische Partnerschaftsvertrag zwischen Iran und Russland (unterzeichnet am 17. Januar 2025, in Kraft getreten im Oktober 2025) konzentrierte sich auf wirtschaftliche, politische, verteidigungspolitische und sanktionsumgehende Beziehungen.

Das 2021 unterzeichnete 25-jährige umfassende Kooperationsabkommen zwischen Iran und China legt den Schwerpunkt auf Handel, Infrastruktur, Energie und Projekte der Neuen Seidenstraße.

Während der vollständige Text schrittweise veröffentlicht wurde (und auch Anfang Februar 2026 noch Teile davon bekannt wurden), heben öffentliche Beschreibungen und offizielle Stellungnahmen die folgenden Kernelemente hervor:

Diplomatische Koordinierung – Einheitliche Positionen zu internationalen Fragen, einschließlich der Ablehnung westlicher Sanktionen, der Unterstützung der Multipolarität und der gegenseitigen Unterstützung in Foren wie der UNO.

– Einheitliche Positionen zu internationalen Fragen, einschließlich der Ablehnung westlicher Sanktionen, der Unterstützung der Multipolarität und der gegenseitigen Unterstützung in Foren wie der UNO. Wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und Zusammenarbeit – Verbesserter Handel (z. B. Energieexporte, auf Yuan/Rubel basierende Mechanismen), Umgehung von Sanktionen und Infrastrukturprojekte (z. B. Ausbau der Verbindungen im Rahmen der Neuen Seidenstraße, Beteiligung am Nord-Süd-Transportkorridor).

– Verbesserter Handel (z. B. Energieexporte, auf Yuan/Rubel basierende Mechanismen), Umgehung von Sanktionen und Infrastrukturprojekte (z. B. Ausbau der Verbindungen im Rahmen der Neuen Seidenstraße, Beteiligung am Nord-Süd-Transportkorridor). Strategische und sicherheitspolitische Ausrichtung – militärisch-technische Zusammenarbeit, Austausch von Geheimdienstinformationen und gemeinsame Übungen (z. B. Aufbauend auf den jährlichen Übungen des „Maritimen Sicherheitsgürtels“; eine große gemeinsame Marineübung, an der alle drei beteiligt sind und die in den kommenden Wochen im Golf von Oman und im nördlichen Indischen Ozean stattfinden wird).

– militärisch-technische Zusammenarbeit, Austausch von Geheimdienstinformationen und gemeinsame Übungen (z. B. Aufbauend auf den jährlichen Übungen des „Maritimen Sicherheitsgürtels“; eine große gemeinsame Marineübung, an der alle drei beteiligt sind und die in den kommenden Wochen im Golf von Oman und im nördlichen Indischen Ozean stattfinden wird). Nukleare Souveränität – Schwerpunkt auf Irans Recht auf friedliche nukleare Entwicklung und Widerstand gegen Einmischung von außen.

– Schwerpunkt auf Irans Recht auf friedliche nukleare Entwicklung und Widerstand gegen Einmischung von außen. Trilaterale Gespräche über Nuklear- und Militärfragen – einschließlich IAEA-Diskussionen und koordinierter Übungen.

– einschließlich IAEA-Diskussionen und koordinierter Übungen. Keine gegenseitige Verteidigungsklausel – Sie geht ausdrücklich nicht so weit, ein formelles Militärbündnis vorzusehen (anders als Artikel 5 der NATO), sondern konzentriert sich stattdessen auf Koordination und gegenseitige Unterstützung ohne automatische Verteidigungsverpflichtungen.

Staatsmedien in Teheran, Peking und Moskau bezeichneten es als „Grundpfeiler“ einer neuen multipolaren Weltordnung. Chinesische Medien betonten dabei den Widerstand gegen „einseitigen Zwang“, während russische und iranische Medien es als Stärkung der Souveränität gegenüber externen Bedrohungen darstellten. Ich glaube zwar nicht, dass Russland und China im Falle eines Angriffs auf den Iran eingreifen werden, doch unternehmen sie konzertierte und substanzielle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass der Iran sich effektiv verteidigen und US-amerikanische Versuche eines Regimewechsels vereiteln kann.

Sowohl Russland als auch China leisten dem Iran wichtige Militärhilfe, wobei China offenbar eine größere Rolle bei der Lieferung von Ausrüstung spielt, während Russland dem Iran wichtige Geheimdienstinformationen liefert. Laut Presseberichten und Fotobeweisen hat Russland Kampfhubschrauber vom Typ Mi-28NE (bestätigt für Anfang 2026) und möglicherweise auch MiG-29-Kampfjets geliefert. Russland hat zudem zahlreiche Militärtransportflüge in den Iran entsandt, über deren Ladung jedoch keine Informationen vorliegen. Am wahrscheinlichsten ist, dass Russland die Waffenlieferungen auf Grundlage bestehender Verträge und unter Missachtung der wieder in Kraft getretenen UN/EU-Waffensanktionen gemäß dem „Snapback“-Mechanismus des JCPOA erfüllt.

China konzentriert sich auf die Modernisierung des iranischen Luftverteidigungssystems durch die Lieferung von HQ-9B-Boden-Luft-Raketensystemen (Langstrecken-SAMs vergleichbar mit Russlands S-300; Lieferungen ab Juli 2025, iranische Offizielle bestätigten die Integration zum Ersatz israelischer Verluste). Zusätzlich stationierte China die YLC-8B-Langstrecken-Überwachungsradare (zur Ortung von Tarnkappenflugzeugen wie der F-35) und lieferte Raketenkomponenten (z. B. Feststofftreibstoffe, Leitsysteme) zum Wiederaufbau der im Krieg beschädigten Produktionslinien für ballistische Raketen. Iran befindet sich militärisch in einer deutlich stärkeren Position als am 13. Juni 2025, dem Tag des israelischen Überraschungsangriffs.

KUBA

Russland und China leisten Kuba zudem bedeutende politische, wirtschaftliche, humanitäre, energetische und materielle Unterstützung, insbesondere angesichts der schweren Treibstoff-/Energiekrise der Insel, der Nahrungsmittelknappheit und der wirtschaftlichen Belastungen, die durch die langjährige US-Blockade und die jüngsten US-Maßnahmen unter Präsident Trump (z. B. Druck auf die venezolanischen/mexikanischen Öllieferungen und Drohungen mit Zöllen gegen Länder, die Kuba unterstützen) noch verschärft wurden.

Russland und China stimmen sich rhetorisch ab (beide verurteilen die „unmenschlichen“ Taktiken der USA und bekräftigen ihre Unterstützung in bilateralen Telefonaten und Erklärungen). Sie koordinieren auch die Art der Hilfe, die sie Kuba jeweils zukommen lassen: Russland konzentriert sich auf die direkte Lieferung von Öl und Treibstoff, während China Kuba mit Finanzhilfe, erneuerbaren Energien und Nahrungsmitteln unterstützt. Es gibt zwar keinen formellen trilateralen Mechanismus wie das mit dem Iran geschlossene Abkommen, doch beide Länder stellen ihre Unterstützung als Reaktion auf den Druck der USA in der westlichen Hemisphäre dar. Diese Unterstützung ist fortlaufend und reagiert auf Kubas akute Bedürfnisse (Treibstoffrationierung, Stromausfälle, Nahrungsmittelknappheit). Lieferungen und Projekte werden trotz der Drohungen der USA fortgesetzt, wobei beide Länder die Zusammenarbeit als humanitäre und souveräne Kooperation betonen.

Russlands Unterstützung

Russland betont Solidarität , politische Unterstützung und praktische materielle/energetische Hilfe und stellt dies als Gegenbewegung zu den „erdrückenden“ US-Maßnahmen dar. Die russische Hilfe umfasst Folgendes:

Energiehilfe (Öl und Treibstoff) : Russland bereitet die Lieferung von Rohöl und Erdölprodukten nach Kuba „in naher Zukunft“ als humanitäre Hilfe vor . Die russische Botschaft in Havanna bestätigte dies gegenüber der Zeitung „Iswestija“. Die letzte größere Lieferung Russlands erfolgte im Februar 2025 (100.000 Tonnen Rohöl im Rahmen eines von Putin genehmigten, staatlich garantierten Kredits in Höhe von 60 Millionen US-Dollar). Der Kreml (über Sprecher Dmitri Peskow) erklärte, er stehe in engem Kontakt mit Havanna, um Hilfsmöglichkeiten zu erörtern, und bezeichnete die Treibstofflage Kubas als „kritisch“. Der stellvertretende Außenminister Sergei Rjabkow bestätigte am 13. Februar 2026, dass Russland materielle Hilfe leiste, darunter bereits laufende Lieferungen.

Politische und diplomatische Unterstützung : Außenminister Sergej Lawrow bekräftigte am 2. Februar 2026 in einem Telefonat mit dem kubanischen Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla Russlands prinzipielle Position, dass wirtschaftlicher und militärischer Druck auf Kuba inakzeptabel sei, und sicherte die fortgesetzte politische und materielle/finanzielle Unterstützung zu . Russland verurteilt die US-Blockade wiederholt, lehnt jede militärische Intervention ab und bekundet seine Solidarität mit Kuba (und Venezuela). Botschafter Viktor Koronelli erklärte, Russland werde Kuba nicht im Stich lassen.

Historische/Langfristige Beziehungen : Russland hat 2014 rund 90 % der kubanischen Schulden aus der Sowjetzeit (rund 32 Milliarden US-Dollar) erlassen. Die laufende Zusammenarbeit umfasst Handel, wissenschaftlichen/akademischen Austausch und frühere Energieabkommen.

Chinas Unterstützung

China hat sich als wichtiger strategischer Partner positioniert und konzentriert sich dabei auf humanitäre Hilfe , Energieinfrastruktur , Ernährungssicherheit und Schulden-/Investitionskooperation (Kuba ist ein Partner der Neuen Seidenstraße). Das kürzlich von Xi Jinping im Januar 2026 genehmigte Soforthilfepaket stellt 80 Millionen US-Dollar (entsprechend dem Euro-Gegenwert) für die Anschaffung elektrischer Ausrüstung und anderer dringend benötigter Güter bereit – insbesondere zur Bewältigung der Energiekrise (Stromausfälle betreffen über 60 % des Landes). China spendete außerdem im Rahmen einer Soforthilfe 60.000 Tonnen Reis (eine erste Lieferung von ca. 4.800 Tonnen traf im Januar 2026 ein; der Rest folgt in den kommenden Monaten) zur Sicherung der Ernährung.

China baut seine Unterstützung, die auf früheren Zusagen aufbaut, weiter aus. Zuvor hatte das Land Kuba bei einem 200-MW-Photovoltaikprojekt (Solarenergie) unterstützt und kürzlich 5.000 Solarmodul-Sets für abgelegene Häuser geliefert (ein neu gegründetes Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem kubanischen Außenhandelsministerium). Kurz nach der Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro lieferte China im Rahmen eines Nothilfeprogramms 30.000 Tonnen Reis (erste Lieferungen ab Januar 2026). Dies geschah zusätzlich zu früheren Spenden von Solarlampen, Dachmaterialien, Matratzen und Stromaggregaten.

Angesichts der US-amerikanischen Bemühungen, Kuba wirtschaftlich zu schwächen, unterstützt China Kuba bei Verhandlungen zur Umschuldung (Bank-, Finanz- und Unternehmensschulden). Kuba wird zudem in Chinas CIPS-Zahlungssystem integriert und der Yuan soll im Handel verstärkt zum Einsatz kommen (geplant für 2025). China trägt somit dazu bei, Kuba vom US-Dollar unabhängiger zu machen. Darüber hinaus unterstützt China Kuba in den Bereichen Biopharmazeutika (z. B. Technologietransfer für die Aspirinproduktion), digitale Transformation (Phase-4-Programm), HDTV-Projekte, Bergbau, Erdölexploration, Wiederbelebung der Zuckerindustrie und erneuerbare Energien (China investiert in Solarenergie, um Kuba zu helfen, bis 2030 einen Anteil von 25 % erneuerbarer Energien zu erreichen).

Die Unterstützung, die Russland und China Iran und Kuba gewähren, sendet eine klare Botschaft an Donald Trump und die Staaten des globalen Südens: Russland und China errichten eine neue Finanz- und Sicherheitsinfrastruktur, die Länder gegen US-amerikanischen Zwang und Drohungen immunisieren soll. Sie begnügen sich nicht mit Solidaritätsbekundungen, sondern lassen ihren Worten konkrete wirtschaftliche, diplomatische und militärische Maßnahmen folgen. Das Fundament der amerikanischen Hegemonialmacht bröckelt.