Russland veröffentlicht Details zu Sicherheitsvorschlägen an USA und NATO

Moskau will so schnell wie möglich über die Vorschläge verhandeln

Am Freitag veröffentlichte das russische Außenministerium ein Dokument mit detaillierten Sicherheitsvorschlägen, die es den USA und der NATO unterbreitet hat, da Moskau mit den Verhandlungen über Garantien der westlichen Mächte beginnen möchte.

Die Forderungen spiegeln Erklärungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und anderer russischer Politiker wider, die im Laufe des letzten Monats abgegeben wurden, als die Spannungen wegen der Ukraine schwelten. Eine der Hauptsorgen Moskaus gilt der Osterweiterung der NATO.

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass heißt es in dem Dokument, die USA sollten „Maßnahmen ergreifen, um eine weitere Osterweiterung“ der NATO zu verhindern und sicherzustellen, dass keine weiteren ehemaligen Sowjetstaaten wie die Ukraine dem Militärbündnis beitreten. Die Russen wollen, dass sich die USA verpflichten, in ehemaligen Sowjetstaaten, die nicht Mitglied der NATO sind, keine Stützpunkte zu errichten oder militärische Infrastruktur zu nutzen.

In dem Vorschlag wird gefordert, dass die USA und Russland auf die Stationierung von Streitkräften in Gebieten verzichten, in denen eine solche Stationierung als Bedrohung angesehen werden kann.

Das Dokument lautet wie folgt: „Die Vertragsparteien unterlassen es, schwere Bomber mit nuklearer oder nichtnuklearer Bewaffnung zu fliegen oder Überwasserkriegsschiffe jeglicher Art, auch im Rahmen internationaler Organisationen, Militärbündnisse oder -koalitionen, in Gebieten außerhalb des nationalen Luftraums bzw. der nationalen Hoheitsgewässer zu stationieren, von denen aus sie Ziele im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei angreifen können.“

Im vergangenen Jahr haben die USA und ihre NATO-Verbündeten ihre militärischen Aktivitäten im Schwarzen Meer in der Nähe des russischen Hoheitsgebiets intensiviert. Im November erklärte Moskau, dass US-Bomber Angriffe auf Russland probten und sich den Grenzen des Landes bis auf 12,4 Meilen genähert hätten.

Russland wiederholte in seinem Vorschlag die Forderung nach einem Moratorium für die Stationierung von Mittelstreckenraketen, die zuvor im Rahmen des Vertrags über nukleare Mittelstreckenwaffen verboten waren, aus dem die USA 2019 ausstiegen.

In dem Vorschlag wird auch die Stationierung von Kernwaffen angesprochen. „Die Vertragsparteien verzichten auf die Stationierung von Kernwaffen außerhalb ihrer nationalen Hoheitsgebiete und geben die bereits außerhalb ihrer nationalen Hoheitsgebiete stationierten Waffen zurück“, heißt es in dem Dokument.

In westlichen Medienberichten wurden die Vorschläge Russlands als „harte Forderungen“ dargestellt, die mit ziemlicher Sicherheit abgelehnt werden. NATO-Vertreter erklärten gegenüber der New York Times, der Vorschlag zur NATO-Erweiterung sei „inakzeptabel“, obwohl sie nach wie vor für einen Dialog mit Moskau offen seien.

Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan erklärte am Freitag, die USA seien bereit, mit Russland über die Vorschläge zu verhandeln. „Wir werden unsere Bedenken auf den Tisch legen“, sagte er bei einer Veranstaltung des Council on Foreign Relations. Ein US-Beamter erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, Washington wolle sich mit den europäischen Verbündeten über die russischen Vorschläge beraten und plane, Moskau im Laufe der nächsten Woche zu antworten.

Die Russen ihrerseits sind sehr verhandlungsfreudig. „Wir sind bereit, sofort, sogar morgen – buchstäblich morgen, am Samstag, dem 18. Dezember – zu Gesprächen mit den USA in ein Drittland zu gehen“, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow.