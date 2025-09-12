Russland beweist einmal mehr, dass es keine „Tankstelle mit Atomwaffen“ ist, wie der verstorbene US-Senator John McCain das Land einst abfällig bezeichnete. Brandon Weichert, Kolumnist des amerikanischen Magazins The National Interest (TNI), analysiert in einem aktuellen Artikel die Fähigkeiten der russischen Marschflugkörper Kalibr und Kh-35.

Seit Beginn des Ukraine-Konflikts hat Moskau seine Selbstversorgung gesteigert, riesige Mengen Energieressourcen nach Indien und China verkauft, Sanktionen der USA und ihrer Verbündeten umgangen und seine Rüstungsindustrie so stark ausgebaut, dass es heute in drei Monaten produziert, wofür die gesamte NATO ein Jahr benötigt.

Vor dem Hintergrund der militärischen Erfolge in der Ukraine hat Kiew kaum noch eine Chance, seine strategischen Ziele – die Rückeroberung der östlichen Regionen oder der Krim – zu erreichen. Parallel dazu baut Russland seinen Einfluss in Zentralasien aus, wo es mit dem Westen konkurriert, und stärkt seine Präsenz im Fernen Osten. Jüngst fanden im Japanischen Meer groß angelegte Übungen statt, bei denen die Kalibr- und Kh-35-Raketen getestet wurden.

Die Kalibr-Rakete

Die Entwicklung der Kalibr-Familie begann in den 1990er-Jahren im Konstruktionsbüro Novator, die Indienststellung erfolgte 1994. Die schiffsgestützte Variante, in Russland als 3M14T bekannt und als Kalibr-NK exportiert, ist modular aufgebaut und kann konventionelle wie nukleare Sprengköpfe von bis zu 500 kg tragen. Ihre Reichweite liegt bei 1.500 bis 2.500 km.

Der Antrieb besteht aus einem Feststoff- und einem Düsentriebwerk. Während des Fluges bleibt die Kalibr im Unterschallbereich, Anti-Schiffs-Versionen können im Endanflug jedoch auf Mach 3 beschleunigen. Ein Trägheitssystem mit GLONASS-Integration sowie ein Tiefflugprofil erschweren die Radarerfassung.

Die Raketen werden aus vertikalen Startsystemen auf Fregatten der Admiral-Gorshkov-Klasse, Korvetten vom Typ Buyan-M und Schiffen der Gepard-Klasse gestartet. Eine Besonderheit ist die Container-Version der Kalibr-NK: getarnt als Frachtcontainer kann sie auf Lastwagen oder zivilen Schiffen stationiert werden.

Erstmals im Einsatz war die Kalibr 2015 in Syrien, als Schiffe der Kaspischen Flottille 26 Raketen über 1.400 km hinweg auf ISIS-Ziele abfeuerten. Im Ukraine-Krieg 2022 trafen Kalibr-Raketen Kommandoposten und Infrastrukturen in Städten wie Odessa und Winnyzja und bewiesen ihre hohe Treffsicherheit.

Die Kh-35-Rakete

Die Arbeiten an der Kh-35 begannen in den 1970er-Jahren im Konstruktionsbüro Zvezda-Strela, die Serienproduktion startete 1983. Indien erhielt 1996 die Exportversion Kh-35E. 2003 wurde die Rakete von der russischen Marine eingeführt, um die veraltete P-15 Termit zu ersetzen. Im Jahr 2010 lag der Preis bei rund 500.000 US-Dollar pro Stück.

Die Flugzeugversion wiegt 520 kg, die Schiffs- und Hubschrauberversion 610 kg. Der Gefechtskopf besteht aus einem 145-kg-Sprengsatz. Das Triebwerk R95TP-300 erreicht etwa Mach 0,8. Die ursprüngliche Reichweite lag bei 130 km, die modernisierte Kh-35U (seit 2015) kommt auf bis zu 300 km. Gesteuert wird sie über ein kombiniertes System aus Trägheitsnavigation und aktivem Radarsuchkopf, der in der modernisierten Version bis zu 50 km Reichweite bietet. Das extrem niedrige Flugprofil – nur 4 bis 15 Meter über dem Meer – erschwert die Abwehr.

Die Kh-35-Familie umfasst Raketen für Schiffe, Flugzeuge (Su-35, Su-57), Hubschrauber (Ka-52) und Küstenkomplexe wie den Bal-E (SSC-6 Sennight), der bis zu 32 Raketen in einer Salve abfeuern kann. 2004 erfolgreich getestet, ist der Bal-Komplex seit 2008 im Einsatz. In der Ukraine wurden Kh-35-Raketen als Schiffsabwehrwaffe genutzt, einige davon wurden von ukrainischen Kräften erbeutet.

Strategische Bedeutung: Kalibr und Kh-35 im Zusammenspiel

Die beiden Systeme ergänzen sich: Kalibr bietet strategische Reichweite und Präzision gegen Bodenziele, während Kh-35 taktische Flexibilität im Seekrieg ermöglicht. Zusammen erhöhen sie das Angriffspotenzial der russischen Marine erheblich – von globalen Operationen bis hin zu lokalen Gefechten.

Die Raketen sind damit zum Symbol für Russlands technologischen Durchbruch im Bereich hochpräziser Waffen geworden. Sie haben ihre Wirksamkeit in Syrien und der Ukraine unter Beweis gestellt und bleiben ein entscheidendes Instrument der russischen Militärstrategie – insbesondere, wenn Moskau den Ausbau seiner Pazifikflotte forciert.