Russland warnt vor Krieg und Folgen für ganz Europa

Dmitri Peskow, der Kreml-Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Sonntag zur Presse:

Die Ukraine strebt mit hoher Wahrscheinlichkeit den nächsten Versuch einer Gewaltlösung des eigenen Problems (Donbass) an. Und damit noch mehr Leid für sich und alle in Europa zu schaffen. Das ist das was die Ukraine anstrebt. Und sie (die Ukraine) strebt es an, mit hoher Wahrscheinlichkeit, unter dem Deckmantel der besagten Übungen (Manöver) der NATO, NATO-Schiffen im Schwarzen Meer – und US-amerikanischen und britischen Soldaten in dieser Region, die immer mehr und mehr werden. Das ist was die Ukraine anstrebt. Und es ist selbstverständlich ein seelenzerreißendes beobachtendes Schauspiel. Weil es die aller aller ernsthaftesten Konsequenzen / Folgen nach sich ziehen.