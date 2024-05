Russland wird von denselben elitären Finanzinteressen manipuliert, die auch den Westen kontrollieren

Von Rhoda Wilson

Selbst die Scharfsinnigsten unter uns können einer gut durchdachten Täuschung zum Opfer fallen, und ich fürchte, dass genau das bei vielen Menschen im Westen in Bezug auf die angeblichen “Spannungen” zwischen Russland und dem Westen der Fall ist.

Viele sind mit den Machenschaften der Zentralbankkabale und ihrem Einfluss auf die USA und Europa bestens vertraut. Dennoch weigern sich einige unerklärlicherweise, den Gedanken zu erwägen, dass die globalen Banker auch in Russland die Fäden ziehen und beide Seiten des eskalierenden Wirtschaftskriegs spielen.

Wenn Sie glauben, dass Russland uns vor der Neuen Weltordnung retten wird, ist dieser Artikel für Sie. Wenn Sie den Deckel gelüftet haben, ein wenig tiefer geschaut haben und spüren, dass mit der propagierten Rivalität zwischen dem Westen und Russland etwas nicht stimmt, wird Ihnen dieser Artikel helfen, Ihre Gedanken zu festigen.

Als Hintergrundlektüre könnte Sie ein Artikel aus dem Jahr 2014 mit dem Titel “Russia Is Dominated By Global Banks, Too” (Auch Russland wird von globalen Banken beherrscht) interessieren. Dieser Artikel aus dem Jahr 2014 und der folgende Artikel behandeln ähnliche Themen im Zusammenhang mit der Entwicklung, die uns heute erreicht hat. Unser Artikel “Burkina Faso: UN verfolgt und kontrolliert Bargeld und Hilfsgüter von Flüchtlingen mithilfe digitaler IDs” zeigt, dass nicht nur der Westen und Russland von den Finanzinteressen der selbst ernannten Eliten beherrscht und manipuliert werden.

Die Gefahr der Kooptation und falscher Propheten

Von A Lily Bit

Nach dem viel beachteten Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin und seiner anschließenden Darbietung, die man nur als “ahnungsloser Mann plappert eindimensionalen Unsinn in Bewunderung für Russland in einem Supermarkt” beschreiben kann, sehen wir uns mit einer wichtigen Frage konfrontiert: Entweder ist Carlson ein Meister der kontrollierten Opposition, der geschickt seine Rolle in einem großen geopolitischen Schachspiel spielt, oder er melkt meisterhaft die leicht Irregeführten für Klicks, Ansichten, Aufmerksamkeit und Geld.

In meinem früheren Artikel “Warum die Globalisten die Ukraine-Krise inszeniert haben” habe ich die Geschichte falscher Paradigmen und fabrizierter Konflikte skizziert, die alle von globalen Geldinteressen inszeniert wurden, um die Macht zu konsolidieren und zu zentralisieren.

Schon die Schaffung des kommunistischen Russlands wurde von westlichen Banken finanziert und durch Militärhilfe der US-Regierung unterstützt. (Mehr dazu können Sie HIER lesen.) Diese unbequemen Wahrheiten werden in unseren Bildungseinrichtungen gerne verschwiegen, da die fortgesetzte Dominanz der Geldelite von der Aufrechterhaltung historischer Falschdarstellungen abhängt.

Während die Ukraine-Krise andauert und andere Bedrohungen im Pazifik und im Nahen Osten drohen, hat sich unter den alternativen Analysten ein merkwürdiger Konsens herausgebildet. Sie scheinen zu glauben, dass Präsident Wladimir Putin, Russland und das heilige Kalb der BRICS ein Bollwerk gegen die Globalisierung und die Herrschaft der Finanzkonzerne darstellen.

Vielleicht haben Putins Rhetorik und die Präsenz von Marionetten der kontrollierten Medienopposition wie Carlson und “alternativen” Medien-Twitter-“Influencern” Teile der amerikanischen und europäischen “aufgeweckten Individuen” dazu verleitet, Russland als “Opfer” der westlichen Oligarchie zu sehen, als tapferen “weißen Ritter”, der sich gegen die Neue Weltordnung stellt. Ich muss Sie jedoch darüber informieren, dass dies nicht weiter von der Realität entfernt sein könnte.

Die globale Geldelite spielt keine Favoriten; sie spielt, um zu gewinnen. Sie schert sich nicht um nationale Grenzen oder politische Ideologien. Sie sind die Puppenspieler, und Putin ist, wie so viele andere auch, nur eine ihrer Marionetten. Wer etwas anderes glaubt, fällt der größten Täuschung zum Opfer, die schlimme Folgen für die ganze Welt haben könnte.

Die Wiedergeburt Russlands als regionale Föderation in den 1990er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wurde von der globalen Elite orchestriert, wobei Michail Gorbatschow als ihre willige Marionette diente.

Gorbatschow, dem oft die Auflösung der Sowjetunion und der Aufstieg des “neuen” Russlands zugeschrieben wird, ist seit langem ein Befürworter einer zentralisierten Weltregierung oder einer “Neuen Weltordnung”, wie er sie nannte.

In einer Rede vor den Studenten des Lafayette College in Easton, Pennsylvania, beklagte Gorbatschow, dass die Chancen, die das Ende des Kalten Krieges bot, nicht richtig genutzt wurden und dass die Welt immer noch mit Krisen wie Umweltzerstörung, Armut und Nahrungsmittelknappheit konfrontiert sei. Er vertrat die Ansicht, dass diese Probleme nur durch die Einrichtung eines Systems der globalen Governance gelöst werden könnten.

Auf die Frage der San Francisco Weekly im Jahr 1995, was Gorbatschow mit dem Begriff “Neue Weltordnung” meinte, antwortete Jim Garrison, der Geschäftsführer der Gorbatschow-Stiftung, dass Gorbatschow für nichts Geringeres als eine Weltregierung eintrete. Garrison fuhr fort und sagte voraus, dass eine solche Regierung innerhalb der nächsten 20 bis 30 Jahre errichtet werden würde, eine Vorhersage, die angesichts des jüngsten Vorstoßes in Richtung einer globalen Währung immer plausibler erscheint.

Gorbatschow stellte sich vor, dass diese Weltregierung durch internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank erreicht wird. Es ist jedoch klar, dass diese Vision nicht auf Gorbatschow und seinen inneren Kreis beschränkt ist.

Auf dem von Gorbatschow geleiteten Forum zur Lage der Welt im Jahr 1995 erklärte Zbigniew Brzezinski, Mitglied des Council on Foreign Relations, dass eine fortschreitende Regionalisierung die Voraussetzung für eine spätere Globalisierung sei, da sie zu größeren, stabileren und kooperativeren Einheiten führen würde.

“Wir haben keine neue Weltordnung. … Wir können nicht in einem schnellen Schritt zur Weltregierung übergehen. … Kurz gesagt, die Voraussetzung für eine eventuelle Globalisierung – eine echte Globalisierung – ist eine fortschreitende Regionalisierung, denn dadurch bewegen wir uns auf größere, stabilere und kooperativere Einheiten zu.” Zbigniew Brzezinski

Mit anderen Worten: Die globale Elite nutzt die Regionalisierung als Sprungbrett auf dem Weg zu ihrem ultimativen Ziel der Global Governance. Und Russland, unter der Führung von Wladimir Putin, spielt ihnen dabei direkt in die Hände.

Trotz seiner gegenteiligen Rhetorik ist Putin nichts weiter als eine sozialistische Marionette, die den Interessen der globalen Eliten auf Kosten des russischen Volkes dient. Die falsche Dichotomie zwischen Russland und dem Westen ist nichts weiter als ein Ablenkungsmanöver, ein Trick, um uns gespalten und besiegt zu halten. Der wahre Feind ist die globale Geldelite, und es ist für viele an der Zeit, dies zu erkennen und entsprechend zu handeln.

In Zbigniew K. Brzezinskis Buch “Zwischen zwei Zeitaltern: Amerikas Rolle in der technologischen Ära” zeichnet er ein klares Bild von der Ideologie hinter der Neuen Weltordnung. Brzezinski behauptet, dass das Konzept der nationalen Souveränität nicht mehr lebensfähig ist und dass intensivere Anstrengungen unternommen werden müssen, um eine neue Weltwährungsstruktur zu schaffen. Der Marxismus stelle einen weiteren vitalen und kreativen Zustand in der Reifung der universellen Vision des Menschen dar und sei gleichzeitig ein Sieg der Vernunft über den Glauben.

Brzezinskis Ansichten stimmen mit denen von Gorbatschow überein, und es ist erwähnenswert, dass Brzezinski ein enger und einflussreicher außenpolitischer Berater von Barack Obama war. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass das Streben nach einer Neuen Weltordnung und einer globalen Regierung mit einer dezidiert sozialistischen oder marxistischen Ausprägung nicht nur ein Relikt der Vergangenheit ist, sondern ein ständiges Bestreben der politischen Interessen auf beiden Seiten.

Das neue Russland sollte als Katalysator für eine globale Regierungsführung dienen, aber wer genau sind die globalen Eliten, die diese neue Weltordnung errichten wollen? Die Antwort liegt, wie immer, darin, dem Geld zu folgen.

Nach dem Zusammenbruch der russischen Wirtschaft und der Auflösung der alten Sowjetunion benötigte das Land dringend finanzielle Hilfe. Von 1992 bis 1996 griff der Internationale Währungsfonds (“IWF”) in die russische Wirtschaft ein und stellte (offiziell) mehr als 22 Milliarden Dollar an Hilfe bereit. Dieses erste Kreditpaket wurde jedoch als Fehlschlag dargestellt, als Russland seine Schulden nicht begleichen konnte, und die Kredite des IWF wurden in den späten 1990er Jahren bis zum heutigen Tag fortgesetzt.

Während die Beteiligung des IWF an Russland vielen bekannt ist, wissen nur wenige, wohin diese IWF-Gelder konkret geflossen sind. Im Jahr 1999 wurde aufgedeckt, dass IWF-Gelder in die Kassen der russischen Unternehmenselite, von Politikern und sogar von Mafiosi geflossen waren. Das Geld sollte eigentlich für den Wiederaufbau der russischen Infrastruktur und Wirtschaft verwendet werden, doch stattdessen floss es in die Hände der Aristokratie und der kriminellen Unterwelt.

Das Geld wurde abgezweigt und über die Bank of New York gewaschen, eine Institution, die 1784 von keinem Geringeren als dem internationalistischen Agenten und Zentralbankförderer Alexander Hamilton gegründet wurde. Die Bank wechselte 2007 durch eine Fusion den Besitzer und heißt jetzt The Bank Of New York Mellon.

Die anfängliche Reaktion des IWF auf den Skandal bestand darin, die Verantwortung von sich zu weisen und zu behaupten, dass er keine Befugnis über die Gelder habe, sobald sie an die russische Zentralbank (CBR) überwiesen worden seien. Als jedoch immer mehr Beweise für fehlgeleitete oder verschwundene Gelder auftauchten, beauftragte der IWF PricewaterhouseCoopers mit der Prüfung der CBR.

Die Ergebnisse dieser Prüfung wurden der Öffentlichkeit nie zugänglich gemacht. 1999 räumte die russische Regierung ein, dass sie über 50 Milliarden Dollar in einer Tochterbank auf den Kanalinseln versteckt hatte, wobei ein Teil dieses Geldes aus IWF-Rettungsgeldern stammte. Der damalige CBR-Vorsitzende Sergej Dubinin behauptete, dass der IWF über die Empfänger dieser Gelder genau informiert war.

Mehrere russische Beamte, vom obersten staatlichen Rechnungsprüfer über den Minister für innere Sicherheit bis hin zum Generalstaatsanwalt, legten Informationen vor, die den Nachweis erbrachten, dass IWF-Gelder an unbeabsichtigte Empfänger weitergeleitet wurden. Der Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Sicherheit behauptete, dass einige IWF-Kredite Russland gar nicht erst erreichten und stattdessen auf die geheimen Auslandskonten hochrangiger russischer Beamter eingezahlt wurden.

Trotz dieser Eingeständnisse und Beweise weigerten sich die IWF-Prüfer, bei ihren Untersuchungen Korruption oder Fehlverhalten zuzugeben. Man könnte annehmen, dass sie alle Anstrengungen unternehmen würden, um den Verbleib ihrer Gelder und die Gründe für deren Missbrauch aufzudecken.

Der Grund für die Vertuschung liegt jedoch auf der Hand: Der IWF wusste genau, an wen das Geld ging. Die anfänglichen Rettungsaktionen für Russland sollten die Kooperation der russischen politischen und unternehmerischen Elite sichern und sicherstellen, dass der zukünftige Kurs des Landes mit der globalistischen Agenda übereinstimmt.

Spulen wir in die Gegenwart vor, und Putin setzt die heimlichen Beziehungen zwischen Russland und dem IWF fort. Im Jahr 2009 sprach sich Putin für die Einführung einer “Superreservewährung” unter der Kontrolle des IWF aus, wobei er den Korb der Sonderziehungsrechte des IWF als Grundlage nutzte.

Warum sollte Putin, der angeblich ein antiglobalistischer, nationalistischer Führer ist, den IWF, der angeblich eine von den USA kontrollierte Organisation ist, als weltweiten Kontrolleur der Weltwirtschaft wünschen? Die Antwort ist einfach: Der IWF ist keine von den USA kontrollierte Institution, sondern eine von Bankern kontrollierte Institution. Und Putin ist ein Globalist, kein Nationalist.

Die Abtrennung der Krim von der Ukraine und ihre Angliederung an Russland wurde zum Teil durch die weitreichenden Zugeständnisse provoziert, die der IWF von der Ukraine verlangte, um Kredite zu erhalten. Eines dieser Zugeständnisse war die Übertragung ukrainischer Gaspipelines an das amerikanische Unternehmen Chevron. Die Führer der Krim warfen den Politikern in Kiew vor, die Ukraine an die internationalen Bankiers verraten zu haben.

Tatsächlich waren es jedoch der russische Finanzminister und Putin, die sich ursprünglich für die IWF-Rettungsaktion für die Ukraine eingesetzt hatten. Tatsächlich war es Putin, der wollte, dass sich die Ukraine an die westlichen Finanziers “verkauft”.

Die russische Zentralbank ist auch Mitglied der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (“BIZ”), einem exklusiven Club der internationalen Bankenelite. Die 1930 gegründete BIZ diente bis nach dem Zweiten Weltkrieg als Zentrum der Globalisierung, als Beweise dafür auftauchten, dass die Organisation die Nazis unterstützt hatte, indem sie die deutsche Kriegsmaschinerie finanzierte, Geld für Gestapo-Beamte wusch und Gelder versteckte, die das Dritte Reich aus Europa geplündert hatte.

Trotz des Skandals existiert die BIZ heute noch, und Carroll Quigley, Mitglied des Council on Foreign Relations, elitärer Insider und Mentor von Bill Clinton, hat in seinem Buch “Tragedy And Hope” (Tragik und Hoffnung) Folgendes über die BIZ gesagt:

Die Mächte des Finanzkapitalismus verfolgten ein weiteres weitreichendes Ziel, nämlich die Schaffung eines weltweiten Finanzsystems in privater Hand, das in der Lage war, das politische System eines jeden Landes und die Wirtschaft der ganzen Welt zu beherrschen. Dieses System sollte in feudalistischer Weise von den Zentralbanken der Welt kontrolliert werden, die sich auf der Grundlage geheimer Vereinbarungen, die in häufigen privaten Treffen und Konferenzen getroffen wurden, abstimmten. Die Spitze des Systems sollte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, Schweiz, sein, eine private Bank, die den Zentralbanken der Welt gehört und von ihnen kontrolliert wird, die ihrerseits private Unternehmen sind. Jede Zentralbank, in den Händen von Männern wie Montagu Norman von der Bank of England, Benjamin Strong von der New Yorker Federal Reserve Bank, Charles Rist von der Bank of France und Hjalmar Schacht von der Reichsbank, strebte danach, ihre Regierung zu beherrschen, indem sie in der Lage war, die Anleihen des Schatzamtes zu kontrollieren, die Devisenmärkte zu manipulieren, das Niveau der Wirtschaftstätigkeit im Lande zu beeinflussen und kooperative Politiker durch spätere wirtschaftliche Belohnungen in der Geschäftswelt zu beeinflussen.

Vor der Eskalation des Ukraine-Konflikts wurde Putin in den meisten Konzernmedien in den Status eines Helden erhoben. Das TIME-Magazin, eine seit langem erscheinende globalistische Publikation, veröffentlichte sogar einen Artikel auf der Titelseite mit der Schlagzeile: “Amerika ist schwach und schwankend. Russland ist reich und aufstrebend – und seinem Führer ist es egal, was irgendjemand von ihm denkt.”

Heute ist es beunruhigend zu sehen, wie sehr Putin in den Reihen der enttäuschten Westler bewundert und verehrt wird. Manche sehen in ihm einen Helden im Kampf gegen die Globalisierung und die Neue Weltordnung, doch in Wahrheit sind Russland und die USA nur falsche Champions, die sich in einem vom IWF bezahlten Gladiatorenkampf duellieren.

Der Krieg gegen Syrien wurde nicht durch Putins Intervention vereitelt, sondern durch den unermüdlichen Einsatz der alternativen Medien, die die Lügen hinter dem syrischen Aufstand und die Verstrickung der CIA mit al-Qaida aufgedeckt haben. Es ist das Verdienst des unabhängigen Journalismus, den Plan der Globalisten durchkreuzt zu haben, Syrien als Auslöser für eine falsche Konfrontation zwischen den USA und Russland zu benutzen.

Der erschreckendste Aspekt dieses falschen Paradigmas ist das Potenzial für die Kooptation von Befürwortern der Freiheit in Amerika. Wenn wir uns dazu hinreißen lassen, Russland oder einer anderen kontrollierten Regierung zuzujubeln, werden wir unsere Mission für ein wirklich freies und souveränes Amerika aus den Augen verlieren.

Wir müssen akzeptieren, dass die Zukunft der menschlichen Freiheit allein auf unseren Schultern ruht. Es gibt keine andere Nation, die uns im Kampf gegen die globalistische Agenda zu Hilfe kommen wird, und auch die BRICS werden nicht als “Alternativmodell” dienen. Die zunehmenden Beweise – die Kriminalisierung der freien Meinungsäußerung in Brasilien, die fortschrittlichen CBDC- und digitalen ID-Bestrebungen in Russland, das unmenschliche Aadhaar-System in Indien, das Sozialkreditsystem in China – zu übersehen, um das eigene fragile Weltbild intakt zu halten, scheint auf allen Seiten des politischen Spektrums üblich zu sein.

Wir müssen der Versuchung widerstehen, falschen Propheten und künstlichen Protagonisten zu folgen. Der Kampf um Freiheit und Souveränität wird nicht dadurch gewonnen, dass wir kontrollierte Regierungen unterstützen oder auf die von den Eliten geschaffenen falschen Paradigmen hereinfallen.

Nur durch unsere eigenen Anstrengungen und unseren Widerstand können wir hoffen, ein wirklich freies und souveränes Amerika zu erreichen. Je eher wir uns mit dieser Realität abfinden, desto stärker werden wir sein, wenn der Kampf beginnt.