Satanistisches Ritual Valencia 29.10: Ist ‚Massengrab‘ Bonaire das Epizentrum?

Ein Einkaufszentrum, das Grösste der Region Valencia, das Drittgrösste in Spanien – mit einem Untergrund-Parking auf 2 Ebenen für 2700 Fahrzeuge, Shopping auf 135000 Quadratmeter. Dieses Kaufparadies hätte in den nächsten Tagen den Besitzer wechseln sollen für 450 Millionen Euro.

Eine Jahrhundertflut, am 29.10, dem offiziellen Tag der Ertrunkenen in Spanien, die nach offiziellen Angaben ca. 215 Menschen getötet hat in 47 Gemeinden in Valencia. Weitere Überschwemmungen bis Malaga folgen zurzeit.

Eine Stadt mit vielen Einwohnern voller Wut, die bei einem Besuch des Königs und der beiden Politiker Mason und Sanchez Schlamm auf diese wirft und „Mörderer“ und „Hurensöhne“ schreit.