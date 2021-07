Saudisches und westliches Schneeballsystem vs. regionale geopolitische Realitäten

Je mehr man liest, und wieder liest, das gleiche Material, aber mit geänderten Titeln, desto mehr wird man desillusioniert. Es ist, als ob die Experten es einfach nicht kapieren, sogar so weit, dass sie den Südkaukasus als Teil Europas bezeichnen.

In diesem speziellen Fall ist sogar Wikipedia genauer als die meisten:

Transkaukasien, auch Südkaukasus genannt, ist eine geografische Region an der Grenze zwischen Osteuropa und Westasien, die sich über das südliche Kaukasusgebirge erstreckt. Transkaukasien entspricht in etwa dem heutigen Georgien, Armenien und Aserbaidschan.

Diese Region ist mehr als ein Kreuzungspunkt, sie ist ein Spielfeld für geopolitische Intrigen, und diese haben weitreichende Folgen: Die Ereignisse in der Türkei, der syrische Bürgerkrieg, die Flüchtlingsströme, der Aufstieg und die Finanzierung von ISIS, all diese Ereignisse wirbeln umher und liefern die Kraft für politische Konflikte mit internationalen Akteuren.

Aber nirgendwo sind Amerikas gescheiterte Absichten offensichtlicher als in einer Region, die nur wenige auf der Landkarte finden können. Der Südkaukasus war die meiste Zeit seiner Geschichte faktisch ein Teil des Nahen und Mittleren Ostens, zumindest soweit es den Westen betraf. Von nun an könnte es wieder so sein, zumindest wenn es um den Ölpreis im GROSSEN Schema der Dinge geht.

Karten spielen keine Rolle mehr

Geben Sie der Region ein beliebiges geografisches Etikett – Landkarten spielen keine Rolle mehr, wohl aber Interessen, und unbeabsichtigte Folgen sind von größter Bedeutung. Und zwar genau dort, wo die westlichen Mächte den größten Einfluss ausüben wollten und wo diese Taktik am wenigsten funktioniert.

Der Iran wurde lange Zeit als der Buhmann dargestellt, dann als der Gute, vorausgesetzt, die USA genehmigten jeden seiner Schritte. Keine Kombination aus Zuckerbrot und Peitsche hat funktioniert. Die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA sind auf dem tiefsten Stand aller Zeiten. Seit der iranischen Geiselnahme waren die Dinge nicht mehr so schwierig.

Biden wollte einst die Sanktionen lockern und schloss damit die Reihen mit denen in der Trump-Administration. Aber wie die meisten seiner Generation ist er nie über die islamische Revolution von 1979 hinweggekommen. Der Iran will nicht zum fragwürdigen Atomdeal zurückkehren, um im Gegenzug die Sanktionen zu lockern, also muss dies wie üblich ein Beweis für ein angeborenes iranisches Übel sein, ein Stamm von diplomatischem Covid, für den es keine bekannte Heilung gibt.

Die Vereinigten Staaten haben nun weitere Sanktionen gegen Unternehmen im Iran, in China und in den Vereinigten Arabischen Emiraten verhängt, weil sie Geschäfte mit der Islamic Republic of Iran Shipping Lines machen, und gegen drei iranische Unternehmen, weil sie die Verbreitung konventioneller Waffen fördern, als ob die USA das nie getan hätten.

Aber gleichzeitig erledigt der Iran den Job, indem er Briefkastenfirmen in Aserbaidschan und Georgien benutzt, vor allem für Transfers, die nach dem Sanktionsregime illegal sind, ohne Konsequenzen, weil der Westen die gleichen Mechanismen benutzt, oft zur gleichen Zeit, und das Interesse an diesen Geschäften einen Querschläger-Effekt hat.

Energie für diejenigen, die sie nicht brauchen

Die USA und Israel bewaffnen heimlich sunnitische Gruppen im Süden des Iran für einen Bürgerkrieg, der wahrscheinlich nie stattfinden wird. Die Ideologie dahinter ist weniger politisch als pragmatisch, zumindest wenn es um den Ölpreis geht und darum, welche regionalen Ressourcen abgeschöpft werden können.

Aramco, die staatliche saudische Ölgesellschaft, will hohe Dividenden zahlen, die durch das Reiten auf der amerikanischen Welle der geopolitischen Einmischung erzielt werden. Saudi-Arabien braucht einen hohen Ölpreis, um diese Dividende zu zahlen, und das ist es, was den aktuellen Streit in der OPEC mit den VAE antreibt.

Die VAE sind die Verweigerer eines neuen Preisabkommens und sind der Meinung, dass sie in der Lage sein sollten, auf einem höheren Niveau zu produzieren. Aber wenn die Gefahr besteht, dass Saudi-Arabien sowohl mehr von seiner Assoziation mit Onkel Sam, dem großen Satan, profitiert, als auch mehr politisches Kapital daraus schlägt, sich über die Dinge zu beschweren, die ihm diesen Vorteil verschafft haben, werden die Emirate bald auf Linie gebracht werden.

Die inzwischen angeschlagene Aramco hat sich in eine Art Schneeballsystem verwandelt, nachdem sie sich unter der letzten US-Regierung den Versuchen der USA angeschlossen hat, die Ölpreise gegen die Russische Föderation zu drücken. Durch eine Kombination aus einem Biden-Weißen Haus und hohen Ölpreisen halten sie wohl das Schneeballsystem am Laufen und zahlen Dividenden an Freunde und Feinde gleichermaßen aus.

Höhere Ölpreise (und Gasexporte, deren Preis an das Öl gebunden ist) sollten für Russland günstig sein. Ich sehe die OPEC zu einem Szenario mit geringerer Produktion und höherem Preis tendieren. Allerdings laufen die Dinge nicht allzu gut, und das nicht nur für Russland. Es sollte angemerkt werden, „dass Öl der größte Verlierer in einem breiten Marktausverkauf war, nachdem die OPEC+ zugestimmt hatte, das Rohölangebot zu erhöhen, da ein wiederauflebender Virus das Vertrauen der Investoren in die globale wirtschaftliche Erholung erschütterte.“

Historisch gesehen war Saudi-Arabien derjenige, der für moderate Preise eingetreten ist, während andere höhere Preise wollten, aber die Märkte und die politische/wirtschaftliche Instabilität bestimmen den Ölpreis. Zunächst dachte man, unter der Annahme, dass das Wiederaufleben des Covid-19 die Nachfrage nicht zum Entgleisen bringt, könnte ein Ölpreis von 100 Dollar pro Barrel im nächsten Jahr wahrscheinlich sein – aber das könnte jetzt Wunschdenken sein.

All dies wird in Teheran und bei seinen neu gefundenen strategischen Partnern zur Kenntnis genommen. Das Gleiche gilt für die stillschweigende Vereinbarung zwischen Russland und Saudi-Arabien über die Erhöhung der Ölproduktion. Amerikas (welches mit Saudi-Arabien unter einer Decke steckte) lahmer Versuch, die Russische Föderation durch einen Ölkrieg zu destabilisiere, ist vergessen, die Vergangenheit ist vergessen.

Greenerbacks

Die OPEC-Länder erhofften sich von den Bemühungen, die Amerikaner dazu zu bringen, im Namen der Umweltfreundlichkeit mehr für Energie zu bezahlen, einen Gewinn zu erzielen. Theoretisch sollte dies die Bedeutung des Südkaukasus, dieser bekannten Transport- und Produktionsdrehscheibe, erhöhen.

Doch mit dem Iran, Russland und anderen Akteuren auf der gleichen Seite ist die langjährige geopolitische Bedeutung des Südkaukasus geschwunden, und er ist nicht einmal mehr als bedeutender Akteur im New Great Game zu zählen, vor allem weil sich die Ölinteressen verschieben.

Wir haben es schon so oft gelesen: „Die zentrale Bedeutung des Südkaukasus liegt in seiner entscheidenden geographischen Lage an der Kreuzung von Ost-West- und Nord-Süd-Transport- und Handelskorridoren.“

Doch all die Bemühungen internationaler Unternehmen, diese Vorteile zu nutzen, haben weder der Region noch anderen Akteuren etwas gebracht. Die Hauptfunktion der Region bestand darin, viel Öl inoffiziell an Kunden wie Israel zu liefern.

Projekte, an denen westliche multinationale Unternehmen beteiligt sind und bei denen es angeblich um die Erschließung der Öl- und Gasressourcen Aserbaidschans, Kasachstans und Turkmenistans geht, waren eher geopolitischer Natur als dass sie auf Gewinn- und Verlustrechnungen basierten, wie das BTC-Pipeline-Projekt so gut zeigt. Die Länder der Region sitzen bei keinem dieser Projekte mit am Tisch, außer als Bittsteller in der Hoffnung, dass die Projekte zu mehr Unterstützung führen, obwohl die Bedingungen, an die diese Unterstützung geknüpft ist, sie unerreichbar oder nutzlos machen.

Anstatt Stabilität zu bringen, ist das Gegenteil eingetreten. In Aserbaidschan grassiert die Holländische Krankheit, und bei den Bemühungen, die Wirtschaft zu diversifizieren, hat man wenig gelernt. Daher befindet sich die wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit der Staaten des Südkaukasus und Zentralasiens auf einem Tiefpunkt.

Der Fluss ausländischer Zahlungen hat es den autoritären Führern ermöglicht, ihre Macht zu festigen und mehr Waffen zu kaufen, was wiederum, wie im Fall des aserbaidschanisch-armenischen Krieges, sowohl Russland als auch die Türkei in eine stärkere geopolitische Position gebracht hat.

Die Schaffung des Pipelinesystems, das die Energieressourcen Aserbaidschans über Georgien mit der Türkei und darüber hinaus verbindet, hat sich nicht bewährt. Es ist wahrscheinlich, dass die zentralasiatischen Staaten mehr davon profitieren als Aserbaidschan, vor allem in diesem späten Stadium. Mit den Öl- und Gaseinnahmen wurden die Waffen bezahlt, die für die Rückeroberung eines Großteils von Berg-Karabach benötigt wurden, aber dieses Geld hätte besser für die Förderung der wirtschaftlichen Vielfalt und für soziale Programme verwendet werden können, wenn diese nicht die Angewohnheit hätten, den Menschen einzureden, dass sie auch ein Recht auf eine Meinung haben.

Der Transport von Energieressourcen ist jetzt viel mehr ein Joint Venture, und die Rolle des Westens hat sich deutlich verringert. Gleichzeitig verfolgt China seinen eigenen Kurs in der Region, beginnend in Zentralasien und über die turkmenisch-chinesische Gaspipeline und andere Projekte.

Der Großteil der kasachischen Öl- und turkmenischen Gasvorkommen muss erst noch erschlossen werden, aber das weitere Potenzial des Südkaukasus, als wichtiger Korridor für diese Energieressourcen zu dienen, ist unbedeutend. Es wurden bereits erhebliche Investitionen in Hafenanlagen in Aserbaidschan, Georgien und Turkmenistan sowie in Eisenbahnstrecken in der gesamten Region getätigt, und Sättigung ist ein wahrscheinlicheres Szenario als Wachstum.

Sogar der Iran baut seine Ölexportanlagen aus. Der Iran plant, in naher Zukunft Öl von einem Hafen im Golf von Oman zu verschiffen; dies wird sein erster Rohölexport von außerhalb des Persischen Golfs und jenseits der Straße von Hormuz sein.

Sich bei den falschen Leuten bewähren

Die Stabilität des Südkaukasus wird für die großen westlichen Öl- und Gasfirmen von nun an weniger von Belang sein. In der Leere können Sie jedoch chinesische und indische Übergriffe erwarten, „mit und ohne“ den vollen Segen der regionalen Partner, Russlands, der Türkei, des Iran und einiger anderer GUS-Staaten. Insgesamt werden Aserbaidschan und Georgien immer näher an die Russische Föderation herangeführt. So sehr, dass sie jetzt ihre Außenpolitik neu ausrichten, und zwar auf globaler Ebene. Sogar die Türkei lernt den Wert der Standorttheorie und dass die Vereinigten Staaten und viele europäische Länder zwar Freunde sind, aber Nachbarn, die „die lokalen und regionalen Realitäten besser verstehen.“

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Länder nicht mehr in dem einen oder anderen Lager stehen, zumindest wenn es um den Ölpreis, die Kontinuität der Versorgung und die Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte betreiben, geht. Die Kriege in der Region und ein wenig darüber hinaus haben als bequeme Ablenkung gedient, wie zuletzt der Bürgerkrieg in Syrien und der Konflikt in Afghanistan, mit türkischen Fußabdrücken in beiden Fällen, gezeigt haben.

Allerdings ist der Iran so stark wie seit Jahren nicht mehr, auch wegen der US-Sanktionen und der gestiegenen Ölpreise. Die Beziehungen zwischen den einstigen Gegnern werden sich abschwächen, wenn sich beide auf dem gleichen Plateau sehen können.

Es wird interessant sein zu sehen, was die USA tun können, um diesen Preis- und diplomatischen Windfall zu reduzieren, der größtenteils aufgrund der US-Politik entstanden ist. Vielleicht rechnet die Biden-Administration mit Steigerungen aus dem Iran und vielleicht dem Irak und Venezuela, um den Markt auszugleichen, aber darauf kann sie sich nicht verlassen.

Der Südkaukasus ist jetzt ein Rückzugsgebiet und wurde den Einheimischen, den regionalen Akteuren, zur Aufteilung überlassen. Beachten Sie hier, dass die Herausforderungen, vor denen diese Region steht, mit keinem Wort erwähnt werden, und Geld sagt, was Politiker nicht bereit sind, offen zu sagen.

Es wäre vielleicht „gut“, einen Realitätscheck zu machen und die Andockung der Hilfsbudgets des Westens in der Region grafisch darzustellen, die einen Rückgang des Interesses zeigen. Die Ausgaben von USAID sind weit zurückgegangen, und ich bin sicher, dass es anderen Gebern wie Weltbank, DFID, Kfw usw. genauso geht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Südkaukasus effektiv ein Teil des Nahen Ostens ist und auch weiterhin sein wird – trotz aller westlichen oder kartografischen Illusionen, dass er irgendwie zu Europa gehört. Daher ist er eine lokale Angelegenheit, seine Zukunft wird von regionalen Akteuren entschieden und der tatsächliche Ölpreis wird von Covid und Angst bestimmt.