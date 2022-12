Scheint Massenwiderstand jetzt möglich? Das sollte er, verdammt noch mal!

„Wir müssen lernen, dass die passive Akzeptanz eines ungerechten Systems darin besteht, mit diesem System zu kooperieren und dadurch zu einem Teilnehmer an seinem Übel zu werden.“ ~ Martin Luther King Jr.

Erstaunliche Dinge geschehen heute, aber nur wenige schenken ihnen Beachtung. Das ist eine Travestie, denn die Bedeutung von jeglichem Widerstand gegen den Staat, gegen jeden Staat, kann nur zu einer freieren Welt führen, wenn sie angenommen wird. Dieses Land und die Welt sind freiwillig in die Sklaverei gefallen und haben daher den Status quo, die Leibeigenschaft, akzeptiert, anstatt sich an jede Art von Dissens zu klammern und ihn zu unterstützen, der für das Überleben der Menschheit notwendig ist. Diese Wahrheit wird von den meisten gemieden, um angeblich ohne Konflikte auszukommen, aber der Konflikt wächst nur in diesem Umfeld der Passivität. Wenn der Konflikt aufgrund des fehlenden Mutes und der Gleichgültigkeit der Masse wächst, ist der Weg frei für die Zerstörung der Freiheit.

In diesem Stadium des Spiels gewinnen diejenigen, die sich für die Herrschaft entschieden haben, in ihrem Bemühen, die Erde zu besitzen und zu kontrollieren, aber das könnte sich über Nacht ändern. Das chinesische Modell, das von den USA und den westlichen Nationen unterstützt, finanziert und aufgebaut wurde und dem der Westen in den vergangenen Jahren nachgeeifert hat, beginnt zu bröckeln. Dies ist vielleicht das wichtigste Ereignis, das sich heute in unserer Welt abspielt, aber wie viele schenken dem ihre Aufmerksamkeit? Wie viele werden getäuscht und einer Gehirnwäsche unterzogen, um die Bemühungen der chinesischen Bürger zu ignorieren oder zu verurteilen, anstatt ihnen zu applaudieren, die unter extremer Bedrohung viel mehr Mut zeigen, als diese apathischen amerikanischen Bürger überhaupt in Betracht gezogen haben?

Denken Sie an die Gefangenschaft hier und in der ganzen Welt. Denken Sie an den Verlust der Fähigkeit, sich und Ihre Familien zu ernähren. Erinnern Sie sich an die sauerstoffentziehenden Masken und das Fernhalten von geliebten Menschen, Freunden und Nachbarn. Erinnern Sie sich an die Mandate, die die wichtigsten Aspekte des Lebens betreffen. Erinnern Sie sich an die Abschaltung der Wirtschaft und den darauffolgenden kriminellen Diebstahl, die Inflation. Erinnern Sie sich an den massiven Vorstoß, allen Menschen staatlich erzwungenes Biowaffengift zu injizieren. Erinnern Sie sich an den psychologischen Terror, den der Staat wegen einer betrügerischen „Pandemie“ ausübte, die es nie gab. Erinnern Sie sich an all die Lügen, die Propaganda, die Selbstmorde und all die Todesfälle, die auf das Gift zurückzuführen sind, das dieser und anderen Bevölkerungen absichtlich untergeschoben wurde. Erinnern Sie sich an all dies und mehr und vergessen Sie es nie.

Ich habe nie geglaubt, dass Protest an und für sich ein Weg ist, Freiheit zu erlangen, denn im Grunde ist Protest normalerweise ein Weg, seinen Herrn um Erleichterung zu bitten, anstatt sich seine Freiheit zu nehmen und zu behalten. Ein großer Teil der chinesischen Bevölkerung, die normalen Werktätigen, sind massenhaft auf den Beinen und versuchen, die herrschende Klasse zu vertreiben, um ihre Freiheit von dieser Massenunterdrückung zu erlangen. Bedenken Sie, dass die politischen und vollstreckenden Arme dieser Regierung böse sind und viel gefährlicher für ihre Bürger sind als die Regierung in diesem Land (zumindest im Moment), dennoch gehen diese mutigen Menschen ein großes Risiko ein, um den Wahnsinn des Staates zu stoppen, während die US-Bevölkerung auf ihren Ärschen sitzt und wenig oder nichts tut, um sich selbst zu helfen.

Diese mutigen Menschen in China, die versuchen, das herrschende kommunistische System zu stürzen, das größtenteils von den Vereinigten Staaten aufgebaut wurde, die ihr Volk in ähnlicher Weise missbraucht haben, sollten rundum unterstützt werden, und zwar lautstark. In der Tat hat der größte Teil des Westens die chinesischen Machthaber für ihre terroristischen Einsperrungen gelobt und behauptet, dass dies das Modell der Welt sein sollte, während des gefälschten, fabrizierten „Covid“-Betrugs, der benutzt wurde, um diese Welt zu unterwerfen. Denken Sie an die totalitären Regime in Australien, Neuseeland, Europa, Kanada, Großbritannien, den USA und den meisten anderen Ländern der Erde, die ihre eigenen Bürger brutalisiert haben, nur um Macht und Kontrolle über sie zu erlangen.

Die Mainstream-Medienhuren haben alle Proteste in Europa und anderen Teilen der Welt ignoriert und dabei die wahre Absicht vertuscht, die ein Kampf für Freiheit und individuelle Souveränität war. Jede abweichende Meinung wurde absichtlich an den Rand gedrängt, versteckt, vertuscht, belogen oder falsch dargestellt, um jeglichen Widerstand in ihren eigenen Ländern zu ersticken. Aber jetzt haben sie (die Machthaber) Angst, und es ist das chinesische Volk, das den angeblichen Herren, der mächtigen herrschenden „Elite“ und den Regierungen überall diese Angst eingeflößt hat. Dies ist eine mutige Leistung, die gelobt und kopiert werden sollte, um der politischen Klasse von Monstern, die in den geschützten Hallen der Regierungen überall residieren, noch mehr Angst einzujagen. Der Mut und die Leidenschaft des Widerstands leben und atmen heute in China, und alle sollten nicht nur aufpassen, sondern auch ihre eigenen Regierungen stürzen.

Was sich heute in China abspielt, was den Wunsch des Volkes betrifft, diese ungeheuerliche Tyrannei zu stoppen, ist meiner Meinung nach das bisher wichtigste Ereignis in Bezug auf die brutale Übernahme des eigenen Volkes durch jede Regierung der Welt. Die enorme Bedeutung dieses Massenwiderstands ist unermesslich und verdient es, offen akzeptiert und diskutiert zu werden und nicht von den Handlangern des Staates in den CIA-kontrollierten Medien versteckt zu werden.

Das chinesische Modell wird von allen anderen Staaten nachgefragt und sollte offengelegt werden. China hat den größten und fortschrittlichsten Überwachungsstaat der Geschichte aufgebaut, und es gibt nur einen Grund für ein solch grauenhaftes System wie dieses: Es geht darum, jeden einzelnen Menschen und die Gesellschaft in diesem Land zu erfassen und vollständig zu kontrollieren. Die Herrscher der Welt schauen genau hin, weil sie alle dasselbe System wollen. Der Westen folgt China insofern, als er die dortige Tyrannei nachahmen will, indem er behauptet, dass Macht und Kontrolle zur „Sicherheit“ der Massen führen. Das ist natürlich eine absurde Lüge, aber das ist die Essenz des Plans, die totale Kontrolle zu erlangen.

Wie viele Menschen wurden durch die Bemühungen des Staates, die Bevölkerung einzuschließen und einzusperren, brutalisiert. Wie viele sind der psychologischen und mentalen Folter erlegen, die der Staat geschaffen und durchgeführt hat? Wie viele sind durch die totalitäre Reaktion auf einen geplanten, vorgetäuschten „Notfall“ gestorben, und wie viele wurden ermordet? Wie viele haben jede Verbindung zu ihren Familien und Freunden verloren? Wie viele hungern oder stehen kurz davor, alles zu verlieren, was sie erreicht haben? Wie viele werden in diesem Winter aufgrund der bösen Regierungssysteme, die absichtlich Nahrungsmittel- und Energieknappheit auf der ganzen Welt inszeniert haben, sterben? Wie viele Menschen werden sterben, wenn das Geldsystem vollständig übernommen wird, das Bargeld abgeschafft wird und alle Transaktionen von den Technokraten kontrolliert werden?

Wir haben hier eine große Chance zu sehen, was Massenwiderstand bewirken kann. Das chinesische Volk, nicht seine Regierung, sollte unterstützt werden, seine Bemühungen sollten anerkannt werden, und seine Notlage sollte von den Dächern geschrien werden, damit andere sehen können, warum Dissens so wichtig für die Freiheit ist. Die Mächtigen haben Angst, und sie sollten den ganzen Schrecken der Angst zu spüren bekommen, den sie dem Rest von uns so bewusst und gefühllos eingebrockt haben. Sie haben nichts anderes verdient!

Die Gelegenheit, die sich uns bietet, ist offensichtlich. Meiden Sie diese abscheuliche Regierung und all ihre Unterstützer, fügen Sie sich nicht, beugen Sie sich nicht den Befehlen und Mandaten, lassen Sie keine weiteren Einschränkungen zu, und gewinnen Sie den Mut, sich gegen diesen bösen Staat zu wehren, anstatt für diese Tyrannen, die Sie beherrschen, zu stimmen und sie um Erleichterung zu bitten.

„Diejenigen, die sich zur Freiheit bekennen und doch die Bewegung abwerten, sind Menschen, die Ernten wollen, ohne den Boden zu pflügen; sie wollen Regen ohne Donner und Blitz; sie wollen den Ozean ohne das Tosen seiner vielen Wasser. Der Kampf kann ein moralischer oder ein physischer sein, oder er kann beides sein. Aber es muss ein Kampf sein. Die Macht gibt nichts zu, ohne es zu fordern. Das hat sie nie getan und wird sie nie tun.“