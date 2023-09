Nach mehr als drei Monaten gescheiterter Gegenoffensive hat die Ukraine nur 0,25% des von den Russen kontrollierten Territoriums zurückerobert, nachdem sie mehr als 71.000 Soldaten und über 500 Panzer verloren hat.

Ich wiederhole: Nach 110 Milliarden Dollar hat das Kiewer Regime ein Viertel von einem Prozent des angestrebten Territoriums erobert.

Das hat die massive Wehrdienstverweigerung im Land nur noch verschlimmert, da Kiew nun zu junge, zu alte und zu gebrechliche Menschen und sogar Frauen, die als Ärztinnen tätig sind, einberuft.

Die niedrige Moral all jener ukrainischen Soldaten, die ohnehin nicht bereit sind, in den Kampf zu ziehen, wurde noch nie so deutlich wie in dieser Geschichte, die zuerst in der Times erschien (hinter Bezahschranke).

Sputnik berichtete:

„Ukrainische Wehrdienstverweigerer „träumen von extremen Methoden“, um der Front zu entgehen, während das Land mit der niedrigen Moral in der Armee kämpft, berichtet die britische Zeitung.

Die Zeitung zitiert das Beispiel eines 20-jährigen verwundeten ukrainischen Soldaten, der jetzt sagt, er werde nie wieder an die Front zurückkehren, nicht zuletzt wegen der Gleichgültigkeit seiner Kommandeure ihm gegenüber.

Der Soldat mit dem Vornamen Andrey desertierte aus seiner Einheit, nachdem er mit einem Schrapnellsplitter in der linken Schulter aus dem Krankenhaus entlassen worden war.

Er erhielt den Befehl, an die Front zurückzukehren, versteckte sich aber in einem Versteck in der westukrainischen Stadt Lwow, wo er schwört, die extremsten Maßnahmen zu ergreifen, um nicht an die Front zurückzukehren.

Ich würde mir lieber ins Bein schießen, als an die Front zurückzukehren“, sagte Andrey, der sich selbst als „Zeitsoldat“ und „Profi“ bezeichnet, der Zeitung.

Besonders frustriert war Andrey über die korrupte Art und Weise, wie er von einem ukrainischen Militärarzt behandelt wurde.

„Die Ärzte sagten, sie könnten nicht alle Schrapnellsplitter entfernen, ohne zu riskieren, dass die Nerven so stark beschädigt würden, dass ich meinen Arm nicht mehr benutzen könnte. Ein Arzt bot mir an, mir ein Attest auszustellen, dass ich dienstunfähig sei, wenn ich ihm 1.500 Dollar zahle. Aber ich ging nicht darauf ein. Damals war ich noch wütend und wollte unbedingt gegen die Russen kämpfen und mich für meine toten Freunde rächen“, zitiert die Zeitung den 20-Jährigen.„

Er wurde zu seiner Kampfeinheit an die Front im Donbass zurückbeordert, weil die Behörden ihn nicht für „ausreichend verwundet“ hielten, um eine Entlassung zu rechtfertigen, und er auch keinen vollwertigen Auslandseinsatz verdiene.

Als er seinen Bataillonskommandeur um Hilfe bat, sagte dieser ihm, er solle sich „verpissen“ und ihn nicht mit seinen Verletzungen belästigen.

„Meine Wunden wurden nicht richtig behandelt. Meinem Kommandanten war das egal. Da fing ich an, mich zu fragen: ‚Warum tue ich das? Das war das Ende für mich. Plötzlich wurde mir klar, dass von den sechs Freunden, mit denen ich zusammen war, alle bis auf einen tot waren. Mein Arm war gebrochen, mein Zuhause verloren. Einige Ärzte wollten Geld, das ich nicht hatte, um mich zu entlassen. Andere bestanden darauf, dass ich trotz meiner Verletzungen kampftauglich sei. Warum sollte ich also an die Front zurückkehren? Es interessierte mich nicht mehr. Sie wissen, wo ich bin. Sollen sie mich doch holen kommen. Ich werde nie wieder kämpfen. Ich werde nicht mehr ihr Fleisch sein“, schloss der desertierte Soldat.“

Präsident Zelensky entließ alle Leiter der regionalen Mobilmachungsämter. Der Preis, sich der Mobilisierung zu entziehen, lag zwischen 7.000 und 8.000 Dollar.

Seit die Behörden hart durchgriffen, hörten die „Dienste“ nicht mehr auf, aber der Preis war auf etwa 20.000 Dollar gestiegen.

Die Frequenz ‚Volga 149.200‘ kann von ukrainischen Truppen genutzt werden, um zu lernen, wie man sich ergibt.

Inzwischen haben die russischen Streitkräfte damit begonnen, die Mauern mit einer wichtigen Information zu versehen: der Funkfrequenz, auf die sich die ukrainischen Soldaten einstellen können, um herauszufinden, wie sie sich ergeben können.

Slawjangrad berichtet:

„In Saporoschje haben örtliche Untergrundkämpfer damit begonnen, auf den Straßen Schilder mit dem Rufzeichen „Wolga“ und der bereits bekannten Frequenz 149.200 anzubringen, auf der man sich ergeben kann.

Nach aktuellen Statistiken haben sich bereits mehr als 800 Menschen auf dieser Frequenz ergeben. Das Thema sickert allmählich durch die Informationsmütze des Feindes“.