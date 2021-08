Schon mal gehört? Creative Associates International (CAI): Nicht genau die CIA, aber nah genug dran

Von Alan MacLeod: Er ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.

Während Söldnerarmeen wie Blackwater zumindest Gegenstand von Ermittlungen waren und den Namen des Unternehmens weltweit berüchtigt gemacht haben, ist Creative Associates International weitgehend unter dem Radar geblieben – genau dort, wo der Vorstand des Unternehmens es haben möchte.

Sie haben wahrscheinlich noch nie von ihnen gehört, aber Creative Associates International (CAI) ist eine der größten und mächtigsten Nichtregierungsorganisationen der Welt. Die Gruppe ist eine Säule der sanften US-Macht und war an der Privatisierung des irakischen Bildungssystems beteiligt, entwickelte Messenger-Apps, die die kubanische Regierung stürzen sollten, diente als Tarnorganisation für die berüchtigte Blackwater-Söldnertruppe (die jetzt unter dem Namen Academi firmiert) und stand mit den Contra-Todesschwadronen in Nicaragua in Verbindung. Als solche fungierte sie „sowohl als Instrument der Außenpolitik als auch als Ausdruck eines umfassenderen imperialen Projekts“, wie es Professor Kenneth Saltman von der University of Illinois, Chicago, ausdrückt.

Ein G.O., der sich als N.G.O. ausgibt

Ein normaler Besucher der Website von Creative Associates, die mit Bildern lächelnder afrikanischer Kinder, asiatischer Kinder, denen das Lesen beigebracht wird, und glücklicher lateinamerikanischer Bauern bei der Ernte ihrer Felder geschmückt ist, würde wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass es sich bei der Organisation um eine fortschrittliche gemeinnützige Organisation handelt, die sich unermüdlich dafür einsetzt, bedürftigen Menschen in aller Welt zu helfen.

Doch wenn man die Organisation etwas genauer unter die Lupe nimmt, tauchen sofort einige rote Fahnen auf. Zum einen ist da die unverständliche Wortsalve, mit der die Organisation in ihrem Abschnitt „Wir auf einen Blick“ beschreibt, was sie eigentlich ist. „Creative Associates International bietet herausragende Entwicklungsdienste vor Ort und schmiedet Partnerschaften, um nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen zu finden“, heißt es dort, als ob dies eine Antwort auf die Frage „Wer sind Sie?“ wäre. Weiter heißt es: „Creative ist bekannt für seine Fähigkeit, sich in Konflikt- und Post-Konflikt-Umgebungen schnell anzupassen und sich auszuzeichnen“ (Hervorhebung hinzugefügt) – eine Aussage, die beunruhigend nach einer Aussage klingt, mit der private Söldnerarmeen für ihre Dienste werben.

In der heutigen Welt setzt die Regierung der Vereinigten Staaten nicht nur offen gewaltsame Methoden ein (Kriege, Invasionen, Staatsstreiche, Ausbildung einheimischer Todesschwadronen usw.), um einen Regimewechsel herbeizuführen; sie verwendet auch so genannte „Soft Power“-Techniken – die Ausbildung von Führungspersönlichkeiten, Bildung, wirtschaftlichen Zwang usw. -, um ihre hegemoniale Stellung in der Welt zu behaupten. Und Creative Associates International ist ein wichtiger Teil dieses Systems.

Das Unternehmen wurde 1979 von M. Charito Kruvant gegründet, dem Spross einer wohlhabenden bolivianischen Landbesitzerfamilie, die nach der progressiven Revolution 1952 aus dem Land floh. Heute ist das Unternehmen zu einem riesigen, gewinnorientierten Konzern herangewachsen, der in mindestens 85 Ländern tätig ist und rund tausend Vollzeitmitarbeiter (und unzählige weitere Auftragnehmer) beschäftigt. Und obwohl es sich technisch gesehen um eine private Einrichtung handelt, kommt der größte Teil ihrer Finanzierung direkt aus Washington. Laut Tracey Eaton, einer Journalistin, die die Aktivitäten des Unternehmens in Kuba untersucht hat, hat die Regierung Creative Associates in den letzten 20 Jahren Aufträge in Höhe von 1.998.138.515 Dollar erteilt. Davon hat USAID über 1,8 Milliarden Dollar bereitgestellt.

Leland Kruvant, amtierender Präsident des CAI, spricht auf einem CAI-Symposium über gewalttätigen Extremismus in Anwesenheit hochrangiger US-Regierungsvertreter

Darüber hinaus unterstreicht der globale Beirat der Organisation, dass es sich nicht gerade um eine fortschrittliche Kunststiftung handelt, wie ihr Name und ihr Branding oft vermuten lassen. Von den sieben Mitgliedern des Beirats sind sechs hochrangige US-Beamte. Dazu gehören Barack Obamas stellvertretender Außenminister für Süd- und Zentralasien, ein Vier-Sterne-General und der ehemalige Unterstaatssekretär für zivile Sicherheit, Demokratie und Menschenrechte.

„Creative Associates gehört zu den führenden Auftragnehmern der US-Regierung, die mit der Unterstützung bei der Gestaltung politischer Veränderungen betraut sind. Das Unternehmen ist Teil des lukrativen Unternehmens, das als ‚Democracy Industrial Complex‘ bezeichnet wird“, so Eaton gegenüber Mintpress.

Auf Umwegen schien der ehemalige Leiter von USAID Andrew Natsios (ebenfalls Mitglied des CAI-Vorstands) mit Eaton übereinzustimmen. Als die Trump-Regierung eine Kürzung des Budgets für Auslandshilfe in Erwägung zog, sprach sich Natsios vehement dagegen aus. „Was Sie im Grunde tun, ist die Aushöhlung des wichtigsten Instruments des amerikanischen Einflusses in den Entwicklungsländern, nämlich unseres Entwicklungsprogramms“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass sie verstehen, was die Rolle von USAID ist, was die Missionsleiter von USAID sind. Die Missionsleiter von USAID gehören zu den einflussreichsten Ausländern im Land“, fügte er hinzu und bestätigte damit offenbar, dass der Schwerpunkt der Organisation weniger auf der Hilfe für andere als vielmehr auf der Förderung der Interessen Washingtons durch amerikanische soziale und wirtschaftliche Macht liegt.

„Auch mit verlorenen Kriegen lässt sich Geld verdienen“

Afghanistan ist bei weitem das Land, in dem die Projekte von Creative Associates die meisten Mittel erhalten haben. Zusammen mit seinem Irak-Projekt hat das Unternehmen Regierungsaufträge im Wert von über einer halben Milliarde Dollar erhalten.

„Selbst verlorene Kriege bringen Geld ein. In den Vororten von Virginia und Maryland in der Gegend von Washington gibt es all diese Arten von Unternehmen, die wegen des Krieges existieren. Und die Entwicklungsindustrie wurde dadurch sehr reich“, sagte Matthew Hoh, ein ehemaliger Marinekapitän und Beamter des Verteidigungs- und Außenministeriums. „Die ganze Gaunerei war einfach atemberaubend“, fügte er hinzu. Im Jahr 2009 trat Hoh aus Protest gegen die Eskalation des Krieges durch die USA von seinem Posten im Außenministerium in Afghanistan zurück.

Creative Associates hat sich beim Wiederaufbau beider Länder eine Reihe von lukrativen Aufträgen gesichert, insbesondere im Hinblick auf die Bildungssysteme – einschließlich des Baus von Schulen, der Erstellung und des Drucks von Schulbüchern, der Ausbildung von Lehrern sowie der Verwaltung und des Managements der Bildungssysteme. Ein amerikanisches Unternehmen mit dieser Arbeit zu beauftragen, anstatt den lokalen Regierungen die Mittel und die Macht zu geben, ihre Zukunft selbst zu planen, erfüllt eine sehr wichtige Funktion, so Saltman, der feststellte, dass die USA dadurch im Wesentlichen die vollständige Kontrolle über die irakische und afghanische Gesellschaft behalten. Saltman bezeichnet den Umbau der irakischen Gesellschaft als ein klassisches Beispiel für „Katastrophenkapitalismus“ und beschreibt ihn als „radikales marktwirtschaftliches Experiment, das darauf abzielt, den öffentlichen Sektor zu zerstören und die Kontrolle über die Zivilgesellschaft fast vollständig auf den privaten Sektor zu verlagern“, und als „einen Versuch, eine Nation im Wesentlichen an Unternehmen zu übergeben“.

Die Schulbücher von Creative Associates in Afghanistan haben jegliche Erwähnung der letzten Jahrzehnte der afghanischen Geschichte oder der Taliban aus den Lehrbüchern gestrichen. „Diese Art von Gedankenkontrolle kann man nicht kaufen – es sei denn, man hat ein paar hundert Millionen“, schrieb ein amerikanischer Pädagoge.

Saltman wies auch darauf hin, dass die Arbeit in Kriegsgebieten ein hohes Maß an Sicherheit erfordere und dass Unternehmen wie CAI wahrscheinlich Dutzende von Millionen Dollar ihrer Verträge direkt an private Söldnergruppen wie Blackwater weitergeben würden.

Hoh betonte, dass viele Menschen, die auf den unteren Ebenen solcher Programme arbeiteten, gute Absichten hätten, dass aber mit zunehmender Höhe das Engagement zum Wohle anderer deutlich abnehme. „Gruppen wie CAI würden die [echte] Arbeit leisten, aber sie seien auch eine Fassade. Sie sind eine Möglichkeit für die CIA und andere Sicherheitsdienste, Leute in Länder zu bringen“, sagte er. Im Jahr 2009 wurde berichtet, dass das Hauptquartier von Creative Associates in Peshawar, Pakistan, als Tarnung für Blackwater diente, um Militäroperationen entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze zu organisieren.

Creative Associates hat sich auch lukrative Verträge für Einsätze in anderen Kriegsgebieten wie Libyen und Jemen gesichert.

Kuba: Rapper und Regimewechsel

Jahrelang arbeitete Creative Associates International eng mit der CIA und anderen Regierungsbehörden zusammen und betrieb und überwachte eine Reihe komplexer Projekte, die auf Kuba ausgerichtet waren und alle ein bestimmtes Ziel verfolgten: den Sturz der kommunistischen Regierung (oder den „soziopolitischen Wandel in Kuba“, wie das Unternehmen in seinen eigenen Dokumenten seine Mission beschrieb).

Das berüchtigtste Projekt von Creative Associates war vielleicht die Entwicklung einer Twitter-ähnlichen App namens Zunzuneo. Zunzuneo war zunächst ein sehr nützliches Kommunikationsinstrument, doch nach und nach füllten seine Schöpfer es mit Botschaften zum Regimewechsel, mit dem Ziel, alle Nutzer zur Teilnahme an Demonstrationen und zum Schüren einer karibischen Farbrevolution zu bewegen. Die Nutzerbasis der App wuchs schnell und umfasste 2012 bereits 55.000 Personen – eine enorme Zahl für ein armes Land mit wenig Internetzugang. Die US-Regierung versuchte, ihre eigene Rolle bei der Entwicklung der App zu verbergen, indem sie heimlich versuchte, Twitter-CEO Jack Dorsey davon zu überzeugen, sich als Strohmann an dem Unternehmen zu beteiligen. Es ist nicht klar, wie diese Verhandlungen ausgingen. Das Zunzuneo-Projekt wurde jedoch abrupt aufgegeben, und die Kubaner fragten sich, warum ihr Dienstanbieter plötzlich nicht mehr funktionierte. Erst zwei Jahre später kam durch eine Untersuchung der Associated Press die Wahrheit ans Licht.

USAID-Zuschussdokumente zeigen die Beteiligung der CAI an dem ZunZuneo-Projekt. Quelle | Cuba Money Project

Das war jedoch bei weitem nicht das letzte ruchlose Projekt, an dem Creative Associates beteiligt war. Zwischen 2009 und 2014 wurde das Unternehmen mit der Rekrutierung von Agenten für den Regimewechsel auf der Insel beauftragt. Creative Associates brachte junge Aktivisten aus ganz Lateinamerika unter dem Deckmantel einer gefälschten HIV/AIDS-Aufklärungskampagne nach Kuba, was in internen Vermerken als „perfekte Ausrede“ beschrieben wird, um ihre Leute ins Land und wieder hinaus zu schleusen.

Creative Associates hat auch versucht, die kubanische Hip-Hop-Gemeinde als Vehikel für einen Regimewechsel in dem karibischen Land zu nutzen. Im Jahr 2009 schickte das Unternehmen den serbischen Musikpromoter und Color-Revolution-Experten Rajko Bozic auf die Insel, wo er versuchte, Rapper zu finden und zu bestechen, damit sie sich seinem Projekt anschließen.

Der Rap hatte sich in den Jahrzehnten zuvor auf der Insel explosionsartig entwickelt, teils wegen seines neuen Sounds, teils weil afrokubanische Rapper das Medium nutzten, um auf Tabuthemen wie Rassismus aufmerksam zu machen. Creative Associates – intersektionelle Imperialisten par excellence – witterten eine Gelegenheit, das Genre als Streitpunkt zu nutzen.

Bozic fand eine Handvoll Künstler, die bereit waren, sich an dem Projekt zu beteiligen, und begann sofort, aggressiv für sie zu werben und dafür zu sorgen, dass ihre Musik in westlichen Radiosendern gespielt wurde. Er bestach auch große Latino-Musikstars, damit die Rapper bei ihren Auftritten als Vorgruppe auftreten durften, was ihnen zusätzliche Glaubwürdigkeit und Aufmerksamkeit verschaffte. Zunzuneo half bei diesem Unterfangen, indem er den Nutzern Links zu dieser aufregenden neuen Musik schickte, von der anscheinend die ganze Insel schwärmte.

Auch wenn die Rolle von Creative Associates dabei aufgedeckt wurde, ist die allgemeine Taktik, Rapper für einen Regimewechsel einzusetzen, immer noch aktiv. Veröffentlichungen über Zuschüsse von USAID und seiner Schwesterorganisation National Endowment for Democracy (NED) zeigen, dass beide Gruppen Hip-Hop als Mittel für ihre Ziele einsetzen. Ein Projekt aus den jüngsten Veröffentlichungen des NED mit dem Titel Empowering Cuban Hip-Hop Artists as Leaders in Society“ (Ermächtigung kubanischer Hip-Hop-Künstler als Führungspersönlichkeiten in der Gesellschaft) zielt beispielsweise auf die Förderung der Bürgerbeteiligung und des sozialen Wandels“ sowie auf die Sensibilisierung für die Rolle, die Hip-Hop-Künstler bei der Stärkung der Demokratie in der Region spielen“. Für die Vereinigten Staaten ist „Demokratie“ in Kuba natürlich gleichbedeutend mit „Regimewechsel“.

Im Juli dieses Jahres führten kubanische Rapper einen verpatzten Aufstand an. Das Gesicht der Bewegung war der im Ausland lebende Kubaner Yotuel, ein Künstler, der offen mit der US-Regierung zusammenarbeitet und dessen Lied „Patria y Vida“ sofort nach seiner Veröffentlichung von amerikanischen Politikern und hohen Beamten in Washington gefördert wurde. „Patria y Vida“ wird in US-Berichten immer wieder als Erfolgsgeschichte der „Demokratieförderung“ bezeichnet.

Es ist nicht klar, ob Creative Associates direkt an den Protesten im Juli in Kuba beteiligt war. Es scheint ihnen relativ peinlich zu sein, was die Presse über sie berichtet hat; tatsächlich werden auf der Website des Unternehmens keinerlei kubanische Aktivitäten – weder historisch noch aktuell – erwähnt.

Lateinamerika: intersektionelle Imperialisten

Die Vereinigten Staaten marschierten 1933 in Nicaragua ein und errichteten die Somoza-Diktatur, um ihre Interessen zu wahren. Mit der sandinistischen Revolution von 1979 verloren die USA die Kontrolle über das kleine mittelamerikanische Land. In dem Bemühen, die Uhr zurückzudrehen, finanzierte, bewaffnete, trainierte und unterstützte Washington die für ihre Brutalität berüchtigten rechtsextremen Contra-Todesschwadronen. Die direkte Unterstützung für die Contras endete 1989. Doch genau zu dieser Zeit begannen die USA, Creative Associates mit der Durchführung aller möglichen Operationen im Zusammenhang mit der paramilitärischen Organisation zu beauftragen, was der von den USA unterstützten Kandidatin Violetta Chamorro zum Wahlsieg 1990 verhalf. Lokale Gesetze, die eine ausländische Finanzierung politischer Parteien verbieten, wurden durch die Gründung einer Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen umgangen, die sich auf die Wählerregistrierung und politische Bildung konzentrierten, einschließlich Programmen, die darauf abzielten, die anti-sandinistische Opposition (einschließlich der Contras) hinter Chamorro zu vereinen.

Jetzt, da die Sandinisten an die Macht zurückgekehrt sind, ist Creative Associates mit Rachegefühlen zurück. Wie der in Nicaragua lebende Journalist Ben Norton gegenüber MintPress erklärte:

Creative Associates war sehr aktiv bei Destabilisierungsoperationen gegen die sandinistische Regierung. Mit reichlicher Finanzierung durch USAID hat der CIA-Ableger zynisch heikle Themen ausgenutzt, um die soziale Spaltung zu verstärken und mit Programmen, die auf rassische und ethnische Minderheiten, Menschen mit Behinderungen, die LGBT-Gemeinschaft und gefährdete Jugendliche abzielen, absichtlich einen [Keil] zwischen die Nicaraguaner und ihre sandinistische Regierung getrieben.

Ein Mann aus Nicaragua posiert bei einer USAID-Veranstaltung zu LGBT-Themen im Jahr 2018. Quelle | CAI

Norton wies darauf hin, dass Creative Associates zwar behauptet, sich ausschließlich für die Verbesserung der nicaraguanischen Gesellschaft einzusetzen, jedoch ausschließlich mit der Opposition nahestehenden Gruppen zusammenarbeitet und damit effektiv die Rechten des Landes unterstützt. „Eines von mehreren USAID-Programmen, die von Creative Associates in Nicaragua durchgeführt werden, zielt auf gefährdete Gruppen an der Karibikküste Nicaraguas. Die CIA spielt dort mit den Unterschieden zwischen der indigenen Miskito-Gemeinschaft und der afro-nicaraguanischen Bevölkerung“, fügte er hinzu.

Auch in El Salvador werden die Bemühungen der USA als überparteilich dargestellt. Doch anstatt der linksgerichteten FMLN-Partei zu helfen, pumpt Washington Millionen in das Land durch eine Vielzahl von NRO, die neoliberale, privatwirtschaftliche Lösungen für Probleme fördern. „Hinter den herzerwärmenden Fototerminen fördern die Projekte von USAID in El Salvador heimlich die Interessen der salvadorianischen Unternehmensklasse“, schrieb die Zeitschrift Jacobin. Creative Associates steht im Zentrum dieser Bemühungen: Seit 2001 hat die Organisation über 51 Millionen Dollar für Projekte in El Salvador erhalten. Sie stand auch an vorderster Front, um die von den USA unterstützte Diktatur in Honduras zu stützen, und half der Regierung, ihre Reaktion auf Unruhen und andere soziale Probleme dort zu militarisieren.

Und obwohl sich die Organisation selbst als Demokratieförderer bezeichnet, ist sie oft in das Gegenteil verwickelt. Saltman weist darauf hin, dass das Unternehmen 1991 am Staatsstreich in Haiti beteiligt war, durch den der demokratisch gewählte Präsident Jean-Bertrand Aristide entmachtet wurde. Als Aristide im Jahr 2000 mit einem Erdrutschsieg an die Macht zurückkehrte, machte sich Creative Associates wieder an die Arbeit und versuchte, das haitianische Mediensystem nach dem gewinnorientierten amerikanischen Unternehmensmodell neu zu gestalten.

Es überrascht nicht, dass Creative Associates auch in Venezuela den von den USA unterstützten Oppositionsführer Juan Guaidó unterstützt. Ihr leitender Berater Jeff Fischer forderte das „Regime“ von Nicolas Maduro auf, einer von der OAS organisierten Wahl zuzustimmen, einer in Washington ansässigen Gruppe, die eine Schlüsselrolle beim Sturz des linken bolivianischen Präsidenten Evo Morales im Jahr 2019 spielte. In seinen Empfehlungen schlug Fischer vor, dass eine „internationale“ Truppe eingeflogen werden müsste, um die Sicherheit bei einer Wahl zu gewährleisten, und dass der Prozess von Außenstehenden gestaltet werden und nicht den venezolanischen Gesetzen unterliegen sollte.

Kreative Lösungen

Creative Associates International fungiert in vielen Ländern als halbprivatisierte Regierung, die das Bildungs- und Gesundheitssystem, die Sicherheitsdienste und die lokale Verwaltung beaufsichtigt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette von Geheimdiensten an: Spionage, Nachrichtendienste und Regimewechseloperationen.

Einst die Domäne der CIA und anderer Agenturen mit den drei Buchstaben, wird diese Art von Arbeit heute weitgehend vom Privatsektor erledigt. Der Mitbegründer der National Endowment for Democracy, Allen Weinstein, erklärte gegenüber der Washington Post: „Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA im Verborgenen getan“.

Der Nutzen dieser Maßnahme ist vielfältig. Erstens kann Washington durch die Vergabe von Aufträgen für den Aufbau von Nationen an in den USA ansässige Dritte die Kontrolle über ein Land ohne formelle Besetzung aufrechterhalten. In anderen Ländern wird eine ganze Klasse von Menschen dazu erzogen, die Welt in einer Weise zu sehen, die den Interessen des amerikanischen Staates und der Unternehmen förderlich ist. Darüber hinaus bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, aus diesen Projekten enorme (private) Gewinne zu erzielen. Die Auslagerung schmutziger Aktivitäten an private Unternehmen ermöglicht es der US-Regierung auch, sich von jeglichen Skandalen zu distanzieren. Am wichtigsten ist jedoch vielleicht, dass es bei Privatunternehmen keine öffentliche Aufsicht gibt. Wie Hoh erklärte,

Mit diesen privaten Unternehmen kann man Dinge verbergen. Private Unternehmen fallen nicht unter das Informationsfreiheitsgesetz. Wenn Sie also mit USAID in Nicaragua arbeiten, sollten theoretisch alle Ihre Arbeiten den US-Bürgern über das Informationsfreiheitsgesetz und andere Mechanismen zugänglich sein. Wenn Sie aber ein privates Unternehmen sind, haben Sie diese Möglichkeit nicht in vollem Umfang. Daher kann man mit diesen privaten Unternehmen vieles tun, was die Regierung nicht tun kann, insbesondere im Hinblick auf die plausible Abstreitbarkeit.“

Letztendlich ist Creative Associates International zu einem wichtigen Teil des amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes geworden. Obwohl es sich technisch gesehen um ein privates Unternehmen handelt, zeigt die Tatsache, dass praktisch die gesamte Finanzierung aus Washington kommt und der Vorstand mit hohen US-Beamten besetzt ist, dass die Organisation ein integraler Bestandteil der globalen Strategie Washingtons ist. Der Anschein der Privatisierung hilft ihr jedoch, sich der öffentlichen Kontrolle zu entziehen, die eine Regierungsbehörde erfahren würde. Während Söldnerarmeen wie Blackwater zumindest Gegenstand von Untersuchungen waren und den Namen des Unternehmens weltweit bekannt gemacht haben, ist Creative Associates International weitgehend unter dem Radar geblieben – genau dort, wo der Vorstand der Organisation es wünscht.

Anmerkung des Herausgebers | In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass Matthew Hoh von seinem Posten im Verteidigungsministerium zurückgetreten sei, doch Hoh trat stattdessen vom Außenministerium zurück. Der Artikel wurde aktualisiert, um diese Information wiederzugeben.