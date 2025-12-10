Schwangere Frauen in Gaza stehen vor katastrophalen Szenarien

Farah Samer Zaina

Am 29. September 2025, gegen 9 Uhr morgens, schrie eine 19-jährige schwangere Frau, als sie die Entbindungsstation des Al-Sahaba Medical Complex in Gaza-Stadt betrat.

Sie war in Panik und flehte die Ärzte an, ihren neun Monate alten Fötus zu untersuchen.

Anhar Elmrany, eine Hebamme im Krankenhaus, beruhigte die Frau und führte sie zur Untersuchung.

Elmrany führte einen Ultraschall durch, der keinen fetalen Herzschlag zeigte – ihr Baby war gestorben.

Als sie ihr die Nachricht überbrachte, weinte die Frau – es wäre ihre erste Tochter gewesen – und fiel dann in Ohnmacht.

Kurz darauf betrat eine weitere schwangere Frau, 33 Jahre alt, die Station.

Sie war blass und bat das medizinische Personal inständig, die Bewegungen ihres Fötus zu prüfen.

Elmrany untersuchte sie, aber auch hier zeigte der Ultraschall keinen Herzschlag – ihr einziger Sohn, nach vier Töchtern erhofft, war tot.

Beide Frauen, so Elmrany, mussten unter dem Beschuss israelischer Panzer laufen und anschließend mehrere Kilometer gehen, um das Krankenhaus zu erreichen – die erste aus dem Viertel al-Nasr, die zweite aus al-Sabra.

Als Elmrany die beiden fragte, ob sie auf dem Weg gestürzt oder verletzt worden seien, sagten beide, dies sei nicht der Fall – aber sie seien zu Tode verängstigt gewesen.

Diese Frauen hätten keinerlei genetische oder erbliche Krankheiten und hätten ausschließlich während des Krieges eine Fehlgeburt erlitten, sagte Elmrany dem Electronic Intifada.

„Die Frau des Bruders meines Mannes hat zuvor fünfmal geboren und nie eine Fehlgeburt gehabt“, sagte Elmrany. „In diesem Krieg hatte sie eine.“

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurden im gesamten Gazastreifen 2.500 Fehlgeburten und Neugeborenentode gemeldet, während gleichzeitig nur 17.000 Geburten registriert wurden – ein Rückgang um 41 Prozent gegenüber 29.000 Geburten im selben Zeitraum 2022.

Hauptverdienerinnen, vertrieben

Elmranys Kolleginnen im Al-Sahaba-Komplex, Dr. Sarah Zayn El-Dein, Gynäkologin, und Seham Al-Deeb, ebenfalls Hebamme, stimmten überein, dass die psychische Belastung schwangerer Frauen sich negativ auf den Fötus auswirken kann.

Die meisten Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, so Al-Deeb, tun dies ohne die Anwesenheit ihres Mannes.

„Weil ihre Ehemänner Märtyrer sind“, sagte Al-Deeb.

Seit dem 8. Oktober 2025 wird jede siebte Familie im Gazastreifen ausschließlich von einer Frau geführt, da mehr als 16.000 Frauen in den vergangenen zwei Jahren verwitwet wurden.

Im Krankenhaus lag eine 28-jährige Frau in den Wehen.

Sie litt an schwerer Unterernährung, verursacht durch finanzielle Not, nachdem ihr Mann im Oktober 2024 Beinverletzungen erlitten hatte.

„Er konnte nicht mehr laufen, also musste ich während der Schwangerschaft Chips aus Teig frittieren und verkaufen, um meine fünf Kinder zu ernähren“, sagte die Frau.

Sie war psychisch erschöpft und körperlich überlastet durch das Entzünden des Feuers zum Frittieren, wobei sie während der Schwangerschaft giftige Dämpfe einatmete.

Die körperliche Belastung – wie sie Frauen im Gazastreifen während der Vertreibung im Zuge des Völkermords ertragen mussten – kann dazu führen, dass das Fruchtwasser einer Schwangeren frühzeitig abgeht.

Zayn El-Dein sagte, dass viele Frauen „während sie Gallonen Wasser, ihre Habseligkeiten tragen oder lange Strecken laufen“ erleben, dass ihr Wasser abgeht.

Doch Vertreibung ist nur der Beginn ihres Leidens. Die Gesundheit schwangerer Frauen wird durch die entsetzlichen Bedingungen geschädigt, denen sie ausgesetzt sind.

Der Mangel an Hygieneanlagen und öffentlichen Toiletten – sofern überhaupt vorhanden – führt zur Ausbreitung von Krankheiten und Infektionen.

„Krankheiten und Infektionen können zu schweren Entzündungen führen“, sagte Zayn El-Dein. „Dies verursacht hohes Fieber bei schwangeren Frauen, was Herzschlag und Bewegungen des Fötus verlangsamen kann.“

Hungersnot

Zayn El-Dein und Al-Deeb erklärten, dass Israels Hungerpolitik während des zweijährigen Völkermords schwangere Frauen schwer geschädigt habe – laut UN leiden noch 55.000 von ihnen im Gazastreifen.

„Die meisten Mütter sind körperlich so geschwächt, dass man ihre hervortretenden Wangenknochen sieht“, sagte Zayn El-Dein.

Wenn sie versuchen wollten, den Nahrungsmangel durch Nahrungsergänzungsmittel auszugleichen, habe die Apotheke des Krankenhauses nur eine einzige Art von Multivitamin.

„Wichtige Vitamine wie Vitamin C, D, Eisen, Folsäure, Omega-3 und Magnesium sind viel zu lange nicht in den Norden Gazas gelangt“, sagte Al-Deeb. „Schwangere Frauen leiden massiv darunter.“

Der Mangel an Nahrung und Vitaminen habe das Immunsystem der Frauen geschwächt und zu Unterernährung und Anämie geführt, mit Hämoglobinwerten von 7–8, sagte Zayn El-Dein.

Am selben Tag, gegen 17 Uhr, wurde eine 19-jährige Mutter in den Kreißsaal gebracht.

Sie konnte nicht mehr pressen, begann stark zu bluten und fiel während der Geburt in Ohnmacht.

Zayn El-Dein belebte sie wieder und gab ihr Ringer-Lactat-Lösung – ein Gemisch zur Wiederherstellung von Flüssigkeit und Elektrolyten –, da dem Krankenhaus geeignete Ressourcen fehlten.

Hebamme Al-Deeb führte bei dem Neugeborenen Wiederbelebungsmaßnahmen durch, bevor sie es auf die Neugeborenenstation brachte.

Die Mutter konnte keine Milch produzieren. Al-Deeb fragte sie, „ob sie etwas gegessen habe“.

Die Mutter antwortete, sie habe an diesem Tag nichts gegessen und in den vergangenen Tagen nur eine einzige Mahlzeit zu sich genommen.

Angeborene Fehlbildungen

Das Frühgeborene im Inkubator war drei Monate zu früh – Haut und Knochen – und wog nur 1,5 Kilogramm, weit unter dem normalen Geburtsgewicht von 2,5 bis 4 Kilogramm.

Von ungefähr 130 täglichen Neugeborenen im Gazastreifen kommt eines von fünf zu früh oder mit Untergewicht zur Welt, so die UN.

Das drei Monate zu früh geborene Baby hatte eine Zerebralparese und angeborene Fehlbildungen an Herz und Lunge.

„Es gibt kombinierte Ursachen für Frühgeburten, Untergewicht und angeborene Fehlbildungen“, sagte Dr. Hazem Muqat, Leiter der Neonatologie, am 30. September. „Aber der bedeutendste Faktor ist die Menge der giftigen Rückstände von Schwermetallen, die Israel während des Krieges über uns abgeworfen hat.“

Die israelische Armee hat seit Beginn des Völkermords mehr als 200.000 Tonnen Sprengstoff abgeworfen, so das Medienbüro der Gaza-Regierung.

Diese giftigen Schwermetalle können nicht zerstört werden, verschwinden nie und verbreiten weiterhin schädliche Kontaminationen, die die Bevölkerung Gazas dauerhaft beeinträchtigen.

Muqat sagte, dass allein im Al-Sahaba Medical Complex in den letzten Monaten zwei Babys mit schweren Fehlbildungen geboren wurden.

Das erste Baby wurde mit einem imperforierten Anus geboren und starb nach wenigen Tagen.

Das zweite Baby, Hikma Nofal, wurde am 19. August mit einer angeborenen Gesichtsanomalie, schielenden Augen, einer Gaumenspalte und fehlenden Lippen geboren.

Ihre Mutter – die zuvor zwei gesunde Töchter zur Welt gebracht hatte – sagte in einem Interview im Internet, dass sie während der Schwangerschaft „giftige Gase eingeatmet und Raketendämpfen ausgesetzt“ gewesen sei.

Hikma starb zwei Monate später, am 19. Oktober.

„Ich habe noch nie zuvor so viele Babys mit komplexen kombinierten Defekten versorgen müssen wie während des Krieges“, sagte Muqat.

Asmaa Abu Ghoush, leitende Physiotherapeutin im Krankenhaus, sagte: „Die meisten Fälle mit angeborenen Fehlbildungen haben ein schwaches Nervensystem.“

Zu den angeborenen neurologischen Erkrankungen zählen unter anderem Zerebralparese, Skoliose und Schiefhals, so Abu Ghoush.

Muqat sagte, dass er und seine Kollegen zwar wüssten, wie man all diese Fälle behandelt, der Norden Gazas jedoch nicht über die notwendigen Einrichtungen, Medikamente, chirurgischen Möglichkeiten und medizinischen Geräte verfüge.

„Wir weinen manchmal, wenn wir sehen, wie Neugeborene nach und nach vor unseren Augen sterben, obwohl wir wissen, wie wir sie retten könnten – aber es nicht können“, sagte er.

Und selbst wenn sie überleben, sagte Muqat: „Diese Defekte werden die Babys ihr ganzes Leben lang beeinträchtigen.“

Farah Samer Zaina ist Schriftstellerin, Übersetzerin und Dozentin für Englisch aus dem nördlichen Gazastreifen.