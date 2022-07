Schwedischer Forscher schlägt Kannibalismus zur Bekämpfung des Klimawandels vor

Nach Ansicht eines schwedischen Forschers sollten sich die Menschen mit Kannibalismus anfreunden, um den Klimawandel in Zukunft zu bekämpfen.

Magnus Soderlund, ein Verhaltenswissenschaftler und Marketingstratege an der Stockholm School of Economics, hielt letzte Woche einen Vortrag auf einer Konferenz über die Ernährung der Zukunft, dem so genannten Gastro Summit in Schweden, wie die Epoch Times berichtet. In seinem Vortrag forderte Soderlund die Zuhörer auf, den Verzehr von Menschenfleisch in der Zukunft in Betracht zu ziehen, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Er bezeichnet die Vorstellung, dass Menschen keine anderen Menschen essen sollten, als „konservatives“ Tabu und meint, dieses Stigma sollte im Interesse der Menschheit aufgehoben werden. In der Zukunft, wenn die drastischsten Auswirkungen des Klimawandels einsetzen, werden die Menschen Menschenfleisch verzehren müssen, um zu überleben, so Soderlund.

In einem Interview nach seinem Vortrag sagte Soderlund, dass fast 10 % der Zuhörer bereit wären, Menschenfleisch zu probieren. Auf die Frage, ob er in Erwägung ziehen würde, das Fleisch eines anderen Menschen zu essen, sagte er: „Ich zögere ein wenig, aber um nicht zu konservativ zu erscheinen … müsste ich sagen … ich wäre offen dafür, es zumindest zu probieren.“