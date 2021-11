Schweiz: Impfdruck und Impfaktionen kontraproduktiv

freiekmu.ch: Mitte Oktober sind wir mit einer grossangelegten Meinungsumfrage gestartet und haben Schweizer und Schweizerinnen zur Teilnahme gebeten. Die Fragebogen wurden vor Einkaufszentren verteilt, über Vereine und hunderte von Unternehmen aus allen Branchen in Umlauf gebracht und auch auf LinkedIn und Facebook habe wir zur Teilnahme aufgerufen und aussergewöhnlich viele Zuschriften erhalten. Sie erhalten den Fragebogen im Anhang.

Bereits aus Umfragen im Frühling und Sommer wissen wir, dass das von den Medien vermittelte Bild nicht demjenigen der Realität entspricht.

Ich bitte Sie um loyales Verhalten und eine sachliche Berichterstattung. Lassen Sie uns diese Geschichte in der Schweiz gemeinsam, mit Mut und Weisheit beenden. Seien sie loyal gegenüber den Menschen die nicht einfach lenkbar sind, die nicht bereit sind sich kampflos zu unterwerfen in einer Sache die in vielen Bereichen mehr als konstruiert ist. Wer sich informiert und recherchiert hat, weiss sehr genau wo und was nicht verhältnismässig ist, ab wann das Blendwerk tausende Menschen irreführt und über die Verbreitung von Angst und Schrecken gefügig macht. Die systematische Unterdrückung des Volkes hat bereits fatale Auswirkungen. In Altersheimen und Alterssiedlungen wird mehr gestorben als früher. Vereinsamung und tiefste Depressionen spielen bei vielen Ableben eine wichtige Rolle. Die Suizidversuche bei Jugendlichen haben sich versechsfacht. Die Maskierung der Kinder richtet immense Schäden an und wird ein Ausmasse annehmen, die das Gesundheitswesen mit grossen Herausforderungen belasten wird.

Haben Sie gewusst, dass 2020 bezüglich Sterberaten in den vergangenen 10 Jahren das Viertbeste Jahr war?

Ich selbst und meine gesamte Familie, Frau und Töchter, inklusive 95-jährige Mutter haben im November 2020 die C-Grippe innert einiger Tage und allesamt ohne auffällige Symptome hinter uns gebracht.

Dabei möchte ich bemerken, dass ich als Asthmatiker bereits zwei Mal als Folge einer Grippe, mit schwerer Lungenentzündung für mehrere Tage im Spital gelegen habe. Das letzte Mal vor 6 Jahren. Ich war somit nach Aussage meines langjährigen Hausarztes ein absoluter Risikopatient. Bin ich das wirklich? Ich trage keine Maske. Diese würde mir als Asthmatiker grosse Probleme bereiten.

Das Präsidium im Verband Freie KMU habe ich in meinem 40-jährigen Jubiläumsjahr, als selbstständiger Unternehmer, übernommen.

Es sind vor allem die Micro-KMU, die in grosse Schwierigkeiten gekommen sind. Viele Existenzen sind bereits vernichtet. Die regelmässigen Berichterstattungen über eine weniger schlechte Entwicklung der Wirtschaft als erwartet ist nicht mehr als die Darstellung eines kumulativen Ergebnisses. In Wirklichkeit sieht es in mehreren Branchen dramatisch aus. Wir wissen das. Aktuell läuft noch eine Umfrage zur aktuellen Marktwirtschaft bei hunderten von Unternehmen in der Schweiz. Gerne stellen wir Ihnen im Dezember auch diese Auswertung zu Verfügung.

Die Umverteilung von unten nach oben wird weiter zu Fusionen und Globalisierung führen. Sie wird den Dörfern auch noch die restliche Buntheit rauben und diese in den kommenden Jahren in reine Siedlungen verwandeln.

Der Verband Freie KMU stemmt sich mit voller Kraft gegen diese Entwicklung und fördert mit neuen und innovativen Ideen unter dem Motto REGIONAL ISCH MAXIMAL die neu entstehende Gemeinschaft. Dazu gehören auch Aufklärungs- und Informationsabende zum Thema: bewusster Konsum.