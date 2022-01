Schweiz: Massenmord, Genozid, Diktatur, Menschheitsverbrechen, offener Brief an Frau Bundesrätin Sommaruga und Berset – unser nackter Kaiser

Massenmord. Genozid. Menschheitsverbrechen

Aufgrund mehrer Falschbehauptungen hat unser Komitee diesen offenen Brief am 19. Januar 2022 an Frau Bundesrätin Sommaruga verschickt. Damit wir zu einer fairen und sachlichen Debatte zurückkehren können.

Bitte kehren Sie zu den Fakten zurück, Frau Bundesrätin

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

In der letzten Woche haben Sie in fast allen Zeitungen der Schweiz die Werbetrommel für das Massnahmenpaket zugunsten der Medien gerührt. Das ist Ihr gutes Recht, tragen Sie doch die Verantwortung für diese Vorlage. Was wir aber nicht akzeptieren können, ist, wenn von bundesrätlicher Seite Fakten und Zahlen präsentiert werden, die so nicht korrekt sind.

Indirekte Presseförderung: So profitieren neu die Grossverlage

Auf die Frage, wer von den neuen Subventionen profitiert, haben Sie wörtlich

Berset – unser nackter Kaiser

Im berühmten Märchen kracht die Kulisse wegen eines Mädchens. Wer ruft beim Gesundheits-Minister: It’s Over?

Alain Berset weiss nicht mehr weiter. Die ganze Logik des Corona-Generals zerbricht an der Omikron-Wand. Rekord-Infektionen, doch die Spitäler sind leer, die „Virus“-Patienten haben Beinbrüche, die Quarantäne wird zum Witz.

Nichts passt mehr zusammen. Was tun?

Sich nichts anmerken lassen. So verlängert Berset Home-Office und zermürbt damit die Leistungswilligen der Wirtschaft. Die Genesenen und jene, welche die Impfung nicht wollen, bleiben bis auf Weiteres ausgesperrt.

Die Logik dahinter? Keine. Doch, eine, schreibt die NZZ.

„Ein abrupter Ausstieg auf dem Kamm der bisher höchsten Ansteckungswelle entspricht nicht der bisherigen Logik. Es würde aussehen, als ob man bei den vorderen Wogen womöglich zu weit ging.“

Den Schein wahren, so tun also ob – so wirkt Bersets Versuch, aus dem Schlamassel zu gelangen. Hier weiter….