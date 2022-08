Schweizer Arzt spricht Klartext über die Giftspritzen und wird quasi zu einer kriminellen Handlung aufgefordert

Dr. med. Andreas Heisler: «Die Stimmung kippt gerade!»

Bis vor Kurzem waren vor allem die massnahmenkritischen Ärzte unter Beschuss. Doch der Wind scheint sich gerade zu drehen, davon ist TTV-Gastkommentator Dr. med. Andreas Heisler überzeugt. In diesem Video erzählt er, weshalb er dies so sieht, aber auch wie er von der Staatsanwaltschaft quasi zu einer kriminellen Handlung aufgefordert wurde, was er momentan Erschreckendes mit seinen mRNA-therapierten Patienten erlebt und warum sich Ärzte seiner Meinung nach spätestens zum jetzigen Zeitpunkt von den Covid-Gentherapien distanzieren sollten.