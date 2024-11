Scott Ritter: Auf Messers Schneide

Von Scott Ritter

Es gibt ein altes Sprichwort: „Herumalbern und herausfinden.“ Am 19. November feuerte die Ukraine sechs in den USA hergestellte Raketen auf ein Ziel auf russischem Boden ab. Am 20. November feuerte die Ukraine bis zu ein Dutzend in Großbritannien hergestellte Storm-Shadow-Marschflugkörper auf ein Ziel auf russischem Boden ab. Am 21. November feuerte Russland eine neue Mittelstreckenrakete auf ein Ziel auf ukrainischem Boden ab.

Die Ukraine und ihre amerikanischen und britischen Verbündeten haben herumgealbert.

Und nun haben sie herausgefunden: Wenn man Mütterchen Russland angreift, zahlt man einen hohen Preis.

In den frühen Morgenstunden des 21. November feuerte Russland eine Rakete ab, die das Yuzmash-Werk in der ukrainischen Stadt Dnipropetrowsk traf. Stunden nachdem diese Rakete, die vom russischen Raketentestgelände in Kapustin Jar abgefeuert wurde, ihr Ziel getroffen hatte, erschien der russische Präsident Wladimir Putin im russischen Fernsehen und verkündete, dass die von Russland abgefeuerte Rakete, die sowohl von den Medien als auch von westlichen Geheimdiensten als experimentelle Modifikation der RS-26-Rakete handelte, die von Russland 2017 eingemottet worden war, in Wirklichkeit eine völlig neue Waffe namens „Oreshnik“ war, was auf Russisch „Haselnuss“ bedeutet. Putin wies darauf hin, dass sich die Rakete noch in der Testphase befinde und der Kampfeinsatz gegen die Ukraine Teil des Tests sei, der, wie er sagte, „erfolgreich“ verlaufen sei.

Der russische Präsident Putin kündigt in einer Live-Fernsehansprache den Start der Oreschnik-Rakete an

Putin erklärte, dass die Rakete, die mit mehr als zehnfacher Schallgeschwindigkeit auf ihr Ziel zuflog, unbesiegbar sei. „Die modernen Luftverteidigungssysteme, die es auf der Welt gibt, und die von den Amerikanern in Europa geschaffenen Raketenabwehrsysteme können solche Raketen nicht abfangen“, sagte Putin.

Putin sagte, die Oreshnik sei als Reaktion auf die geplante Stationierung der Dark-Eagle-Hyperschallrakete, selbst eine Mittelstreckenrakete, durch die Vereinigten Staaten entwickelt worden. Die Oreshnik wurde entwickelt, um die Fähigkeiten der USA und der NATO zu „spiegeln“.

Am nächsten Tag, dem 22. November, traf sich Putin mit dem Oberbefehlshaber der strategischen Raketentruppen, Sergej Karakajew, und kündigte an, dass die Oreshnik-Rakete sofort in Serie gehen werde. Laut General Karakajew könnte die Oreshnik, wenn sie eingesetzt würde, jedes Ziel in Europa treffen, ohne befürchten zu müssen, abgefangen zu werden. Laut Karakajew erweiterte das Oreshnik-Raketensystem die Kampffähigkeiten der russischen strategischen Raketentruppen, um verschiedene Arten von Zielen gemäß ihren zugewiesenen Aufgaben zu zerstören, sowohl mit nichtnuklearen als auch mit nuklearen Sprengköpfen. Die hohe Einsatzbereitschaft des Systems, so Karakajew, ermögliche es, jedes festgelegte Ziel in kürzester Zeit neu zu erfassen und zu zerstören.

„Raketen werden für sich selbst sprechen“

Die Umstände, die Russland dazu veranlassten, ein System strategischer Waffen gegen die Ukraine einzusetzen, haben sich im Laufe der letzten drei Monate entwickelt. Am 6. September reiste der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Ramstein, Deutschland, wo er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky traf, der Lloyd gegenüber betonte, wie wichtig es sei, dass die USA der Ukraine die Erlaubnis erteilen, die in den USA hergestellte ATACMS-Rakete (Army Tactical Missile System) auf Ziele innerhalb der Grenzen Russlands vor 2014 zu verwenden (diese Waffen waren zuvor von der Ukraine gegen Gebiete eingesetzt worden, die von Russland beansprucht werden, aber als umstritten gelten – Krim, Cherson, Saporischschja, Donezk und Lugansk). Zelensky plädierte auch für die Zustimmung der USA zu ähnlichen Genehmigungen für die von Großbritannien hergestellte Marschflugkörper Storm Shadow.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin (links) und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky (rechts)

Die Ukraine war im Besitz dieser Waffen und hatte sie gegen die umstrittenen russischen Gebiete eingesetzt. Abgesehen von einigen Schlagzeilen hatten diese Waffen praktisch keine erkennbare Auswirkung auf das Schlachtfeld, auf dem die russischen Streitkräfte im Kampf gegen hartnäckige ukrainische Verteidiger die Oberhand behielten.

Außenminister Austin hörte zu, während Selenskyj darum bat, grünes Licht für den Einsatz von ATACMS und Storm Shadow gegen russische Ziele zu erhalten. „Wir brauchen diese Langstreckenkapazität nicht nur im geteilten Gebiet der Ukraine, sondern auch auf russischem Gebiet, damit Russland motiviert ist, Frieden zu suchen“, argumentierte Selenskyj und fügte hinzu: „Wir müssen russische Städte und sogar russische Soldaten dazu bringen, darüber nachzudenken, was sie brauchen: Frieden oder Putin.“

Austin lehnte die Bitte des ukrainischen Präsidenten ab und wies darauf hin, dass keine einzelne militärische Waffe in den anhaltenden Kämpfen zwischen der Ukraine und Russland entscheidend sein würde. Er betonte, dass der Einsatz von Waffen der USA und Großbritanniens zum Angriff auf Ziele innerhalb Russlands die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation des Konflikts nur erhöhen und ein mit Atomwaffen ausgerüstetes Russland in einen direkten Kampf gegen NATO-Streitkräfte verwickeln würde.

Am 11. September reiste US-Außenminister Antony Blinken in Begleitung des britischen Außenministers David Lammy in die ukrainische Hauptstadt Kiew, wo Selenskyj erneut Druck auf beide Männer ausübte, um die Erlaubnis zu erhalten, ATACMS und Storm Shadow auf Ziele innerhalb Russlands einzusetzen. Beide Männer lehnten ab und vertagten die Angelegenheit auf ein für Freitag, den 13. September, geplantes Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Kier Starmer.

Am nächsten Tag, dem 12. September, sprach der russische Präsident Wladimir Putin in Sankt Petersburg, Russland, vor der Presse und ging dabei auf die Frage ein, ob die Ukraine möglicherweise von den USA und Großbritannien hergestellte Waffen einsetzen könnte. „Das würde bedeuten, dass die NATO-Staaten – die Vereinigten Staaten und die europäischen Länder – sich im Krieg mit Russland befinden“, sagte Putin. „Und wenn dies der Fall ist, werden wir angesichts der Veränderung des Wesens des Konflikts angemessene Entscheidungen als Reaktion auf die Bedrohungen treffen, die uns drohen werden.“

Präsident Biden nahm die Worte des russischen Präsidenten zur Kenntnis und entschied sich trotz des Drucks von Premierminister Starmer, den Einsatz von ATACMS und Storm Shadow durch die Ukraine zu genehmigen, dafür, die US-Politik des Verbots solcher Aktionen fortzusetzen.

Und so blieb es bis zum 18. November, als Präsident Biden als Reaktion auf Berichte, dass Nordkorea Tausende von Soldaten nach Russland entsandt hatte, um sich an den Kämpfen gegen die ukrainischen Streitkräfte zu beteiligen, seinen Kurs änderte und zuließ, dass die von den USA bereitgestellten Geheimdienstinformationen in Daten umgewandelt wurden, die sowohl die ATACMS- als auch die Storm-Shadow-Raketen zu ihren Zielen führten. Diese Ziele waren den USA bereits im September von Selenskyj mitgeteilt worden, als der ukrainische Präsident Biden im Weißen Haus besuchte. Zelensky hatte das Ausschalten dieser Ziele mit ATACMS- und Storm-Shadow-Raketen zu einem zentralen Bestandteil seines sogenannten „Siegesplans“ gemacht.

Nachdem die USA ihre Zustimmung gegeben hatten, wandte sich Zelensky an die Presse. „Heute wird in den Medien viel darüber geredet, dass wir eine Genehmigung für entsprechende Aktionen erhalten haben“, sagte er. „Treffer werden nicht mit Worten erzielt. Solche Dinge brauchen keine Ankündigungen. Raketen sprechen für sich selbst.“

Am nächsten Tag, dem 19. November, feuerte die Ukraine sechs ATACMS-Raketen auf Ziele in der Nähe der russischen Stadt Brjansk ab. Am Tag darauf, dem 20. November, feuerte die Ukraine Storm-Shadow-Raketen auf einen russischen Kommandoposten in der russischen Provinz Kursk ab.

Die ukrainischen Raketen hatten gesprochen.

Die russische Reaktion

Kurz nach den Angriffen mit Storm Shadow auf Kursk berichteten ukrainische Social-Media-Konten, dass der ukrainische Geheimdienst festgestellt habe, dass die Russen eine RS-26 Rubezh-Rakete für einen Abschuss gegen die Ukraine vorbereiteten. Diese Berichte deuteten darauf hin, dass die Informationen aus von den USA bereitgestellten Warnungen, einschließlich Bildmaterial, sowie aus abgefangenen Funksprüchen aus der Raketentestanlage Kapustin Yar östlich der russischen Stadt Astrachan stammten.

Teststart einer RS-26-Rakete





Die RS-26 war eine Rakete, die je nach Konfiguration ihrer Nutzlast entweder als Interkontinentalrakete (ICBM, d. h. sie konnte Reichweiten von über 5.500 Kilometern erreichen) oder als Mittelstreckenrakete (IRBM, d. h. sie konnte zwischen 1.000 und 3.000 Kilometern fliegen) klassifiziert werden konnte. Da die Rakete von 2012 bis 2016 entwickelt und getestet wurde, bedeutete dies, dass die RS-26 entweder als ICBM deklariert und als Teil des New-Start-Vertrags gezählt werden würde, oder als IRBM und als solche durch den INF-Vertrag (Intermediate Nuclear Forces) verboten wäre. Der INF-Vertrag war seit Juli 1988 in Kraft und hatte erfolgreich die Beseitigung einer ganzen Kategorie von Atomwaffen angeordnet, die als eine der destabilisierendsten der Welt galten.

Im Jahr 2017 beschloss die russische Regierung, die weitere Entwicklung der RS-26 angesichts der Komplexität, die durch die konkurrierenden Rüstungskontrollbeschränkungen entstanden war, einzustellen.

Im Jahr 2019 zog der damalige Präsident Donald Trump die USA aus dem INF-Vertrag zurück. Die USA begannen sofort mit dem Testen von Marschflugkörpern mit mittlerer Reichweite und kündigten ihre Absicht an, eine neue Familie von Hyperschall-Mittelstreckenraketen mit dem Namen Dark Eagle zu entwickeln.

Trotz dieser Provokation kündigte die russische Regierung ein einseitiges Moratorium für die Produktion und den Einsatz von IRBM an und erklärte, dass dieses Moratorium so lange in Kraft bleiben würde, bis die USA oder die NATO eine IRBM auf europäischem Boden stationieren würden.

Im September 2023 stationierten die USA im Rahmen einer NATO-Übung ein neues, containerisiertes Raketenabschuss-System in Dänemark, das die Marschflugkörper vom Typ Tomahawk abfeuern konnte. Nach Abschluss der Übung zogen die USA die Abschussvorrichtung aus Dänemark ab.

Ende Juni 2024 kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, dass Russland die Produktion von Mittelstreckenraketen wieder aufnehmen werde, und begründete dies mit der Stationierung von Mittelstreckenraketen durch die USA in Dänemark. „Wir müssen mit der Produktion dieser Angriffsysteme beginnen und dann, basierend auf der tatsächlichen Situation, Entscheidungen darüber treffen, wo wir sie platzieren – falls nötig, um unsere Sicherheit zu gewährleisten“, sagte Putin.

Zu dieser Zeit spekulierten die westlichen Medien darüber, dass die eingemottete RS-26 wieder in Produktion gehen könnte.

Als die Ukraine am 20. November bekannt gab, dass sie eine RS-26 entdeckt hatte, die für den Start vorbereitet wurde, hielten viele Beobachter (einschließlich mir) diese Möglichkeit für möglich, angesichts der Ankündigung von Präsident Putin im Juni und der damit verbundenen Spekulationen. Als die Ukrainer in der Nacht vom 21. November bekannt gaben, dass eine RS-26-Rakete von Kapustin Yar aus auf eine Raketenproduktionsanlage in der Stadt Dnipropetrowsk abgefeuert worden war, wurden diese Berichte daher für bare Münze genommen.

Wie sich herausstellte, lagen wir alle falsch.

Der ukrainische Geheimdienst scheint diese Behauptung nach der Untersuchung von Raketentrümmern aus dem Angriff zu bestätigen. Während die RS-26 eine Ableitung der SS-27M ICBM war und deren erste und zweite Stufe nutzte, nutzte die Oreschnik nach Angaben der Ukrainer die erste und zweite Stufe der neuen „Kedr“ (Zeder) ICBM, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Darüber hinaus scheint das Waffenabwurfsystem von der neu entwickelten Yars-M übernommen worden zu sein, die anstelle der herkömmlichen Mehrfachsprengköpfe mit unabhängiger Zielerfassung (MIRV) unabhängige Post-Boost-Fahrzeuge (IPBV) verwendet, die auf Russisch als blok individualnogo razvedeniya (BIR) bekannt sind.

In der klassischen Waffenkonfiguration für eine moderne russische Rakete enthält die letzte Stufe der Rakete, auch bekannt als Post-Boost-Vehicle (PBV oder Bus), alle MIRVs. Sobald die Rakete die Erdatmosphäre verlässt, löst sich das PBV vom Raketenkörper und manövriert dann unabhängig, wobei jeder Sprengkopf an dem Punkt freigesetzt wird, an dem er das beabsichtigte Ziel erreichen soll. Da alle MIRVs mit demselben PBV verbunden sind, werden die Sprengköpfe über Zielen auf einem relativ linearen Pfad freigesetzt, wodurch der Zielbereich eingeschränkt wird.

Eine Rakete mit IPBV-Konfiguration kann jedoch jedes Wiedereintrittsfahrzeug gleichzeitig freisetzen, sodass jeder Sprengkopf einer unabhängigen Flugbahn zu seinem Ziel folgen kann. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität und Genauigkeit.

Die Oreshnik wurde für den Transport von vier bis sechs IPBVs ausgelegt. Das gegen Dnipropetrowsk eingesetzte System war ein System mit sechs IPBV-fähigen Gefechtsköpfen. Jeder Gefechtskopf enthielt wiederum sechs separate Submunitionen, die aus Metallgeschossen bestanden, die aus exotischen Legierungen geschmiedet wurden, damit sie ihre Form bei der extremen Hitze, die durch die Wiedereintrittsgeschwindigkeit im Hyperschallbereich entsteht, beibehalten konnten. Diese Geschosse sind nicht explosiv; vielmehr nutzen sie die kombinierten Effekte des kinetischen Aufpralls bei hoher Geschwindigkeit und der extremen Hitze, die von der exotischen Legierung absorbiert wird, um ihr beabsichtigtes Ziel beim Aufprall zu zerstören.

Einschlag einer Oreschnik-Rakete auf dem Militärindustriekomplex von Dnipropetrowsk

Das militärisch-industrielle Ziel, das von der Oreshnik getroffen wurde, wurde von sechs unabhängigen Sprengköpfen getroffen, die jeweils sechs Submunitionen enthielten. Insgesamt wurde die Anlage in Dnipropetrowsk von 36 separaten Munitionen getroffen, die verheerenden Schaden anrichteten, auch in unterirdischen Produktionsanlagen, die von der Ukraine und ihren NATO-Verbündeten zur Herstellung von Kurz- und Mittelstreckenraketen genutzt wurden.

Diese Anlagen wurden zerstört.

Auch die Russen hatten sich geäußert.

Zurück in die Zukunft

Wenn man die Geschichte als Maßstab nimmt, wird die Oreshnik in Bezug auf das Betriebskonzept wahrscheinlich einer Rakete aus der Sowjetzeit ähneln, der Skorost, die ab 1982 entwickelt wurde, um der geplanten Stationierung der ballistischen Mittelstreckenrakete Pershing II durch die Vereinigten Staaten in Westdeutschland entgegenzuwirken. Die Skorost war, wie die Oreshnik, eine Mischung aus Technologien von Raketen, die zu dieser Zeit entwickelt wurden, darunter eine fortgeschrittene Version der SS-20 IRBM, die noch nicht eingesetzte SS-25 ICBM und die noch in der Entwicklung befindliche SS-27. Das Ergebnis war eine zweistufige, straßenmobile Rakete, die entweder eine konventionelle oder nukleare Nutzlast transportieren konnte und einen sechsachsigen Transporter-Erector-Launcher (TEL) verwendete (sowohl die RS-26 als auch die Oreshnik verwenden einen sechsachsigen TEL).

Als die Skorost 1984 kurz vor der Fertigstellung stand, führten die sowjetischen strategischen Raketentruppen Übungen durch, bei denen SS-20-Einheiten die Taktiken übten, die von den mit Skorost ausgerüsteten Kräften angewendet werden sollten. Insgesamt sollten drei Regimenter von Skorost-Raketen gebildet werden, die insgesamt 36 Abschussvorrichtungen und über 100 Raketen umfassen sollten. Die Stützpunkte für diese Einheiten wurden 1985 errichtet.

Die Skorost-Rakete und ihr Abschussgerät

Die Skorost wurde nie eingesetzt; die Produktion wurde im März 1987 eingestellt, als sich die Sowjetunion auf die Realitäten des INF-Vertrags vorbereitete, der das Skorost-System verboten hätte.

Die Geschichte der Skorost ist wichtig, weil die Einsatzanforderungen für das System – die Pershing-II-Raketen zu spiegeln und sie im Kriegsfall schnell zu treffen – dieselbe Mission ist, die der Oreshnik-Rakete übertragen wurde, wobei der Dark Eagle die Pershing II ersetzt.

Die Oreshnik kann aber auch andere Ziele angreifen, darunter logistische Einrichtungen, Kommando- und Kontrolleinrichtungen sowie Luftverteidigungseinrichtungen (tatsächlich haben die Russen gerade die neue Aegis-Ashore-Raketenabwehranlage Mk. 41, die auf polnischem Boden aktiviert wurde, auf die Zielliste der Oreshnik gesetzt).

Kurz gesagt, die Oreshnik ist in jeder Hinsicht ein Meilenstein. In seinen Bemerkungen vom 21. November tadelte Putin die Vereinigten Staaten und stellte fest, dass die Entscheidung von Präsident Trump im Jahr 2019, aus dem INF-Vertrag auszutreten, töricht war, was durch die bevorstehende Stationierung der Oreshnik-Rakete, die nach dem Vertrag verboten gewesen wäre, noch verstärkt wurde.

Am 22. November kündigte Putin an, dass die Oreshnik in die Serienproduktion gehen solle. Er wies auch darauf hin, dass die Russen bereits über einen bedeutenden Vorrat an Oreshnik-Raketen verfügten, der es Russland ermöglichen würde, auf jede neue Provokation der Ukraine und ihrer westlichen Verbündeten zu reagieren, und wies damit die Einschätzungen westlicher Geheimdienste zurück, wonach die Russen als experimentelles System nicht in der Lage seien, Angriffe wie den vom 21. November zu wiederholen.

Als konventionell bewaffnete Waffe bietet die Oreschnik Russland die Möglichkeit, strategische Ziele anzugreifen, ohne auf Atomwaffen zurückgreifen zu müssen. Das bedeutet, dass Russland, sollte es sich aufgrund einer künftigen Provokation durch die Ukraine (oder einer direkten Provokation durch die NATO) für einen Angriff auf NATO-Ziele entscheiden, dies ohne den Einsatz von Atomwaffen tun kann.

Bereit für einen nuklearen Schlagabtausch

Eine bereits komplizierte Situation wird noch komplizierter durch die Tatsache, dass die USA und die NATO versuchen, mit dem Wiederauftauchen einer russischen Bedrohung durch Mittelstreckenraketen fertig zu werden, die der SS-20 ähneln, deren Auftauchen in den 1970er Jahren die Amerikaner und ihre europäischen Verbündeten in Panik versetzte, hat Russland als Reaktion auf genau die Maßnahmen, die das Wiederauftauchen von INF-Waffen in Europa ausgelöst haben, eine neue Nukleardoktrin herausgegeben, die die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen durch Russland senkt.

Die ursprüngliche nukleare Abschreckungsdoktrin wurde von Russland im Jahr 2020 veröffentlicht. Als Reaktion auf die Debatte in den USA und der NATO über die Genehmigung des Einsatzes von in den USA und Großbritannien hergestellten Raketen durch die Ukraine zum Angriff auf Ziele auf russischem Boden wies Präsident Putin im September 2024 seinen Nationalen Sicherheitsrat an, auf der Grundlage neuer Realitäten Änderungen an der Doktrin von 2020 vorzuschlagen.

Das überarbeitete Dokument wurde am 19. November von Putin unterzeichnet, am selben Tag, an dem die Ukraine sechs in den USA hergestellte ATACMS-Raketen auf Ziele auf russischem Boden abfeuerte.

Nach der Ankündigung der Verabschiedung der neuen Nukleardoktrin wurde Kreml-Sprecher Dmitri Peskov von Reportern gefragt, ob ein Angriff der Ukraine auf Russland mit ATACMS-Raketen möglicherweise eine nukleare Reaktion auslösen könnte. Peskov wies darauf hin, dass die Doktrin den Einsatz von Atomwaffen als Reaktion auf einen konventionellen Angriff erlaubt, der eine kritische Bedrohung für die Souveränität und territoriale Integrität Russlands darstellt. Peskov wies auch darauf hin, dass die neue Formulierung der Doktrin besagt, dass ein Angriff eines Landes, das von einer Atommacht unterstützt wird, eine gemeinsame Aggression gegen Russland darstellt, die den Einsatz von Atomwaffen durch Russland als Reaktion auslöst.

Kurz nachdem die neue russische Doktrin veröffentlicht wurde, griff die Ukraine das Territorium Russlands mit ATACMS-Raketen an.

Am nächsten Tag griff die Ukraine das Territorium Russlands mit Storm-Shadow-Raketen an.

Nach der neuen russischen Nukleardoktrin könnten diese Angriffe eine russische nukleare Reaktion auslösen.

Die neue russische Nukleardoktrin betont, dass Atomwaffen „ein Mittel der Abschreckung“ sind und dass ihr Einsatz durch Russland nur als „extreme und erzwungene Maßnahme“ erfolgen würde. Russland, so heißt es in der Doktrin, „unternimmt alle erforderlichen Anstrengungen, um die nukleare Bedrohung zu verringern und eine Verschlechterung der zwischenstaatlichen Beziehungen zu verhindern, die zu militärischen Konflikten, auch nuklearen, führen könnte“.

Die nukleare Abschreckung, so heißt es in der Doktrin, zielt darauf ab, die „Souveränität und territoriale Integrität des Staates“ zu schützen, einen potenziellen Angreifer abzuschrecken oder „im Falle eines militärischen Konflikts eine Eskalation der Feindseligkeiten zu verhindern und sie unter für die Russische Föderation akzeptablen Bedingungen zu beenden“.

Russland hat beschlossen, seine Nukleardoktrin zum jetzigen Zeitpunkt nicht geltend zu machen, und sich stattdessen dafür entschieden, die neue Oreschnik-Rakete als nicht-nukleare Abschreckungsmaßnahme einzusetzen.

Die Frage ist nun, ob sich die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten der Gefahr bewusst sind, die sie durch ihr überstürztes Vorgehen bei der Genehmigung ukrainischer Angriffe auf russischem Boden verursacht haben.

Die Antwort lautet leider „wahrscheinlich nicht“.

Konteradmiral Thomas Buchanan

Exhibit A in diesem Zusammenhang sind die Äußerungen von Konteradmiral Thomas Buchanan, dem Direktor für Planung und Politik im J5 (Strategie, Planung und Politik) des US Strategic Command, dem vereinten Kampfkommando, das für die Abschreckung strategischer Angriffe (d.h. Atomkrieg) durch eine sichere, effektive und glaubwürdige globale Kampffähigkeit verantwortlich ist und, wenn es angewiesen wird, bereit sein muss, in einem Konflikt zu siegen. Am 20. November war Admiral Buchanan der Hauptredner auf der Konferenz des Projekts für Nukleare Fragen des Center for Strategic and International Studies in Washington, DC, bei der er auf seine Erfahrungen zurückgriff, als Verantwortlicher dafür, die Präsidialrichtlinien in die Vorbereitung und Ausführung der Atomkriegpläne der Vereinigten Staaten umzusetzen.

Der Gastgeber der Veranstaltung bezog sich auf Admiral Buchanans Lebenslauf, als er ihn dem Publikum vorstellte – eine Taktik, die auf den ersten Blick ein Gefühl von Vertrauen in die nukleare Kriegsführungseinrichtung der Vereinigten Staaten projizierte. Der Gastgeber stellte auch fest, dass es ein glücklicher Zufall war, dass Admiral Thomas einen Tag nach der Ankündigung der neuen nuklearen Doktrin Russlands sprechen würde.

Aber als Admiral Buchanan zu sprechen begann, wurden diese Wahrnehmungen schnell durch die Realität verdrängt, dass die Verantwortlichen für die Planung und Umsetzung der US-amerikanischen nuklearen Kriegsdoktrin völlig ahnungslos darüber sind, was von ihnen erwartet wird.

Bei der Besprechung der amerikanischen Pläne für den Atomkrieg erklärte Admiral Buchanan, dass „unsere Pläne in Bezug auf die Maßnahmen, die sie ergreifen sollen, um den Gegner zu binden, ausreichend sind, und wir befinden uns in einer Studie zur Ausreichendheit“, wobei er hinzufügte, dass „das derzeitige Programm von heute aus betrachtet ausreichend ist, aber möglicherweise für die Zukunft nicht ausreicht.“ Er fuhr fort, zu erläutern, dass diese Studie „jetzt im Gange ist und gut in die nächste Administration hineinreichen wird, und wir freuen uns darauf, diese Arbeit fortzusetzen und darzulegen, wie das zukünftige Programm dem Präsidenten zusätzliche Optionen bieten könnte, falls er diese benötigt.“

Kurz gesagt, die amerikanischen Atomkriegspläne sind unsinnig, was passend ist, angesichts der unsinnigen Realität eines Atomkrieges.

Die Äußerungen von Admiral Buchanan sind von seiner Weltanschauung geprägt, die im Fall Russlands von einer NATO-zentrierten Interpretation russischer Handlungen und Absichten beeinflusst ist, die von der Realität entfremdet ist. „Präsident Putin“, erklärte Admiral Buchanan, „hat eine zunehmende Bereitschaft gezeigt, nukleare Rhetorik einzusetzen, um die Vereinigten Staaten und unsere NATO-Verbündeten zu zwingen, seinen Versuch, Grenzen zu verändern und Geschichte umzuschreiben, zu akzeptieren. Diese Woche war ein weiteres Beispiel für solche Bemühungen.“

Putin, fuhr Buchanan fort, „hat seine Doktrin bestätigt und aktualisiert, sodass Russland sie dahingehend geändert hat, dass eine nukleare Vergeltung gegen nicht-nukleare Staaten in Betracht gezogen werden würde, wenn der Staat, der diese unterstützt, von einem nuklearen Staat unterstützt wird. Dies hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Ukraine und unsere NATO-Verbündeten.“

Ungeäußert blieb dabei, dass die aktuelle Krise in der Ukraine mit einer NATO-Strategie verbunden ist, die darauf abzielte, die NATO-Grenzen bis an die Grenze Russlands zu erweitern, trotz Zusicherungen, dass die NATO „keinen Zoll nach Osten“ erweitern würde. Ebenso schwieg Buchanan zur erklärten Zielsetzung der Administration von Präsident Biden, den Konflikt in der Ukraine als Stellvertreterkrieg zu nutzen, um Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen.

Vor diesem Hintergrund wird die nukleare Doktrin Russlands von einem Instrument der Einschüchterung, wie sie von Admiral Buchanan dargestellt wird, zu einem Instrument der Abschreckung – was der erklärten Absicht der amerikanischen nuklearen Haltung entspricht, jedoch mit viel mehr Klarheit und Zweck.

Admiral Buchanan schloss seine Äußerungen jedoch damit ab, dass er zu Beginn erklärte, dass es im Atomkrieg „kein Gewinnen gibt. Niemand gewinnt. Sie wissen, die USA haben sich dieser Sprache verpflichtet. Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden, darf niemals geführt werden, usw.“

Die erste Wasserstoffbombe, die von den Vereinigten Staaten getestet wurde, 1952

Auf die Frage, wie man einen Atomkrieg „gewinnen“ könne, antwortete Buchanan: „Das ist sicherlich komplex, denn wir gehen viele verschiedene Wege, um darüber zu sprechen, wie die Lage der Vereinigten Staaten in einer Welt nach einem nuklearen Schlagabtausch aussehen würde. Und das ist ein Szenario, das wir gerne vermeiden würden, oder? Und wenn wir also über nichtnukleare und nukleare Fähigkeiten sprechen, wollen wir sicherlich keinen Schlagabtausch, oder?“

Richtig.

Es wäre am besten gewesen, wenn er hier einfach aufgehört hätte. Aber Admiral Buchanan fuhr fort.

„Ich denke, jeder würde zustimmen, wenn wir einen Austausch haben müssen, dann wollen wir ihn in einer Form durchführen, die für die Vereinigten Staaten am akzeptabelsten ist. Es sind also Bedingungen, die für die Vereinigten Staaten am akzeptabelsten sind, die uns in die Lage versetzen, weiterhin die Welt anzuführen, richtig? Wir werden also weitgehend als Weltführer angesehen. Und sind wir in einem Bereich führend, in dem wir Verluste in Kauf genommen haben? Die Antwort lautet nein, oder? Und so wäre es bis zu einem Punkt, an dem wir über ausreichende Kapazitäten verfügen würden – wir müssten über ausreichende Kapazitäten verfügen. Wir müssten über Reservekapazitäten verfügen. Man würde nicht alle Ressourcen aufwenden, um zu gewinnen, oder? Denn dann hätte man an diesem Punkt nichts mehr, wovor man sich fürchten müsste.“

Aus dieser Aussage ergeben sich zwei Dinge. Erstens die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten glauben, sie könnten einen nuklearen „Schlagabtausch“ mit Russland führen und gewinnen.

Zweitens die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten einen Atomkrieg mit Russland gewinnen können, während sie gleichzeitig über genügend strategische Nuklearkapazitäten verfügen, um den Rest der Welt davon abzuhalten, sich nach dem Atomkrieg mit Russland auf einen Atomkrieg einzulassen.

Einen Atomkrieg mit Russland zu „gewinnen“ bedeutet, dass die Vereinigten Staaten einen Plan haben, um einen Krieg zu gewinnen.

Admiral Buchanan ist für die Ausarbeitung dieser Pläne verantwortlich. Er hat erklärt, dass diese Pläne „ausreichend sind, um den Gegner an den Maßnahmen festzuhalten, die sie anstreben“, aber das ist eindeutig nicht der Fall – die Vereinigten Staaten haben es nicht geschafft, Russland davon abzuhalten, eine neue Nuklearkriegsdoktrin zu erlassen und zum ersten Mal in der Geschichte eine strategische nuklearfähige ballistische Rakete im Kampf einzusetzen.

Seine Pläne sind gescheitert.

Und er gibt zu, dass „das aktuelle Programm zwar heute ausreicht, aber möglicherweise nicht für die Zukunft ausreicht“.

Das bedeutet, dass wir keinen angemessenen Plan für die Zukunft haben.

Aber wir haben einen Plan.

Einen, der einen „Sieg“ in einem Atomkrieg herbeiführen soll, von dem Buchanan zugibt, dass er nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden sollte.

Ein Plan, der es den Vereinigten Staaten ermöglichen wird, genügend Atomwaffen in ihrem Arsenal zu behalten, um weiterhin „eine Führungsrolle in der Welt“ zu spielen, indem sie ihre Doktrin der nuklearen Abschreckung aufrechterhalten.

Eine Doktrin, die gescheitert wäre, wenn die Vereinigten Staaten jemals einen „nuklearen Schlagabtausch“ mit Russland führen würden.

Es gibt nur ein Szenario, in dem sich die Vereinigten Staaten einen nuklearen „Schlagabtausch“ mit Russland vorstellen können, der es ihnen ermöglicht, ein bedeutendes Atomwaffenarsenal zu behalten, das weiterhin abschreckend wirkt.

Und dieses Szenario beinhaltet einen präventiven Nuklearschlag gegen die strategischen Nuklearstreitkräfte Russlands, der darauf abzielt, den Großteil der russischen Atomwaffen zu zerstören.

Ein solcher Angriff kann nur mit den Trident-Raketen durchgeführt werden, die an Bord der U-Boote der Ohio-Klasse der United States Navy transportiert werden.

Merken Sie sich diesen Gedanken.

Russland hat zu Protokoll gegeben, dass der Einsatz von ATACMS- und Storm-Shadow-Raketen durch die Ukraine auf Ziele innerhalb Russlands ausreicht, um den Einsatz von Atomwaffen als Vergeltung im Rahmen seiner neuen Nukleardoktrin auszulösen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels führen die Vereinigten Staaten und Großbritannien Gespräche mit der Ukraine über die Möglichkeit, neue Angriffe auf Russland mit ATACMS und Storm Shadow zu genehmigen.

Frankreich hat der Ukraine gerade die Genehmigung erteilt, die in Frankreich hergestellte SCALP-Rakete (eine Art Verwandte der Storm Shadow) gegen Ziele in Russland einzusetzen.

Und es gibt Berichte, dass die United States Navy gerade angekündigt hat, den Einsatzstatus ihrer eingesetzten U-Boote der Ohio-Klasse zu erhöhen.

Abschuss einer Trident-D5-Rakete von einem U-Boot der Ohio-Klasse

Es ist höchste Zeit, dass alle Menschen aus allen Gesellschaftsschichten verstehen, auf welchem Weg wir uns derzeit befinden. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, treiben uns die Ereignisse auf einer Autobahn in die Hölle, die nur zu einem Ziel führt – einem nuklearen Armageddon, von dem alle wissen, dass es nicht gewonnen werden kann, und dennoch bereiten sich die Vereinigten Staaten genau in diesem Moment darauf vor, „zu gewinnen“.

Ein nuklearer „Schlagabtausch“ mit Russland würde, selbst wenn die Vereinigten Staaten einen überraschenden nuklearen Präventivschlag ausführen könnten, zur Zerstörung Dutzender amerikanischer Städte und zum Tod von mehr als hundert Millionen Amerikanern führen.

Und das wäre der Fall, wenn wir „gewinnen“ würden.

Und wir wissen, dass wir einen Atomkrieg nicht „gewinnen“ können.

Und dennoch bereiten wir uns aktiv auf einen solchen vor.

Dieser Wahnsinn muss aufhören.

Jetzt.

Die Vereinigten Staaten haben gerade eine Wahl abgehalten, bei der der gewählte Präsident Donald Trump mit einem Programm angetreten ist, das darauf abzielte, den Krieg in der Ukraine zu beenden und einen Atomkrieg mit Russland zu vermeiden.

Und doch hat die Regierung von Präsident Joe Biden eine politische Richtung eingeschlagen, die darauf abzielt, den Konflikt in der Ukraine auszuweiten, und die die Vereinigten Staaten an den Rand eines Atomkriegs mit Russland bringt.

Dies ist ein direkter Affront gegen die Idee der amerikanischen Demokratie.

Die Missachtung des erklärten Willens des Volkes der Vereinigten Staaten, der sich in den Stimmen bei einer Wahl manifestiert hat, bei der das Thema Krieg und Frieden im Mittelpunkt des Wahlkampfs stand, ist ein Affront gegen die Demokratie.

Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, dürfen nicht zulassen, dass dieser wahnsinnige Ansturm auf den Krieg weitergeht.

Wir müssen die Biden-Regierung darauf hinweisen, dass wir gegen jede Ausweitung des Konflikts in der Ukraine sind, die die Möglichkeit einer Eskalation mit sich bringt, die zu einem Atomkrieg mit Russland führt.

Und wir müssen die kommende Trump-Regierung inständig bitten, sich gegen diesen wahnsinnigen Ansturm auf die nukleare Vernichtung auszusprechen, indem sie ihre Position zum Krieg in der Ukraine und zum Atomkrieg mit Russland öffentlich bekräftigt – dass der Krieg jetzt enden muss und dass es keinen Atomkrieg mit Russland geben darf, der durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wird.

Wir müssen „Nein“ zu einem Atomkrieg sagen.

Ich arbeite mit Gleichgesinnten zusammen, um am Wochenende vom 7. bis 8. Dezember in Washington, D.C., eine Kundgebung abzuhalten, um Nein zu einem Atomkrieg zu sagen.

Ich ermutige Amerikaner aus allen Gesellschaftsschichten, mit allen politischen Überzeugungen und aus allen sozialen Schichten, sich dieser Sache anzuschließen und ihre Stimme zu erheben.

Unser aller Leben hängt davon ab.

