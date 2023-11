Israel und die Hamas haben die von Katar vermittelte Waffenruhe im Gazastreifen verlängert, die Tel Aviv nicht einhalten wollte. Der ehemalige UN-Waffeninspekteur und US-Marine Scott Ritter bezeichnete das Ergebnis als politischen Sieg für die palästinensische Widerstandsbewegung.

Israel habe sowohl die politische als auch die militärische Schlacht im Gazastreifen verloren, so ein führender geopolitischer Kommentator.

Israel und die islamische Widerstandsbewegung Hamas, die die belagerte palästinensische Enklave regiert, haben sich Berichten zufolge am Dienstag darauf geeinigt, die vom arabischen Golfstaat Katar vermittelte viertägige Waffenruhe, um weitere zwei bis drei Tage zu verlängern.

Während dieser Verlängerung wird der Austausch von Gefangenen fortgesetzt, wobei die Hamas 20 Israelis freilassen wird, die bei ihren Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober gefangen genommen wurden. Die Zahl der freizulassenden Palästinenser wurde nicht bekannt gegeben, aber Israel hatte zuvor 180 Frauen und Kinder aus seinen Gefängnissen entlassen und im Gegenzug 61 israelische Zivilisten und etwa 20 Ausländer, die von der Hamas festgehalten wurden, freigelassen.

Der ehemalige US-Marine Scott Ritter sagte gegenüber Sputnik, dass die Bombardierung und die Bodeninvasion „nach Israels eigenen Maßstäben“ erfolglos gewesen seien.

Er wies darauf hin, dass Israel seit Beginn der jüngsten Eskalation am 7. Oktober jedes Gerede über einen Waffenstillstand zurückgewiesen habe, während die Hamas einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch angeboten habe.

„Das war von Anfang an das Ziel der Hamas“, sagte Ritter. „Eines der erklärten Ziele der Hamas war es, Israel dazu zu bringen, die Tausenden Palästinensern freizulassen, die es gefangen hält.“

Der Kommentator wies darauf hin, dass die Hamas nach dem Beginn ihrer Operation Al-Aqsa-Flut drei politische Forderungen gestellt habe: die Staatlichkeit Palästinas, die Freilassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen und ein Ende der israelischen Siedler- und Polizeieinsätze in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem – der drittheiligsten Stätte des Islam, die unter jordanischer Gerichtsbarkeit steht.

„Das sind die drei großen Dinge. Die Hamas ist auf dem besten Weg, jedes dieser Ziele zu erreichen“, betonte Ritter. „Der Krieg ist eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Die Hamas gewinnt politisch.“

Für die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist der Konflikt dagegen ein politisches Desaster. Mehr als 16.000 Palästinenser wurden in den fast zwei Monaten der israelischen Bombardements und Bodenangriffe getötet, 35.000 verletzt und 6.000 werden noch immer unter den Trümmern zerstörter Häuser vermisst.

„Die Welt hat sich gegen Israel gewandt. Israel wurde als Kriegsverbrecherstaat entlarvt“, sagte Ritter. „Selbst Amerika, das bewiesen hat, dass es literweise Blut trinken kann, sagt ‚genug ist genug'“.

Doch letztlich, so der ehemalige UN-Waffeninspekteur, sei Netanjahu gezwungen gewesen, den Waffenstillstand zu akzeptieren, „weil Israel im Gazastreifen bis zum Stillstand bekämpft wurde“.

„Man kann auf die Landkarte schauen und all das Blau dort sehen. Das ist leerer Raum. Das sind unumstrittene, zerstörte Stadtgebiete“, sagte Ritter. „Aber der größte Teil des Gazastreifens, der nördliche Gazastreifen, ist nicht unter israelischer Kontrolle.“

Die israelischen Truppen hätten sich in den Tagen vor dem Waffenstillstand geweigert, in den Kampf zu ziehen, „weil sie abgeschlachtet wurden, weil sie in die Falle der Hamas getappt sind“.

„Die Hamas ist hier, dort und überall aufgetaucht und hat sie ausgeschaltet“, sagte Ritter. „Sie haben nur tausend leicht bewaffnete Hamas-Leute getötet, mit all diesen Bombardements, und sie haben nur 1.000 erwischt. Soll das ein Witz sein? Was sagt Ihnen das? Dass die Hamas weiß, was sie tut, dass die Hamas tief im Untergrund ist, dass die Hamas auf diesen Kampf vorbereitet war und dieser Kampf gerade erst begonnen hat“.

Alles, was Israel erreicht habe, sei, „dem palästinensischen Volk ein schreckliches Maß an Schmerz und Leid zuzufügen“, das es der Hamas in die Schuhe schieben wolle, so der Experte.

„Die Hamas wusste, dass das passieren würde. Es war Teil des Plans der Hamas, weil sie wussten, dass Israel tun würde, was es getan hat“, sagte Ritter. „Was die Hamas getan hat, hat eine Situation geschaffen, in der Israel der Welt zeigen konnte, was für schreckliche, Völkermordende Verrückte sie sind. Aber das palästinensische Volk hat den Preis dafür bezahlt, einen sehr hohen Preis.