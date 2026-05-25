Selbst die amerikanischen Kriegstreiber geben inzwischen zu, dass der Iran die USA besiegt – und das wird die Welt verändern

Ben Norton

Es gilt mittlerweile als so allgemein anerkannt, dass die USA den Krieg verlieren, dass selbst neokonservative Hardliner dies eingestehen. Sie beklagen, dass Irans Sieg den Niedergang der US-Hegemonie und den Aufstieg der Multipolarität widerspiegelt.

Es ist mittlerweile allgemein anerkannt, dass die Vereinigten Staaten den Krieg gegen den Iran verlieren, den Washington selbst begonnen hat.

Selbst einige neokonservative Falken – die Architekten der Kriege gegen den Irak, Libyen und Syrien waren und jahrelang einen Angriff auf den Iran befürworteten – haben nun widerwillig eingeräumt, dass Teheran diesen Krieg gewinnt und dass Washingtons Niederlage massive geopolitische Auswirkungen haben wird.

„Es wird keine Rückkehr zum Status quo ante geben, keinen endgültigen amerikanischen Triumph, der den angerichteten Schaden ungeschehen machen oder überwinden könnte“, schrieb der prominente Neokonservative Robert Kagan im Magazin „The Atlantic“ . „Mit der Kontrolle über die Straße von Hormus steigt der Iran zum Schlüsselakteur in der Region und zu einem der Schlüsselakteure weltweit auf. Die Rolle Chinas und Russlands als Irans Verbündete wird gestärkt; die Rolle der Vereinigten Staaten hingegen erheblich geschwächt.“

Westliche Medien berichten, dass die USA den Krieg gegen den Iran verlieren.

Nur wenige Wochen nachdem die Vereinigten Staaten und Israel am 28. Februar diesen Angriffskrieg begonnen hatten, räumte die britische Zeitung The Independent ein: „ Der Iran ist der klare Gewinner , denn Trumps verzweifeltes Friedensangebot zeigt, dass er aus dem Krieg aussteigen will.“

Kurz darauf begannen auch die US-amerikanischen Konzernmedien, dies einzugestehen.

Mitte April veröffentlichte das Wall Street Journal einen Meinungsbeitrag mit der Feststellung, dass „ der Iran-Krieg zu scheitern scheint “. Verfasst wurde dieser von Gerard Baker, dem konservativen ehemaligen Chefredakteur der Zeitung und früheren Trump-Unterstützer.

Unterdessen haben US-Geheimdienste Informationen an US-Medien weitergegeben, aus denen hervorgeht, dass der Krieg sehr schlecht verläuft.

Die New York Times berichtete im Mai unter Berufung auf US-Geheimdienstquellen, dass der Iran nach wie vor Zugriff auf den Großteil seiner Raketenkapazitäten habe .

Teheran kann noch immer 30 seiner 33 Raketenstellungen an der Straße von Hormus nutzen, dem wichtigsten Engpass für den Öltransit weltweit, durch den vor dem Krieg täglich etwa 20 % des weltweit gehandelten Rohöls transportiert wurden.

Trump verhängte eine US-Seeblockade über die Straße von Hormuz, um die iranischen Ölexporte zu unterbinden.

Allerdings räumten US-Geheimdienstmitarbeiter in einem Artikel der Washington Post ein, dass der Iran in der Lage sei, dieser US-Militärblockade viele Monate lang standzuhalten .

Darüber hinaus teilten US-Geheimdienstmitarbeiter zahlreichen Medien – darunter CNN , NBC News , der New York Times und der Washington Post – mit, dass es dem Iran gelungen sei, den Großteil der US-Militärstützpunkte und anderer Anlagen in Westasien zu zerstören oder zumindest schwer zu beschädigen.

Gleichzeitig berichtete das Magazin Fortune, dass das US-Militär seinen Raketenvorrat schnell aufgebraucht habe .

Fortune zitierte Linda Bilmes, Dozentin an der Harvard Kennedy School, die schätzte, dass der US-Krieg gegen den Iran voraussichtlich mehr als eine Billion Dollar kosten wird.

Trump hat all dies öffentlich dementiert und stattdessen vehement den Sieg für sich beansprucht.

„Sie sind militärisch besiegt . Vielleicht ist ihnen das selbst nicht bewusst“, sagte Trump über den Iran.

Dennoch zeichnen die ständigen Indiskretionen von US-Geheimdienstmitarbeitern an eine Vielzahl von Medien ein ganz anderes Bild. Sie zeigen, dass dieser Krieg sehr schlecht verläuft.

Neokonservative Falken geben zu, dass der Iran den Krieg gewinnt

Tatsächlich verläuft der Krieg so schlecht, dass einige der prominentesten neokonservativen Ideologen in den Vereinigten Staaten öffentlich eingeräumt haben, dass der Iran gewinnt.

Dies war das Fazit eines Artikels, der in der pro-atlantischen Sprachrohrzeitschrift „The Atlantic“ veröffentlicht wurde. Der Artikel trug den Titel „ Schachmatt im Iran “ und den Untertitel „Washington kann die Folgen einer Niederlage in diesem Krieg weder rückgängig machen noch kontrollieren“.

Der Autor dieses Essays war kein Geringerer als Robert Kagan, der vielleicht einflussreichste neokonservative Intellektuelle.

Kagan war einer der ersten Befürworter des US-Einmarsches in den Irak und setzte sich lange für einen ähnlichen Krieg gegen den Iran ein.

Kagan war Mitbegründer des einflussreichen Thinktanks Project for the New American Century (PNAC), der dem Begriff „Kirche des Neokonservatismus“ am nächsten kam.

Der PNAC verfolgte eine hyperaggressive Außenpolitik. Seine neokonservativen Anhänger waren stolz darauf, dass die Vereinigten Staaten ein globales Imperium beherrschten. Sie glaubten, das US-Militär solle überall Krieg führen, um unabhängige Regierungen zu stürzen, die sich Washingtons Hegemonie widersetzten.

Zu den Gründungsmitgliedern des PNAC gehörten mehrere hochrangige Beamte der Regierung von George W. Bush, wie beispielsweise Dick Cheney (Vizepräsident) und Paul Wolfowitz (stellvertretender Verteidigungsminister und ehemaliger Präsident der Weltbank).

Ein weiterer Gründungsunterzeichner der PNAC-Grundsatzerklärung war John Bolton, ein Hardliner, der in der Bush-Administration tätig war und von Donald Trump in dessen erster Amtszeit als nationaler Sicherheitsberater zurückgeholt wurde (und den Putschversuch Washingtons in Venezuela beaufsichtigen sollte ).

Bei den Wahlen 2016 spaltete sich das ursprüngliche Bündnis der neokonservativen Mitglieder des PNAC. Etwa die Hälfte unterstützte Trump, der Rest Hillary Clinton .

Kagan gehörte zu den prominenten Neokonservativen, die sich zu „Never Trump“-Republikanern entwickelten.

Kagan ist außerdem mit einer weiteren einflussreichen Neokonservativen verheiratet, Victoria Nuland, die während der Amtszeit von George W. Bush als US-Botschafterin bei der NATO tätig war und später unter Barack Obama und Joe Biden Spitzenpositionen im Außenministerium innehatte.

Nuland war maßgeblich am Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 beteiligt, der einen Stellvertreterkrieg auslöste, der sich über mehr als ein Jahrzehnt hinzieht.

Vor diesem Hintergrund wirkt Kagans Artikel im „Atlantic“ geradezu unglaublich , in dem sie zugibt, dass der Iran die Vereinigten Staaten besiegt. Das ist fast so, als würde der Papst öffentlich eingestehen, er habe sich geirrt und werde zum Islam konvertieren.

Kagan zählt zu den entschiedensten Befürwortern des Krieges in der US-Politik. Deshalb ist die folgende von ihm verfasste Passage besonders bedeutsam (Hervorhebung hinzugefügt):

Die Niederlage in der gegenwärtigen Konfrontation mit dem Iran wird völlig anders sein [verglichen mit den US-Niederlagen in den Kriegen in Vietnam und Afghanistan]. Sie lässt sich weder wiedergutmachen noch ignorieren. Es wird keine Rückkehr zum Status quo ante geben , keinen endgültigen amerikanischen Triumph, der den angerichteten Schaden ungeschehen machen oder überwinden könnte. Die Straße von Hormus wird nicht mehr „offen“ sein wie einst. Mit der Kontrolle über die Straße steigt der Iran zur Schlüsselfigur in der Region und zu einer der Schlüsselfiguren der Welt auf . Die Rolle Chinas und Russlands als Irans Verbündete wird gestärkt ; die Rolle der Vereinigten Staaten hingegen erheblich geschwächt . Weit davon entfernt, amerikanische Stärke zu demonstrieren, wie die Befürworter des Krieges wiederholt behauptet haben, hat der Konflikt ein Amerika offenbart, das unzuverlässig und unfähig ist, begonnene Vorhaben zu vollenden . Dies wird weltweit eine Kettenreaktion auslösen, während sich Freunde und Feinde auf das Scheitern Amerikas einstellen.

Darüber hinaus ist Kagan nicht der einzige prominente Neokonservative, der zu diesem Schluss gekommen ist.

Der andere Mitbegründer des Projekts für ein neues amerikanisches Jahrhundert, Bill Kristol, hat dies widerwillig bestätigt.

Kristol ist Redakteur der neokonservativen Website The Bulwark, wo er beklagte, dass die Vereinigten Staaten durch Trumps gescheiterten Krieg gegen den Iran „gedemütigt“ worden seien.

Der US-Krieg gegen den Iran ist unter Amerikanern äußerst unpopulär.

Wie lässt sich der plötzliche Widerstand dieser berüchtigten neokonservativen Falken erklären, die jahrzehntelang für einen Krieg gegen den Iran gekämpft haben?

Offenbar haben sie die Zeichen der Zeit erkannt. Der Krieg ist katastrophal verlaufen und ist im Inland äußerst unpopulär.

Laut einer im Mai veröffentlichten Umfrage von NPR, PBS News und Marist Poll lehnen 60 % der Amerikaner Trumps Vorgehen im Iran-Krieg ab, während nur 33 % es unterstützen.

Eine YouGov-Umfrage im Mai ergab, dass nur 13 % der Amerikaner glauben, die USA würden den Krieg gegen den Iran gewinnen, während 39 % der Meinung sind, dass dies nicht der Fall ist und auch nicht der Fall sein wird.

Prominente Neokonservative verlassen schlichtweg das sinkende Schiff. Sie erkennen, dass Trump und die Republikanische Partei extrem unbeliebt sind und dass dieser Krieg ihnen heftige Folgen bringt.