Selbst verbreitende“ Impfstoffe bergen mehrere Risiken für die Gesellschaft – einschließlich das Ende der informierten Zustimmung

childrenshealthdefense.org: Befürworter argumentieren, dass sich selbst verbreitende Impfstoffe bedeuten könnten, dass sie keine komplexen Massenimpfungsprogramme mehr durchführen müssen. Kritiker sagen, dass die Impfstoffe viele Gesundheitsrisiken bergen und auch das Ende der informierten Zustimmung bedeuten würden.

Im Oktober 2019 veranstaltete das Johns Hopkins University Center for Health Security die Pandemieübung „Event 201“.

Etwas mehr als ein Jahr später, als das Szenario von Event 201 von „hypothetisch“ zu konkret wurde, wurde klar, dass die Sponsoren der Veranstaltung beabsichtigten, den Großteil der Welt gegen COVID-19 zu impfen.

Dieses Ziel zu erreichen, sei jedoch eine „monumentale Herausforderung“. In den USA lehnt mehr als ein Drittel (38% bis 45%) der Erwachsenen die nicht lizenzierten Injektionen mit Notfallgenehmigung weiterhin ab, trotz eines Marketingblitzes, der sowohl Zuckerbrot (von der Chance, Geldzahlungen zu gewinnen bis hin zu einer kostenlosen Bestellung von Pommes Frites) als auch Peitsche (wie böse Aufrufe, „persönlich zu werden“ und „die Ungeimpften zu meiden“) beinhaltet hat.

Obwohl einige der Ungeimpften den Meinungsforschern sagen, dass sie planen, sich irgendwann impfen zu lassen, bleibt eine solide Minderheit entschlossen, dies niemals zu tun. Das gleiche Muster scheint weltweit zu gelten: Etwa ein Drittel der Erwachsenen weltweit gab an, dass sie sich nicht impfen lassen werden.

Während Sozial- und Verhaltenswissenschaftler mit „Soft-Science“-Techniken versuchen, das Vertrauen in den Impfstoff zu stärken, haben die Wissenschaftler auf dem Prüfstand eine andere Option in petto: gentechnisch hergestellte Impfstoffe, die sich „wie übertragbare Krankheiten durch die Bevölkerung bewegen“ und sich „von Wirt zu Wirt“ ausbreiten.

(Noch) nicht Mainstream

Theoretisch können sich selbst ausbreitende Impfstoffe (auch als selbstausbreitende oder autonome Impfstoffe bezeichnet) so konstruiert werden, dass sie entweder übertragbar („auf eine einzige Übertragungsrunde beschränkt“) oder übertragbar („zu einer unbegrenzten Übertragung fähig“) sind.

Impfstoff-Wissenschaftler räumen ein, dass übertragbare Impfstoffe „noch nicht zum Mainstream gehören, aber die Revolution in der Genomtechnik lässt sie dazu werden.“

Die Hersteller von selbstdisseminierenden Impfstoffen verwenden die rekombinante Vektortechnologie, um genetisches Material von einem Zielerreger auf das „Chassis“ eines viralen Vektors zu bauen, der als „gutartig“, „unschädlich“ oder „avirulent“ gilt. Dies ähnelt dem viralen Vektoransatz, der zur Herstellung der COVID-Impfstoffe von Johnson & Johnson und AstraZeneca verwendet wird.

Für Johns Hopkins scheint der Reiz von Impfstoffen, die absichtlich so konstruiert sind, dass sie sich selbst zerstören, offensichtlich zu sein. Das Center for Health Security der Universität hat seine Argumente in einem Bericht von 2018, „Technologies to Address Global Catastrophic Biological Risks“, deutlich gemacht. Der Bericht erklärte: „Diese Impfstoffe könnten die Impfabdeckung in menschlichen … Populationen dramatisch erhöhen, ohne dass jedes Individuum geimpft werden muss.“

Die Autoren des Berichts verdeutlichen die utilitaristischen Implikationen von sich selbst verbreitenden Impfstoffen: „Es wäre nur eine kleine Anzahl von geimpften Individuen erforderlich, um einer größeren anfälligen Bevölkerung Schutz zu bieten, wodurch die Notwendigkeit von Massenimpfungen entfällt.“

Aus programmatischer Sicht hätte diese Strategie den Vorteil, „billiger zu sein, als alle Menschen von Hand zu impfen“. Vielleicht noch bedeutsamer ist jedoch, dass sie eine der „heiklen ethischen Fragen“ umgehen würde, mit denen Massenimpfungsprogramme routinemäßig ringen: die informierte Zustimmung.

Wie das Zentrum für Gesundheitssicherheit der Universität in seinem Bericht kurz einräumte, würde die Selbstverabreichung von Impfstoffen es im Grunde unmöglich machen, dass „diejenigen, auf die sich der Impfstoff anschließend ausbreitet“, überhaupt eine informierte Zustimmung geben.

Die Schuld den Tieren geben

Im Jahr 2020 schrieben die Forscher in Nature Ecology & Evolution, dass virale Zoonosen (Krankheiten, von denen angenommen wird, dass sie von Tieren auf Menschen überspringen) ein fester Bestandteil des „globalen Denkens“ und ein zentrales Element des pandemiebesessenen globalen Gesundheitszeitgeistes geworden sind.

Trotz des unbewiesenen zoonotischen Ursprungs von SARS-CoV-2 (der von Persönlichkeiten wie Robert Redfield, dem ehemaligen Direktor der Centers for Disease Control and Prevention, angezweifelt wird) hat der Coronavirus-Hype des letzten Jahres dazu beigetragen, die populäre Wahrnehmung zu verstärken, dass Wildtierpopulationen einen bedrohlichen Kessel latenter viraler Bedrohungen darstellen – die nur die richtigen Umstände benötigen, um in eine die Menschheit gefährdende Aktion zu geraten.

Indem sie den COVID-Moment in eine bequeme wissenschaftliche Gelegenheit umwandeln, schlagen die Forscher vor, dass das angebliche „Versagen, die SARS-Cov-2-Pandemie einzudämmen“ eine Begründung für die beschleunigte Einführung von selbstzerstörenden Impfstoffen liefert. Wie einige Journalisten die Frage du jour formuliert haben: „Wäre es nicht großartig, wenn wilde Tiere gegen die verschiedenen Krankheiten, die sie beherbergen, geimpft werden könnten, so dass diese Mikroben nie eine Chance bekommen, sich auf den Menschen zu übertragen?“

Die Forschung an übertragbaren Impfstoffen steht auch ganz oben auf der Liste der Finanzierungsprioritäten von Regierungsbehörden wie der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) und den National Institutes of Health (NIH) sowie Berichten zufolge auch von Geldgebern wie der Gates Foundation.

Zumindest offiziell lag das Hauptaugenmerk der Forschung an selbstausbreitenden Impfstoffen bisher auf Wildtierpopulationen. Obwohl es die Praxis der direkten Impfung von Wildtieren (z.B. gegen Tollwut) seit den 1960er Jahren gibt, sind es die langjährigen Bemühungen, sterilisierende Impfstoffe in Wildtieren zu entwickeln (euphemistisch „Immunokontrazeption“ genannt), sowie die jüngsten Fortschritte in der Gentechnik, die „eine Grundlage für die Forschung an übertragbaren Impfstoffen geschaffen haben.“

Die Forscher erklären, wie das Anvisieren von Wildtier-Reservoiren funktionieren soll:

„Die Idee besteht im Wesentlichen darin, einen kleinen Teil einer [Wildtier-]Population durch direkte Impfung zu impfen. Diese so genannten Gründer werden dann den Impfstoff passiv an andere Tiere weitergeben, denen sie entweder durch Berührung, Sex, Säugen oder das Einatmen der gleichen Luft begegnen. Allmählich könnten diese Interaktionen eine Immunität auf Populationsebene aufbauen.“

Als spanische Forscher einen begrenzten Feldversuch mit Kaninchen durchführten, entwickelten etwa 50 % der ungeimpften Kaninchen Antikörper, nachdem sie mit geimpften Kaninchen zusammen untergebracht waren, die einen übertragbaren Impfstoff entweder per Injektion oder oral erhalten hatten. Als die Forscher die Übertragung der zweiten Generation untersuchten (d. h. die Entwicklung von Antikörpern bei einer anderen Charge von Kaninchen, die mit der ersten Charge ungeimpfter Kaninchen zusammen untergebracht wurden), war die Übertragungsrate viel geringer (zwei von 24 Kaninchen).

Was könnte da schiefgehen?

Wie der Johns-Hopkins-Bericht 2018 deutlich machte, gibt es keinen technischen Grund, warum der Ansatz der Selbstausbreitung nicht auf den Menschen übertragen werden könnte. Die Autoren räumten jedoch „mehrere große Herausforderungen“ ein, einschließlich der Tatsache, dass autonome Impfstoffe (wie oben erwähnt) die informierte Zustimmung überflüssig machen würden und es unmöglich machen würden, Personen auf Kontraindikationen wie Allergien zu überprüfen.

Laut Johns Hopkins und anderen ist eine weitere große Herausforderung das „nicht unbedeutende Risiko, dass das Impfvirus zu einer Wildtyp-Virulenz zurückkehrt“, wodurch die Möglichkeit besteht, dass die Impfstoffe Krankheiten verbreiten, anstatt sie zu verhindern.

Tatsächlich kennt die Welt dieses Phänomen bereits in Form der oralen Polio-Impfstoffe. Obwohl nicht „absichtlich so konzipiert“, gelten Schluckimpfstoffe als „ein wenig übertragbar“ und sind bekanntermaßen in der Lage, Polio zu verursachen.

Die Hopkins-Forscher charakterisierten die Herausforderung der Reversion pointiert als „sowohl ein medizinisches Risiko als auch ein Risiko für die öffentliche Wahrnehmung.“ Eine weitere Zwickmühle, die in dem Bericht der Universität artikuliert wird, ist, dass das Reversionsrisiko vielleicht verringert werden könnte, indem die Impfstoffe so konstruiert werden, dass sie „schwach übertragbar“ sind, aber dies könnte den Zweck vereiteln, dass die Impfstoffe von sich aus „gehen“.

Auf der anderen Seite argumentieren die beiden Wissenschaftler, die sich am stärksten für übertragbare Impfstoffe einsetzen, dass „selbst … wo Reversion häufig auftritt, [ihre] Leistung die von konventionellen, direkt verabreichten Impfstoffen oft deutlich übertrifft.“

Dieselben Autoren haben auch Modelle entwickelt, die darauf hindeuten, dass der Start des transmissiblen Balls mit der direkten Impfung von Neugeborenen besonders wirkungsvoll sein könnte.

Im September 2020 schrieben zwei Forscher im Bulletin of the Atomic Scientists, dass selbstverteilende Impfstoffe erhebliche Nachteile haben und „ernsthafte Risiken mit sich bringen könnten“, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Wissenschaftler die Kontrolle über ihre Schöpfung verlieren, sobald sie freigesetzt wurde. Sie merkten an: „Während es sich als technisch machbar erweisen könnte, aufkommende Infektionskrankheiten … mit sich selbst ausbreitenden Viren zu bekämpfen, und während die Vorteile bedeutend sein könnten, wie wägt man diese Vorteile gegen die möglicherweise noch größeren Risiken ab?“ Sie skizzierten mehrere zusätzliche Fragen:

Wer trifft die Entscheidungen über das „Wo und Wann“ der Freisetzung der Impfstoffe?

Was passiert, wenn es „unerwartete Ergebnisse“ und „unbeabsichtigte Folgen“ wie Mutationen, Spezies-Sprünge oder Grenzüberschreitungen gibt? Zu unbeabsichtigten Folgen fügen die beiden Autoren hinzu: „Die gibt es immer.“

Was ist mit Biowaffen und „Dual-Use“-Risiken – also dem Einsatz der Technologie, um „absichtlich Schaden zu verursachen“, anstatt Krankheiten zu verhindern? Fortschritte in der Pharmakogenomik, der Medikamentenentwicklung und der personalisierten Medizin, so die beiden, könnten eine „ultra-gezielte biologische Kriegsführung“ ermöglichen.

In Bezug auf den letztgenannten Punkt lenkten die Autoren des Bulletins die Aufmerksamkeit der Leser auf Bemühungen zur Immunokontrazeption bei Tieren sowie auf ein berüchtigtes Beispiel für „waffenfähige Biologie“ gegen Menschen im Südafrika der Apartheid-Ära, genannt Projekt Coast, das – angeblich erfolglos – versuchte, einen „Unfruchtbarkeits-‚Impfstoff‘ zu entwickeln, der bei schwarzen Frauen ohne deren Wissen eingesetzt werden sollte.“

Andere Wissenschaftler haben ein noch direkteres Argument gegen übertragbare Impfstoffe vorgebracht, indem sie argumentierten, dass die Risiken einer autonomen Verbreitung von Impfstoffen in der Tat „den potenziellen Nutzen bei weitem überwiegen.“ Zu den Risiken gehören ihrer Ansicht nach „die Unvorhersehbarkeit von Mutationen des Virus, die Unfähigkeit, sicher in großem Maßstab zu testen, und die große potenzielle Bedrohung der Biosicherheit.“

Impfstoffwissenschaft: viele Unbekannte

Als vor ein paar Jahren die Masern und nicht COVID die Schlagzeilen beherrschten, wurden die Ungeimpften für die scheinbaren Ausbrüche zum Sündenbock gemacht. Diese nicht auf Beweisen basierende Schuldzuweisung (die dazu diente, drakonische neue Impfvorschriften einzuführen), ignorierte das gut dokumentierte „Phänomen der Maserninfektion durch MMR (Masern-Mumps-Röteln-Lebendimpfstoff), das seit Jahrzehnten bekannt ist“ und zu „nachweisbaren Maserninfektionen bei der überwiegenden Mehrheit der Geimpften“ geführt hat.

Die experimentellen Impfstoffe von Pfizer und Moderna COVID verwenden eine neue Boten-RNA (mRNA)-Technologie anstelle der traditionellen Lebendvirus-Technologie, die in Impfstoffen wie dem MMR-Impfstoff verwendet wird, und daher, so wird uns gesagt, können sie nicht die gleiche Art von „Shedding“ produzieren.

Dennoch berichten viele ungeimpfte Personen über ungewöhnliche Symptome oder Krankheiten, nachdem sie sich in der Nähe von COVID-geimpften Personen aufgehalten haben. Unter Verweis auf das Protokoll von Pfizer, das die Möglichkeit einer Exposition durch Einatmen oder Hautkontakt mit geimpften Personen einräumt, haben besorgte Gesundheitsexperten die Frage aufgeworfen, ob eine neue Form der Ausscheidung stattfindet.

Einige der Personen, die diese Fragen aufwerfen, haben auf den Artikel im Bulletin of the Atomic Scientists vom September 2020 mit dem Untertitel „What could possibly go wrong?“ hingewiesen. Im Mai 2021 versuchten die Redakteure des Bulletins, denen die Aufmerksamkeit, die der September-Artikel erregt hatte, offenbar unangenehm war, sich zu distanzieren, indem sie erklärten, der Inhalt des Bulletins werde missbraucht, um Verschwörungstheorien über „hochwirksame und sichere COVID-19-Impfstoffe“ zu fördern.

Ob die COVID-Injektionen in irgendeinem Sinne des Wortes „selbstverbreitend“ sind, ist eine Frage, die derzeit nicht beantwortet werden kann. Allerdings gibt es zumindest einen plausiblen molekularen Mechanismus, der die beobachteten „Shedding“-Effekte von Geimpften zu Ungeimpften erklären könnte.

GreenMedInfo’s Sayer Ji erklärt, dass „horizontale Informationsübertragung innerhalb biologischer Systeme [ist] vermittelt durch extrazelluläre Vesikel, die ein Virus-ähnliches Phänomen bekannt als Mikrovesikel Shedding und/oder Exosom-vermittelte Übertragung von Nukleinsäuren.“ Unter Berufung auf eine 2017 peer-reviewed Studie über die „Biologie und Biogenese von Mikrovesikeln shed“, Ji Staaten:

„[Es] ist möglich, dass [mRNA-Impfstoffe] tatsächlich zum Mikrovesikel-Shedding beitragen, was eine noch größere und anhaltendere Bedrohung darstellt als das Shedding von Lebendimpfstoffen, wenn es um die anhaltenden biologischen Auswirkungen geht, die die Geimpften auf die Ungeimpften haben können.“

Was noch sicherer ist, ist, dass die Wissenschaftler selbst nicht alle Antworten haben. Einige möchten an die Möglichkeit glauben, einen Impfstoff einfach gentechnisch so zu verändern, dass er sich nicht zu etwas Bösem entwickeln kann.“ Aber andere bemerken „die Unvermeidbarkeit evolutionärer Veränderungen, die sich aus der Fähigkeit [der übertragbaren Impfstoffe] ergeben, sich selbst zu replizieren und ausgedehnte Übertragungsketten zu erzeugen.“

Der Techno-Thriller-Autor Michael Crichton sagte 2002 voraus, dass mit dem Aufkommen der Nanotechnologie und anderer technologischer Innovationen das Tempo des evolutionären Wandels wahrscheinlich „extrem schnell“ sein wird. Crichton warnte: „Die Menschen haben eine schlechte Bilanz, wenn es darum geht, sich mit den Gefahren neuer Technologien auseinanderzusetzen, sobald sie auftauchen.“