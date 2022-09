Sicher und wirksam: Eine zweite Meinung (Video)

Seit April dieses Jahres arbeiten wir in Zusammenarbeit mit Mark Sharman an einem Film mit dem Titel Safe and Effective: Eine zweite Meinung.

Der Film wirft ein Licht auf die Verletzungen und Todesfälle durch Covid-19-Impfstoffe, wirft aber auch einen umfassenden Blick auf die systemischen Mängel, die sie offenbar ermöglicht haben. Wir befassen uns mit führenden Analysen pharmazeutischer Studien, der Rolle der MHRA bei der Regulierung dieser Produkte, der Rolle der SAGE-Verhaltenswissenschaftler bei der Beeinflussung der Politik und der Rolle der Medien und der großen Technologieunternehmen bei der Unterdrückung einer freien und offenen Debatte zu diesem Thema.

Es handelt sich um eine selbstfinanzierte, einstündige Fernsehsendung in Sendequalität, die für 2 Werbepausen formatiert ist. Unser Ziel für den Film war es, ihn im Fernsehen zu zeigen. Aber der Vertrieb war, wie erwartet, ein großes Hindernis; wir haben ihn (optimistisch) bei mehreren großen Sendern im Vereinigten Königreich eingereicht, ohne Erfolg.

In Ermangelung eines Senders müssen wir es allein schaffen. Wenn Sie also der Meinung sind, dass dieses Projekt es wert ist, mit anderen geteilt zu werden, dann zeigen Sie es bitte so vielen Menschen, wie Sie können. Sie können es gerne weitergeben, herunterladen und wieder hochladen. Alle Informationen sind durch offizielle Regierungsdaten und Berichte aus erster Hand verifiziert.

Sicher und wirkungsvoll: A Second Opinion wird am Mittwoch, den 28. September um 19 Uhr BST auf allen Plattformen für freie Meinungsäußerung ausgestrahlt.

Direkt zum Video: