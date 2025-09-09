Sie haben gerade Greta Thunbergs Boot bombardiert

Dies ist eine so dunkle und surreale Zeitlinie.

Caitlin Johnstone

Eine Drohne scheint ein Boot der Global Sumud Flottille getroffen zu haben, als es auf dem Weg nach Gaza in einem tunesischen Hafen anlegte und vorübergehend ein Feuer auslöste. Niemand an Bord wurde verletzt. Das Boot war Berichten zufolge von denselben Aktivisten besetzt, die im vergangenen Juli versucht hatten, mit der Madleen nach Gaza zu segeln, darunter Greta Thunberg.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir kürzlich sagte, dass die Aktivisten der Global Sumud Flotilla als Terroristen eingestuft und entsprechend behandelt werden müssen, um „eine klare Abschreckung“ gegen ausländische Parteien zu schaffen, die versuchen, Hilfsgüter auf dem Seeweg nach Gaza zu bringen.

Es ist kein Geheimnis, wer der Hauptverdächtige bei diesem Anschlag ist.

Breaking news;



Here is the security camera footage from the Family vessel of the Sumud Flotilla, stationing just outside Tunis port. So:

1. Sound of something that the crew identified as a drone.

2. Crews sounds the alarm and calls for help.

3. Explosion.

Draw your conclusions. pic.twitter.com/HmkFG7yaEt — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) September 8, 2025

Dies ist eine so düstere und surreale Zeitlinie. Ich stelle mir immer wieder vor, wie ich ein paar Jahre in die Vergangenheit reise und versuche, jemandem aus dem Jahr 2019 zu erklären, dass es im Jahr 2025 eine gute Chance gibt, dass das israelische Militär Greta Thunberg ermordet.

Westliche Offizielle haben sich überschlagen, um ihr tiefes Beileid und Mitgefühl für sechs Israelis auszudrücken, die am Montag von palästinensischen Bewaffneten an einer Bushaltestelle in Jerusalem getötet wurden, Das US-Außenministerium, der französische Präsident Emmanuel Macron, die britische Außenministerin Yvette Cooper, der deutsche Außenminister Johann Wadephul und der EU-Sprecher Anouar El Anouni gaben Erklärungen ab.

Mehr als sechs tote Israelis. Nachdem sie zwei Jahre lang tagtäglich mit ansehen mussten, wie Dutzende palästinensische Zivilisten von Israel abgeschlachtet wurden, ohne einen Mucks von sich zu geben.

Täuschen Sie sich nicht, mit all dem Weinen und dem Zerreißen von Kleidern über sechs tote Israelis sagen uns die Führer der westlichen Welt offen und ausdrücklich, dass sie die Palästinenser nicht als Menschen betrachten.

Holocaust-Museum: Nie wieder kann für Juden nicht nur Nie wieder bedeuten. Holocaust-Museum: Woah woah, hey, wir haben nicht gesagt, dass die Palästinenser nicht ausgerottet werden sollen! Natürlich sollen SIE ausgerottet werden!

Holocaust museum: Never again can't only mean never again for Jews.



Holocaust museum: Woah woah, hey, we weren't saying don't genocide the Palestinians! Obviously exterminate THEM! https://t.co/HWbdPDavuS — Caitlin Johnstone (@caitoz) September 6, 2025

Israel-Befürworter sind so verrückt und böse, dass das Holocaust-Museum in Los Angeles kürzlich eine Erklärung zurücknahm, in der es hieß: „Nie wieder kann nicht nur für Juden bedeuten“, nachdem Zionisten dagegen protestiert hatten.

Das Museum gab eine Erklärung ab: „Wir haben vor kurzem einen Artikel in den sozialen Medien veröffentlicht, der Teil einer geplanten Social-Media-Kampagne zur Förderung von Inklusion und Gemeinschaft war und von einigen leicht als politisches Statement missverstanden werden konnte, das die aktuelle Situation im Nahen Osten widerspiegelt. Das war nicht unsere Absicht. Sie wurde entfernt, um weitere Verwirrung zu vermeiden.

Überlegen Sie mal, wie krass Ihre Position sein muss, damit Sie sagen: „Hey, kein Völkermord für JEMAND“, und dann sofort zurückkommen und klarstellen müssen, dass Sie definitiv keinen Völkermord für die Palästinenser gesagt haben.

Es macht mich wahnsinnig, dass das stärkste Argument der Israel-Befürworter, dass die Juden Anspruch auf dieses Land haben, lautet: „Okay, also wurden vor Tausenden von Jahren einige Menschen mit ähnlichen religiösen Überzeugungen wie die modernen Israelis gezwungen, das Land zu verlassen.“

Eine Frau ist in mein Haus eingebrochen und in mein Schlafzimmer eingedrungen. Ich kann ihr nicht sagen, dass sie gehen soll, denn das wäre ethnische Säuberung.

Some lady broke into my house and moved into my bedroom. Can't tell her to leave because that would be ethnic cleansing. https://t.co/GGwsZnlZMt — Caitlin Johnstone (@caitoz) September 8, 2025

Es geht darum, den energischen Widerstand gegen den Holocaust im Gazastreifen zum Mainstream zu machen. Das ist hier das Ziel. Dies wird zwangsläufig dazu führen, dass sich Prominente zynischerweise viel zu spät der Sache anschließen, dass Politiker, deren Politik wir verachten, sich auf unsere Seite schlagen, dass reichlich liberale Schamgefühle aufkommen und dass dieselben westlichen Medien, die dazu beigetragen haben, Zustimmung für diesen Völkermord zu erzeugen, sich plötzlich gegen ihn wenden.

Diejenigen von uns, die sich von Anfang an gegen Israels vom Westen unterstützten Holocaust gewehrt haben, sollten das wollen. Wir sollten es begrüßen, weil uns die Beendigung dieser Massengrausamkeit mehr am Herzen liegt als das Gefühl der Überlegenheit gegenüber den Liberalen und Konservativen, die dieses Thema in den Mittelpunkt des öffentlichen Bewusstseins rücken. Es war immer das Ziel, dieses Thema von den politischen Rändern in den Mainstream zu bringen; es ist zu wichtig, um es unter Verschluss zu halten.

Wenn dieses Thema mehr und mehr an Fahrt aufnimmt, wird sich unsere Rolle von der des Aufmerksammachens auf eine historische Ungerechtigkeit zu einer Führungsrolle wandeln. Die Menschen in unseren Gemeinschaften, deren Aufmerksamkeit plötzlich auf dieses Thema gelenkt wird, werden unsere Hilfe brauchen, um sich ein klares Bild davon zu machen, was die ganze Zeit über geschehen ist.

Das bedeutet, die Menschen über die Mitschuld unserer eigenen westlichen Regierungen aufzuklären. Wie beide großen politischen Parteien eine Rolle dabei gespielt haben, den Palästinensern diesen Albtraum zuzufügen, nicht erst seit 2023, sondern schon seit Generationen davor. Wie die Massenmedien die Palästinenser belogen und ihr Verständnis von dem, was wirklich passiert ist, manipuliert haben. Wie wir über all die militärischen Massenmorde, an denen unsere Regierung im Laufe der Jahre beteiligt war, getäuscht worden sind. Wie wir wirklich nicht in der Welt leben, die uns in der Schule beigebracht wurde.

Wenn die breite Öffentlichkeit ihre Augen für den Gazastreifen öffnet, haben wir die Möglichkeit, ihr zu helfen, ihre Augen für so viel mehr zu öffnen. Verschwenden Sie Ihre Energie nicht darauf, sich über die Normalos zu ärgern, die zu spät zum Protest kommen und naive Dinge sagen. Freuen Sie sich stattdessen über ihre Teilnahme, helfen Sie ihnen, ein wahrheitsgetreues Verständnis dessen zu entwickeln, was in Palästina wirklich vor sich geht, und nutzen Sie diesen Moment, um sie gegen die Maschinerie zu radikalisieren, die diesen Horror hervorgebracht hat.