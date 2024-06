“Sie können kein einziges Wort glauben“: Fauci verteidigt COVID-Politik in hitzigem Duell mit skeptischen Gesetzgebern

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Während einer umstrittenen Anhörung vor dem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Pandemie verteidigte Dr. Anthony Fauci heute die „sicheren und wirksamen“ COVID-19-Impfstoffe, räumte aber ein, dass die Wissenschaft die Maskenpflicht für Kinder nicht unterstützt.

In einer umstrittenen Anhörung vor dem Unterausschuss für die Coronavirus-Pandemie des US-Repräsentantenhauses verteidigte Dr. Anthony Fauci heute die „sicheren und wirksamen“ COVID-19-Impfstoffe, denen er die Rettung von Millionen von Menschenleben zuschrieb.

Fauci verteidigte auch weitgehend die Pandemiepolitik der Regierung und sagte, die Impfvorschriften hätten „viele, viele, viele Leben“ gerettet.

Er sagte, dass die Ungeimpften „wahrscheinlich für weitere 200.000 bis 300.000 Todesfälle“ in den USA verantwortlich seien, räumte aber ein, „dass die erste Iteration der Impfstoffe eine Wirkung hatte – nicht 100 %, nicht eine hohe Wirkung“.

Er räumte jedoch ein, dass klinische Studien die Maskenpflicht nicht schlüssig belegten und dass trotz der Maskenpflicht in Schulen keine derartigen Studien an Kindern durchgeführt worden seien.

Auf die Frage, wie lange Schließungen und Maskengebote durchgesetzt wurden, sagte er, es sei „fraglich“, ob die Dauer dieser Maßnahmen angemessen oder übertrieben sei.

"Did the COVID vaccine stop transmission of the virus?"



Fauci: "That is a complicated issue because in the beginning the first iteration of the vaccines did prevent infection and transmission. However, as the months went by the durability of protection was relatively limited."

Faucis mündliche Aussage heute entsprach weitgehend der schriftlichen Aussage, die er im Vorfeld der Anhörung gemacht hatte – und der Niederschrift seines zweitägigen Gesprächs mit den Mitgliedern des Repräsentantenhauses im Januar unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Unterausschuss hat die Abschriften der zweitägigen Befragung am Freitag veröffentlicht.

In einem hitzigen Moment schlug die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) vor, dass der Unterausschuss einen Strafantrag gegen Fauci stellen sollte.

„Wir sollten empfehlen, Sie wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich zu verfolgen“, sagte sie und beschuldigte Fauci, Kinder im schulpflichtigen Alter aufgrund von Maskenmandaten „mundtot“ zu machen und ihn und seine „Kumpane“ zu beschuldigen, von Big Pharma finanziert zu werden.

MTG: "We should be recommending you to be prosecuted. We should be writing a criminal referral. You should be prosecuted for crimes against humanity. You belong in prison, Dr. Fauci."

Fauci „verdient es nicht, eine Lizenz zu haben“, sagte Greene.

Der Abgeordnete Robert Garcia (D-Calif.) und andere demokratische Gesetzgeber entschuldigten sich häufig bei Fauci für die gegen ihn erhobenen Angriffe und dankten ihm für seine Dienste während seiner 38-jährigen Amtszeit als Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID).

Unterdessen sprachen republikanische Gesetzgeber die Enthüllungen von Open The Books an, die am Sonntag in der New York Post veröffentlicht wurden, wonach die National Institutes of Health (NIH), die Mutterbehörde des NIAID, zwischen 2022 und 2023 mehr als 710 Millionen Dollar an Tantiemen erhalten, wobei das NIAID über 690 Millionen Dollar dieser Zahlungen erhält.

Adam Andrzejewski, CEO und Gründer von OpenTheBooks.com, erklärte gegenüber The Defender, dass „jede Tantiemenzahlung, Zehntausende von ihnen, einen potenziellen Interessenkonflikt darstellen“, wobei er darauf hinwies, dass das NIH keine Einzelheiten über die Zahlungen bekannt geben wird.

Andrzejewski sagte:

„Es macht intuitiv Sinn, dass das NIAID und das Nationale Krebsinstitut in der Vergangenheit zu den Hauptempfängern von Tantiemen gehörten. Diese Unterbehörden sind für Impfstoffe und Behandlungen für Infektionskrankheiten bzw. für begehrte Erfindungen zur Krebsbekämpfung zuständig. „Bemerkenswert ist der abrupte Anstieg von Jahr zu Jahr, zeitlich abgestimmt auf den Ausbruch der Pandemie.”

Während der Anhörung bestritt Fauci, finanziell von den Lizenzgebühren profitiert zu haben, konnte aber nicht erklären, welche Wissenschaftler das Geld erhielten oder für welche Zwecke.

Fauci bestritt auch, dass das NIAID über die EcoHealth Alliance am Wuhan Institute of Virology in China die umstrittene Gain-of-Function-Forschung finanziert hat und dass US-Steuergelder für die gentechnische Veränderung von SARS-CoV-2 verwendet wurden – Behauptungen, die er auch während des Interviews im Januar aufstellte.

Durchgesickerte Nachrichten, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurden, legen nahe, dass Fauci von der Gain-of-Function-Forschung wusste und wichtige Virologen unter Druck setzte, um Forschungen zu unterdrücken, die darauf hindeuten, dass COVID-19 durch ein Leck im Labor entstanden ist, während er Forschungen unterstützte, die einen „zoonotischen“ – oder natürlichen – Ursprung des Virus befürworten.

In seiner heutigen Aussage wies Fauci diese Vorwürfe zurück.

In seiner Eröffnungsrede dankte der Vorsitzende des Unterausschusses, Brad Wenstrup (R-Ohio), Fauci für seine langjährigen Verdienste um die Wissenschaft und die öffentliche Gesundheit, äußerte sich jedoch kritisch über Faucis Vorgehen während der COVID-19-Pandemie.

„Wir hätten präziser sein müssen“, sagte Wenstrup. „Wir hätten Wörter und Ausdrücke verwenden sollen, die korrekt und nicht irreführend sind. Wir hätten ehrlich sein sollen, vor allem bei Dingen, die wir nicht wussten“.

„Politische Entscheidungen sollten auf der Grundlage von Daten getroffen werden, aber einige waren es nicht“, fügte er hinzu. Infolgedessen wurden Amerikaner, die „unterdrückerische Mandate“ in Frage stellten, „schikaniert“, während „jede abweichende Meinung … sofort als ‚antiwissenschaftlich‘ bezeichnet wurde“.

„Dr. Fauci, Sie haben eines der invasivsten Regime der Innenpolitik beaufsichtigt, das die USA je gesehen haben“, sagte Wenstrup.

„Ob absichtlich oder nicht, Sie wurden so mächtig, dass jede Meinungsverschiedenheit der Öffentlichkeit mit Ihnen in den sozialen und den meisten herkömmlichen Medien verboten und zensiert wurde, immer und immer wieder. Das ist der Grund, warum so viele Amerikaner so wütend wurden – weil dies grundlegend unamerikanisch war”, so Wenstrup weiter.

In seinen abschließenden Bemerkungen schlug Wenstrup vor: „Es ist wichtig, dass wir keine Dinge wie Mandate machen.“

Chairman Wenstrup opens hearing with Dr. Anthony Fauci:



"Americans were aggressively bullied, shamed, and silenced for merely questioning or debating issues such as social distancing, masks, vaccines, or the origins of COVID."



"You took the position that you presented 'the…

‘Fauci hat einen Meineid geleistet’

Experten, die mit The Defender sprachen, stellten Faucis Behauptungen in Frage.

Der Molekularbiologe Richard Ebright, Ph.D. von der Rutgers University, ein häufiger Kritiker der Gain-of-Function-Forschung, sagte The Defender:

„Fauci leistete in drei Anhörungen des US-Senats in den Jahren 2021-2022 einen Meineid, in denen er wissentlich, vorsätzlich und dreist die Unwahrheit sagte, dass das NIH die Gain-of-Function-Forschung und die verstärkte Erforschung potenzieller Pandemieerreger in Wuhan finanzierte. „Fauci leistete erneut einen Meineid in seinem transkribierten Interview mit dem U.S. House Select Subcommittee, in dem er über die Reichweite der Richtlinien log, über seine Verstöße gegen die Richtlinien log und über seinen Meineid vor dem Senat log.“

Francis Boyle, J.D., Ph.D., Professor für internationales Recht an der Universität von Illinois, sagte gegenüber The Defender: „Fauci hat bereits vor dem Kongress gelogen und einen Meineid geleistet. Er hätte bereits strafrechtlich verfolgt werden müssen. Man kann ihm kein einziges Wort glauben.“

Boyle, ein Biowaffenexperte, der den Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 entworfen hat, sagte, Fauci „wusste die ganze Zeit über das Leck im chinesischen Labor und hat es von Anfang an, im September 2019, vertuscht.“

Fauci „hat seitdem darüber gelogen und über alles, was mit der COVID-19-Pandemie und Impfstoffen zu tun hat, um seine eigene Kriminalität zu vertuschen“, sagte Boyle.

Fauci: Regeln zur sozialen Distanzierung „tauchten einfach so auf”

Die Abschriften von Faucis Befragung vor dem Repräsentantenhaus im Januar enthüllten das Eingeständnis, dass viele COVID-19-Beschränkungen nicht wissenschaftlich begründet waren.

Auf die Frage nach der 6-Fuß-Regel für sozialen Abstand, die in vielen öffentlichen Räumen, einschließlich Schulen, eingeführt wurde, sagte Fauci: „Das ist einfach so entstanden“, und fügte hinzu, dass ihm „keine Studien bekannt sind – das wäre in der Tat eine sehr schwierig durchzuführende Studie“.

✔️SOCIAL DISTANCING: The "6 feet apart" social distancing recommendation forced on Americans by federal health officials was arbitrary and not based on science.

Dr. Fauci testified that this guidance "sort of just appeared."



Dr. Fauci testified that this guidance “sort of just appeared.” pic.twitter.com/vM0y8BKlsy — Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic (@COVIDSelect) May 31, 2024

In ähnlicher Weise gab Fauci zu, dass es „eine Menge widersprüchlicher Studien“ zur Wirksamkeit von Masken gibt. Auf die Frage, ob er sich an die Überprüfung von Studien erinnere, die die Maskierung von Kindern im Besonderen unterstützen, sagte Fauci, dass er dies „vielleicht“ getan habe, sich aber „nicht speziell daran erinnern“ könne.

Mark Crispin Miller, Ph.D., ein Autor und Professor für Medienwissenschaften an der New York University, dessen Forschung und Lehre sich auf Propaganda konzentriert und der 2020 unter Beschuss geriet, weil er seine Studenten aufforderte, beide Seiten der Maskendebatte zu prüfen, sagte gegenüber The Defender:

“Es war einmal – vor Anfang 2020 – als Dr. Fauci die Wahrheit über die Nutzlosigkeit von Masken als Barriere gegen Atemwegsviren sagte und dies öffentlich in „60 Minutes“ erzählte, nur um sich Tage später und in den ersten Jahren der „Pandemie“ zu revidieren. Und jetzt, nachdem er mehrere Jahre lang diese „große Lüge“ verbreitet hat, widerspricht er ihr wieder, oder er widerspricht ihr halb, indem er fast zugibt, dass „die Wissenschaft“ die Verwendung von Masken gegen „das Virus“ nicht unterstützt.”

Fauci verteidigte während der heutigen Anhörung unnachgiebig die Impfvorschriften. In seiner Aussage vom Januar räumte er jedoch ein, dass die Impfvorschriften möglicherweise zu einer größeren Zurückhaltung bei der Impfung geführt haben. Er sagte:

„Ich denke, eines der Dinge, die wir jetzt im Nachhinein tun müssen, um – Sie wissen schon, nach dem Spiel, nach dem Ereignis – die Dinge zu evaluieren, die getan werden müssen, wir müssen wirklich einen Blick auf die Psyche des Landes werfen, vielleicht einige soziale Studien durchführen, um herauszufinden, ob die Impfpflicht in der Art und Weise, wie das Land derzeit mental aufgestellt ist, tatsächlich dazu führt, dass mehr Menschen sich nicht impfen lassen wollen oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, das ist etwas, das wir wissen müssen.“

Fauci räumte auch ein, dass die Theorie über den Ursprung von COVID-19 keine Verschwörungstheorie ist, eine Aussage, die er während des heutigen Interviews wiederholte.

„Ich habe mir die verschiedenen Möglichkeiten immer offen gehalten“, sagte Fauci heute.

Die New York Times veröffentlichte heute einen Gastbeitrag von Dr. Alina Chan, Molekularbiologin am Broad Institute des M.I.T. und in Harvard und Mitautorin des Buches „Viral: The Search for the Origin of COVID-19″, in dem sie feststellt, dass ‚ein Laborunfall die plausibelste Erklärung für die Entstehung der Pandemie ist‘.

Sowohl während des Interviews im Januar als auch bei der heutigen Zeugenaussage bestritt Fauci vehement, dass das NIAID Gain-of-Function-Forschung oder Studien finanzierte, die Viren manipulierten, um sie für den Menschen infektiöser zu machen, was möglicherweise zum Ausbruch von COVID-19 führte.

🚨BREAKING🚨



This directly contradicts recent testimony from former Acting @NIH Director Dr. Lawrence Tabak.



This directly contradicts recent testimony from former Acting @NIH Director Dr. Lawrence Tabak. pic.twitter.com/fxb88ihvAw — Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic (@COVIDSelect) June 3, 2024

In seiner heutigen Aussage distanzierte sich Fauci auch von seinem ehemaligen Mitarbeiter David Morens, der in E-Mails damit geprahlt haben soll, dass er in der Lage sei, Anfragen nach öffentlichen Unterlagen zu umgehen und dass er beabsichtige, alle potenziellen „rauchenden Waffen“ für mögliche Anfragen nach dem Freedom of Information Act zu löschen.

„Das war falsch und unangemessen und hat gegen die Richtlinien verstoßen … er hätte das nicht tun dürfen“, sagte Fauci und bestritt, von Morens’ angeblichen Handlungen gewusst zu haben.

Miller sagte, „das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen“ über Faucis Behauptungen „ist, dass wir kein Wort davon glauben können und dass wir sie auf unsere enorme Gefahr hin beachtet haben“.

Sehen Sie sich die Anhörung hier an.