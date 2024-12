Sie logen über Gaza, und sie lügen über Syrien

Wenn Sie die Lügen über Gaza durchschaut haben, hören Sie nicht damit auf. Machen Sie weiter. Ziehen Sie weiter an den Fäden. Lernen Sie weiter. Bleiben Sie neugierig. Sie haben über Gaza gelogen, sie haben über den Irak gelogen, sie haben über Libyen gelogen, sie haben über die Ukraine gelogen, und sie lügen auch über Syrien.

Caitlin Johnstone

Al-Qaida-Ableger, die in der Vergangenheit westliche Gelder erhalten haben, sind in Syrien zusammen mit von der Türkei unterstützten Kämpfern reaktiviert worden, um große Teile des Territoriums in dem vom Krieg verwüsteten Land zurückzuerobern.

Es ist schwer zu sagen, was genau im Moment passiert, aber ich kann sagen, dass es sehr praktisch ist, dass Russland in der Ukraine gefangen ist und die Hisbollah von Israel geköpft wurde, wodurch Syrien wieder einmal den langjährigen Regimewechsel-Agenden desselben westlichen Imperiums ausgesetzt ist, das diese beiden Stellvertreterkonflikte unterstützt hat.

❖

Syrien ist komplizierter und schwieriger zu verstehen als der Gazastreifen, aber wenn man nachforscht, wird man Berge von Beweisen finden, dass die USA und ihre Verbündeten und Partner seit vielen Jahren aktiv Gewalt, Chaos und Zerstörung in diesem Land schüren, um einen Regimewechsel herbeizuführen. Jeder, der dies leugnet, ist entweder unwissend oder unehrlich, ebenso wie jeder, der Sie als russischen Propagandisten oder Assad-Liebhaber bezeichnet, weil Sie diese gut bewiesene Tatsache anführen.

Es gibt viele Menschen, die die imperialen Lügen über Gaza durchschauen, aber den imperialen Lügen über Syrien immer noch Glauben schenken, vor allem weil die Lügen über Gaza so viel leichter zu durchschauen sind. Unmengen an Propaganda und Informationskampagnen haben dazu beigetragen, die Gewalt, die wir seit 2011 in Syrien erleben, als eine vollkommen organische Rebellion gegen einen tyrannischen Diktator darzustellen, der Zivilisten nur ermorden will, weil er böse ist. Aber wenn Sie die gleiche aufrichtige Neugier und gründliche Untersuchung in diese Angelegenheit einbringen, die Sie in die Notlage der Palästinenser gebracht haben, werden Sie die gleiche Art von Lügen und Verzerrungen entdecken, die die westliche politische und mediale Klasse in Bezug auf Gaza verbreitet hat und die auch in Bezug auf Syrien verbreitet werden – häufig von den gleichen Leuten.

So ist es, wenn man die Lügen des Imperiums entlarvt. Die Augen flackern auf, weil es eine wirklich offensichtliche Lücke im offiziellen Narrativ gibt, wie z.B. Vietnam, die Irak-Invasion oder Gaza, und sobald man diese Lügen durchschaut hat, wird man neugierig, wie man sonst noch getäuscht wurde. Man fängt an, an anderen Fäden zu ziehen und mehr und mehr zu lernen, und dann, nach einer Weile, beginnt man das große Bild des zentralisierten US-Imperiums zu sehen, das der Menschheit überall auf der Welt schreckliche Misshandlungen zufügt, mit dem Ziel, den Planeten zu beherrschen.

Wenn Sie die Lügen über Gaza durchschaut haben, hören Sie nicht auf. Machen Sie weiter. Ziehen Sie weiter an den Fäden. Lernen Sie weiter. Bleiben Sie neugierig. Sie haben über Gaza gelogen, sie haben über Irak gelogen, sie haben über Libyen gelogen, sie haben über die Ukraine gelogen und sie lügen auch über Syrien. Hören Sie nicht auf jemanden, der versucht, Ihre Neugierde zu dämpfen. Ignorieren Sie jeden, der versucht, Sie niederzuschreien und zum Schweigen zu bringen, weil Sie unbequeme Fragen stellen. Wachen Sie immer wieder aus der Matrix der Propaganda des Imperiums auf, bis Ihre Augen wirklich klar sind.

❖

Boris Johnson sagte kürzlich in einem Interview mit The Telegraph, dass der Westen in der Ukraine einen „Stellvertreterkrieg“ führe, was zwar offensichtlich wahr ist, aber von der westlichen politischen und medialen Klasse einst als sehr tabu angesehen wurde.

„Wir führen einen Stellvertreterkrieg, aber wir ermöglichen unseren Stellvertretern nicht, ihre Aufgabe zu erfüllen“, sagte Johnson. „Seit Jahren lassen wir sie mit einer Hand auf dem Rücken kämpfen, und das ist grausam“.

Jahrelang galt es als Propaganda des Kremls, den Krieg in der Ukraine als Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland zu bezeichnen. Jetzt heißt es: „Nun, das ist offensichtlich ein Stellvertreterkrieg, also müssen wir unseren Stellvertretern mehr Waffen geben, duh!“

❖

Uns wird beigebracht, dass Helden wie westliche Soldaten und Polizisten aussehen, die Bösewichte ausschalten, während Helden in Wirklichkeit palästinensische Journalisten sind, die alles riskieren, um die Wahrheit über völkermörderische Gräueltaten zu berichten, die von westlichen Regierungen unterstützt werden, während westliche Journalisten Propaganda machen.

❖

Ich will nicht, dass die australische Regierung Kinder aus den sozialen Medien verbannt, ich will, dass die australische Regierung aufhört, Israels völkermörderische Gräueltaten zu unterstützen, und aufhört, dieses Land in eine riesige US-Militärbasis zu verwandeln, um Washingtons Krieg mit China vorzubereiten.

❖

Es sollte illegal sein, Obdachlose zu zwingen, ihren Wohnort zu wechseln. Wenn ein reiches Viertel der beste Ort ist, um im Freien zu schlafen, dann sollten die Reichen gezwungen werden, sich täglich die Erinnerung an die Dystopie, in der sie leben, anzusehen, bis die zugrunde liegenden Probleme, die Obdachlosigkeit verursachen, behoben sind. Es sollte nicht erlaubt sein, solche Dinge zu verstecken, um es den Menschen bequem zu machen.

All die Gesetze, die Obdachlosigkeit kriminalisieren und die Obdachlosen zur Umsiedlung zwingen sollen, sind nur eine weitere Methode, mit der unsere Dystopie ihre Missstände und Widersprüche vor der Öffentlichkeit verbirgt, genauso wie Propaganda und Internetzensur und die Ermordung palästinensischer Journalisten. Sie wollen die Obdachlosen aus den Augen und aus dem Sinn haben, so wie ihre Kriege und Völkermorde aus den Augen und aus dem Sinn sind.

Sie wollen nur, dass die Obdachlosen „verschwinden“, weil sie die Ungerechtigkeiten und die Ungleichheit, die zur Obdachlosigkeit führen, nicht beseitigen können, ohne die von ihnen beherrschte Machtstruktur umzustürzen. Sie wünschen sich, dass alle Symptome von Armut und Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft auf der anderen Seite der großen Ozeane versteckt werden könnten, so wie ihre Kriege.