Sie lügen. Sie betrügen. Sie stehlen. Sie bombardieren. Und sie spinnen

Pepe Escobar

Die talmudischen Psychos sind nicht nur davon besessen, Feuer gegen die Achse des Widerstands zu spucken, sondern haben es jetzt auch noch auf die nationalen Interessen Russlands abgesehen.

Man könnte argumentieren, dass Irans Nacht der ballistischen Vergeltung, eine maßvolle Reaktion auf Israels wiederholte Provokationen, für die Wirksamkeit der Achse des Widerstands weniger folgenreich war als die Enthauptung der Hisbollah-Führung.

Dennoch genügte diese Botschaft, um die talmudischen Psychopathen in Rage zu versetzen; trotz all ihrer hysterischen Leugnungen und massiven Manipulationen wurden das eiserne Toilettenpapier und das Arrow-System de facto nutzlos.

Die IRGC gab bekannt, dass der Raketensalve von einer einzelnen Hyperschallwaffe des Typs Fatteh 2 ausgelöst wurde, die das Radar des Flugabwehrsystems Arrow 3 außer Gefecht setzte, das in der Lage ist, Raketen in der Atmosphäre abzufangen.

Und gut informierte iranische Militärquellen gaben an, dass Hacker unmittelbar vor Beginn der Operation einen massiven Cyberangriff gestartet hätten, um das Iron Dome-System zu stören.

Die IRGC bestätigte schließlich, dass knapp 90 Prozent der geplanten Ziele getroffen worden seien. Daraus ließ sich schließen, dass jedes Ziel von mehreren Raketen angegriffen und einige davon abgefangen worden seien.

Es lässt sich viel darüber spekulieren, wie viele F-35 und F-15 letztlich auf zwei Luftwaffenstützpunkten zerstört oder beschädigt wurden; einer davon, Nevatim, in der Negev-Wüste, wurde dadurch buchstäblich funktionsunfähig.

Die militärische Entente zwischen dem Iran und Russland – Teil ihrer bald zu unterzeichnenden umfassenden strategischen Partnerschaft – war in Kraft. Die IRGC nutzte den kürzlich gelieferten russischen elektromagnetischen Störsender, um die GPS-Systeme von Israel und der NATO zu blenden – darunter auch die von US-Flugzeugen. Das erklärt, wie Iron Dome in weiter Ferne den leeren Nachthimmel erhellte.

Irans Vergeltung als Casus Belli

Nichts davon hat die Abschreckungsgleichung wesentlich verändert. Israel bombardiert weiterhin den Süden Beiruts. Das Muster bleibt das gleiche: Wann immer sie getroffen werden, schreien die Völkermörder vor Schmerzen oder jammern wie lästige Babys, während ihre Tötungsmaschinerie weiterläuft – wobei unbewaffnete Zivilisten ihre bevorzugten Ziele sind.

Die Bombardierungen hören nie auf – und werden auch nicht aufhören, von Palästina über den Libanon und Syrien bis hin zu Westasien, und sie werden auch nicht aufhören, bis hin zur „Antwort“ auf die ballistische Nacht Irans.

Der Iran befindet sich in einer äußerst schwierigen geopolitischen und militärischen Lage – ganz zu schweigen von der geoökonomischen, da er immer noch unter einem Tsunami von Sanktionen steht. Offensichtlich ist sich die Führung in Teheran der Falle bewusst, die die talmudisch-amerikanische Zionisten-Kombo stellt – die den Iran in einen großen Krieg locken will.

Jake Sullivan, einer der treuen Anhänger des Biden-Teams, das (im Namen seiner Sponsoren) die US-Politik tatsächlich diktiert, hat es angesichts des erbärmlichen Zustands des Zombies im Weißen Haus praktisch klar zum Ausdruck gebracht:

„Wir haben deutlich gemacht, dass dieser Angriff Konsequenzen – schwerwiegende Konsequenzen – haben wird, und wir werden mit Israel zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass dies auch der Fall ist.“

Übersetzung: Die Retaliation Night wird als Casus Belli dargestellt. Die USA und Israel machen den Iran bereits für den möglicherweise bevorstehenden Megakrieg in Westasien verantwortlich.

Dieser Krieg ist seit mindestens der Zeit des Cheney-Regimes – also seit zwei Jahrzehnten – das Allerheiligste. Und doch hat Teheran, wenn es sich dazu entschließen sollte, bereits alles, was es braucht, um Israel dem Erdboden gleichzumachen. Es wird es nicht tun, weil der Preis dafür unerträglich wäre.

Selbst wenn die talmudischen Psychos und die Zio-Cons endlich ihren Wunsch erfüllt bekämen, was eine entfernte Möglichkeit wäre, könnte dieser Krieg nach einer verheerenden Bombardierung nur mit massiven US-Bodentruppen gewonnen werden. Was auch immer die Spins im von Zio-Cons kontrollierten Think Tankland/Mediensumpf sein mögen, das wird nicht passieren.

Und noch immer geht der Marsch der Torheit ununterbrochen weiter: das zionistische Projekt, eine tödliche Umarmung zwischen den USA und Israel, gegen den Iran. Aber mit einem mächtigen Unterschied: der Unterstützung Russlands und, weiter hinten, Chinas. Diese drei sind die Schlüsseltriade der BRICS. Sie stehen an der Spitze des Versuchs, eine neue, gerechte multinodale Welt aufzubauen. Und nicht zufällig sind sie die drei größten existenziellen „Bedrohungen“ für das Imperium des Chaos, der Lügen und der Plünderung.

Während das Projekt Ukraine im Sande der Geschichte endet und die „regelbasierte internationale Ordnung“ endgültig im schwarzen Boden Neurusslands begräbt, ist der Iran die wahre Hauptfront des Einen Krieges, der neuen Inkarnation der Ewigen Kriege.

Gleichzeitig sind sich Moskau und Peking durchaus darüber im Klaren, dass sie umso mehr Spielraum haben, die Auslaugung des wackeligen Leviathans zu beschleunigen, je mehr sich „Exceptionalistan“ in Westasien verstrickt.

Gaza am Litani

Die Hisbollah hat eine schwere Zeit vor sich. Ressourcen – insbesondere Waffenlieferungen und militärische Ausrüstung über Syrien und per Luftweg vom Iran in den Libanon – werden immer knapper. Vergleichen Sie das mit Israels unbegrenzter Versorgungskette aus Exzeptionalistan – von den Unmengen an Geld ganz zu schweigen.

Die israelischen Geheimdienste sind alles andere als übellaunig – Kommandos sind heimlich tief in das Gebiet der Hisbollah vorgedrungen und haben Informationen über das Befestigungsnetz gesammelt. Wenn – ja falls – sie besiedelte Gebiete im Südlibanon erreichen, werden sie Bombenangriffe und schwere Artillerie gegen Wohngebiete durchführen.

Diese Operation könnte man durchaus Gaza am Litani nennen. Sie wird nur stattfinden, wenn das komplexe Netzwerk der Hisbollah im Südlibanon geknackt wird – ein großes „Wenn“.

Trotz all seiner guten Absichten ging Jeffrey Sachs so weit, wie er konnte, um die Israelis als jüdisch-suprematistische, extremistische Terroristen zu charakterisieren. Praktisch die gesamte Weltmehrheit ist sich dessen inzwischen bewusst.

Als nächstes könnte die talmudisch-zivilisatorische Planung einen grausigen Einsatz unter falscher Flagge beinhalten, möglicherweise nach den US-Präsidentschaftswahlen, zum Beispiel auf einem NATO-Schiff oder auf US-Truppen im Persischen Golf, um die neue Regierung in den seit langem geplanten US-Krieg gegen den Iran einzubinden. Dick Cheney wird einen Orgasmus haben – und abkratzen.

In weniger als drei Wochen findet der BRICS-Gipfel in Kazan unter russischer Präsidentschaft statt. Im Gegensatz zu Völkermord und Serienkriegen in Westasien werden Putin und Xi im Namen von BRICS+ an der – offenen – Tür stehen und zahlreiche Nationen willkommen heißen, die den kollektiven Westen wie die Pest verlassen.

Russland steht jetzt voll hinter dem Iran – und das bedeutet, dass Russland sich ebenso wie im strauchelnden Ukraine-Krieg im Krieg mit den USA bzw. Israel befindet. Schließlich schießt das Pentagon direkt iranische Raketen ab, während Israel der faktisch vorherrschende Staat der USA ist und vollständig von den US-Steuerzahlern finanziell unterstützt wird.

Es wird von Minute zu Minute komplizierter. Unmittelbar nach einem sehr wichtigen Treffen zwischen Alexander Lawrentjew, Putins Sondergesandtem für Syrien, und Ali Akbar Ahmadian, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, geriet Tel Aviv in völlige Verzweiflung – was auch sonst – und griff Lagerhallen der russischen Streitkräfte in Syrien an.

Es gab eine gemeinsame Luftabwehrreaktion von Russland und Syrien. Das zeigt, dass die talmudischen Psychos nicht nur darauf besessen sind, Feuer gegen die Achse des Widerstands zu spucken, sondern dass sie nun auch russische nationale Interessen verfolgen. Das kann für sie im Handumdrehen sehr hässlich werden – und ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das (neue, tödliche) Spiel USA/Israel gegen Russland/Iran heißt.