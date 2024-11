Sie lügen über Robert F. Kennedy Jr.

Entgegen der landläufigen Meinung ist der Kennedy-Spross alles andere als ein Gesundheitsextremist.

Wenn es eine Sache gibt, über die sich die meisten Amerikaner einig sind, dann ist es, dass die meisten Amerikaner ungesund sind.

Im Jahr 2024 sind mehr als 40 Prozent der Amerikaner übergewichtig und fast jeder Zehnte ist stark fettleibig. Die vier häufigsten Todesursachen der Amerikaner sind Herzkrankheiten, Krebs, Unfallverletzungen und Schlaganfall, von denen drei durch schlechte Ernährung und eine sitzende Lebensweise verschlimmert werden.

Robert F. Kennedy Jr., der künftige Minister für Gesundheit und Soziales, stimmt mit den meisten Amerikanern überein. In einer Werbekampagne, die in diesem Herbst veröffentlicht wurde, stand Kennedy vor einem Tisch mit Cheez-Its, Cap’n Crunch und Doritos und erläuterte sorgfältig, wie die Food and Drug Administration Chemikalien, die in anderen Industrieländern verboten sind, in die amerikanische Lebensmittelversorgung einbringt, um Kosten zu sparen.

„Ein paar Leute werden sehr, sehr reich, und die Gifte landen in jedem Supermark“, bemerkte Kennedy, bevor er die schädlichen Eigenschaften von Tartrazin, allgemein bekannt als Farbstoff Gelb 5, der in vielen Lebensmitteln in amerikanischen Lebensmittelgeschäften zu finden ist, erläuterte.

„Wie der Frosch im langsam kochenden Wasser haben wir es nicht wirklich bemerkt, als wir immer kränker wurden“, erklärte Kennedy. „Wir haben uns daran gewöhnt, chronische Krankheiten als normal zu akzeptieren. Aber jetzt wachen wir endlich auf und fragen uns: ‚Wie um alles in der Welt ist das passiert?'“

Ultrahochverarbeitete Lebensmittel machen schätzungsweise 73 Prozent des amerikanischen Lebensmittelangebots aus. Es wurde festgestellt, dass diese Lebensmittel die Bioverfügbarkeit von Vitaminen verringern und zu metabolischem Syndrom, Diabetes, Angina pectoris, erhöhtem Blutdruck und einer Verringerung des biologischen Alters führen.

Wie Gelb 5 ist auch Rot Nr. 3 in den Regalen von Supermärkten in den Vereinigten Staaten in Lebensmitteln zu finden. Es ist fast 35 Jahre her, dass die FDA die Verwendung von Rot Nr. 3 in Kosmetika verboten hat, nachdem in Studien festgestellt wurde, dass es bei Tieren Krebs verursacht, doch die Chemikalie ist immer noch in der US-Lebensmittelversorgung zu finden, während die Behörde den Farbzusatz in Lebensmitteln weiterhin überprüft.

Kennedys Ansichten über Mais sind nicht diskutabel. Er hat sich für eine geringere Abhängigkeit von der Subventionierung ausgesprochen, die zur Fütterung von Rindern und zur Verbilligung der Produktionskosten für viele der beliebtesten Lebensmittel Amerikas verwendet wird. Michael Pollans fantastisches Buch aus dem Jahr 2006 The Omnivore’s Dilemma bietet einen umfassenden Einblick in die Art und Weise, wie Mais in die US-amerikanische Lebensmittelversorgung eingedrungen ist. Von den Getränken, die wir trinken, bis hin zu den Lebensmitteln, die wir essen, ist Amerika auf Mais angewiesen, um die Lebensmittelkosten zu senken und den Handel anzutreiben. Fünfundneunzig Prozent des Tierfutters in Amerika wird heute aus Mais hergestellt, der, wie Pollan anmerkt, die Hauptursache für Lebererkrankungen bei Rindern ist.

Maissirup mit hohem Fructosegehalt, der mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht wird, hat im letzten halben Jahrhundert Rohrzucker in Erfrischungsgetränken verdrängt. Die beliebtesten Erfrischungsgetränkeunternehmen des Landes verwenden ihn alle als billige Alternative zu Rohrzucker. Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit bei Kindern und eine schlechte Zahngesundheit werden alle mit dieser Substanz in Verbindung gebracht, die die Amerikaner in der doppelten Menge der empfohlenen Menge konsumieren. Und er ist nicht nur in den Lebensmitteln und Getränken enthalten, die wir konsumieren. Mais findet sich auch in Müllsäcken, Holzkohle, Zahnpasta, Batterien, Streichhölzern und in den Regalen von Supermärkten in ganz Amerika;

Aber Kennedys Bedenken über Mais sind nicht das, was in der amerikanischen Medienlandschaft Wellen schlägt. Die wahren Befürchtungen über Kennedys Aufstieg an die Spitze von Amerikas Bundesgesundheitseinrichtung haben mit Arzneimitteln und Impfstoffen zu tun;

Am Tag nach der Nominierung Kennedys für die Leitung des Gesundheitsministeriums durch den designierten Präsidenten Donald Trump waren die Talkmaster bei CNN geradezu entrüstet. Für sie ist Kennedy nicht so sehr eine Bedrohung für die Gesundheit der Amerikaner, sondern eine ernsthafte Herausforderung für ihre Werbetreibenden.

Ob Ozempic, Wegovy, Jardiance oder Mounjaro – auf CNN ist jede Werbepause mit Werbespots führender Pharmaunternehmen gespickt, die wenig Interesse daran haben, die Ursachen von Fettleibigkeit und Diabetes zu bekämpfen.

Als die CNN-Moderatorin Kaitlin Collins kürzlich einen Tweet von Kennedy vorlas, in dem er versprach, die FDA-Beamten zum Packen zu schicken, achteten ihre Produzenten darauf, den Abschnitt seines Beitrags nicht hervorzuheben, in dem die Amerikaner aufgefordert wurden, sich gesund zu ernähren, in die Sonne zu gehen und vor allem Sport zu treiben. Es lässt sich einfach kein Geld damit verdienen, dass die Amerikaner von der Couch aufstehen und in der Sonne spazieren gehen. Die Pharmaindustrie zieht es vor, dass unsere Leute krank sind, damit sie ihnen Pillen verkaufen können. Kennedy ist die erste echte Herausforderung für das größte Spiel in der Stadt

Kennedys unverblümte Ansichten über Impfstoffe sind gut dokumentiert. Er hat wiederholt den Impfplan der Centers for Disease Control and Prevention für Kinder in Frage gestellt. Während eines Auftritts im Podcast „Health Freedom for Humanity“ im Jahr 2021 ermutigte er die Menschen, sich gegen die Überimpfung von Kindern auszusprechen.

„Wenn ich jemanden auf einem Wanderweg mit einem kleinen Baby sehe, sage ich zu ihm: ‚Lass ihn besser nicht impfen'“, so Kennedy. „Wenn er das von 10 anderen Leuten hört, tut er es vielleicht nicht, und vielleicht rettet er das Kind.“

In den 1940er Jahren wurden amerikanischen Kindern die Impfungen gegen Pocken, Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten empfohlen. Heute werden amerikanischen Kindern 15 verschiedene Impfungen empfohlen, darunter auch die kürzlich hinzugekommene Impfung gegen Covid-19. Obwohl Kennedys Skepsis gegenüber dem Impfplan unter Experten umstritten ist, kann nicht bestritten werden, dass amerikanische Kinder mehr Impfungen erhalten als je zuvor in der Geschichte der USA;

Angesichts seiner bevorstehenden Ernennung zum Kabinettsmitglied hat Kennedy versucht, seine Aussagen über Impfstoffe zu mäßigen. In einem Interview mit NPR nach Trumps Sieg versprach Kennedy, er werde nicht annähernd so radikal sein, wie seine Kritiker behaupten.

„Wenn Impfstoffe für jemanden gut sind, werde ich sie nicht abschaffen“, sagte Kennedy gegenüber NPR. „Ich werde dafür sorgen, dass wissenschaftliche Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien zur Verfügung stehen und die Menschen individuell beurteilen können, ob das Produkt gut für sie ist.“

Virologen haben sich speziell gegen Kennedys Überzeugung gewandt, dass der beispiellose Anstieg der Autismusraten bei amerikanischen Kindern mit Impfstoffen zusammenhängt. Im Jahr 1997 wurde bei einem von 2.500 Kindern Autismus diagnostiziert. Im Jahr 2017 war diese Zahl auf eines von 68 explodiert. Experten behaupten, dass der Anstieg auf ein besseres Verständnis der Krankheit zurückzuführen ist. Skeptiker, darunter auch Kennedy, haben jedoch behauptet, dass der Anstieg mit dem breiteren Impfplan für amerikanische Kinder zusammenhängt. Kennedy hat wiederholt behauptet, dass „Impfstoffe Autismus verursachen“, eine Behauptung, die von führenden Virologen angezweifelt und zurückgewiesen wird.

„Ich glaube nicht, dass es wissenschaftlich in Frage steht, dass Impfstoffe Autismus verursachen“, sagte Kennedy während eines Podcast-Auftritts mit Patrick Bet-David. In einem Gespräch mit Jesse Watters im Jahr 2023 wiederholte Kennedy seine Behauptung. „Ich glaube, dass Autismus von Impfstoffen kommt, aber ich glaube, dass die meisten Dinge, die die Leute über meine Meinung zu Impfstoffen glauben, falsch sind. Alles, was ich über Impfstoffe gesagt habe, ist, dass wir eine gute Wissenschaft haben sollten. Wir sollten die gleiche Art von Tests durchführen, placebokontrollierte Studien, wie wir sie für jedes andere Medikament durchführen;

Trotz seiner erklärten Einwände gegen den ausufernden Impfkalender behauptet Kennedy, sein Interesse liege weniger im Verbot von Impfstoffen als vielmehr in der Schaffung von Transparenz für eine informierte Zustimmung. Diese Sorge wird von einem großen Teil der amerikanischen Öffentlichkeit geteilt, insbesondere von den Republikanern. Im Jahr 2019 fand Gallup heraus, dass mehr als 50 Prozent der republikanischen Wähler mit Kindern glaubten, es sei „extrem wichtig“, ihre Kinder zu impfen. Bis 2024 hatte sich diese Zahl auf 26 Prozent fast halbiert;

Die Impfstoffskepsis kam nicht aus dem Nichts. Die Covid-19-Pandemie rückte die amerikanische Impfstoffpolitik in den Mittelpunkt, als Unternehmen, staatliche Institutionen und Bildungseinrichtungen einen übereilten, fehlerhaften Impfstoff anordneten, der als Wundermittel angepriesen wurde, aber dem Hype nicht gerecht wurde. Wenn die medizinischen und medialen Institutionen Amerikas wegen der zunehmenden Skepsis gegenüber der Impfstoffpolitik frustriert sind, brauchen sie nicht Kennedy die Schuld zu geben.

Robert Redfield, der ehemalige Direktor der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention während der ersten Trump-Regierung, verteidigte am Sonntag Kennedys Nominierung für das Amt des Gesundheitsministers. „Kennedy ist nicht gegen Impfstoffe“, sagte Redfield. „Kennedy geht es um Transparenz bei Impfstoffen, um eine ehrliche Diskussion über Impfstoffe und darum, die Daten zu verlangen, die zeigen, dass diese Impfstoffe sicher und wirksam sind.“

Diejenigen, die befürchten, dass Kennedys Ernennung zur Leiterin der obersten amerikanischen Gesundheitsbehörde eine Welle von Zwangsernährung und staatlich verordneten Diäten einleiten wird, konnten am Sonntag etwas beruhigt sein, nachdem ein am Wochenende an Bord von Trumps Flugzeug veröffentlichtes Bild Kennedy beim Essen von McDonald’s mit der MAGA-Crew zeigte. Don Trump Jr. betitelte das Bild humorvoll mit „Making America Healthy Again starts TOMORROW“;

Für die Amerikaner kann die Zukunft nicht früh genug kommen;